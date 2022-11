Nas últimas décadas, a importância do software tem aumentado muito. Utilizamos diariamente programas, aplicações móveis, e aplicações web para as operações mais simples, como encomendar comida, tomar o autocarro, ou conversar com amigos. Durante estes anos, a forma de construir aplicações e programas tem sido apenas uma: um processo tradicional de desenvolvimento de software que queria que os programadores profissionais se empenhassem em obter primeiro uma educação em desenvolvimento de software, aumentando as suas capacidades de codificação, e depois escrevendo manualmente cada uma das linhas de código.

Com o tempo, no entanto, as coisas mudaram. Hoje em dia, dispomos de ferramentas, e em particular no-code ferramentas, que permitem aos utilizadores envolverem-se no processo de desenvolvimento de aplicações, mesmo que não tenham formação em codificação tradicional, mesmo que tenham fracas capacidades de codificação.

No-code As plataformas permitem a qualquer pessoa que tenha ou não algum conhecimento de codificação criar aplicações: neste artigo, estamos prestes a descobrir como elas funcionam. Contudo, o advento e crescimento das ferramentas no-code levantam uma questão: o movimento no-code está a matar a codificação tradicional ou a codificação de todo?

O que é o movimento no-code?

No-code as soluções são uma ferramenta e oportunidade tão preciosa para qualquer tipo de utilizador que se tornaram muito populares em pouco tempo. No-code ferramentas estão a ser implementadas em todas as realidades empresariais para permitir aos criadores cidadãos melhorar os processos empresariais, a produtividade da empresa e os fluxos de trabalho, criar aplicações para os seus clientes, e criar aplicações móveis para serem vendidas ou lançadas nas principais lojas de aplicações.

Estamos a assistir a um verdadeiro movimento no-code. Chamamos ao movimento no-code a nova tendência no sector do desenvolvimento de software que acabámos de descrever. O movimento no-code também está a causar uma espécie de democratização do desenvolvimento e codificação de aplicações. Cada vez mais pessoas têm acesso ao desenvolvimento de software graças às plataformas no-code à sua disposição.

Mas quais são as características do movimento no-code?

No movimento no-code, os não codificadores - ou seja, pessoas com zero ou poucos conhecimentos de codificação e capacidades técnicas - estão a tornar-se capazes de construir aplicações e websites com a mesma qualidade que os criados por programadores profissionais. Em vez de utilizarem a codificação tradicional, os programadores cidadãos (os programadores cidadãos são outra forma de chamar os não-desenvolvedores que utilizam plataformas no-code para criar software) podem explorar uma interface visual e drag-and-drop funcionalidade para montar blocos de software pré-construídos sem escrever uma única linha de código.

Será isto uma revolução completa no mundo do desenvolvimento de software? Nem por isso. Quando a World Wide Web foi criada, o seu criador queria que ela fosse acessível a todos. Durante anos, no entanto, não foi assim. As pessoas capazes de utilizar a Web eram uma minoria, e as capazes de criar coisas na mesma eram um número ainda menor.

As coisas começaram a mudar quando as primeiras soluções no-code chegaram ao mercado. No entanto, estas soluções precisavam de ser mais para iniciar um movimento no-code: as primeiras ferramentas no-code que tínhamos eram serviços em linha que permitiam aos não-desenvolvedores criar sítios web. Mas nenhuma plataforma no-code que permitisse aos não-desenvolvedores criar aplicações reais estava lá há anos.

Com as ferramentas no-code que temos hoje; em vez disso, podemos criar não só websites mas também aplicações web e aplicações móveis. Podemos criar software, e é por isso que hoje podemos falar de um movimento no-code. Como já mencionámos muitas vezes, as ferramentas que tornam possível o movimento no-code são as plataformaslow-code e no-code . Mas quais são elas, e quais são as diferenças entre as duas?

O que são no-code e low-code?

Low-code e são semelhantes nos seus objectivos, mas existem algumas diferenças importantes entre as duas abordagens de desenvolvimento de software. As ferramentasLow-code são plataformas de desenvolvimento de aplicações que permitem aos utilizadores com poucos conhecimentos de codificação e capacidades técnicas reduzir significativamente a quantidade de código de que necessitam para escrever manualmente.

Low-code As plataformas destinam-se a simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações para programadores de software principiantes ou experientes, em vez de permitir que qualquer não programador construa aplicações. Low-code ferramentas, portanto, fornecem algumas ferramentas de desenvolvimento visuais no-code. Contudo, os principiantes ou programadores profissionais ainda precisam de ser capazes de compreender o código, editá-lo, e também de escrever manualmente parte dele.

