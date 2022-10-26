Birden çok yönetim yazılımı kullanarak yeterince yanlış yönetim yaşadınız mı? Ekibinizdeki herkesin, takip edilecek en son elektronik tablo , müşteri kaydını tutma ve ekiple işbirliği yapma konusunda haklı olarak kafası karışmış durumda. Organizasyondaki böyle bir senaryo, iletişimsizlik, önemli görevlerin tekrarı veya ihmal edilmesi ve müşterileriniz ve çalışanlarınız arasında memnuniyetsizlik ile sonuçlanır. Bu nedenle, birden fazla yönetim ve iletişim aracından kurtulmanıza yardımcı olabilecek dahili araçlar oluşturmak için no-code kullanmanın tam zamanı.

no-code yazılım nedir?

İlk olarak bir yazılım şirketinin yönetimi içinde ortaya çıkan terim, dahili kullanım için uygulama veya yazılım geliştirmek için herhangi bir koda ihtiyacınız olmadığı anlamına gelir. Bu işlemler, uygulamanın oluşturulması sırasında veya sonrasında geliştiricilerden çok az destek gerektirir veya hiç destek gerektirmez. Ayrıca, CRM daha az maliyetlidirler ve Excel sayfalarından ve üretkenlik yazılımının bir kombinasyonundan oldukça yönetilebilirdirler.

Dahili iletişim ve proje yönetimi için araçlar oluşturmak için kodsuz işlemleri kullanabilirsiniz. Kuruluşta yinelenen görevleri otomatikleştirebilir. Ayrıca, etkili karar verme için analitiği gerekli formatta raporlayabilirsiniz.

Kodsuz araç türleri

İşletmeniz için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olmak için kod gerektirmeyen araçları aşağıdaki güçlü araç kategorilerine ayırabiliriz. Her kategoride, işinizi fazla güçlük çekmeden yönetmeniz için otomasyon konusunda size yardımcı olabilecek mevcut en iyi araçların bir listesi bulunmaktadır.

BPM araçları - insanlar ve sistemler etrafında dönen bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olur

- insanlar ve sistemler etrafında dönen bir çerçeve oluşturmaya yardımcı olur Form oluşturucular - yanıtları toplamak için oluşturulan otomatik formlar

- yanıtları toplamak için oluşturulan otomatik formlar Otomasyon - otomatikleştirilmiş farklı tekrarlayan görevler

- otomatikleştirilmiş farklı tekrarlayan görevler Ön uç oluşturucu - daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ön uç oluşturmaya yardımcı olur

- daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ön uç oluşturmaya yardımcı olur Uygulama oluşturucular - özel kodlu web uygulamaları da dahil olmak üzere araçlar oluşturun

- özel kodlu web uygulamaları da dahil olmak üzere araçlar oluşturun Saha gücü uygulamaları - farklı varlıkları yönetmenize olanak tanır

- farklı varlıkları yönetmenize olanak tanır Uzantı oluşturucu - yardımcı uzantılar oluşturulabilir

- yardımcı uzantılar oluşturulabilir Test otomasyonu - otomatik operasyonların çalıştırılması mümkündür

- otomatik operasyonların çalıştırılması mümkündür Çevrimiçi DB araçları - Dbs'yi yönetmek geliştiriciler olmadan daha kolay hale gelir

- Dbs'yi yönetmek geliştiriciler olmadan daha kolay hale gelir Web sitesi oluşturucu - drag-and-drop

Dahili uygulamalarda kodsuz kullanma nedenleri

Tüm işletmeler aynı olmayabilir, ancak yine de no-code işlemleri kullanabilirler. Bu platformların güzelliği, sundukları özelleştirilebilirlik ve esneklikte yatmaktadır. Ekibinizi bir pazarlama ajansı, avukat veya doktor olarak koordine etmeniz gerekebilir. Her durumda öncelikleriniz, dahili araçlarınız ve veri gereksinimleriniz farklı olacaktır. Ancak, no-code içermeyen verimli bir yazılımın bunu en ayrıntılı şekilde ele almasını bekleyebilirsiniz. Bu araçlar, özel uygulamalar geliştirebilir ve geliştiricilere ihtiyaç duymadan çok kısa sürede web uygulamaları oluşturabilir.

Kodsuz dahili araçların birincil kullanım durumları şunlardır:

SaaS Sınırlamaları

SaaS solutions , özellikle de kuruluşunuzun ihtiyaçlarına göre tamamen özelleştirilmesi gerekiyorsa, genellikle maliyetlidir. Uygun fiyatlarla sunulan SaaS'ın genel varyasyonları, ihtiyacınız olan özelliklere sahip değildir. Böylece, SaaS'ı tamamen bırakmak ve kuruluşunuz için çok değerli uygulamalar oluşturmak için no-code gerektirmeyen dahili araçları kullanabilirsiniz.

