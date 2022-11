En las últimas décadas, la importancia del software ha aumentado mucho. Todos los días utilizamos programas, aplicaciones móviles y aplicaciones web para las operaciones más sencillas, como pedir comida, coger el autobús o chatear con los amigos. Durante estos años, la forma de crear aplicaciones y programas ha sido una sola: un proceso de desarrollo de software tradicional que requería desarrolladores profesionales comprometidos con la obtención de una educación en el desarrollo de software primero, el crecimiento de sus habilidades de codificación, y luego la escritura de cada línea de código de forma manual.

Con el tiempo, sin embargo, las cosas han cambiado. Hoy en día, tenemos herramientas, y en particular no-code herramientas, que permiten a los usuarios involucrarse en el proceso de desarrollo de aplicaciones incluso si no tienen una educación en codificación tradicional, incluso si tienen pocas habilidades de codificación.

No-code Las plataformas permiten que cualquier persona, tenga o no conocimientos de codificación, pueda crear aplicaciones: en este artículo, vamos a descubrir cómo funcionan. Sin embargo, la llegada y el crecimiento de las herramientas de no-code plantean una pregunta: ¿el movimiento no-code está acabando con la codificación tradicional o con la codificación en general?

¿Qué es el movimiento no-code?

No-code Las herramientas No-code se están implantando en todas las realidades empresariales para permitir a los desarrolladores ciudadanos mejorar los procesos de negocio, la productividad de la empresa y los flujos de trabajo, crear aplicaciones para sus clientes y crear aplicaciones móviles para venderlas o lanzarlas en las principales tiendas de aplicaciones.

Estamos asistiendo a un verdadero movimiento no-code. Llamamos movimiento no-code a la nueva tendencia en el sector del desarrollo de software que acabamos de describir. El movimiento no-code también está provocando una especie de democratización del desarrollo de aplicaciones y de la codificación. Cada vez más personas tienen acceso al desarrollo de software gracias a las plataformas no-code que tienen a su disposición.

Pero, ¿cuáles son las características del movimiento no-code?

En el movimiento no-code, los "no-coders" -es decir, las personas con nulos o escasos conocimientos de codificación y habilidades técnicas- están siendo capaces de construir aplicaciones y sitios web que tienen la misma calidad que los creados por los desarrolladores profesionales. En lugar de utilizar la codificación tradicional, los desarrolladores ciudadanos (desarrolladores ciudadanos es otra forma de llamar a los no desarrolladores que utilizan las plataformas de no-code para crear software) pueden explotar una interfaz visual y drag-and-drop para ensamblar bloques de software preconstruidos sin escribir una sola línea de código.

¿Es una revolución total en el mundo del desarrollo de software? La verdad es que no. Cuando se creó la World Wide Web, su creador quería que fuera accesible para todos. Sin embargo, durante años no fue así. Las personas que eran capaces de utilizar la web eran una minoría, y las que eran capaces de crear cosas en ella eran un número aún menor.

Las cosas empezaron a cambiar cuando llegaron al mercado las primeras soluciones de no-code. Sin embargo, estas soluciones tenían que ser más para iniciar un movimiento de no-code: las primeras herramientas de no-code que tuvimos eran servicios en línea que permitían a los no desarrolladores crear sitios web. Pero hace años que no existe una plataforma no-code que permita a los no codificadores crear aplicaciones reales.

Con las herramientas de no-code que tenemos hoy, en cambio, podemos crear no sólo sitios web, sino también aplicaciones web y aplicaciones móviles. Podemos crear software, por lo que hoy podemos hablar de un movimiento no-code. Como hemos mencionado muchas veces, las herramientas que hacen posible el movimiento no-code son las plataformaslow-code y no-code . Pero, ¿qué son y cuáles son las diferencias entre ambas?

¿Qué son no-code y low-code?

Low-code y son similares en sus objetivos, pero hay algunas diferencias importantes entre los dos enfoques de desarrollo de software. las herramientasLow-code son plataformas de desarrollo de aplicaciones que permiten a los usuarios con pocos conocimientos de codificación y habilidades técnicas reducir significativamente la cantidad de código que necesitan escribir manualmente.

Low-code Las plataformas están pensadas para simplificar y agilizar el proceso de desarrollo de aplicaciones para los desarrolladores de software principiantes o experimentados, más que para permitir que cualquier persona que no sea desarrollador pueda crear aplicaciones. Low-code las herramientas, por tanto, proporcionan algunas herramientas de desarrollo visual no-code. Sin embargo, los desarrolladores principiantes o profesionales siguen necesitando ser capaces de entender el código, editarlo y también escribir manualmente parte de él.

