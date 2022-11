W ostatnich dekadach znaczenie oprogramowania bardzo wzrosło. Codziennie używamy programów, aplikacji mobilnych i internetowych do najprostszych czynności, takich jak zamawianie jedzenia, jazda autobusem czy rozmowa z przyjaciółmi. Przez te lata sposób budowania aplikacji i programów był tylko jeden: tradycyjny proces tworzenia oprogramowania, w którym potrzebni byli profesjonalni programiści zobowiązani najpierw do zdobycia wykształcenia w zakresie tworzenia oprogramowania, rozwijania swoich umiejętności kodowania, a następnie ręcznego pisania każdej pojedynczej linii kodu.

Z czasem jednak wszystko się zmieniło. Dziś mamy narzędzia, a w szczególności no-code narzędzia, które pozwalają użytkownikom zaangażować się w proces tworzenia aplikacji nawet jeśli nie mają wykształcenia w zakresie tradycyjnego kodowania, nawet jeśli mają słabe umiejętności kodowania.

No-code platformy pozwalają każdemu, kto ma lub nie ma trochę wiedzy o kodowaniu, aby tworzyć aplikacje: w tym artykule, mamy zamiar odkryć, jak działają. Jednak pojawienie się i rozwój narzędzi no-code rodzi pytanie: czy ruch no-code zabija tradycyjne kodowanie lub kodowanie w ogóle?

Czym jest ruch no-code?

No-code rozwiązania są tak cennym narzędziem i możliwością dla każdego rodzaju użytkownika, że w krótkim czasie stały się bardzo popularne. narzędzia No-code są wdrażane w każdej rzeczywistości biznesowej, aby umożliwić obywatelskim programistom usprawnienie procesów biznesowych, produktywności firmy i przepływu pracy, tworzenie aplikacji dla swoich klientów oraz tworzenie aplikacji mobilnych, które będą sprzedawane lub uruchamiane w głównych sklepach z aplikacjami.

Jesteśmy świadkami prawdziwego ruchu no-code. Ruch no-code nazywamy nowym trendem w sektorze tworzenia oprogramowania, który właśnie opisaliśmy. Ruch no-code powoduje również swoistą demokratyzację tworzenia aplikacji i kodowania. Coraz więcej osób ma dostęp do tworzenia oprogramowania dzięki platformom no-code, które mają do dyspozycji.

Czym jednak charakteryzuje się ruch no-code?

W ruchu no-code no-coders - czyli osoby o zerowej lub niewielkiej wiedzy i umiejętnościach technicznych w zakresie kodowania - stają się zdolne do budowania aplikacji i stron internetowych, które mają taką samą jakość jak te tworzone przez profesjonalnych deweloperów. Zamiast używać tradycyjnego kodowania, deweloperzy obywatelscy (deweloperzy obywatelscy to inny sposób nazywania osób niebędących deweloperami, które używają platform no-code do tworzenia oprogramowania) mogą wykorzystywać wizualny interfejs i drag-and-drop funkcjonalność, aby złożyć gotowe bloki oprogramowania bez pisania ani jednej linii kodu.

Czy jest to całkowita rewolucja w świecie tworzenia oprogramowania? Nie do końca. Kiedy po raz pierwszy powstała sieć World Wide Web, jej twórca chciał, aby była ona dostępna dla wszystkich. Przez lata jednak tak nie było. Ludzie, którzy potrafili korzystać z sieci, stanowili mniejszość, a ci, którzy potrafili tworzyć na niej rzeczy, byli jeszcze mniejszą liczbą.

Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy na rynku pojawiły się pierwsze rozwiązania typu no-code. Jednak te rozwiązania musiały być czymś więcej, aby zapoczątkować ruch no-code: pierwsze narzędzia no-code, jakie mieliśmy, były usługami online, które pozwalały osobom niebędącym programistami na tworzenie stron internetowych. Ale żadnej platformy no-code, która pozwalała nie-koderom tworzyć prawdziwe aplikacje, nie było przez lata.