A abordagem da plataforma de desenvolvimento no-code difere da permitida pelas plataformas low-code porque é a que realmente permite construir aplicações sem escrever uma única linha de código. As ferramentas No-code funcionam tal como mencionámos: fornecendo-lhe blocos de desenvolvimento de software pré-construídos que pode montar numa interface visual e as funcionalidades drag-and-drop. Significa que o código desaparece quando se utilizam plataformas no-code? De modo algum. Significa apenas que as ferramentas no-code criariam automaticamente o código para si.

Com as ferramentas no-code, não são necessárias competências técnicas, conhecimentos de codificação, ou conhecimentos de programação de linguagem. Estas ferramentas permitem aos não-desenvolvedores embarcar no processo de desenvolvimento de aplicações e construir aplicações a lançar nas lojas principais ou a utilizar como ferramentas internas para melhorar a produtividade e os processos de negócio da empresa.

No-code As plataformas e as ferramentas no-code tornam possível o movimento no-code se considerarmos que se trata de uma tendência que simplifica o processo de desenvolvimento de software para todos os assuntos: desenvolvedores profissionais e não-desenvolvedores. As ferramentas No-code são, no entanto, as que mais democratizam o desenvolvimento de aplicações, fornecendo aos não-desenvolvedores o que precisam para serem desenvolvedores de software mesmo que não tenham qualquer formação na área, mesmo que tenham zero conhecimentos de codificação.

Vantagens das plataformas no-code

A razão pela qual as plataformas low-code e as ferramentas no-code são tão amplamente utilizadas em todos os contextos é que podem oferecer muitos benefícios. Quais são elas?

Velocidade

Trabalhar tanto com plataformas low-code como com ferramentas no-code é mais rápido do que o processo de desenvolvimento tradicional, tanto para programadores profissionais como para não programadores. Escrever manualmente cada linha de código é um trabalho duro e longo, mesmo para os programadores de software mais experientes. É inegável que, quer seja um principiante ou um programador de software experiente, poder utilizar as características drag-and-drop e uma codificação visual em vez de escrever código personalizado manualmente pode poupar-lhe muito tempo.

Redução de custos

Quando o tempo é reduzido, os custos também são reduzidos. Esta é uma das principais razões pelas quais o desenvolvimentono-code é económico quando comparado com o desenvolvimento tradicional. Mas existem também outras razões:

Confiando nas ferramentas no-code , pode identificar os criadores cidadãos dentro da sua empresa e criar aplicações para os seus processos empresariais ou automatização do fluxo de trabalho sem contratar criadores profissionais. Os programadores cidadãos são funcionários sem codificadores que, graças às ferramentas no-code e às soluções no-code , podem criar software e melhorar a transformação digital da sua empresa.

Com no-code plataformas de desenvolvimento, os custos de manutenção e actualização de software são também reduzidos.

Capacitação

O movimento no-code dá poder aos funcionários motivados que, graças às plataformas no-code, são capazes de seguir as suas ideias e dar forma ao que precisam para melhorar os processos empresariais com que lidam diariamente.

Personalização

Com o desenvolvimento de no-code, os programadores de software e os programadores cidadãos têm a possibilidade de criar a ferramenta de software exacta de que necessitam, por exemplo, para melhorar a automatização do seu fluxo de trabalho. A alternativa seria descarregar um software ou aplicativo existente e adaptar o seu fluxo de trabalho a ele. Como consequência directa, o desenvolvimento de no-code também aumenta a produtividade.

Acessibilidade

No-code O desenvolvimento é acessível a qualquer pessoa com poucas competências técnicas. Esta é a principal diferença entre ambas as plataformas low-code e as tradicionais de desenvolvimento, onde é necessário um conhecimento mais profundo de codificação.

Flexibilidade e escalabilidade

No-code plataformas também facilitam o processo de actualização do software. Isto é extremamente importante num mundo onde novas aplicações são introduzidas todos os dias, com novas funcionalidades, e a procura do mercado muda semanalmente.

Autonomia

No-code o desenvolvimento de software torna-o autónomo: não precisa de aplicações de terceiros, não precisa de contratar programadores de software externos, e pode criar as ferramentas internas exactas de que precisa para executar e gerir a sua empresa e clientes.

Tipos de plataformas e ferramentas no-code

Porque o movimento no-code, com todos os benefícios que pode trazer ao seu negócio, só é possível graças às ferramentas no-code, vale a pena discutir os tipos proeminentes de ferramentas no-code.

