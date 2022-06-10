Günümüzde, kodsuz teknoloji, vatandaş gelişimi fikrini teşvik etmede büyük bir popülerlik kazanmıştır. Bu teknoloji, tüm dijital çalışma alanında devrim yaratmak için kodsuz araçlar kullanan en görsel ve metin odaklı üreticidir.

2020'de dünya, pandemi nedeniyle tüm alanlarda büyük bir değişim gözlemledi ve teknoloji alanı da bir istisna değil. Kodsuz, kendi yazılımlarını oluşturmak isteyen ancak teknik becerilere sahip olmayan tomurcuklanan girişimciler için popüler bir terimdir. Bu nedenle, kodsuz bir teknoloji topluluğu oluşturmak için kodsuz araçları kullanmayı tercih ederler. Bu yazıda, alanında en iyi uzmanlardan kodsuz teknolojinin geleceğiyle ilgili tahminleri paylaşacağız.

No-code'un geleceği nedir? Kodsuz uzmanların görüşleri.

Kodsuz endüstri yüksek bir yörüngede ve uzmanlar bunun 2022'de 21 milyar dolara ulaşacağını öne sürüyor. Intellyx Başkanı Jason Bloomberg, düşük kodlu/kodsuz endüstrinin 2022'de patlama yapacağını ve yazılım geliştirmede ilerlemelerine katkıda bulunacağını tahmin ediyor. iş sektörü için. Bir teknolojik araştırma ve danışmanlık şirketi olan Gartner, 2024 yılına kadar genel uygulama geliştirmenin %65'inin kodsuz araçlar aracılığıyla olacağını tahmin ediyor. Bugün, kodsuz teknolojiler, geliştiricilerden oluşan bir topluluk oluşturmak için hızla gelişiyor. Bu teknolojiler, verimliliği artırmak için işletmelere nüfuz etmek için gelişiyor.

Gartner, 2024 yılına kadar iş endüstrisinin %75'inin en az dört kodsuz araç kullanacağını tahmin ediyor. Ayrıca, bu platformlar daha iyi doğrulukla yapay zeka odaklı çözümlere odaklanacak. Ancak, AI odaklı çözümler çok pahalıdır. Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre hiçbir kod, Makine Öğrenimi kullanarak en uygun maliyetli yapay zeka teknolojilerini sağlayamaz.

Ünlü bir girişimci olan Thomas , popüler araçlar arasındaki gelişmiş entegrasyonların önümüzdeki yıllarda toplumda nasıl bir devrim yaratabileceğine dair düşüncelerini paylaştı. Ona göre kodsuz, diğer araçları verimli bir şekilde entegre ettikleri için değerlidir. Zapier ve IFTTT, diğer uygulamalarla ne kadar iyi entegre olduklarının en dikkat çekici örneğidir. 2021 için, ön saflardaki girişimcilerin, müşterileri için değerli bir deneyim yaratmak için araç entegrasyonunun kullanılmasını sağlamasını bekledi. Ayrıca, stratejik ortaklarıyla ürün altyapısını ve kararları tartışarak ekstra yol kat edeceklerdi. Platformlar arasında güvenilir entegrasyon müşteriler için harika olurdu, ancak sıkı bir şekilde entegre edilmezlerse yeni araçların mevcut araçlarla rekabet etmesi zor olurdu.

Harvard Business Review'a göre, kodsuz teknoloji, bir işletmede teknik becerilere sahip olmayan yazılım geliştirebilen insan sayısını artırdı. Bu teknoloji, vatandaş geliştiriciler olarak da bilinen teknik bilgisi olmayan iş adamları için uygundur. Kod kullanmadan yeni yazılımlar oluşturduktan sonra işlerini otomatikleştirmek için işleve özel araçları kullanabilirler.

Adalo'nun kurucu ortağı David Adkins , hiçbir kod teknolojisinin serbest çalışan uygulama geliştirme ajansları için yeni bir çağ açmayacağını tahmin ediyor. Girişimcilerin uygulamalar hakkında farklı düşünmeye başlama zamanının geldiğine inanıyor. Ayrıca, kodsuz tarihin, insanların daha önce teknik olarak çözülmesini gerektiren bir çözüm bulmalarına izin verdiğini belirtiyor. Elektronik tablolarla kodsuz teknolojinin büyümesini basit şablonlu web sitelerine ve daha karmaşık özel web sitelerine benzetiyor. Adalo tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, kodsuz teknolojinin geleceği hakkında bazı ilginç istatistikler sundu; kodsuz uzmanların %20'si, bu teknolojinin önümüzdeki üç yıl içinde bir PowerPoint sunumu oluşturmak kadar yaygın hale geleceğine inanıyor.