Dzięki narzędziom no-code, które mamy dzisiaj; zamiast tego możemy tworzyć nie tylko strony internetowe, ale także aplikacje internetowe i aplikacje mobilne. Możemy tworzyć oprogramowanie, dlatego dziś możemy mówić o ruchu no-code. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, narzędziami, które umożliwiają ruch no-code są platformylow-code i no-code . Czym jednak one są i jakie są między nimi różnice?

Czym są no-code i low-code?

Low-code i są podobne w swoich celach, ale istnieje kilka istotnych różnic między tymi dwoma podejściami do rozwoju oprogramowania. Low-code narzędzia są platformami rozwoju aplikacji, które pozwalają użytkownikom z niewielką wiedzą o kodowaniu i umiejętnościami technicznymi znacznie zmniejszyć ilość kodu, który muszą pisać ręcznie.

Low-code Platformy mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji dla początkujących lub doświadczonych programistów, a nie umożliwienie tworzenia aplikacji przez osoby nie będące programistami. Low-code tools, therefore, provide some visual no-code development tools. Jednak początkujący lub profesjonalni programiści nadal muszą być w stanie zrozumieć kod, edytować go, a także ręcznie napisać jego część.

Podejście platformy deweloperskiej no-code różni się od tego, na które pozwalają platformy low-code, ponieważ to właśnie one naprawdę pozwalają na budowanie aplikacji bez pisania pojedynczej linii kodu. Narzędzia No-code działają tak, jak wspomnieliśmy: dostarczają gotowe bloki programistyczne, które można złożyć w wizualny interfejs i drag-and-drop funkcje. Czy to oznacza, że kod znika, gdy używasz platform no-code? Wcale nie. Oznacza to jedynie, że narzędzia no-code automatycznie stworzą kod za Ciebie.

Dzięki narzędziom no-code nie są wymagane umiejętności techniczne, wiedza z zakresu kodowania czy znajomość języków programowania. Narzędzia te umożliwiają osobom niebędącym programistami rozpoczęcie procesu tworzenia aplikacji i budowanie aplikacji do wprowadzenia na rynek w głównych sklepach lub do wykorzystania jako wewnętrzne narzędzia w celu poprawy wydajności i procesów biznesowych firmy.

No-code platformy i narzędzia no-code sprawiają, że ruch no-code jest możliwy, jeśli weźmiemy go pod uwagę jako trend upraszczający proces tworzenia oprogramowania dla wszystkich podmiotów: profesjonalnych programistów i osób niebędących programistami. No-code narzędzia są jednak tymi, które najbardziej demokratyzują tworzenie aplikacji, dostarczając no-codersom tego, czego potrzebują, aby być programistami oprogramowania, nawet jeśli nie mają żadnego wykształcenia w tej dziedzinie, nawet jeśli mają zerową wiedzę na temat kodowania.

Korzyści płynące z platform no-code

Powodem, dla którego platformy low-code i narzędzia no-code są tak szeroko wykorzystywane w każdym kontekście, jest to, że mogą one zaoferować wiele korzyści. Jakie one są?

Szybkość

Praca zarówno z platformami low-code, jak i narzędziami no-code jest szybsza niż tradycyjny proces rozwoju zarówno dla profesjonalnych programistów, jak i osób niebędących programistami. Ręczne pisanie każdej linii kodu to ciężka i długa praca, nawet dla najbardziej doświadczonych programistów. Niezaprzeczalnie, niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym twórcą oprogramowania, możliwość korzystania z funkcji drag-and-drop i wizualnego kodowania zamiast ręcznego pisania niestandardowego kodu może zaoszczędzić wiele czasu.