Automatização do fluxo de trabalho

Passos únicos, minúsculos e repetitivos fazem muitas vezes com que os processos de negócio se tornem processos comerciais. A automatização destas etapas pode melhorar o fluxo de trabalho e libertá-lo da possibilidade de erro humano. Alguns dos tipos mais comuns de ferramentas no-code são as que permitem este tipo de transformação digital dentro de uma empresa.

Sítios Web

Muitas plataformas no-code têm como objectivo permitir aos utilizadores criar sítios web, mesmo complexos, sem ter de escrever código. Utilizam templates e funcionalidades drag-and-drop para que os criadores cidadãos possam visualizar o que estão a criar em qualquer altura.

Campanhas de marketing

As campanhas de marketing, especialmente quando se trata de marketing digital, podem ser difíceis de desenvolver, mas uma vez tudo posto em ordem, gerir a campanha é normalmente uma questão de enviar toneladas de emails ou publicar muitos posts nos meios de comunicação social. No-code ferramentas tornam possível aos não-codificadores automatizarem estes processos sem dependerem de uma ferramenta externa ou contratarem um programador de software.

Automatização

No-code as soluções são frequentemente ferramentas de automatização: graças a algumas plataformas no-code, os programadores cidadãos podem abordar as tarefas que podem ser automatizadas, criar o software no-code de que necessitam, e melhorar a sua produtividade com total autonomia.

Pagamentos

Existem muitas plataformas no-code que permitem aos utilizadores criar processos de pagamento sem escrever código. Uma ferramenta no-code como esta tornaria a recolha de pagamentos dos clientes rápida, eficiente e - acima de tudo - segura.

Top no-code ferramentas

Falando dos tipos de no-code ferramentas à sua disposição, só podemos recomendar aquilo que analisámos como sendo o melhor. Afinal, em vez de ter uma aplicação no-code diferente para cada tipo de automatização de software que necessita, é preferível poder contar com uma que seja suficientemente potente e versátil para permitir aos cidadãos e aos programadores profissionais de software criar qualquer tipo de automatização de que necessitem. AppMaster é todo o tipo de ferramenta no-code que descrevemos acima e muito mais.

Ao contrário das ferramentas low-code (que requerem algum código personalizado), AppMaster fornece a qualquer programador de software tudo o que necessita para criar a aplicação no-code de que necessita sem escrever uma única linha de código. AppMaster é uma aplicação no-code que não requer quaisquer capacidades de codificação. A sua interface visual e as características drag-and-drop permitem aos programadores cidadãos sem conhecimentos de codificação criar as aplicações no-code e as ferramentas internas de que necessitam. A plataforma no-code criaria o código fonte automaticamente em segundo plano e daria acesso a ele.

A principal razão pela qual AppMaster é considerada entre as principais ferramentas no-code é que proporciona total liberdade em relação à criatividade e propriedade. AppMaster não limita o seu processo de desenvolvimento: os blocos de software pré-construídos e a integração são tantos que pode personalizar o seu projecto mesmo nos mais ínfimos detalhes. O acesso ao código faz de si o único proprietário do seu projecto (pode mesmo exportar o código se quiser e utilizá-lo num editor de código à sua escolha). Como mencionado, com AppMaster, pode criar muitos projectos diferentes com uma única plataforma no-code: backend, aplicações móveis, e aplicações web.

Será que o movimento no-code vai matar os trabalhos dos programadores?

Estarão as plataformas no-code a fazer o que os robôs fizeram nas fábricas? Estarão a "roubar" os trabalhos dos programadores profissionais de software?

No-code As tecnologias são algo bastante novo na indústria de transformação digital, mas os especialistas dizem que não é apenas uma tendência temporária, mas que está aqui para ficar.

O movimento sem código é hoje o que a rede mundial era nos anos 90: algo com grande potencial que não foi totalmente explorado e ainda não foi compreendido por muitos. O CEO da Webflow

Espera-se que o crescimento das plataformas no-code seja tão grande que se tornarão utilizadas por qualquer programador de software, mesmo profissional. Mas será que isso significa que as ferramentas no-code vão matar os postos de trabalho dos programadores de software?

Vejamos primeiro como as coisas estão nos dias de hoje: hoje, com o movimento no-code já iniciado mas ainda na sua fase inicial, a procura de programadores de software com conhecimentos tradicionais de codificação e competências técnicas é ainda extremamente elevada (tão elevada que as tecnologias no-code são utilizadas para cobrir a procura quando os programadores de software não estão disponíveis).

