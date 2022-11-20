在过去的几十年里，软件的重要性增加了很多。我们每天都在使用程序、移动应用程序和网络应用程序进行最简单的操作，如订购食物、乘坐公交车或与朋友聊天。在这些年里，构建应用程序和程序的方式只有一种：传统的软件开发过程，希望专业的开发人员首先致力于获得软件开发的教育，增长他们的编码技能，然后手动编写每一行的代码。

然而，随着时间的推移，事情已经发生了变化。今天，我们有了工具，特别是 no-code工具，允许用户参与应用程序开发过程，即使他们没有接受过传统的编码教育，即使他们的编码技能不佳。

No-code 平台允许任何有或没有一些编码知识的人创建应用程序：在这篇文章中，我们即将发现它们是如何工作的。然而， 工具的出现和发展提出了一个问题： 运动是否在扼杀传统的编码或编码？no-code no-code

什么是no-code 运动？

No-code 对于任何类型的用户来说，解决方案都是如此珍贵的工具和机会，以至于它们在短时间内变得非常流行。 工具正在每个商业现实中实施，允许公民开发人员改善业务流程、公司生产力和工作流程，为他们的客户创建应用程序，并创建移动应用程序，在主要的应用程序商店销售或推出。No-code

我们正在见证一场真正的no-code 运动。我们把no-code 运动称为我们刚刚描述的软件开发领域的新趋势。no-code 运动也正在造成一种应用开发和编码的民主化。越来越多的人有机会接触到软件开发，这要归功于他们所掌握的no-code 平台。

但是，no-code 运动的特点是什么？

在no-code 运动中，无编码者--即零或很少有编码知识和技术技能的人--正变得有能力建立与专业开发人员创建的应用程序和网站一样的质量。公民开发者（公民开发者是对使用no-code 平台创建软件的非开发者的另一种称呼）不使用传统的编码，而是可以利用视觉界面和 drag-and-drop功能来组装预建的软件块，而不需要写一行代码。

这是软件开发世界的一场彻底革命吗？并非如此。当万维网刚创建时，它的创建者希望它能被所有人使用。然而，多年来，它并不是这样的。有能力使用网络的人是少数，而有能力在网络上创造东西的人更是少数。

当第一批no-code 解决方案出现在市场上时，情况开始发生变化。然而，这些解决方案需要更多的东西来启动一个no-code 运动：我们拥有的第一个no-code 工具是在线服务，允许非开发人员创建网站。但是，多年来一直没有允许无代码者创建真正的应用程序的no-code 平台。

有了我们今天的no-code 工具；相反，我们不仅可以创建网站，还可以创建网络应用和移动应用。我们可以创建软件，这就是为什么我们今天可以谈一谈no-code 运动。正如我们多次提到的，使no-code 运动成为可能的工具是low-code 和no-code 平台。但它们是什么，两者之间有什么区别？

什么是no-code 和low-code ？

Low-code 它们的目标相似，但这两种软件开发方法之间有一些重要的区别。Low-code 工具是应用开发平台，允许缺乏编码知识和技术技能的用户大大减少他们需要手动编写的代码量。

Low-code 平台是为了简化和加快初学者或有经验的软件开发人员的应用开发过程，而不是让任何非开发人员建立应用程序。因此， 工具提供了一些视觉 开发工具。然而，初学者或专业开发者仍然需要能够理解代码，编辑代码，还需要手动编写部分代码。Low-code no-code

no-code 开发平台的方法不同于low-code 平台所允许的方法，因为它是真正允许在不写一行代码的情况下构建应用程序。No-code 工具的工作就像我们提到的那样：为你提供预建的软件开发块，你可以在可视化界面和drag-and-drop 功能中进行组装。这是否意味着，当你使用no-code 平台时，代码就消失了？完全不是。它只意味着no-code 工具会自动为你创建代码。

使用no-code 工具，不需要所需的技术技能、编码知识或语言编程知识。这些工具允许非开发人员着手开发应用程序，并建立应用程序在主要商店推出，或作为内部工具使用，以提高公司的生产力和业务流程。

