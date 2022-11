De laatste decennia is het belang van software sterk toegenomen. We gebruiken dagelijks programma's, mobiele apps en webapps voor de eenvoudigste handelingen, zoals eten bestellen, de bus nemen of chatten met vrienden. Gedurende deze jaren was er maar één manier om apps en programma's te bouwen: een traditioneel softwareontwikkelingsproces waarbij professionele ontwikkelaars eerst een opleiding in softwareontwikkeling moesten volgen, hun coderingsvaardigheden moesten vergroten en vervolgens elke regel code handmatig moesten schrijven.

Mettertijd zijn de dingen echter veranderd. Tegenwoordig hebben we hulpmiddelen, en in het bijzonder no-code tools, waarmee gebruikers zich kunnen bezighouden met het ontwikkelingsproces van toepassingen, zelfs als ze geen opleiding hebben genoten in traditioneel coderen, zelfs als ze slecht kunnen coderen.

No-code Met platforms kan iedereen met of zonder enige coderingskennis toepassingen maken: in dit artikel gaan we ontdekken hoe ze werken. De opkomst en groei van no-code tools roepen echter een vraag op: is de no-code beweging het traditionele coderen of coderen überhaupt aan het doden?

Wat is de no-code beweging?

No-code oplossingen zijn zo'n kostbaar hulpmiddel en kans voor elk type gebruiker dat ze in korte tijd erg populair zijn geworden. No-code tools worden in elke zakelijke realiteit toegepast om burgerontwikkelaars in staat te stellen bedrijfsprocessen, bedrijfsproductiviteit en workflows te verbeteren, apps voor hun klanten te maken, en mobiele apps te maken die kunnen worden verkocht of gelanceerd in de grote app stores.

We zijn getuige van een echte no-code beweging. We noemen de no-code beweging de nieuwe trend in de softwareontwikkeling die we zojuist hebben beschreven. De no-code beweging veroorzaakt ook een soort democratisering van app-ontwikkeling en codering. Steeds meer mensen hebben toegang tot softwareontwikkeling dankzij de no-code platforms die tot hun beschikking staan.

Maar wat zijn de kenmerken van de no-code beweging?

In de beweging no-code worden no-coders - dat wil zeggen mensen met geen of weinig coderingskennis en technische vaardigheden - in staat gesteld apps en websites te bouwen die dezelfde kwaliteit hebben als die van professionele ontwikkelaars. In plaats van traditionele codering te gebruiken, kunnen burgerontwikkelaars (burgerontwikkelaars is een andere manier om niet-ontwikkelaars die no-code platforms gebruiken om software te maken te noemen) een visuele interface en drag-and-drop functionaliteit om voorgebouwde softwareblokken samen te stellen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Is dit een complete revolutie in de wereld van softwareontwikkeling? Niet echt. Toen het World Wide Web voor het eerst werd gecreëerd, wilde de maker ervan dat het voor iedereen toegankelijk zou zijn. Jarenlang was dat echter niet zo. Mensen die het web konden gebruiken waren in de minderheid, en degenen die er dingen op konden maken nog minder.

Dat begon te veranderen toen de eerste no-code oplossingen op de markt kwamen. Deze oplossingen moesten echter meer zijn om een no-code beweging op gang te brengen: de eerste no-code tools waren online diensten waarmee niet-ontwikkelaars websites konden maken. Maar een no-code platform waarmee niet-coders echte applicaties konden maken is er al jaren niet meer.

Met de no-code tools die we vandaag hebben, kunnen we niet alleen websites maken, maar ook webapps en mobiele apps. We kunnen software maken en daarom kunnen we vandaag spreken van een no-code beweging. Zoals we al vaak hebben gezegd, zijn de instrumenten die de no-code beweging mogelijk maken low-code en no-code platforms. Maar wat zijn dat en wat zijn de verschillen tussen beide?

Wat zijn no-code en low-code?

Low-code en zijn vergelijkbaar in hun doelstellingen, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee benaderingen van softwareontwikkeling. Low-code tools zijn app-ontwikkelingsplatforms waarmee gebruikers met weinig coderingskennis en technische vaardigheden de hoeveelheid code die ze handmatig moeten schrijven aanzienlijk kunnen verminderen.