El enfoque de la plataforma de desarrollo no-code difiere del que permiten las plataformas low-code porque es el que realmente permite construir aplicaciones sin escribir una sola línea de código. Las herramientas No-code funcionan tal y como hemos mencionado: proporcionando bloques de desarrollo de software preconstruidos que se pueden ensamblar en una interfaz visual y drag-and-drop características. ¿Significa esto que el código desaparece cuando se utilizan las plataformas de no-code? En absoluto. Sólo significa que las herramientas de no-code crearán automáticamente el código por ti.

Con las herramientas de no-code, no se requieren conocimientos técnicos, de codificación ni de programación de idiomas. Estas herramientas permiten a los no desarrolladores embarcarse en el proceso de desarrollo de aplicaciones y construir apps para lanzarlas en las principales tiendas o para utilizarlas como herramientas internas para mejorar la productividad y los procesos de negocio de la empresa.

No-code Las plataformas y las herramientas de no-code hacen posible el movimiento no-code si lo entendemos como una tendencia que simplifica el proceso de desarrollo de software para todos los sujetos: desarrolladores profesionales y no desarrolladores. Las herramientas de No-code son, sin embargo, las que más están democratizando el desarrollo de apps, proporcionando a los no-coders lo que necesitan para ser desarrolladores de software incluso si no tienen ninguna formación en la materia, incluso si tienen cero conocimientos de codificación.

Beneficios de las plataformas no-code

La razón por la que las plataformas low-code y las herramientas no-code son tan utilizadas en todos los contextos es que pueden ofrecer muchos beneficios. ¿Cuáles son?

Rapidez

Trabajar con las plataformas low-code y las herramientas no-code es más rápido que el proceso de desarrollo tradicional, tanto para los desarrolladores profesionales como para los no desarrolladores. Escribir cada línea de código manualmente es un trabajo duro y largo, incluso para los desarrolladores de software más experimentados. Es innegable que, tanto si eres un principiante como un desarrollador de software experimentado, poder utilizar las funciones de drag-and-drop y una codificación visual en lugar de escribir código personalizado manualmente puede ahorrarte mucho tiempo.

Reducción de costes

Cuando se reduce el tiempo, también se reducen los costes. Esta es una de las principales razones por las que el desarrollo enno-code ahorra costes en comparación con el desarrollo tradicional. Pero también hay otras razones:

Con las herramientas de no-code , puede identificar a los desarrolladores ciudadanos dentro de su empresa y crear aplicaciones para sus procesos de negocio o la automatización del flujo de trabajo sin necesidad de contratar a desarrolladores profesionales. Los desarrolladores ciudadanos son empleados no codificadores que, gracias a las herramientas de no-code y a las soluciones de no-code , pueden crear software y mejorar la transformación digital de su empresa.

, puede identificar a los desarrolladores ciudadanos dentro de su empresa y crear aplicaciones para sus procesos de negocio o la automatización del flujo de trabajo sin necesidad de contratar a desarrolladores profesionales. Los desarrolladores ciudadanos son empleados no codificadores que, gracias a las herramientas de y a las soluciones de , pueden crear software y mejorar la transformación digital de su empresa. Incluso cuando necesite contratar a un desarrollador de software profesional, si opta por las soluciones de no-code , puede agilizar su proceso y reducir el coste.

, puede agilizar su proceso y reducir el coste. Con las plataformas de desarrollo no-code , también se reducen los costes de mantenimiento y actualización del software.

Empoderamiento

El movimiento no-code empodera a los empleados motivados que, gracias a las plataformas no-code, son capaces de seguir sus ideas y dar forma a lo que necesitan para mejorar los procesos empresariales con los que tratan a diario.

Personalización

Con el desarrollo de no-code, los desarrolladores de software y los ciudadanos tienen la posibilidad de crear la herramienta de software exacta que necesitan para, por ejemplo, mejorar la automatización de su flujo de trabajo. La alternativa sería descargar un software o aplicación existente y adaptar su flujo de trabajo a él. Como consecuencia directa, el desarrollo de no-code también aumenta la productividad.

Accesibilidad

No-code El desarrollo es accesible para cualquier persona con pocos conocimientos técnicos. Esta es la principal diferencia entre las plataformas de low-code y las de desarrollo tradicional, en las que se requieren conocimientos de codificación más profundos.