Webflo w'nin Kurucu Ortağı ve CEO'su Vlad Magdalin , kod gerektirmeyen araçların bir işi otomatikleştirmenin ve iş akışını optimize etmenin en etkili yolu olduğuna inanıyor. Geçmişte şirketler, bir yazılımı geliştirmeden önce, kullanıcının özelliklerini doğrulayacağını umarak, bir sorunu doğrulamak için aylar veya yıllar harcamak zorundaydı. Şimdi, kod olmadan, bu giriş engeli çok daha düşük. Uygulama oluşturmaya dahil olan paydaşların sayısı, şirketlerin artık kod içermeyen teknolojiyi kullanarak fikirlerini doğrulayabildiği kodsuz araçlar nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

Kuzey Amerika Başkan Yardımcısı ve WEBCON'un Baş Evangelisti Mike Fitzmaurice , iş uygulamalarına yönelik yüksek talep ve düşük profesyonel arzı nedeniyle şirketlerin kod teknolojisini benimsemediğine inanıyor. Bu platformlar, iş ihtiyaçlarını karşılamak için güvenlik, izleme, dağıtım ve bakım sunar. Kodsuz teknolojinin temel amacı, on yıldan beri denenen vatandaş gelişimine ulaşmaktır.

Digital.ai'de Agile ve DevOps Genel Müdürü Derek Holt , 2022'nin vatandaş geliştiricilerin ve kodsuz araçların yılı olacağı kodsuz teknoloji hakkında bir kehanet yapıyor. Bu araçlar, işletme sahiplerinin yazılım geliştirme yüküyle karşı karşıya kalmadan ürün ve hizmetler oluşturmasına ve inovasyonu tamamen farklı bir şekilde ortaya çıkarmasına yardımcı olacak kadar güçlüdür. Ek olarak, geliştirme ve uygulamanın kolaylaşması ilk kez değil. Bir dijital dönüşüm firması olarak, her on yılda bir kolay kodlama için sürekli gelişme halindeyiz. Düşük kod, ana akım bir endüstri olduğundan, yeni yazılım tuzaklarından kaçınmak için birden fazla soruna çözüm getirme yolunu gösterecektir.

Goodgigs'in kurucusu Dale , kodsuz çalışmanın serbest uzmanlar için daha fazla iş fırsatı getireceğini tahmin ediyor. Kodsuz bir patlama olduğu için, şirketler kodsuz yazılım geliştirmek için kodsuz uzmanlar tutmayı tercih edecekler. Goodgigs, kariyerlerinde kodlayıcı ve otomasyon uzmanı olmadan mükemmelleşebilecek birkaç serbest uzmana ev sahipliği yapıyor. Goodgigs, serbest çalışanların müşterileriyle bağlantı kurmaları için bir alan sağlar.

Zapier'in kurucu ortağı ve CEO'su Wade Foster , teknolojiyi entegre eden işletmelerin daha hızlı hareket ettiğini düşünüyor. Kodsuz teknoloji, teknik bilgi gerektirmeden kodsuz yazılım oluşturma gücünü insanların ellerine aktarıyor. Küçük bir restoran, küçük bir emlak ofisi, muhasebe veya hizmet sektörü olsun; her sektörün kendine özgü iş ihtiyaçları vardır. Kod gerektirmeyen araçlar, işletmelerin büyüme için son derece önemli olan dijital varlıklarını korumalarına olanak tanır.

Makerpad'in Kurucusu ve CEO'su Ben Tossell , tekrarlayan görevlerden kaçınmak için kodsuz iş akışını otomatikleştireceğini tahmin ediyor. Çalışanlar bir belgeden başka bir belgeye veri kopyalamak için zamanlarının çoğunu boşa harcarlar. Kodsuz araçlar, çalışanların tekrar eden şeylere zaman ayırmak yerine stratejiye ve işlerinin daha iyi bölümlerine odaklanmasına olanak tanır.