Mas e quanto ao futuro? Será que os programadores de software precisam de se preocupar com o seu trabalho? Os especialistas parecem acreditar que seria exactamente o contrário, ou seja, que no-code plataformas serão um recurso para programadores e codificadores de software. De facto, artigos sobre o movimento no-code estão a destacar dois factores relativos à possibilidade de no-code soluções que matam os trabalhos dos programadores:

Que os programadores de software são e continuarão a ser necessários

Que as plataformas no-code também são benéficas para os engenheiros de software.

Porque é que os programadores tradicionais de "full-stack" ainda são necessários

Embora no-code plataformas e low-code ferramentas possam proporcionar grande flexibilidade, podem também apresentar algumas limitações (especialmente para projectos complexos). Isto é particularmente verdade quando falamos das plataformas low-code. Esta lacuna só pode ser preenchida por programadores de software que continuam a ter uma vantagem quando comparamos a sua perícia e conhecimento sem codificadores.

Nem todas as aplicações são adequadas para soluções no-code: por exemplo, um produto no-code pode não ter as capacidades personalizadas de que necessita para software voltado para o cliente. Estes são os casos em que os engenheiros de software ainda são necessários.

Afinal, como Vlad Magdalin, fundador da WebFlow, afirmou durante uma entrevista para a TechRepublic, ainda não é possível criar qualquer tipo de software com aplicações no-code. Embora a indústria de aplicações no-code esteja a crescer exponencialmente, ainda não estamos no ponto em que uma interface visual e um conjunto de funcionalidades drag-and-drop possam permitir-nos criar qualquer software em que se possa pensar.

Porque é que as tecnologias no-code são boas para os programadores?

No-code As plataformas não são concebidas para matar os postos de trabalho dos programadores. O objectivo por detrás das ferramentas no-code é fornecer a qualquer programador a ferramenta no-code de que necessita para melhorar o seu processo. Se não tiverem qualquer competência de codificação, isso significa que as ferramentas no-code tornam a programação possível para eles. Se forem programadores experientes, significa que as ferramentas no-code tornam o seu processo muito mais fácil e rápido, cortando uma grande quantidade de codificação manual aborrecida.

Mas quais são os benefícios das ferramentas no-code para os programadores?

Corte de tarefas aborrecidas

A codificação nem sempre é excitante; na maioria das vezes, é apenas uma questão de repetir a mesma tarefa aborrecida. No-code plataformas cortam todas as passagens aborrecidas da codificação tradicional fornecendo-lhe uma biblioteca de componentes que estão prontos a usar. Em vez de escrever código, pode utilizar a funcionalidade drag-and-drop para implementar a automatização ou função que desejar. Os programadores, desta forma, podem obter os resultados que desejam mais rapidamente, evitando o esgotamento.

Trabalho de equipa

No-code As ferramentas também podem melhorar o trabalho de equipa porque são apenas construídas para isso (ou, pelo menos, as ferramentas de topo no-code têm características que melhoram o trabalho de equipa e o tornam mais suave). Trabalhar no mesmo projecto em desenvolvimento numa equipa nem sempre é fácil, especialmente se os promotores não estiverem todos localizados no mesmo escritório ou edifício. Hoje em dia, o trabalho de equipa à distância é muito frequente: os programadores de qualquer parte do mundo podem trabalhar juntos no mesmo projecto, mas o seu trabalho só pode ser eficiente se puderem contar com uma ferramenta no-code fornecida com características de comunicação e colaboração de primeira linha.

Evitar erros humanos

Os erros na codificação manual são normais. Acontecem sempre: quando se realizam tarefas repetitivas, distrai-se, e é fácil cometer pequenos erros. Mas com a codificação, os pequenos erros afectam todo o projecto. Com as ferramentas no-code, onde o código é criado automaticamente, simplesmente evita-se a possibilidade de erro humano. Mais uma vez, isto é algo que torna todo o processo de programação mais rápido.

Breve revisão da codificação

Quando se escreve código manualmente, é sempre necessário rever o código. Mais do que isso, precisa de pedir a outro programador (ou equipa de programadores) para verificar e testar o seu código com novos olhos. Isto não é necessário com as ferramentas no-code: é uma consequência directa de ter eliminado a possibilidade de erros humanos.

Concentre-se nos aspectos importantes

Pode concentrar-se em aspectos importantes do seu projecto e do seu trabalho quando não precisa de gastar tempo a rever o seu código, procurar bugs, personalizar cada botão, e um processo simples. Uma parte do trabalho de um programador de software freelance, por exemplo, é encontrar clientes, comunicar com eles, enviar facturas, e muito mais. Quando pode contar com uma plataforma no-code, tem mais tempo para se dedicar a estas tarefas, para não mencionar que poderia automatizá-las, criando aplicações específicas no-code sem escrever código.