No-code 平台和 工具使 运动成为可能，如果我们认为它是指为所有主体简化软件开发过程的趋势：专业开发者和非开发者。然而， 工具是使应用开发最民主化的工具，为无代码者提供他们需要的东西，即使他们没有任何领域的教育，即使他们没有任何代码知识，也能成为软件开发者。no-code no-code No-code

no-code 平台的好处

low-code 平台和no-code 工具之所以在各种情况下被广泛利用，是因为它们可以提供很多好处。它们是什么？

速度

使用low-code 平台和no-code 工具，对于专业开发人员和非开发人员来说，都比传统的开发过程要快。手动编写每一行代码是一项艰苦而漫长的工作，即使对最有经验的软件开发人员来说也是如此。不可否认的是，无论你是一个初学者还是一个有经验的软件开发人员，能够使用drag-and-drop 的功能和可视化的编码，而不是手动编写自定义代码，可以为你节省大量的时间。

降低成本

当时间减少时，成本也会降低。这是no-code 开发与传统开发相比，可以节约成本的一个主要原因。但也有其他原因。

依靠 no-code 工具，你可以在公司内部识别公民开发者，并为你的业务流程或工作流程自动化创建应用程序，而无需雇用专业开发者。公民开发者是没有代码的员工，由于 no-code 工具和 no-code 解决方案，他们可以创建软件并增强你公司的数字化转型。

工具，你可以在公司内部识别公民开发者，并为你的业务流程或工作流程自动化创建应用程序，而无需雇用专业开发者。公民开发者是没有代码的员工，由于 工具和 解决方案，他们可以创建软件并增强你公司的数字化转型。 即使当你需要雇用专业的软件开发人员时，当他们选择 no-code 解决方案时，他们可以加快他们的进程并降低费用。

解决方案时，他们可以加快他们的进程并降低费用。 通过 no-code 开发平台，软件维护和更新成本也会降低。

赋权

no-code 运动增强了员工的积极性，由于有了no-code 平台，他们能够遵循自己的想法，并赋予他们所需要的东西，以改善他们日常处理的业务流程。

定制化

通过no-code ，软件开发者和公民开发者有可能创建他们所需要的确切的软件工具，例如，加强他们的工作流程自动化。另一个选择是下载一个现有的软件或应用程序，并使他们的工作流程适应它。作为一个直接的结果，no-code 开发也提高了生产力。

可及性

No-code 开发对任何不具备技术能力的人来说都是可及的。这是 平台和传统开发平台的主要区别，后者需要更深的编码知识。low-code

灵活性和可扩展性

No-code 平台也简化了软件的更新过程。在一个每天都有新的应用程序推出，具有新的功能，并且市场需求每周都在变化的世界里，这一点极为重要。

自主性

No-code 软件开发使你自主：你不需要第三方应用程序，你不需要雇用外部软件开发人员，你可以创建你需要的确切的内部工具来运行和管理你的公司和客户。

no-code 平台和工具的类型

因为no-code 运动，以及它能给你的企业带来的所有好处，只有通过no-code 工具才能实现，所以值得讨论一下no-code 工具的突出类型。

工作流程自动化

单一的、微小的和重复的步骤往往构成业务流程。将这些步骤自动化可以改善工作流程，使其摆脱人为错误的可能性。一些最常见的no-code 工具类型是那些允许在公司内部进行这种类型的数字化转型的工具。

网站

许多no-code 平台的目的是允许用户创建网站，甚至是复杂的网站，而无需编写代码。他们使用模板和drag-and-drop 功能，因此公民开发者可以随时可视化他们正在创建的内容。

营销活动

营销活动，特别是涉及到数字营销时，可能很难开发，但一旦一切都安排妥当，运行活动通常是发送大量的电子邮件或发布大量的社交媒体帖子。No-code 工具使无代码者有可能自动完成这些过程，而无需依赖外部工具或雇用软件开发人员。

自动化

No-code 解决方案通常是自动化工具：由于一些 平台，公民开发者可以解决可以自动化的任务，创建他们需要的 软件，并完全自主地提高他们的生产力。no-code no-code

付款方式

有许多no-code 平台，允许用户在不写代码的情况下创建支付流程。像这样的no-code 工具将使从客户那里收集付款变得快速、高效，而且--最重要的--安全。

顶级no-code 工具

说到可供你使用的no-code 工具的类型，我们只能推荐我们所审查的最佳工具。毕竟，与其为你所需要的每一种类型的软件自动化拥有一个不同的no-code 应用程序，不如能够依靠一个强大和通用的工具，让公民开发者和专业软件开发者创建他们需要的任何类型的自动化。AppMaster 是我们上面描述的每一种类型的no-code 工具，甚至更多。

