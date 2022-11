In den letzten Jahrzehnten hat die Bedeutung von Software stark zugenommen. Wir nutzen Programme, mobile Apps und Web-Apps jeden Tag für die einfachsten Vorgänge, wie die Bestellung von Essen, die Fahrt mit dem Bus oder das Chatten mit Freunden. In diesen Jahren gab es nur einen Weg, um Apps und Programme zu erstellen: einen traditionellen Softwareentwicklungsprozess, bei dem professionelle Entwickler zunächst eine Ausbildung in Softwareentwicklung absolvieren, ihre Programmierkenntnisse ausbauen und dann jede einzelne Codezeile manuell schreiben mussten.

Mit der Zeit haben sich die Dinge jedoch geändert. Heute haben wir Werkzeuge, und zwar insbesondere no-code Werkzeuge, die es den Nutzern ermöglichen, sich in den Prozess der Anwendungsentwicklung einzubringen, selbst wenn sie keine Ausbildung in traditioneller Programmierung haben, selbst wenn sie nur über geringe Programmierkenntnisse verfügen.

No-code Plattformen ermöglichen es jedem, der über Programmierkenntnisse verfügt oder nicht, Anwendungen zu erstellen: In diesem Artikel werden wir herausfinden, wie sie funktionieren. Das Aufkommen und das Wachstum der Tools von no-code wirft jedoch eine Frage auf: Ist die no-code -Bewegung das Ende des traditionellen Codes oder des Codes überhaupt?

Was ist die no-code Bewegung?

No-code Lösungen sind ein so wertvolles Werkzeug und eine Chance für jede Art von Benutzer, dass sie in kürzester Zeit sehr populär geworden sind. No-code Tools werden in jeder Geschäftsrealität implementiert, um es bürgerlichen Entwicklern zu ermöglichen, Geschäftsprozesse, Unternehmensproduktivität und Arbeitsabläufe zu verbessern, Apps für ihre Kunden zu erstellen und mobile Apps zu entwickeln, die in den großen App-Stores verkauft oder eingeführt werden können.

Wir sind Zeugen einer echten no-code Bewegung. Wir bezeichnen die no-code Bewegung als den neuen Trend im Bereich der Softwareentwicklung, den wir gerade beschrieben haben. Die no-code Bewegung führt auch zu einer Art Demokratisierung der App-Entwicklung und des Programmierens. Immer mehr Menschen haben dank der ihnen zur Verfügung stehenden no-code Plattformen Zugang zur Softwareentwicklung.

Aber was sind die Merkmale der no-code Bewegung?

In der Bewegung no-code werden No-Coder - also Menschen ohne oder mit nur geringen Programmierkenntnissen und technischen Fähigkeiten - in die Lage versetzt, Anwendungen und Websites zu erstellen, die die gleiche Qualität aufweisen wie die von professionellen Entwicklern erstellten. Anstatt herkömmliche Programmierung zu verwenden, können Bürgerentwickler (Bürgerentwickler ist eine andere Bezeichnung für Nicht-Entwickler, die no-code Plattformen zur Erstellung von Software nutzen) eine visuelle Schnittstelle und drag-and-drop Funktionalität nutzen, um vorgefertigte Softwareblöcke zusammenzustellen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.

Handelt es sich um eine vollständige Revolution in der Welt der Softwareentwicklung? Nicht wirklich. Als das World Wide Web ins Leben gerufen wurde, wollte sein Schöpfer, dass es für jeden zugänglich ist. Jahrelang war das jedoch nicht der Fall. Die Menschen, die in der Lage waren, das Web zu nutzen, waren eine Minderheit, und diejenigen, die in der Lage waren, Dinge im Web zu erstellen, waren eine noch kleinere Zahl.