Evite burnout

Como as ferramentas no-code tornam o trabalho dos programadores mais fácil, também o tornam mais agradável: os programadores precisam de passar menos tempo no mesmo projecto todos os dias; podem simplesmente evitar os aspectos aborrecidos e desfrutar dos aspectos mais criativos da construção de software. Isto ajuda-os a evitar o esgotamento.

O movimento no-code: não é o fim da codificação

Discutir o que o movimento no-code realmente é foi importante para esclarecer um equívoco popular: no-code não significa o fim da codificação. Quando se utiliza as plataformas no-code, isto não significa que não esteja envolvido qualquer código. Como vimos, quando se utiliza as plataformas no-code, a codificação está lá, mas não se está a escrevê-la manualmente - é, em vez disso, criada automaticamente. No final do dia, com as ferramentas no-code, as noções básicas de desenvolvimento e programação não são de todo alteradas. É o processo que, graças às plataformas no-code, pode ser revolucionado e tornado mais simples, mais rápido, mais eficiente e acessível.

A consequência da difusão das tecnologias no-code

Se as ferramentas no-code não estão a matar os empregos dos criadores, quais são as consequências da sua disseminação? Citando novamente as palavras de Vlad Magdalin, o efeito mais importante da propagação de aplicações no-code é a democratização do desenvolvimento de software. As plataformas No-code permitem que pessoas com qualquer tipo de educação em qualquer campo criem o seu próprio produto no-code, quer seja para o vender ou para o utilizar internamente para a sua própria empresa ou negócio.

A engenharia de software tem sido uma disciplina elitista durante anos: durante as fases iniciais da revolução informática, as linguagens de programação eram conhecidas por muito poucos utilizadores apaixonados, pessoas que tinham crescido usando um computador e encontrado o trabalho do seu sonho quando cresceram. Depois, o desenvolvimento de software foi acessível apenas àqueles que se podiam permitir embarcar num longo e duro processo de aprendizagem que muitas vezes precisava de passar por cursos muito caros. Com as plataformas no-code, finalmente, o desenvolvimento de software torna-se acessível a qualquer pessoa disposta a aprender. Era isto que queríamos dizer quando falávamos da democratização da codificação.

O futuro: e as ferramentas no-code nos próximos cinco anos?

Em cinco anos, os especialistas prevêem que as ferramentas no-code sejam utilizadas por todos os programadores, como único recurso ou como suporte. Podemos compreender que embora as ferramentas no-code já sejam amplamente utilizadas, a difusão e desenvolvimento das plataformas no-code ainda se encontram numa fase inicial. Espera-se que todos os tipos de plataformas de desenvolvimento no-code, ou seja, se tornem ainda mais poderosas até que tenham as capacidades personalizadas para criar qualquer tipo de software. Ainda assim, isto não será o fim da codificação porque, como descrevemos acima, com as ferramentas no-code, a codificação ainda está lá, ainda há necessidade de pessoas que a possam compreender e escrever, mas o desenvolvimento de software está destinado a tornar-se cada vez mais acessível.

As plataformas no-code estão a matar a codificação? Terminar

Neste artigo, vimos como, nesta fase, nem todas as plataformas no-code têm as capacidades personalizadas para criar qualquer tipo de software. Top no-code ferramentas como AppMaster permitem-lhe criar muitos tipos de aplicações no-code e ferramentas de software como aplicações móveis, aplicações web, e backend, mas no-code ferramentas em geral - de momento - não podem criar qualquer tipo de software em que se possa pensar. É por isso que ainda há uma grande procura de engenheiros de software neste momento, apesar da difusão das ferramentas no-code.

No entanto, no artigo, também discutimos o futuro: onde vamos com no-code plataformas? No-code aplicações estão a tornar-se cada vez mais poderosas. Uma ferramenta premium no-code como AppMaster pode criar projectos complexos sem escrever qualquer código.

Em apenas cinco anos, espera-se que todos os programadores tenham uma ferramenta no-code no seu arsenal. E ainda assim, isto não será o fim da codificação. Com as plataformas no-code, a codificação ainda existe, automaticamente criada em segundo plano pelas suas aplicações no-code. Ser capaz de ler, compreender, escrever e editar continuará a ser importante, e é por isso que os produtos no-code não estão a matar os trabalhos dos programadores; pelo contrário, estão a melhorá-los: as plataformas no-code não estão a matar os trabalhos dos programadores, estão a tornar-se recursos para melhorar, torná-los mais fáceis e rápidos, sem falhas, mais suaves, mais eficientes e mais eficazes em termos de custo e tempo.