Redukcja kosztów

Kiedy czas jest zredukowany, koszty są również obniżone. Jest to jeden główny powód, dla którego rozwójno-code jest oszczędny pod względem kosztów w porównaniu z tradycyjnym rozwojem. Ale są też inne powody:

Polegając na narzędziach no-code , możesz zidentyfikować deweloperów obywatelskich w swojej firmie i stworzyć aplikacje dla procesów biznesowych lub automatyzacji przepływu pracy bez zatrudniania profesjonalnych programistów. Citizen developers to pracownicy no-coders, którzy dzięki narzędziom no-code i rozwiązaniom no-code mogą tworzyć oprogramowanie i wzmacniać cyfrową transformację Twojej firmy.

, możesz zidentyfikować deweloperów obywatelskich w swojej firmie i stworzyć aplikacje dla procesów biznesowych lub automatyzacji przepływu pracy bez zatrudniania profesjonalnych programistów. Citizen developers to pracownicy no-coders, którzy dzięki narzędziom i rozwiązaniom mogą tworzyć oprogramowanie i wzmacniać cyfrową transformację Twojej firmy. Nawet gdy trzeba zatrudnić profesjonalnego programistę, gdy zdecydują się na rozwiązania no-code , mogą przyspieszyć proces i obniżyć koszty.

, mogą przyspieszyć proces i obniżyć koszty. Dzięki platformom rozwojowym no-code obniżone są również koszty utrzymania i aktualizacji oprogramowania.

Upodmiotowienie

Ruch no-code upełnomocnia zmotywowanych pracowników, którzy dzięki platformom no-code są w stanie podążać za swoimi pomysłami i nadawać kształt temu, czego potrzebują, aby usprawnić procesy biznesowe, z którymi mają do czynienia na co dzień.

Dostosowanie

Dzięki rozwojowi no-code twórcy oprogramowania i twórcy obywatelscy mają możliwość stworzenia dokładnie takiego narzędzia programowego, jakiego potrzebują, na przykład do usprawnienia automatyzacji przepływu pracy. Alternatywą byłoby pobranie istniejącego oprogramowania lub aplikacji i dostosowanie do nich swojego przepływu pracy. W bezpośredniej konsekwencji, rozwój no-code zwiększa również produktywność.

Dostępność

No-code Rozwój jest dostępny dla każdego, kto posiada niewielkie umiejętności techniczne. Jest to główna różnica pomiędzy platformami low-code i tradycyjnymi, gdzie wymagana jest głębsza wiedza z zakresu kodowania.

Elastyczność i skalowalność

No-code platformy ułatwiają również proces aktualizacji oprogramowania. Jest to niezwykle ważne w świecie, w którym codziennie pojawiają się nowe aplikacje, z nowymi funkcjonalnościami, a zapotrzebowanie rynku zmienia się co tydzień.

Autonomia

No-code rozwój oprogramowania daje Ci autonomię: nie potrzebujesz aplikacji firm trzecich, nie musisz zatrudniać zewnętrznych programistów i możesz stworzyć dokładnie takie wewnętrzne narzędzia, jakich potrzebujesz do prowadzenia i zarządzania swoją firmą i klientami.

Rodzaje platform i narzędzi no-code

Ponieważ ruch no-code, ze wszystkimi korzyściami, jakie może przynieść Twojej firmie, jest możliwy tylko dzięki narzędziom no-code, warto omówić wyróżniające się typy narzędzi no-code.

Automatyzacja przepływu pracy

Pojedyncze, drobne i powtarzalne kroki często tworzą procesy biznesowe. Automatyzacja tych kroków może usprawnić przepływ pracy i uwolnić go od możliwości popełnienia błędu przez człowieka. Jednymi z najbardziej popularnych typów narzędzi no-code są te, które umożliwiają tego typu cyfrową transformację w firmie.

Strony internetowe

Wiele platform no-code ma na celu umożliwienie użytkownikom tworzenia stron internetowych, nawet złożonych, bez konieczności pisania kodu. Wykorzystują one szablony i drag-and-drop funkcjonalności, dzięki czemu deweloperzy obywatelscy mogą w każdej chwili zwizualizować to, co tworzą.