Flexibilidad y escalabilidad

No-code Las plataformas también facilitan el proceso de actualización del software. Esto es extremadamente importante en un mundo en el que cada día se introducen nuevas aplicaciones, con nuevas funcionalidades, y la demanda del mercado cambia semanalmente.

Autonomía

No-code El desarrollo de software le da autonomía: no necesita aplicaciones de terceros, no necesita contratar desarrolladores de software externos y puede crear las herramientas internas exactas que necesita para dirigir y gestionar su empresa y sus clientes.

Tipos de plataformas y herramientas de no-code

Dado que el movimiento no-code, con todos los beneficios que puede aportar a su empresa, sólo es posible gracias a las herramientas no-code, merece la pena hablar de los tipos más destacados de herramientas no-code.

Automatización del flujo de trabajo

Los procesos empresariales suelen estar formados por pasos simples, pequeños y repetitivos. La automatización de estos pasos puede mejorar el flujo de trabajo y liberarlo de la posibilidad de error humano. Algunos de los tipos más comunes de herramientas de no-code son los que permiten este tipo de transformación digital dentro de una empresa.

Páginas web

Muchas plataformas de no-code tienen como objetivo permitir a los usuarios crear sitios web, incluso complejos, sin tener que escribir código. Utilizan plantillas y funcionalidades de drag-and-drop para que los ciudadanos desarrolladores puedan visualizar en todo momento lo que están creando.

Campañas de marketing

Las campañas de marketing, especialmente cuando se trata de marketing digital, pueden ser difíciles de desarrollar, pero una vez que todo está en orden, ejecutar la campaña suele ser cuestión de enviar toneladas de correos electrónicos o publicar un montón de posts en las redes sociales. Las herramientas de No-code hacen posible que los no-codificadores automaticen estos procesos sin depender de una herramienta externa o contratar a un desarrollador de software.

Automatización

No-code suelen ser herramientas de automatización: gracias a algunas plataformas de no-code, los desarrolladores ciudadanos pueden abordar las tareas que pueden automatizarse, crear el software no-code que necesitan y mejorar su productividad con total autonomía.

Pagos

Existen muchas plataformas no-code que permiten a los usuarios crear procesos de pago sin necesidad de escribir código. Una herramienta como no-code haría que el cobro de los clientes fuera rápido, eficiente y, sobre todo, seguro.

Las mejores herramientas de no-code

Hablando de los tipos de herramientas no-code a su disposición, sólo podemos recomendar la que hemos revisado como la mejor. Después de todo, en lugar de tener una aplicación no-code diferente para cada tipo de automatización de software que necesites, es preferible poder contar con una que sea lo suficientemente potente y versátil como para permitir a los desarrolladores ciudadanos y a los desarrolladores de software profesionales crear cualquier tipo de automatización que necesiten. AppMaster es cada tipo de herramienta no-code que hemos descrito anteriormente y más.

A diferencia de las herramientas de low-code (que requieren un código personalizado), AppMaster proporciona a cualquier desarrollador de software todo lo que necesita para crear la aplicación no-code que necesita sin tener que escribir una sola línea de código. AppMaster es una aplicación no-code que no requiere ninguna habilidad de codificación. Su interfaz visual y las características de drag-and-drop permiten a los desarrolladores ciudadanos sin conocimientos de codificación crear las aplicaciones no-code y las herramientas internas que necesitan. La plataforma no-code crearía el código fuente automáticamente en segundo plano y proporcionaría acceso a él.

La razón principal por la que AppMaster está considerada como una de las mejores herramientas de no-code es que proporciona plena libertad en cuanto a creatividad y propiedad. AppMaster no limita tu proceso de desarrollo: los bloques de software pre-construidos y la integración son tantos que puedes personalizar tu proyecto hasta en el más mínimo detalle. El acceso al código te convierte en el único propietario de tu proyecto (incluso puedes exportar el código si quieres y utilizarlo en un editor de código de tu elección). Como se ha mencionado, con AppMaster, puedes crear muchos proyectos diferentes con una sola plataforma no-code: backend, aplicaciones móviles y aplicaciones web.

¿El movimiento no-code acabará con los puestos de trabajo de los desarrolladores?

¿Las plataformas no-code están haciendo lo mismo que los robots en las fábricas? ¿Están "robando" el trabajo de los desarrolladores profesionales de software?

No-code Las tecnologías sin código son algo bastante nuevo en la industria de la transformación digital, pero los expertos dicen que no es una tendencia temporal, sino que ha llegado para quedarse.