Low-code De platforms zijn bedoeld om het proces van applicatieontwikkeling voor beginnende of ervaren softwareontwikkelaars te vereenvoudigen en te versnellen, en niet zozeer om niet-ontwikkelaars in staat te stellen apps te bouwen. Low-code tools bieden daarom een aantal visuele no-code ontwikkelingstools. Beginnende of professionele ontwikkelaars moeten echter nog steeds de code kunnen begrijpen, bewerken en ook een deel ervan handmatig schrijven.

De aanpak van het no-code ontwikkelingsplatform verschilt van die van low-code platforms omdat het echt mogelijk is apps te bouwen zonder ook maar één regel code te schrijven. No-code tools werken precies zoals we hebben gezegd: ze bieden u voorgebouwde softwareontwikkelingsblokken die u kunt samenvoegen in een visuele interface en drag-and-drop functies. Betekent dit dat code verdwijnt wanneer u no-code platforms gebruikt? Helemaal niet. Het betekent alleen dat no-code tools de code automatisch voor u maken.

Met no-code tools zijn er geen vereiste technische vaardigheden, coderingskennis of programmeertaalkennis nodig. Met deze tools kunnen niet-ontwikkelaars beginnen aan het ontwikkelingsproces van applicaties en apps bouwen om te lanceren in de belangrijkste winkels of om te gebruiken als interne tools om de productiviteit en bedrijfsprocessen van het bedrijf te verbeteren.

No-code platforms en no-code tools maken de no-code beweging mogelijk als we het opvatten als een trend die het softwareontwikkelingsproces vereenvoudigt voor alle subjecten: professionele ontwikkelaars en niet-ontwikkelaars. No-code tools zijn echter degenen die de app-ontwikkeling het meest democratiseren, door no-coders te voorzien van wat ze nodig hebben om softwareontwikkelaar te zijn, zelfs als ze geen opleiding op dit gebied hebben genoten, zelfs als ze nul coderingskennis hebben.

Voordelen van no-code platforms

De reden waarom low-code platforms en no-code tools zo veel gebruikt worden in elke context is dat ze veel voordelen kunnen bieden. Welke zijn dat?

Snelheid

Werken met zowel low-code platforms als no-code tools is sneller dan het traditionele ontwikkelingsproces voor zowel professionele ontwikkelaars als niet-ontwikkelaars. Elke regel code handmatig schrijven is een zware en lange klus, zelfs voor de meest ervaren softwareontwikkelaars. Het valt niet te ontkennen dat, of u nu een beginner of een ervaren softwareontwikkelaar bent, het gebruik van drag-and-drop functies en een visuele codering in plaats van het handmatig schrijven van aangepaste code u veel tijd kan besparen.

Kostenbesparing

Wanneer tijd wordt bespaard, worden ook de kosten verlaagd. Dit is één belangrijke reden waarom no-code ontwikkeling kostenbesparend is in vergelijking met traditionele ontwikkeling. Maar er zijn ook andere redenen:

Met behulp van no-code tools kunt u burgerontwikkelaars binnen uw bedrijf identificeren en apps maken voor uw bedrijfsprocessen of workflowautomatisering zonder professionele ontwikkelaars in te huren. Citizen developers zijn no-coders medewerkers die dankzij no-code tools en no-code oplossingen software kunnen maken en de digitale transformatie van uw bedrijf kunnen versterken.

oplossingen, kunnen zij hun proces versnellen en de kosten verlagen. Met no-code ontwikkelingsplatforms worden ook de kosten voor het onderhouden en updaten van software verlaagd.

Empowerment

De no-code beweging geeft gemotiveerde medewerkers meer macht, die dankzij no-code platforms in staat zijn hun ideeën te volgen en vorm te geven aan wat ze nodig hebben om de bedrijfsprocessen waar ze dagelijks mee te maken hebben te verbeteren.