Kampanie marketingowe

Kampanie marketingowe, zwłaszcza jeśli chodzi o marketing cyfrowy, mogą być trudne do opracowania, ale gdy wszystko jest już uporządkowane, prowadzenie kampanii jest zwykle kwestią wysłania tony e-maili lub opublikowania wielu postów w mediach społecznościowych. Narzędzia No-code umożliwiają no-coders automatyzację tych procesów bez konieczności polegania na zewnętrznym narzędziu lub zatrudniania programisty.

Automatyzacja

No-code rozwiązania są często narzędziami automatyzacji: dzięki niektórym platformom no-code, deweloperzy-obywatele mogą zająć się zadaniami, które można zautomatyzować, stworzyć potrzebne im oprogramowanie no-code i zwiększyć swoją produktywność z pełną autonomią.

Płatności

Istnieje wiele platform no-code, które pozwalają użytkownikom tworzyć procesy płatności bez pisania kodu. Takie narzędzie no-code sprawiłoby, że zbieranie płatności od klientów byłoby szybkie, wydajne i - przede wszystkim - bezpieczne.

Najlepsze narzędzia no-code

Mówiąc o rodzajach narzędzi no-code do Twojej dyspozycji, możemy tylko polecić to, co zrecenzowaliśmy jako najlepsze. W końcu zamiast mieć inną aplikację no-code dla każdego rodzaju automatyzacji oprogramowania, którego potrzebujesz, lepiej jest móc liczyć na jedną, która jest wystarczająco potężna i wszechstronna, aby umożliwić obywatelom i profesjonalnym programistom tworzenie każdego rodzaju automatyzacji, jakiej potrzebują. AppMaster jest każdym rodzajem narzędzia no-code, które opisaliśmy powyżej, a nawet więcej.

W przeciwieństwie do narzędzi low-code (które wymagają niestandardowego kodu), AppMaster zapewnia każdemu programiście wszystko, czego potrzebuje, aby stworzyć aplikację no-code, której potrzebuje, bez pisania ani jednej linijki kodu. AppMaster to aplikacja no-code, która nie wymaga żadnych umiejętności kodowania. Jej wizualny interfejs i funkcje drag-and-drop pozwalają deweloperom obywatelskim bez wiedzy o kodowaniu tworzyć potrzebne im aplikacje no-code i narzędzia wewnętrzne. Platforma no-code tworzyłaby w tle automatycznie kod źródłowy i zapewniała do niego dostęp.

Głównym powodem, dla którego AppMaster jest uważany za jedno z najlepszych narzędzi no-code jest to, że zapewnia pełną swobodę w zakresie kreatywności i własności. AppMaster nie ogranicza procesu rozwoju: gotowych bloków programowych i integracji jest tak wiele, że możesz dostosować swój projekt nawet w najdrobniejszych szczegółach. Dostęp do kodu sprawia, że jesteś jedynym właścicielem swojego projektu (możesz nawet wyeksportować kod, jeśli chcesz i użyć go w wybranym edytorze kodu). Jak wspomniano, dzięki AppMaster, możesz tworzyć wiele różnych projektów za pomocą jednej platformy no-code: backend, aplikacje mobilne i aplikacje internetowe.

Czy ruch no-code zabije pracę programistów?

Czy platformy no-code robią to, co roboty w fabrykach? Czy "kradną" miejsca pracy profesjonalnych programistów?

No-code Technologie są czymś raczej nowym w branży cyfrowej transformacji, ale eksperci twierdzą, że nie jest to tylko chwilowy trend, ale to już jest here to stay.