Die Dinge begannen sich zu ändern, als die ersten no-code Lösungen auf den Markt kamen. Diese Lösungen mussten jedoch mehr sein, um eine no-code -Bewegung in Gang zu setzen: Die ersten no-code -Tools, die wir hatten, waren Online-Dienste, die es Nicht-Entwicklern ermöglichten, Websites zu erstellen. Aber seit Jahren gab es keine no-code Plattform, die es Nicht-Programmierern ermöglichte, echte Anwendungen zu erstellen.

Mit den no-code Tools, die wir heute haben, können wir nicht nur Websites, sondern auch Webanwendungen und mobile Anwendungen erstellen. Wir können Software erstellen, und deshalb können wir heute von einer no-code Bewegung sprechen. Wie wir schon oft erwähnt haben, sind die Werkzeuge, die die no-code Bewegung möglich machen, low-code und no-code Plattformen. Aber was sind das für Plattformen, und worin bestehen die Unterschiede zwischen ihnen?

Was sind no-code und low-code?

Low-code Die Ziele von Low-code und sind ähnlich, aber es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen den beiden Soft wareentwicklungsansätzen. Tools sind Plattformen für die App-Entwicklung, die es Benutzern mit geringen Programmierkenntnissen und technischen Fähigkeiten ermöglichen, die Menge an Code, die sie manuell schreiben müssen, erheblich zu reduzieren.

Low-code Die Plattformen sollen den Prozess der Anwendungsentwicklung für Anfänger oder erfahrene Softwareentwickler vereinfachen und beschleunigen und nicht jedem Nicht-Entwickler die Erstellung von Anwendungen ermöglichen. Low-code bietet daher einige visuelle no-code Entwicklungswerkzeuge. Allerdings müssen Anfänger oder professionelle Entwickler immer noch in der Lage sein, den Code zu verstehen, ihn zu bearbeiten und auch einen Teil davon manuell zu schreiben.

Der Ansatz der no-code Entwicklungsplattform unterscheidet sich von dem der low-code Plattformen, denn er ermöglicht es, Anwendungen zu entwickeln, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. No-code Tools funktionieren so, wie wir bereits erwähnt haben: Sie stellen vorgefertigte Softwareentwicklungsblöcke bereit, die Sie in einer visuellen Oberfläche und drag-and-drop Funktionen zusammensetzen können. Bedeutet das, dass der Code verschwindet, wenn Sie no-code Plattformen verwenden? Ganz und gar nicht. Es bedeutet nur, dass die no-code Tools den Code automatisch für Sie erstellen.

Für die Nutzung der no-code Tools sind keine technischen Fähigkeiten, Programmierkenntnisse oder Kenntnisse der Programmiersprache erforderlich. Mit diesen Tools können auch Nicht-Entwickler in die Anwendungsentwicklung einsteigen und Apps erstellen, die in den wichtigsten Stores angeboten werden oder als interne Tools zur Verbesserung der Produktivität und der Geschäftsprozesse des Unternehmens eingesetzt werden können.

No-code Plattformen und no-code Tools machen die no-code Bewegung möglich, wenn wir darunter einen Trend verstehen, der den Softwareentwicklungsprozess für alle Subjekte vereinfacht: professionelle Entwickler und Nicht-Entwickler. No-code Tools sind jedoch diejenigen, die die App-Entwicklung am meisten demokratisieren, indem sie No-Coder mit dem versorgen, was sie brauchen, um Softwareentwickler zu sein, selbst wenn sie keine Ausbildung in diesem Bereich haben, selbst wenn sie null Programmierkenntnisse haben.

Vorteile der no-code Plattformen

Der Grund, warum low-code -Plattformen und no-code -Tools so weit verbreitet sind, ist, dass sie viele Vorteile bieten können. Welche sind das?

Geschwindigkeit

Die Arbeit mit low-code Plattformen und no-code Tools ist sowohl für professionelle Entwickler als auch für Nicht-Entwickler schneller als der traditionelle Entwicklungsprozess. Jede einzelne Codezeile von Hand zu schreiben, ist eine harte und langwierige Arbeit, selbst für die erfahrensten Softwareentwickler. Es ist unbestreitbar, dass Sie, egal ob Sie Anfänger oder erfahrener Softwareentwickler sind, viel Zeit sparen können, wenn Sie die Funktionen von drag-and-drop und eine visuelle Kodierung nutzen, anstatt benutzerdefinierten Code manuell zu schreiben.