Şirket içi geliştirici optimizasyonu

Dahili araçlarınızı bir kurum içi geliştirici aracılığıyla geliştirmek, genel çalışma sürecinden ayrılmanızı ve dahili araçlara fazladan zaman harcamanızı gerektirecektir. Bu, özellikle no-code gerektirmeyen dahili araçları geliştiriciler olmadan kolayca edinebildiğiniz zaman, işletmeniz için bir kaynak israfıdır.

Sistem bakımı

Özel olarak geliştirilmiş programları veya gelişmiş CMS kullanmak, bakıma yatırım yapmanızı da gerektirir. Benzer şekilde, bazı durumlarda donanım yükseltmeleri gerekli olabilir. Ancak no-code içermeyen dahili araçlarda durum böyle değil. Kaygısız çalışmanıza izin verir, böylece ekstra bir görevden ve şirket kaynaklarınızdan tasarruf sağlarlar. Sezgisel yönetici panelleriyle kolayca dahili araçlar oluşturabilirsiniz.

Kağıt ve elektronik tablo yükseltmeleri

Kayıtlarınızı tutmak için elektronik tablolar veya kağıt kullanıyorsanız, no-code dahili araçlar büyümenizde ve başarınızda önemli bir atılım olduğunu kanıtlayacaktır. Bu araçlarla, tüm paydaşlara uygun erişim sağlayarak her şeyi dijital hale getireceksiniz.

Dahili araçlar oluşturmaya yönelik kodsuz çözümü işletmeler için bir çözüm yapan nedir?

No-code gerektirmeyen iş araçları, dahili araçlar oluşturmaya yönelik birçok avantajla birlikte gelir. Bir bakalım:

Düşük maliyetli

İş ihtiyaçlarınız için özel yazılımlar almak için mevcut sisteminize harcama yapmanız veya geliştirme maliyetlerine maruz kalmanız gerekmez. Çoğu no-code platform, tesisi uygun bir maliyetle sunar. Böylece küçük işletmeler , gerekli işlevselliği elde etmek için bunları kolayca kullanabilir.

Mühendislik ekibine bağımlılıkları azaltmak

Geliştiriciler tarafından tasarlanan ağır yazılım ve CMS, bir şirketin mevcut BT altyapısı ile genellikle işlevsel değildir. Bu nedenle, bir CMS dahil edilmesi genellikle bir BT yükseltmesiyle birlikte gelir. Benzer şekilde, dahili geliştirme ekibinin kaynakları ve zamanı açısından araçlar ve özel iş uygulamaları oluşturmaya yönelik geliştirme maliyetleri, no-code platformlarla önlenebilir.

Hızlı başlat

Çalışmaya başlamak için geliştirme, prototipler, test etme ve hata düzeltmeyi beklemeniz gerekmez. no-code hizmetler, bunları oluşturmanız ve üzerinde çalışmaya başlamanız için hemen kullanılabilir. Böylece, no-code gerektirmeyen çözümlerle özel iş uygulamaları oluştururken zamandan büyük ölçüde tasarruf edersiniz.

özelleştirme

No-code gerektirmeyen dahili araçlar, özel iş uygulamaları geliştirmenize olanak tanır. İşlevsel açıdan veya yerleşim açısından her şeyi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunların tümü, bu araçların özel kod işlevselliği ile mümkündür.

Ölçeklenebilirliği Destekler

Küçük işletmeler için tasarlanan CRM genellikle size belirli bir düzeyde hizmet eder; organizasyon büyüdükçe değişiklikleri dahil ederler. Ancak no-code gerektirmeyen dahili araçlar basittir ve her zaman sizin takdirinize bağlıdır. Bu, büyüdükçe onları daha büyük bir organizasyon için optimize etmenize olanak tanır.

Organizasyonel Güçlendirme

no-code gerektirmeyen araçlar, kurumsal güçlendirmenin keyfini çıkarmanızı sağlar. İşletmeniz için süreçleri halletmek için üçüncü bir tarafa güvenmek zorunda değilsiniz. Geliştiriciler olmadan dahili araçları kullanarak daha iyi bir yönetim sistemi geliştirirken tüm veriler ve diğer hassas bilgiler sizinle birlikte kalır.

Çalışan memnuniyeti

Dahili araçlar, çalışanlar için süreçleri ve çalışma kapsamını geleneksel araçlardan (Elektronik Tablolar veya kağıtlar) çok daha net bir şekilde düzenleyebilir. Ayrıca, çalışanların kodsuz geliştirilen dahili araçları kullanmak için ekstra bir çaba harcamasına gerek kalmaz. Çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırır.