Ruch no-code jest dziś tym, czym w latach 90-tych była sieć WWW: czymś o wielkim potencjale, który nie został w pełni wykorzystany i nie został jeszcze zrozumiany przez wielu. CEO Webflow

Oczekuje się, że wzrost platform no-code będzie tak ogromny, że staną się one wykorzystywane przez każdego programistę, nawet profesjonalnego. Ale czy to oznacza, że narzędzia no-code zabiją pracę programistów?

Przyjrzyjmy się najpierw, jak wygląda sytuacja w dzisiejszych czasach: dziś, gdy ruch no-code już się rozkręcił, ale wciąż jest w początkowej fazie, zapotrzebowanie na programistów z tradycyjną wiedzą o kodowaniu i umiejętnościami technicznymi jest wciąż niezwykle wysokie (tak wysokie, że technologie no-code są wykorzystywane do pokrycia zapotrzebowania, gdy programiści nie są dostępni).

Ale co z przyszłością? Czy programiści oprogramowania muszą się martwić o swoje miejsca pracy? Eksperci zdają się uważać, że będzie wręcz przeciwnie, to znaczy, że platformy no-code będą zasobem dla programistów i koderów. W rzeczywistości artykuły dotyczące ruchu no-code zwracają uwagę na dwa czynniki dotyczące możliwości zabicia miejsc pracy deweloperów przez rozwiązania no-code:

Że programiści oprogramowania są i będą nadal potrzebni

Że platformy no-code są korzystne również dla inżynierów oprogramowania.

Dlaczego tradycyjni programiści full-stack są nadal potrzebni

Chociaż platformy no-code i narzędzia low-code mogą zapewniać dużą elastyczność, mogą również prezentować pewne ograniczenia (zwłaszcza w przypadku złożonych projektów). Jest to szczególnie prawdziwe, gdy mówimy o platformach low-code. Tę lukę mogą wypełnić tylko programiści, którzy wciąż mają przewagę, gdy porównamy ich doświadczenie i wiedzę z brakiem koderów.

Nie każda aplikacja nadaje się do rozwiązań no-code: na przykład produkt no-code może nie mieć niestandardowych możliwości, których potrzebujesz w przypadku oprogramowania skierowanego do klienta. Są to przypadki, w których inżynierowie oprogramowania są nadal niezbędni.

W końcu, jak twierdził Vlad Magdalin, założyciel WebFlow, podczas wywiadu dla TechRepublic, nadal nie można stworzyć żadnego oprogramowania za pomocą aplikacji no-code. Mimo że przemysł aplikacji no-code rośnie wykładniczo, wciąż nie jesteśmy w punkcie, w którym wizualny interfejs i zestaw drag-and-drop funkcjonalności może pozwolić nam na stworzenie dowolnego oprogramowania, o którym można pomyśleć.

Dlaczego technologie no-code są dobre dla deweloperów?

No-code Platformy nie zostały zaprojektowane po to, by zabić pracę deweloperów. Celem stojącym za no-code narzędziami jest dostarczenie każdemu programiście no-code narzędzia, którego potrzebuje, aby usprawnić swój proces. Jeśli nie mają oni żadnych kompetencji w zakresie kodowania, oznacza to, że narzędzia no-code umożliwiają im programowanie. Jeśli są doświadczonymi programistami, oznacza to, że no-code narzędzia sprawiają, że ich proces jest o wiele łatwiejszy i szybszy, wycinając wiele nudnego ręcznego kodowania.

Ale jakie są korzyści z narzędzi no-code dla programistów?

Wyeliminowanie nudnych zadań

Kodowanie nie zawsze jest ekscytujące; przez większość czasu jest to tylko kwestia powtarzania tego samego nudnego zadania. Platformy No-code odcinają wszystkie nudne fragmenty tradycyjnego kodowania, dostarczając ci bibliotekę komponentów, które są gotowe do użycia. Zamiast pisać kod, możesz użyć funkcjonalności drag-and-drop, aby wdrożyć automatyzację lub funkcję, którą lubisz. Deweloperzy, w ten sposób, mogą szybciej uzyskać pożądane rezultaty, unikając wypalenia.