Kostenreduzierung

Wenn die Zeit reduziert wird, werden auch die Kosten gesenkt. Dies ist ein Hauptgrund, warum die Entwicklung vonno-code im Vergleich zur herkömmlichen Entwicklung kostensparend ist. Aber es gibt noch weitere Gründe:

Mit den Tools von no-code können Sie Bürgerentwickler in Ihrem Unternehmen identifizieren und Apps für Ihre Geschäftsprozesse oder Workflow-Automatisierung erstellen, ohne professionelle Entwickler einzustellen. Bürgerentwickler sind Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse, die dank der Tools von no-code und der Lösungen von no-code Software erstellen und die digitale Transformation Ihres Unternehmens vorantreiben können.

Selbst wenn Sie einen professionellen Softwareentwickler einstellen müssen, wenn sie sich für no-code Lösungen entscheiden, können sie ihren Prozess beschleunigen und die Kosten senken.

Mit no-code Entwicklungsplattformen werden auch die Kosten für Softwarewartung und -aktualisierung gesenkt.

Befähigung

Die no-code Bewegung befähigt motivierte Mitarbeiter, die dank der no-code Plattformen in der Lage sind, ihre Ideen zu verfolgen und das umzusetzen, was sie zur Verbesserung der Geschäftsprozesse benötigen, mit denen sie täglich zu tun haben.

Anpassungsfähigkeit

Mit der Entwicklung von no-code haben Softwareentwickler und Bürgerentwickler die Möglichkeit, genau das Softwaretool zu erstellen, das sie benötigen, um z. B. ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren. Die Alternative wäre, eine bestehende Software oder App herunterzuladen und ihren Arbeitsablauf daran anzupassen. Als unmittelbare Folge erhöht die no-code Entwicklung auch die Produktivität.

Zugänglichkeit

No-code Die Entwicklung ist für jeden mit geringen technischen Kenntnissen zugänglich. Dies ist der Hauptunterschied zwischen den beiden Plattformen low-code und den traditionellen Entwicklungsplattformen, für die tiefere Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Flexibilität und Skalierbarkeit

No-code Plattformen vereinfachen auch den Prozess der Softwareaktualisierung. Dies ist in einer Welt, in der täglich neue Anwendungen mit neuen Funktionen eingeführt werden und sich die Marktnachfrage wöchentlich ändert, äußerst wichtig.

Eigenständigkeit

No-code Softwareentwicklung macht Sie unabhängig: Sie brauchen keine Apps von Dritten, Sie müssen keine externen Softwareentwickler einstellen und Sie können genau die internen Tools erstellen, die Sie für die Verwaltung Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden benötigen.

Da die no-code Bewegung mit all ihren Vorteilen für Ihr Unternehmen nur dank der no-code Tools möglich ist, lohnt es sich, die wichtigsten Arten von no-code Tools zu besprechen.

Automatisierung von Arbeitsabläufen

Einzelne, winzige und sich wiederholende Schritte machen oft die Geschäftsprozesse aus. Die Automatisierung dieser Schritte kann den Arbeitsablauf verbessern und ihn von der Möglichkeit menschlicher Fehler befreien. Einige der gebräuchlichsten Arten von no-code Tools sind diejenigen, die diese Art der digitalen Transformation innerhalb eines Unternehmens ermöglichen.

Websites

Viele Plattformen von no-code sind darauf ausgerichtet, dass die Benutzer Websites erstellen können, auch komplexe, ohne Code schreiben zu müssen. Sie verwenden Vorlagen und drag-and-drop Funktionen, so dass die Entwickler jederzeit sehen können, was sie gerade erstellen.