Maatwerk

Met no-code ontwikkeling hebben softwareontwikkelaars en burgerontwikkelaars de mogelijkheid om precies die softwaretool te maken die ze nodig hebben om bijvoorbeeld hun workflowautomatisering te verbeteren. Het alternatief zou zijn om een bestaande software of app te downloaden en hun workflow daaraan aan te passen. Als direct gevolg hiervan verhoogt no-code ontwikkeling ook de productiviteit.

Toegankelijkheid

No-code De ontwikkeling is toegankelijk voor iedereen met weinig technische vaardigheden. Dit is het belangrijkste verschil tussen beide low-code platforms en traditionele ontwikkelingsplatforms, waar diepere coderingskennis vereist is.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

No-code platforms vergemakkelijken ook het updaten van software. Dit is uiterst belangrijk in een wereld waar elke dag nieuwe apps worden geïntroduceerd, met nieuwe functionaliteit, en de marktvraag wekelijks verandert.

Autonomie

No-code Softwareontwikkeling maakt u autonoom: u hebt geen apps van derden nodig, u hoeft geen externe softwareontwikkelaars in te huren, en u kunt precies die interne tools creëren die u nodig hebt om uw bedrijf en klanten te runnen en te beheren.

Omdat de no-code beweging, met alle voordelen die het uw bedrijf kan brengen, alleen mogelijk is dankzij no-code tools, is het de moeite waard om de prominente soorten no-code tools te bespreken.

Workflowautomatisering

Enkele, kleine en repetitieve stappen maken vaak bedrijfsprocessen. Het automatiseren van deze stappen kan de workflow verbeteren en bevrijden van de mogelijkheid van menselijke fouten. Enkele van de meest voorkomende soorten no-code tools zijn die welke dit soort digitale transformatie binnen een bedrijf mogelijk maken.

Websites

Veel no-code platforms zijn erop gericht gebruikers in staat te stellen websites te maken, zelfs complexe, zonder code te hoeven schrijven. Ze gebruiken templates en drag-and-drop functionaliteiten zodat burgerontwikkelaars op elk moment kunnen visualiseren wat ze aan het maken zijn.

Marketingcampagnes

Marketingcampagnes, vooral als het gaat om digitale marketing, kunnen moeilijk te ontwikkelen zijn, maar als alles eenmaal in orde is, is het uitvoeren van de campagne meestal een kwestie van tonnen e-mails versturen of veel berichten op sociale media publiceren. No-code tools maken het voor no-coders mogelijk om deze processen te automatiseren zonder afhankelijk te zijn van een externe tool of het inhuren van een softwareontwikkelaar.

Automatisering

No-code oplossingen zijn vaak automatiseringstools: dankzij sommige no-code platforms kunnen burgerontwikkelaars de taken aanpakken die geautomatiseerd kunnen worden, de no-code software maken die ze nodig hebben en hun productiviteit verbeteren met volledige autonomie.

Betalingen

Er zijn veel no-code platforms waarmee gebruikers betalingsprocessen kunnen creëren zonder code te schrijven. Zo'n no-code tool zou het innen van betalingen van klanten snel, efficiënt en - vooral - veilig maken.

Wat betreft de soorten no-code tools die tot uw beschikking staan, kunnen we alleen maar aanraden wat we als beste hebben beoordeeld. Immers, in plaats van een andere no-code app te hebben voor elk type softwareautomatisering dat u nodig hebt, is het beter te kunnen rekenen op één die krachtig en veelzijdig genoeg is om burgerontwikkelaars en professionele softwareontwikkelaars in staat te stellen elk type automatisering te maken dat ze nodig hebben. AppMaster is elk type no-code tool dat we hierboven hebben beschreven en meer.

In tegenstelling tot low-code tools (die aangepaste code vereisen), biedt AppMaster elke softwareontwikkelaar alles wat hij nodig heeft om de no-code app te maken die hij nodig heeft, zonder ook maar één regel code te schrijven. AppMaster is een no-code app die geen coderingsvaardigheden vereist. Dankzij de visuele interface en de drag-and-drop functies kunnen burgerontwikkelaars zonder coderingskennis de no-code apps en interne tools maken die ze nodig hebben. Het no-code platform zou op de achtergrond automatisch broncode aanmaken en er toegang toe geven.