Praca zespołowa

No-code Narzędzia mogą również poprawić pracę zespołową, ponieważ są po prostu do tego zbudowane (lub przynajmniej, najlepsze narzędzia no-code mają funkcje, które poprawiają pracę zespołową i czynią ją bardziej płynną). Praca nad tym samym projektem w zespole nie zawsze jest łatwa, zwłaszcza jeśli programiści nie znajdują się w tym samym biurze lub budynku. W dzisiejszych czasach zdalna praca zespołowa jest bardzo częsta: programiści z dowolnej części świata mogą pracować razem nad tym samym projektem, ale ich praca może być wydajna tylko wtedy, gdy mogą liczyć na narzędzie no-code wyposażone w najwyższej klasy funkcje komunikacji i współpracy.

Unikaj ludzkich błędów

Błędy w ręcznym kodowaniu są czymś normalnym. Zdarzają się zawsze: kiedy wykonujesz powtarzalne zadania, rozpraszasz się i łatwo jest popełnić drobne błędy. Ale w przypadku kodowania, małe błędy wpływają na cały projekt. Dzięki narzędziom no-code, gdzie kod jest tworzony automatycznie, po prostu unikasz możliwości popełnienia błędu przez człowieka. Ponownie, jest to coś, co sprawia, że cały proces programowania jest szybszy.

Krótki przegląd kodu

Kiedy piszesz kod ręcznie, zawsze potrzebujesz code review. Więcej niż to, musisz poprosić innego programistę (lub zespół programistów), aby sprawdzić i przetestować swój kod świeżym okiem. Nie jest to konieczne w przypadku narzędzi no-code: jest to bezpośrednia konsekwencja wyeliminowania możliwości wystąpienia ludzkich błędów.

Skup się na ważnych aspektach

Możesz skupić się na ważnych aspektach swojego projektu i pracy, gdy nie musisz spędzać czasu na przeglądaniu kodu, szukaniu błędów, dostosowywaniu każdego przycisku i prostym procesie. Częścią pracy freelancera zajmującego się tworzeniem oprogramowania jest na przykład znajdowanie klientów, komunikowanie się z nimi, wysyłanie faktur i inne. Kiedy możesz liczyć na platformę no-code, masz więcej czasu, aby poświęcić się tym zadaniom, nie wspominając o tym, że możesz je zautomatyzować, tworząc konkretne aplikacje no-code bez pisania kodu.

Unikaj wypalenia zawodowego

Ponieważ narzędzia no-code ułatwiają pracę programistów, czynią ją również przyjemniejszą: programiści muszą spędzać mniej czasu nad tym samym projektem każdego dnia; mogą po prostu unikać nudnych aspektów i cieszyć się najbardziej kreatywnymi aspektami budowania oprogramowania. To pomaga im uniknąć wypalenia.

Ruch no-code: to nie koniec kodowania

Omówienie tego, czym naprawdę jest ruch no-code, było ważne dla wyjaśnienia popularnego błędnego przekonania: no-code nie oznacza końca kodowania. Kiedy używasz platform no-code, nie oznacza to, że w ogóle nie jest zaangażowany żaden kod. Jak już widzieliśmy, kiedy używasz platform no-code, kodowanie jest tam, ale nie piszesz go ręcznie - zamiast tego jest on tworzony automatycznie. Pod koniec dnia, dzięki narzędziom no-code, podstawy rozwoju i programowania nie ulegają zmianie. To proces, który dzięki platformom no-code może zostać zrewolucjonizowany i uczyniony prostszym, szybszym, bardziej wydajnym i dostępnym.