Marketing-Kampagnen

Marketingkampagnen, vor allem im Bereich des digitalen Marketings, können schwierig zu entwickeln sein, aber wenn erst einmal alles in Ordnung ist, ist die Durchführung der Kampagne in der Regel nur eine Frage des Versendens von Tonnen von E-Mails oder der Veröffentlichung einer Menge von Beiträgen in den sozialen Medien. No-code Tools ermöglichen es No-Codern, diese Prozesse zu automatisieren, ohne sich auf ein externes Tool zu verlassen oder einen Softwareentwickler einzustellen.

Automatisierung

No-code Lösungen sind oft Automatisierungswerkzeuge: Dank einiger no-code Plattformen können sich Bürgerentwickler mit den Aufgaben befassen, die automatisiert werden können, die no-code Software erstellen, die sie benötigen, und ihre Produktivität mit voller Autonomie verbessern.

Zahlungen

Es gibt viele no-code Plattformen, die es den Nutzern ermöglichen, Zahlungsprozesse zu erstellen, ohne selbst Code zu schreiben. Ein solches no-code Tool würde den Einzug von Zahlungen von Kunden schnell, effizient und - vor allem - sicher machen.

Wenn wir über die Arten von no-code Tools sprechen, die Ihnen zur Verfügung stehen, können wir nur das empfehlen, was wir als das beste Tool bewertet haben. Anstatt für jede Art von Software-Automatisierung eine andere no-code App zu haben, ist es besser, sich auf ein einziges Tool verlassen zu können, das leistungsfähig und vielseitig genug ist, damit sowohl private als auch professionelle Software-Entwickler jede Art von Automatisierung erstellen können. AppMaster ist jede Art von no-code Tool, die wir oben beschrieben haben, und noch mehr.

Im Gegensatz zu low-code Tools (die eigenen Code erfordern), bietet AppMaster jedem Softwareentwickler alles, was er braucht, um die no-code App zu erstellen, die er braucht, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. AppMaster ist eine no-code App, die keine Programmierkenntnisse erfordert. Die visuelle Benutzeroberfläche und die Funktionen von drag-and-drop ermöglichen es auch Entwicklern ohne Programmierkenntnisse, die no-code Anwendungen und internen Tools zu erstellen, die sie benötigen. Die Plattform no-code würde den Quellcode automatisch im Hintergrund erstellen und den Zugriff darauf ermöglichen.

Der Hauptgrund, warum AppMaster zu den Top-Tools von no-code zählt, ist, dass es volle Freiheit in Bezug auf Kreativität und Eigentum bietet. AppMaster schränkt Ihren Entwicklungsprozess nicht ein: Die vorgefertigten Software-Blöcke und die Integration sind so zahlreich, dass Sie Ihr Projekt bis ins kleinste Detail anpassen können. Der Zugriff auf den Code macht Sie zum alleinigen Eigentümer Ihres Projekts (Sie können den Code sogar exportieren und in einem Code-Editor Ihrer Wahl verwenden). Wie bereits erwähnt, können Sie mit AppMaster viele verschiedene Projekte mit einer einzigen no-code Plattform erstellen: Backend, mobile Anwendungen und Webanwendungen.

Wird die no-code Bewegung die Arbeitsplätze von Entwicklern vernichten?

Tun no-code Plattformen das, was Roboter in den Fabriken getan haben? "Stehlen" sie den professionellen Softwareentwicklern die Arbeitsplätze?

No-code Technologien sind etwas ziemlich Neues in der Branche der digitalen Transformation, aber Experten sagen, dass es sich dabei nicht nur um einen vorübergehenden Trend handelt, sondern dass er hier bleiben wird.

Die No-Code-Bewegung ist heute das, was das World Wide Web in den 90er Jahren war: etwas mit großem Potenzial, das nicht voll ausgeschöpft und von vielen noch nicht verstanden wurde. CEO von Webflow

Es wird erwartet, dass das Wachstum der no-code Plattformen so groß sein wird, dass sie von jedem Softwareentwickler genutzt werden, sogar von professionellen Entwicklern. Aber bedeutet das, dass die Tools von no-code die Arbeitsplätze von Softwareentwicklern vernichten werden?