De belangrijkste reden waarom AppMaster tot de top no-code tools wordt gerekend, is dat het volledige vrijheid biedt wat betreft creativiteit en eigendom. AppMaster beperkt uw ontwikkelingsproces niet: de vooraf gebouwde softwareblokken en integratie zijn zo talrijk dat u uw project zelfs in het kleinste detail kunt aanpassen. De toegang tot de code maakt u de enige eigenaar van uw project (u kunt de code zelfs exporteren als u dat wilt en gebruiken in een code-editor van uw keuze). Zoals gezegd kunt u met AppMaster veel verschillende projecten maken op één enkel no-code platform: backend, mobiele apps en webapps.

Zal de no-code beweging de banen van ontwikkelaars om zeep helpen?

Doen no-code platforms wat robots deden in de fabrieken? Gaan ze de banen van professionele softwareontwikkelaars "stelen"?

No-code technologieën zijn iets vrij nieuws in de digitale transformatie-industrie, maar deskundigen zeggen dat het niet slechts een tijdelijke trend is, maar dat het een blijvertje is.

De no-code beweging is vandaag wat het world wide web was in de jaren 90: iets met een groot potentieel dat nog niet ten volle werd benut en door velen nog niet werd begrepen. CEO van Webflow

De groei van no-code platforms zal naar verwachting zo groot zijn dat ze door elke softwareontwikkelaar gebruikt zullen worden, zelfs door professionele ontwikkelaars. Maar betekent dit dat no-code tools de banen van softwareontwikkelaars zullen doen verdwijnen?

Laten we eerst eens kijken naar de huidige situatie: nu de no-code beweging al op gang is gekomen, maar nog in de beginfase, is de vraag naar softwareontwikkelaars met traditionele codeerkennis en technische vaardigheden nog steeds extreem hoog (zo hoog dat no-code technologieën worden gebruikt om de vraag te dekken wanneer softwareontwikkelaars niet beschikbaar zijn).

Maar hoe zit het met de toekomst? Moeten softwareontwikkelaars zich zorgen maken over hun baan? Experts schijnen te geloven dat het tegendeel het geval zal zijn, namelijk dat no-code platforms een bron zullen zijn voor softwareontwikkelaars en -coders. In feite benadrukken artikelen over de no-code beweging twee factoren betreffende de mogelijkheid dat no-code oplossingen de banen van ontwikkelaars om zeep helpen:

Dat software ontwikkelaars nodig zijn en zullen blijven

Dat no-code platforms ook gunstig zijn voor software ingenieurs.

Waarom traditionele full-stack ontwikkelaars nog steeds nodig zijn

Hoewel no-code platforms en low-code tools grote flexibiliteit kunnen bieden, kunnen ze ook enkele beperkingen met zich meebrengen (vooral voor complexe projecten). Dit geldt met name wanneer we het hebben over low-code platforms. Deze leemte kan alleen worden opgevuld door softwareontwikkelaars, die in het voordeel blijven wanneer we hun expertise en kennis vergelijken met die van niet-coders.

Niet elke toepassing is geschikt voor no-code oplossingen: zo heeft een no-code product misschien niet de maatwerkmogelijkheden die u nodig hebt voor klantgerichte software. Dit zijn de gevallen waarin software engineers nog steeds nodig zijn.

Immers, zoals Vlad Magdalin, oprichter van WebFlow, tijdens een interview voor TechRepublic beweerde, is het nog steeds niet mogelijk om elke vorm van software te maken met no-code apps. Ook al groeit de no-code app industrie exponentieel, we zijn nog steeds niet op het punt waar we met een visuele interface en een set van drag-and-drop functionaliteiten elke software kunnen maken die je maar kunt bedenken.

Waarom zijn no-code technologieën goed voor ontwikkelaars?