Adalo CEO'su David Adkin , pandemi krizinden hemen önce 22 Ocak 2020'de kodsuz zirveye katıldı. Kod olmaması hakkında uzmanlarla konuşma şansı buldu. Bu konuşmalardan alınan paketin, herkesin hiçbir kodla ne kadar ilgilendiğini söyledi. Ayrıca 2018 yılında Adalo'yu kurduğunda henüz hiçbir kodun tanınmadığını belirtti. Platform sadece tanınmış şirketler (Shopify, Zapier vb.) ile kodsuz çözümler üretmeye çalışan birkaç yeni girişimcinin entegrasyonuydu. Bir yıl sonra bununla ilgili bir sohbet, küresel bir zirve oldu! İnsanların bunun hakkında konuşmaya başladığı bir zamandı. Son yıllarda, kodsuz teknoloji ana akım haline geldi ve birçok şirket, iş süreçlerini otomatikleştirmek için bunu benimsiyor. Ayrıca Adalo, Zapier, Makerpad ve Webflow gibi şirketler birlikte çalışmaya başlarsa hiçbir kodun dünya üzerinde bir etki yaratmayacağına inanıyor.

AgreeYa CEO'su ve Global Teknoloji Uygulamaları Başkanı Arindam Ray Chaudhuri , kodsuz teknolojinin kabul edilmemesinin dijital platformda faaliyet gösteren bir şirketin mali durumu üzerinde olumsuz bir iz bırakacağına inanıyor. Değişen pazar dinamiklerini karşılamak için kuruluşlar, daha hızlı uygulama geliştirme için kodsuz çözümler benimsemek zorunda kalacaklar veya teknik becerilere sahip bir geliştirici arayarak zamanlarını boşa harcayabilirler.

ServiceNow'un Kıdemli Danışmanlık Çözüm Danışmanı Steven Jefferson , 2022'nin iş, BT ve geliştirme genelinde hiçbir kodun bulunmadığı bir güven inşa yılı olacağına inanıyor. İşletmeler, kodsuz uygulamalardan yüksek bir performans elde ettiklerinde, bu uygulamalara daha fazla güven duyacaktır. Örneğin, bir şirketin üretim departmanı, ürünler hazır olduğunda anında güncellemeler alacak ve tedarik zinciri departmanı, ihtiyaç duyulan malzemeler hakkında güncellemeler alacaktır. Bu küçük kazanımlar bir iş sürecine değer katacak ve daha fazla şirket iş akışlarını profesyonelleri işe almak yerine kodsuz araçlarla entegre edecek.

AppMaster'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Oleg Sotnikov , piyasayı patlatacak şeyin kod oluşturma ile kodsuz olduğuna inanıyor. Şimdi en hafife alınan teknolojilerden biri. Her şeyi aynı yapıyorsun; yalnızca çıktı, hemen üretime alınabilen kaynak kodlu tam olarak çalışan bir uygulamadır. Yazılım geliştirmenin geleceği iyimser ve neşeli. Kod oluşturma ile kodsuz duruma etkin bir geçiş, birçok geliştiriciyi rutin kod yazma işlemlerinden kurtaracak ve işverenlerin uygulama mimarlarına olan talebini artıracaktır. Uygulama mimarlarının artık programlama dillerini ve diller ve çerçeveler içindeki yaklaşımları bilmesine gerek yok. Şirketler, kullanıcılar için çok daha fazla uygulama, dahili otomasyon ve hatta eskiden zaman ve para için üzücü olan küçük hizmetler oluşturabilecekler.

Çözüm

Kodsuz uzmanların kehanetlerini inceledikten sonra, önümüzdeki on yılın kodsuz teknoloji on yılı olacağı açıktır. İşletmeler, süreçlerini otomatikleştirmek ve iş akışlarını optimize etmek için kod gerektirmeyen uygulamaları entegre edecek. Hiçbir kod yazılımı, teknik bilgiden bağımsız olarak iş gereksinimlerini karşılayacak özellikler sunmaz. Uygun fiyatlı, inşası kolay ve şirketler için değerlidir.

Ayrıca uzmanlar, iş ihtiyaçlarını karşılayan kodsuz özelliklerin en uygun şekilde entegre edilmesinin tavsiye edildiğini öne sürüyorlar. Şirketler, mevcut uygulamalarla entegre etmeden önce kodsuz platformu gözden geçirmelidir. Uygulama oluşturma için AppMaster'ı denemenizi öneririz. Bu kodsuz platformun güzelliği, uygulama için belgeler ve arka uç sağlamasıdır. İşletmenizin büyümesi için özel bir uygulama oluşturmaya çalışmalısınız.