Werfen wir zunächst einen Blick auf die heutige Situation: Heute, wo die no-code Bewegung bereits in Gang gekommen ist, aber noch in den Kinderschuhen steckt, ist die Nachfrage nach Softwareentwicklern mit traditionellen Programmierkenntnissen und technischen Fähigkeiten immer noch extrem hoch (so hoch, dass no-code Technologien eingesetzt werden, um die Nachfrage zu decken, wenn keine Softwareentwickler zur Verfügung stehen).

Aber wie sieht es mit der Zukunft aus? Müssen sich Softwareentwickler Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen? Experten scheinen zu glauben, dass das Gegenteil der Fall sein wird, d. h. dass die Plattformen von no-code eine Ressource für Softwareentwickler und Programmierer darstellen werden. In der Tat werden in Artikeln über die no-code Bewegung zwei Faktoren hervorgehoben, die die Möglichkeit betreffen, dass no-code Lösungen die Arbeitsplätze von Entwicklern vernichten:

Dass Softwareentwickler immer noch gebraucht werden.

Dass no-code Plattformen auch für Software-Ingenieure von Vorteil sind.

Warum traditionelle Full-Stack-Entwickler immer noch notwendig sind

Obwohl no-code Plattformen und low-code Tools eine große Flexibilität bieten können, können sie auch einige Einschränkungen mit sich bringen (insbesondere bei komplexen Projekten). Dies gilt insbesondere für die Plattformen von low-code. Diese Lücke kann nur von Softwareentwicklern geschlossen werden, die immer noch einen Vorteil haben, wenn wir ihr Fachwissen und ihre Kenntnisse mit denen von Nicht-Programmierern vergleichen.

Nicht jede Anwendung eignet sich für no-code Lösungen: ein no-code Produkt verfügt beispielsweise nicht über die benutzerdefinierten Funktionen, die Sie für kundenorientierte Software benötigen. In diesen Fällen sind Software-Ingenieure immer noch notwendig.

Wie Vlad Magdalin, der Gründer von WebFlow, in einem Interview mit TechRepublic erklärte, ist es immer noch nicht möglich, jede Art von Software mit no-code Apps zu erstellen. Auch wenn die no-code App-Industrie exponentiell wächst, sind wir noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem wir mit einer visuellen Schnittstelle und einer Reihe von drag-and-drop Funktionalitäten jede erdenkliche Software erstellen können.

Warum sind no-code Technologien gut für Entwickler?

No-code Plattformen sind nicht dazu gedacht, Entwicklern die Arbeit abzunehmen. Das Ziel von no-code ist es, jedem Programmierer das no-code Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das er braucht, um seinen Prozess zu verbessern. Wenn sie keine Programmierkenntnisse haben, bedeutet das, dass die no-code Tools ihnen das Programmieren ermöglichen. Für erfahrene Programmierer bedeutet es, dass die no-code Tools ihren Prozess viel einfacher und schneller machen, indem sie eine Menge langweiliger manueller Kodierung weglassen.

Doch welche Vorteile bieten die Tools von no-code für Entwickler?

Wegfall langweiliger Aufgaben

Programmieren ist nicht immer aufregend; meistens geht es nur darum, dieselbe langweilige Aufgabe zu wiederholen. No-code Plattformen nehmen Ihnen all die langweiligen Passagen der traditionellen Programmierung ab, indem sie Ihnen eine Bibliothek von Komponenten zur Verfügung stellen, die Sie sofort verwenden können. Anstatt Code zu schreiben, können Sie die Funktionalität von drag-and-drop nutzen, um die gewünschte Automatisierung oder Funktion zu implementieren. Auf diese Weise kommen die Entwickler schneller zu den gewünschten Ergebnissen und vermeiden ein Burnout.