与low-code 工具（需要一些自定义代码）不同，AppMaster 为任何软件开发人员提供他们所需要的一切，以创建他们所需要的no-code 应用程序，而不需要编写一行代码。AppMaster 是一个不需要任何编码技能的no-code 应用程序。它的可视化界面和drag-and-drop 功能允许没有编码知识的公民开发者创建他们需要的no-code 应用程序和内部工具。no-code 平台会在后台自动创建源代码并提供访问权限。

AppMaster 被视为顶级no-code 工具的主要原因是，它提供了有关创造力和财产的充分自由。AppMaster 不会限制你的开发过程：预建的软件块和集成是如此之多，以至于你可以定制你的项目，甚至在最微小的细节。对代码的访问使你成为你的项目的唯一所有者（如果你喜欢，你甚至可以导出代码并在你选择的代码编辑器上使用）。如前所述，通过AppMaster ，你可以用一个no-code 平台创建许多不同的项目：后端、移动应用和网络应用。

no-code 运动会不会扼杀开发者的工作？

no-code 平台是否在做机器人在工厂里做的事情？它们是否 "偷走 "了专业软件开发者的工作？

No-code 技术是数字转型行业中相当新的东西，但专家们说，这不仅仅是一个暂时的趋势，而是要留下来。

今天的无代码运动就像90年代的万维网一样：具有巨大的潜力，但没有被充分开发，也没有被许多人理解。 首席执行官 Webflow

no-code 平台的增长预计将是如此巨大，以至于它们将成为任何软件开发人员，甚至是专业人员的利用。但这是否意味着no-code 工具将扼杀软件开发人员的工作？

让我们先看看现在的情况：今天，随着no-code 运动已经启动，但仍处于早期阶段，对具有传统编码知识和技术技能的软件开发人员的需求仍然非常高（高到当软件开发人员无法使用时，no-code 技术被用来弥补需求）。

但未来呢？软件开发人员需要担心他们的工作吗？专家们似乎认为，情况会恰恰相反，也就是说，no-code 平台将成为软件开发人员和编码人员的一种资源。事实上，关于no-code 运动的文章正在强调关于no-code 解决方案可能扼杀开发者工作的两个因素。

软件开发人员现在和将来都是必要的

no-code 平台对软件工程师也是有益的。

为什么传统的全栈开发人员仍然是必要的

尽管no-code 平台和low-code 工具可以提供极大的灵活性，但它们也可能带来一些限制（特别是对于复杂的项目）。当我们谈及low-code 平台时，这一点尤其明显。这个差距只能由软件开发人员来填补，当我们把他们的专业技术和知识与没有编码的人进行比较时，他们一直有优势。

不是每个应用程序都适合于no-code 解决方案：例如，no-code 产品可能不具备你所需要的面向客户的软件的定制功能。这些情况下，软件工程师仍然是必要的。

毕竟，正如WebFlow的创始人Vlad Magdalin在接受TechRepublic采访时声称，用no-code 应用程序创建任何种类的软件仍然是不可能的。即使no-code 应用程序行业正在成倍增长，我们仍然没有达到这样的程度：一个视觉界面和一套drag-and-drop 功能可以让我们创建任何你能想到的软件。

为什么no-code 技术对开发者有好处？

No-code 平台的设计不是为了扼杀开发者的工作。 工具背后的目的是为任何程序员提供他们需要的 工具，以加强他们的工作。如果他们没有任何编码能力，这意味着 工具使他们的编程成为可能。如果他们是有经验的程序员，这意味着 工具使他们的过程更容易和更快，减少了很多枯燥的手工编码。no-code no-code no-code no-code

但是，no-code 工具对开发者有什么好处？

削减枯燥的任务

编码并不总是令人兴奋的，大多数时候，它只是重复相同的枯燥任务。No-code 平台通过为你提供一个随时可以使用的组件库，切断了传统编码的所有枯燥段落。你可以使用drag-and-drop 功能来实现你喜欢的自动化或功能，而不是编写代码。开发人员，这样可以更快得到他们想要的结果，避免了倦怠。

团队工作

No-code 工具也可以加强团队合作，因为它们就是为此而生的（或者至少，顶级的 工具有改善团队合作的功能，使其更加顺利）。在一个团队中从事同一个开发项目并不总是容易的，特别是如果开发人员并不都在同一个办公室或大楼里。如今，远程团队工作非常频繁：来自世界任何地方的开发者都可以在同一个项目上工作，但他们的工作只有在依靠一个提供顶级通信和协作功能的 工具的情况下才会高效。no-code no-code