No-code De platforms zijn niet ontworpen om de banen van ontwikkelaars om zeep te helpen. Het doel achter no-code tools is om elke programmeur te voorzien van het no-code hulpmiddel dat hij nodig heeft om zijn proces te verbeteren. Als ze geen coderingscompetentie hebben, betekent dit dat no-code tools programmeren voor hen mogelijk maken. Als ze ervaren programmeurs zijn, betekent het dat no-code tools hun proces een stuk eenvoudiger en sneller maken, en veel saaie handmatige codering overbodig maken.

Maar wat zijn de voordelen van no-code tools voor ontwikkelaars?

Saaie taken wegsnijden

Coderen is niet altijd spannend; meestal is het gewoon een kwestie van dezelfde saaie taak herhalen. No-code platforms snijden alle saaie passages van traditioneel coderen weg door u te voorzien van een bibliotheek van componenten die klaar zijn voor gebruik. In plaats van code te schrijven, kunt u drag-and-drop functionaliteit gebruiken om de gewenste automatisering of functie te implementeren. Ontwikkelaars kunnen zo sneller de gewenste resultaten bereiken en een burn-out vermijden.

Teamwerk

No-code tools kunnen ook teamwerk verbeteren omdat ze daar nu eenmaal voor gebouwd zijn (of tenminste, de beste no-code tools hebben functies die teamwerk verbeteren en soepeler laten verlopen). Werken aan hetzelfde ontwikkelingsproject in een team is niet altijd gemakkelijk, vooral als de ontwikkelaars zich niet allemaal in hetzelfde kantoor of gebouw bevinden. Tegenwoordig komt teamwerk op afstand vaak voor: ontwikkelaars uit alle delen van de wereld kunnen samen aan hetzelfde project werken, maar hun werk kan alleen efficiënt zijn als ze kunnen rekenen op een no-code tool met uitstekende communicatie- en samenwerkingsfuncties.

Menselijke fouten vermijden

Fouten bij handmatig coderen zijn normaal. Ze gebeuren altijd: wanneer je repetitieve taken uitvoert, raak je afgeleid, en is het gemakkelijk om kleine fouten te maken. Maar bij codering hebben kleine fouten gevolgen voor het hele project. Met no-code tools, waar de code automatisch wordt aangemaakt, vermijd je gewoon de mogelijkheid van menselijke fouten. Ook dit is iets wat het hele programmeerproces sneller maakt.

Korte herziening van de codering

Wanneer je handmatig code schrijft, moet je altijd code reviewen. Meer nog, u moet een andere ontwikkelaar (of team van ontwikkelaars) vragen om uw code met een frisse blik te controleren en te testen. Dit is niet nodig met no-code tools: het is een direct gevolg van het feit dat de mogelijkheid van menselijke fouten is geëlimineerd.

Focus op de belangrijke aspecten

U kunt zich concentreren op belangrijke aspecten van uw project en werk wanneer u geen tijd hoeft te besteden aan het controleren van uw code, het zoeken naar bugs, het aanpassen van elke knop en een eenvoudig proces. Een deel van het werk van een freelance softwareontwikkelaar is bijvoorbeeld het vinden van klanten, met hen communiceren, facturen versturen, en meer. Wanneer je kunt rekenen op een no-code platform, heb je meer tijd om aan deze taken te besteden, om nog maar te zwijgen van het feit dat je ze kunt automatiseren, door specifieke no-code apps te maken zonder code te schrijven.

Vermijd een burn-out

Omdat no-code tools het werk van de programmeurs vergemakkelijken, maken ze het ook aangenamer: ontwikkelaars hoeven minder tijd te besteden aan hetzelfde project elke dag; ze kunnen gewoon de saaie aspecten vermijden en genieten van de meest creatieve aspecten van het bouwen van software. Dit helpt hen een burn-out te voorkomen.