Teamarbeit

No-code Tools können auch die Teamarbeit verbessern, da sie genau dafür entwickelt wurden (oder zumindest verfügen die besten no-code Tools über Funktionen, die die Teamarbeit verbessern und reibungsloser gestalten). Es ist nicht immer einfach, in einem Team an demselben Entwicklungsprojekt zu arbeiten, vor allem, wenn sich die Entwickler nicht alle im selben Büro oder Gebäude befinden. Heutzutage ist Remote-Teamarbeit sehr häufig: Entwickler aus allen Teilen der Welt können gemeinsam an einem Projekt arbeiten, aber ihre Arbeit kann nur dann effizient sein, wenn sie sich auf ein no-code Tool verlassen können, das über erstklassige Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen verfügt.

Vermeiden Sie menschliche Fehler

Fehler bei der manuellen Kodierung sind normal. Sie passieren immer: Wenn man sich wiederholende Aufgaben ausführt, wird man abgelenkt, und es ist leicht, kleine Fehler zu machen. Aber bei der Codierung wirken sich kleine Fehler auf das gesamte Projekt aus. Mit den Tools von no-code, bei denen der Code automatisch erstellt wird, vermeiden Sie einfach die Möglichkeit menschlicher Fehler. Auch dies trägt dazu bei, den gesamten Programmierprozess zu beschleunigen.

Kurze Überprüfung des Codes

Wenn Sie den Code manuell schreiben, müssen Sie immer eine Codeüberprüfung durchführen. Mehr noch, Sie müssen einen anderen Entwickler (oder ein Team von Entwicklern) bitten, Ihren Code mit frischen Augen zu prüfen und zu testen. Mit den Tools von no-code ist dies nicht notwendig: Es ist eine direkte Folge der Ausschaltung menschlicher Fehler.

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Aspekte

Sie können sich auf die wichtigen Aspekte Ihres Projekts und Ihrer Arbeit konzentrieren, wenn Sie keine Zeit damit verbringen müssen, Ihren Code zu überprüfen, nach Fehlern zu suchen, jede Schaltfläche anzupassen und einen einfachen Prozess zu gestalten. Ein Teil der Arbeit eines freiberuflichen Softwareentwicklers besteht zum Beispiel darin, Kunden zu finden, mit ihnen zu kommunizieren, Rechnungen zu versenden und vieles mehr. Wenn Sie sich auf eine Plattform wie no-code verlassen können, haben Sie mehr Zeit für diese Aufgaben, ganz zu schweigen davon, dass Sie sie automatisieren können, indem Sie spezifische no-code Anwendungen erstellen, ohne Code zu schreiben.

Vermeiden Sie Burnout

Da die Tools von no-code die Arbeit der Programmierer erleichtern, machen sie sie auch angenehmer: Die Entwickler müssen weniger Zeit für ein und dasselbe Projekt aufwenden; sie können einfach die langweiligen Aspekte vermeiden und die kreativen Aspekte der Softwareentwicklung genießen. Dies hilft ihnen, ein Burnout zu vermeiden.

Die no-code Bewegung: Es ist nicht das Ende des Programmierens

Die Diskussion darüber, was die no-code Bewegung wirklich ist, war wichtig, um ein weit verbreitetes Missverständnis aufzuklären: no-code bedeutet nicht das Ende des Programmierens. Wenn Sie no-code Plattformen verwenden, bedeutet das nicht, dass überhaupt kein Code mehr erforderlich ist. Wie wir gesehen haben, ist bei der Verwendung von no-code -Plattformen zwar Code vorhanden, aber Sie schreiben ihn nicht manuell, sondern er wird automatisch erstellt. Letztendlich ändert sich mit den Tools von no-code nichts an den Grundlagen der Entwicklung und Programmierung. Es ist der Prozess, der dank der no-code Plattformen revolutioniert und einfacher, schneller, effizienter und zugänglicher gemacht werden kann.