避免人为错误

手工编码中的错误是正常的。它们总是发生：当你执行重复的任务时，你会分心，很容易犯小错误。但对于编码，小错误会影响整个项目。使用no-code 工具，代码是自动创建的，你只是避免了人为错误的可能性。同样，这也是让整个编程过程变得更快。

短暂的编码审查

当你手动编写代码时，你总是需要进行代码审查。不止如此，你还需要请另一个开发人员（或开发人员团队）用新的眼光来检查和测试你的代码。这在no-code 工具中是不需要的：这是消除了人为错误的可能性的直接结果。

专注于重要方面

当你不需要花时间审查你的代码，寻找错误，定制每一个按钮，以及一个简单的过程时，你可以专注于项目和工作的重要方面。例如，自由软件开发者的一部分工作是寻找客户，与他们沟通，发送发票，等等。当你可以依靠一个no-code 平台时，你有更多的时间用于这些工作，更不用说你可以将它们自动化，在不写代码的情况下创建特定的no-code 应用程序。

避免倦怠

因为no-code 工具使程序员的工作更容易，它们也使工作更愉快：开发人员需要每天花更少的时间在同一个项目上；他们只需避开无聊的方面，享受软件建设中最有创意的方面。这有助于他们避免倦怠。

no-code 运动：它不是编码的终结者

讨论no-code 运动到底是什么，对澄清一个流行的误解很重要：no-code 并不意味着编码的结束。当你使用no-code 平台时，这并不意味着完全不涉及代码。正如我们所看到的，当你使用no-code 平台时，编码是存在的，但你不是在手动编写它--相反，它是自动创建的。在一天结束时，使用no-code 工具，开发和编程的基本原理根本没有改变。正是由于no-code 平台，这个过程可以被彻底改变，变得更简单、更快速、更有效和更容易获得。

no-code 技术传播的后果

如果no-code 工具没有扼杀开发者的工作，那么它们传播的后果是什么？再次引用Vlad Magdalin的话，no-code 应用程序的传播最重要的影响是软件开发的民主化。No-code 平台允许在任何领域拥有任何类型的教育的人创造他们自己的no-code 产品，无论是出售还是在自己的公司或企业内部使用它。

多年来，软件工程一直是一门精英学科：在计算机革命的早期阶段，编程语言只有极少数热情的用户知道，这些人从小就使用计算机，长大后就找到了他们梦想中的工作。然后，软件开发一直只有那些能够允许自己开始一个漫长而艰苦的学习过程的人可以获得，而这个过程往往需要通过非常昂贵的课程。有了no-code 平台，终于，软件开发变得任何愿意学习的人都可以获得。这就是我们谈到编码的民主化时的意思。

未来：在未来五年，no-code 工具如何？

在五年内，专家预测，预计no-code 工具将被所有开发人员使用，作为唯一的资源或作为一种支持。我们可以理解，尽管no-code 工具已经被广泛使用，但no-code 平台的传播和发展仍处于早期阶段。所有类型的no-code 开发平台，即有望变得更加强大，直到它们拥有创建任何类型软件的定制能力。不过，这仍然不会是编码的终结，因为正如我们上面所描述的，有了no-code 工具，编码仍然存在，仍然需要能够理解和编写编码的人，但软件开发注定会变得越来越容易。

no-code 平台是否会扼杀编码？总结

在这篇文章中，我们已经看到，在这个阶段，并不是所有的no-code 平台都具有创建任何类型的软件的定制能力。顶级的no-code 工具，如AppMaster ，允许你创建许多类型的no-code 应用程序和软件工具，如移动应用程序、网络应用程序和后台，但一般的no-code 工具--目前--不能创建任何你能想到的软件类型。这就是为什么尽管no-code 工具的普及，目前对软件工程师的需求仍然很大。

然而，在文章中，我们也讨论了未来：我们的no-code 平台将走向何方？No-code 应用程序正变得越来越强大。像AppMaster 这样的高级no-code 工具可以创建复杂的项目，而不需要写任何代码。

在短短五年内，所有的开发者都有望在他们的武器库中拥有一个no-code 工具。然而，这不会是编码的终点。通过no-code 平台，编码仍然存在，由你的no-code 应用程序在后台自动创建。能够阅读、理解、书写和编辑仍然会很重要，这就是为什么no-code 产品不会扼杀开发者的工作，相反，它们会增强他们的工作：no-code 平台不会扼杀开发者的工作，它们会成为增强的资源，使其更容易、更快速、无缺陷、更顺畅，并且更有效、更节省成本和时间。