De no-code -beweging: het is niet het einde van de codering

Het bespreken van wat de no-code -beweging werkelijk is, is belangrijk geweest om een populaire misvatting op te helderen: no-code betekent niet het einde van het coderen. Wanneer je no-code platforms gebruikt, betekent dit niet dat er helemaal geen code aan te pas komt. Zoals we hebben gezien, is er bij het gebruik van no-code platforms wel degelijk sprake van codering, maar wordt die niet handmatig geschreven - maar automatisch gecreëerd. Uiteindelijk wordt met no-code tools de basis van het ontwikkelen en programmeren helemaal niet veranderd. Het is het proces dat, dankzij no-code platforms, kan worden gerevolutioneerd en eenvoudiger, sneller, efficiënter en toegankelijker kan worden gemaakt.

Het gevolg van de verspreiding van no-code technologieën

Als no-code tools de banen van ontwikkelaars niet om zeep helpen, wat zijn dan de gevolgen van hun verspreiding? Nogmaals de woorden van Vlad Magdalin citerend, is het belangrijkste gevolg van de verspreiding van no-code apps de democratisering van softwareontwikkeling. No-code platforms stellen mensen met elk soort opleiding op elk gebied in staat om hun eigen no-code product te maken, of het nu is om het te verkopen of intern te gebruiken voor hun eigen bedrijf of onderneming.

Software engineering is jarenlang een elitaire discipline geweest: tijdens de eerste fasen van de computerrevolutie waren programmeertalen bekend bij zeer weinig gepassioneerde gebruikers, mensen die waren opgegroeid met een computer en na hun jeugd de baan van hun dromen hadden gevonden. Toen was softwareontwikkeling alleen toegankelijk voor degenen die zich een lang en zwaar leerproces konden veroorloven waarvoor vaak zeer dure cursussen moesten worden gevolgd. Met no-code platforms wordt softwareontwikkeling eindelijk toegankelijk voor iedereen die bereid is te leren. Dit is wat we bedoelden toen we spraken over de democratisering van het coderen.

Deskundigen voorspellen dat over vijf jaar no-code tools door alle ontwikkelaars zullen worden gebruikt, als enig hulpmiddel of als ondersteuning. Wij begrijpen dat, hoewel no-code tools reeds op grote schaal worden gebruikt, de verspreiding en ontwikkeling van no-code platforms zich nog in een vroeg stadium bevinden. Alle soorten no-code ontwikkelingsplatforms zullen naar verwachting nog krachtiger worden totdat ze de aangepaste mogelijkheden hebben om elk soort software te maken. Toch zal dit niet het einde betekenen van het coderen, want, zoals we hierboven hebben beschreven, met no-code tools is coderen er nog steeds, is er nog steeds behoefte aan mensen die het kunnen begrijpen en schrijven, maar softwareontwikkeling zal steeds toegankelijker worden.

Zijn no-code platforms dodelijk voor het coderen? Samenvatting

In dit artikel hebben we gezien hoe in dit stadium niet alle no-code platforms de aangepaste mogelijkheden hebben om elk type software te maken. Met top no-code tools zoals AppMaster kun je veel soorten no-code apps en software maken, zoals mobiele apps, webapplicaties en backend, maar no-code tools in het algemeen kunnen - op dit moment - niet elk type software maken dat je kunt bedenken. Daarom is er momenteel nog steeds veel vraag naar software engineers, ondanks de verspreiding van no-code tools.

In het artikel hebben we echter ook de toekomst besproken: waar gaan we heen met no-code platforms? No-code apps worden steeds krachtiger. Een premium no-code tool zoals AppMaster kan complexe projecten creëren zonder code te schrijven.

Over slechts vijf jaar zullen naar verwachting alle ontwikkelaars een no-code tool in hun arsenaal hebben. En toch zal dit niet het einde betekenen van het coderen. Met no-code platforms blijft codering bestaan, automatisch op de achtergrond aangemaakt door uw no-code apps. Kunnen lezen, begrijpen, schrijven en bewerken blijft belangrijk, en dat is de reden waarom no-code producten het werk van ontwikkelaars niet om zeep helpen, maar juist verbeteren: no-code platforms doen het werk van ontwikkelaars niet om zeep, maar worden middelen om het werk te verbeteren, om het gemakkelijker en sneller, foutloos en soepeler te maken, en efficiënter en kosten- en tijdbesparend.