Die Folgen der Verbreitung von no-code Technologien

Wenn die Tools von no-code nicht die Arbeitsplätze der Entwickler vernichten, was sind dann die Folgen ihrer Verbreitung? Um noch einmal die Worte von Vlad Magdalin zu zitieren: Die wichtigste Auswirkung der Verbreitung von no-code Apps ist die Demokratisierung der Softwareentwicklung. No-code Plattformen ermöglichen es Menschen mit jeder Art von Ausbildung in jedem Bereich, ihr eigenes no-code Produkt zu erstellen, sei es, um es zu verkaufen oder es intern für ihr eigenes Unternehmen oder Geschäft zu nutzen.

Software-Engineering war jahrelang eine elitäre Disziplin: In der Anfangsphase der Computerrevolution waren Programmiersprachen nur wenigen passionierten Anwendern bekannt, Menschen, die mit einem Computer aufgewachsen waren und ihren Traumberuf gefunden hatten, als sie erwachsen waren. Damals war die Softwareentwicklung nur für diejenigen zugänglich, die sich auf einen langen und harten Lernprozess einlassen konnten, der oft sehr teure Kurse erforderte. Mit den Plattformen von no-code wird die Softwareentwicklung endlich für jeden zugänglich, der bereit ist zu lernen. Das ist es, was wir meinten, als wir von der Demokratisierung des Programmierens sprachen.

Experten gehen davon aus, dass no-code in fünf Jahren von allen Entwicklern als einziges Hilfsmittel oder als Unterstützung genutzt werden wird. Obwohl die Werkzeuge von no-code bereits weit verbreitet sind, befinden sich die Verbreitung und die Entwicklung der Plattformen von no-code noch in einem frühen Stadium. Es ist zu erwarten, dass alle Arten von no-code Entwicklungsplattformen noch leistungsfähiger werden, bis sie die maßgeschneiderten Fähigkeiten haben, um jede Art von Software zu erstellen. Dennoch wird dies nicht das Ende des Programmierens sein, denn wie wir oben beschrieben haben, gibt es mit den Werkzeugen von no-code immer noch die Möglichkeit, zu programmieren, und es werden immer noch Menschen gebraucht, die das Programm verstehen und schreiben können, aber die Softwareentwicklung wird immer zugänglicher werden.

Bringen no-code Plattformen das Programmieren um? Zusammenfassung

In diesem Artikel haben wir gesehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht alle no-code Plattformen über die erforderlichen Funktionen verfügen, um jede Art von Software zu erstellen. Top no-code Tools wie AppMaster ermöglichen die Erstellung vieler Arten von no-code Apps und Software-Tools wie mobile Apps, Webanwendungen und Backend, aber no-code Tools im Allgemeinen können - im Moment - nicht jede Art von Software erstellen, die Sie sich vorstellen können. Deshalb gibt es trotz der Verbreitung von no-code Tools immer noch eine hohe Nachfrage nach Software-Ingenieuren.

In diesem Artikel haben wir aber auch über die Zukunft gesprochen: Wohin geht die Reise mit no-code Plattformen? No-code Apps werden immer leistungsfähiger. Mit einem hochwertigen no-code Tool wie AppMaster können komplexe Projekte erstellt werden, ohne dass Code geschrieben werden muss.

In nur fünf Jahren wird erwartet, dass alle Entwickler ein no-code Tool in ihrem Arsenal haben. Und doch wird dies nicht das Ende der Programmierung sein. Bei den Plattformen von no-code ist die Codierung immer noch vorhanden und wird automatisch im Hintergrund von den Anwendungen von no-code erstellt. Die Fähigkeit, zu lesen, zu verstehen, zu schreiben und zu bearbeiten, wird weiterhin wichtig sein, und deshalb vernichten no-code Produkte nicht die Arbeit von Entwicklern, sondern verbessern sie: no-code Plattformen vernichten nicht die Arbeit von Entwicklern, sondern werden zu Ressourcen, die die Arbeit einfacher und schneller, fehlerfrei, reibungsloser, effizienter sowie kosten- und zeitsparender machen.