Konsekwencje rozpowszechnienia technologii no-code

Jeśli narzędzia no-code nie zabijają pracy deweloperów, to jakie są konsekwencje ich rozpowszechniania? Cytując ponownie słowa Vlada Magdalina, najważniejszym efektem upowszechnienia się aplikacji no-code jest demokratyzacja tworzenia oprogramowania. Platformy No-code pozwalają ludziom z dowolnym wykształceniem w dowolnej dziedzinie na stworzenie własnego no-code produktu, czy to w celu jego sprzedaży, czy też wewnętrznego wykorzystania we własnej firmie lub biznesie.

Inżynieria oprogramowania przez lata była dyscypliną elitarną: w początkowym okresie rewolucji komputerowej języki programowania znało niewielu pasjonatów, ludzi, którzy dorastali używając komputera i znaleźli wymarzoną pracę, gdy tylko dorośli. Potem tworzenie oprogramowania było dostępne tylko dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na podjęcie długiej i ciężkiej nauki, wymagającej często przejścia przez bardzo drogie kursy. Dzięki platformom no-code, w końcu tworzenie oprogramowania staje się dostępne dla każdego chętnego do nauki. To właśnie mieliśmy na myśli, mówiąc o demokratyzacji kodowania.

Przyszłość: co z narzędziami no-code w ciągu najbliższych pięciu lat?

W ciągu pięciu lat eksperci przewidują, że oczekuje się, iż narzędzia no-code będą używane przez wszystkich programistów, jako jedyny zasób lub jako wsparcie. Możemy zrozumieć, że chociaż narzędzia no-code są już szeroko stosowane, to rozpowszechnienie i rozwój platform no-code są wciąż na wczesnym etapie. Oczekuje się, że wszystkie rodzaje no-code platform programistycznych, czyli będą stawały się jeszcze potężniejsze, aż do momentu, gdy będą miały niestandardowe możliwości tworzenia dowolnego oprogramowania. Nadal jednak nie będzie to koniec kodowania, ponieważ, jak opisaliśmy powyżej, dzięki narzędziom no-code, kodowanie nadal istnieje, nadal istnieje zapotrzebowanie na ludzi, którzy potrafią je zrozumieć i napisać, ale rozwój oprogramowania jest skazany na coraz większą dostępność.

Czy platformy no-code zabijają kodowanie? Podsumowanie

W tym artykule zobaczyliśmy, jak na tym etapie nie wszystkie platformy no-code mają niestandardowe możliwości tworzenia dowolnego rodzaju oprogramowania. Topowe no-code narzędzia, takie jak AppMaster pozwalają na tworzenie wielu typów no-code aplikacji i narzędzi programistycznych, takich jak aplikacje mobilne, aplikacje internetowe i backend, ale no-code narzędzia w ogóle - w tej chwili - nie mogą tworzyć żadnego typu oprogramowania, o którym możesz pomyśleć. Dlatego też w chwili obecnej, pomimo upowszechnienia się no-code narzędzi, nadal istnieje duże zapotrzebowanie na inżynierów oprogramowania.

W artykule omówiliśmy jednak również przyszłość: dokąd zmierzamy z platformami no-code? Aplikacje No-code stają się coraz potężniejsze. Narzędzie premium no-code takie jak AppMaster może tworzyć złożone projekty bez pisania jakiegokolwiek kodu.

Oczekuje się, że w ciągu zaledwie pięciu lat wszyscy deweloperzy będą mieli w swoim arsenale narzędzie no-code. A jednak nie będzie to koniec kodowania. Dzięki platformom no-code, kodowanie wciąż tam jest, automatycznie tworzone w tle przez Twoje no-code aplikacje. Umiejętność czytania, rozumienia, pisania i edytowania nadal będzie ważna, i dlatego produkty no-code nie zabijają pracy deweloperów; zamiast tego ją usprawniają: platformy no-code nie zabijają pracy deweloperów, stają się zasobami do usprawniania, sprawiają, że jest ona łatwiejsza i szybsza, bezbłędna, gładsza, a także bardziej wydajna i efektywna pod względem kosztów i czasu.