Kodsuz durumdan en iyi şekilde nasıl yararlanılır?

Pekala, dahili araç geliştirme için kodsuz bir platform kullanmaya karar verdiyseniz, no-code en iyi şekilde yararlanmak için bazı en iyi uygulamaları benimsemeniz gerekir.

İşte bu konuda size yardımcı olacak bazı ipuçları:

İlgili eğitimi sağlayın

no-code çözümlerle oluşturulan dahili araçları kullanmak basit olacaktır (sürükle ve bırak kullanıcı arayüzü ile çalıştıkları için). Ancak bundan en iyi şekilde yararlanmak için ekip üyelerinize eğitim vermelisiniz. Bazı insanlar teknoloji konusunda bilgili değil ve diğerleri değişime direniyor olabilir. Her iki durumda da eğitim vermek, boşluğu doldurmanıza yardımcı olabilir.

Keşfetmeyi ve denemeyi teşvik edin

Oluşturduğunuz dahili araçlar tüm işlevselliğe sahip olabilir, ancak her zaman büyüme ve iyileştirme için yer vardır. Bu nedenle, ekibinizin dahili araçlara dahil edilebilecek diğer yönleri keşfetmesine ve düşünmesine izin vermelisiniz. Tüm bu teşvik, işletme kullanıcılarınızın dahili araçları tam olarak kullanmasını sağlayacaktır.

Örnek olay çalışmaları geliştirin

Dahili araç oluşturma için no-code kullanma kavramı yeni olduğundan, ekibiniz no-code araçlar ve kolay yönetici panelleri aracılığıyla elde edilebilecek sonsuz olasılıkların farkında olmayabilir. Bu nedenle, bunları başlatmak için, potansiyel kullanımları ve dahili araçları maksimum düzeyde kullanma yollarını vurgulayacak bazı dahili vaka çalışmaları geliştirmek önemlidir.

Şablonlar oluşturun

Diğer üretkenlik platformları gibi, dahili araçlar da şablonlarınızı oluşturmanıza olanak tanır. Bu nedenle, zamandan tasarruf etmek ve daha iyi sonuçlar elde etmek için bu şablonları kullanmak en iyisidir. İş akışlarınızı başlangıçta baştan oluşturabilirsiniz, ancak organizasyonunuza göre işleri hallettikten sonra şablonlar oluşturmak kurtarıcı olabilir. Bunun için geliştiricilerin yardımına bile ihtiyacınız olmayacak.

Kodsuz geleceğin

No-code araçlar, işletmeler ve veri mühendisliği de dahil olmak üzere hayatın farklı alanlarında öne çıkıyor. Bu sektördeki aşırı patlamanın başlıca nedenleri, geliştirme kaynaklarının yüksek maliyeti ve istenen sonuçları elde etmek için gereken uzun zamandır.

Ayrıca, no-code gerektirmeyen araçlar, mevcut diğer platformlarla yönetilmesi zor olan faydalar sağlayabilir ve böylece talebi önemli ölçüde artırır. Farklı operasyonları yönetmek için güvenli, güvenilir ve kullanımı kolay bir mekanizma sundukları için işletmeler bunu daha kolay benimseme eğilimindedir. Sezgisel kullanıcı arayüzleriyle web ve mobil uygulamalar yapmak için kodlama becerilerine veya teknik bilgiye ihtiyacınız yoktur.

AppMaster, uzun geliştirme süreleri ve yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalmadan uygulamalar oluşturmanıza ve işinizi otomasyon moduna geçirmenize olanak tanıyan en iyi kodsuz araçtır . Yönetici paneli, teknik bilgisi olmayan kişiler göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Ayrıca, sürükle ve bırak özellikleri, iş kullanıcılarının kodlama bilgisini kullanmasını gerektirmez.

İş Mantığı, web panosu ve veritabanı tasarımı, AppMaster tarafından sunulan birkaç belirgin özelliktir. Ayrıca, dahili iş çözümleri yaratmanın bütçesi ve zamanlaması eşsizdir ve bu da onu piyasada bulunan harika no-code araçlardan biri haline getirir.

Çözüm

no-code içermeyen dahili araçları kullanmak, sizi rutin görevleri yönetmenin ve paydaşlar ve idari konularla uğraşmanın aşırı stresinden kurtarabilir. no-code gerektirmeyen araçlar sayesinde daha yüksek özelleştirilebilirlik, kullanım kolaylığı (sürükle ve bırak özelliği), daha yüksek çalışan memnuniyeti ve gelişmiş üretkenlik bekleyebilirsiniz.