El movimiento "no-code" es hoy en día lo que la World Wide Web era en los años 90: algo con un gran potencial que no se ha explotado del todo y que todavía no ha sido entendido por muchos. El director general de Webflow

Se espera que el crecimiento de las plataformas no-code sea tan grande que serán utilizadas por cualquier desarrollador de software, incluso los profesionales. Pero, ¿significa esto que las herramientas de no-code van a acabar con los puestos de trabajo de los desarrolladores de software?

Veamos primero cómo están las cosas en la actualidad: hoy en día, con el movimiento no-code ya en marcha pero todavía en sus primeras etapas, la demanda de desarrolladores de software con conocimientos de codificación y habilidades técnicas tradicionales sigue siendo extremadamente alta (tan alta que las tecnologías no-code se utilizan para cubrir la demanda cuando los desarrolladores de software no están disponibles).

Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Deben preocuparse los desarrolladores de software por su empleo? Los expertos parecen creer que será todo lo contrario, es decir, que las plataformas no-code serán un recurso para los desarrolladores y codificadores de software. De hecho, los artículos sobre el movimiento no-code destacan dos factores relativos a la posibilidad de que las soluciones no-code acaben con los puestos de trabajo de los desarrolladores:

Que los desarrolladores de software son y seguirán siendo necesarios

Que las plataformas no-code también son beneficiosas para los ingenieros de software.

Por qué los desarrolladores tradicionales full-stack siguen siendo necesarios

Aunque las plataformas no-code y las herramientas low-code pueden proporcionar una gran flexibilidad, también pueden presentar algunas limitaciones (especialmente para proyectos complejos). Esto es especialmente cierto cuando hablamos de las plataformas low-code. Este vacío sólo puede ser cubierto por los desarrolladores de software, que siguen teniendo ventaja si comparamos su experiencia y conocimientos con los de los no codificadores.

No todas las aplicaciones son adecuadas para las soluciones de no-code: por ejemplo, un producto de no-code puede no tener las capacidades personalizadas que se necesitan para el software de cara al cliente. Estos son los casos en los que los ingenieros de software siguen siendo necesarios.

Al fin y al cabo, como afirmó Vlad Magdalin, fundador de WebFlow, durante una entrevista para TechRepublic, todavía no es posible crear cualquier tipo de software con las aplicaciones de no-code. Aunque el sector de las aplicaciones de no-code está creciendo exponencialmente, todavía no estamos en el punto en el que una interfaz visual y un conjunto de funcionalidades de drag-and-drop nos permitan crear cualquier software que se nos ocurra.

¿Por qué las tecnologías de no-code son buenas para los desarrolladores?

No-code Las plataformas no están diseñadas para acabar con el trabajo de los desarrolladores. El objetivo de las herramientas no-code es proporcionar a cualquier programador la herramienta no-code que necesita para mejorar su proceso. Si no tienen ninguna competencia en materia de codificación, significa que las herramientas de no-code hacen posible la programación para ellos. Si son programadores experimentados, significa que las herramientas de no-code hacen su proceso mucho más fácil y rápido, eliminando una gran cantidad de codificación manual aburrida.

Pero, ¿cuáles son los beneficios de las herramientas de no-code para los desarrolladores?

Eliminación de tareas aburridas

La codificación no siempre es emocionante; la mayoría de las veces, es sólo una cuestión de repetir la misma tarea aburrida. Las plataformas de No-code cortan todos los pasajes aburridos de la codificación tradicional al proporcionarle una biblioteca de componentes que están listos para usar. En lugar de escribir código, puede utilizar la funcionalidad de drag-and-drop para implementar la automatización o la función que desee. Los desarrolladores, de esta manera, pueden obtener los resultados que desean más rápidamente, evitando el agotamiento.

Trabajo en equipo

No-code Las herramientas también pueden mejorar el trabajo en equipo porque están construidas para ello (o al menos, las mejores herramientas de no-code tienen características que mejoran el trabajo en equipo y lo hacen más fluido). Trabajar en un mismo proyecto de desarrollo en equipo no siempre es fácil, especialmente si los desarrolladores no están todos ubicados en la misma oficina o edificio. Hoy en día, el trabajo en equipo a distancia es muy frecuente: desarrolladores de cualquier parte del mundo pueden trabajar juntos en un mismo proyecto, pero su trabajo sólo puede ser eficiente si cuentan con una herramienta no-code dotada de funciones de comunicación y colaboración de primer nivel.

Evite los errores humanos

Los errores en la codificación manual son normales. Siempre ocurren: cuando se realizan tareas repetitivas, uno se distrae y es fácil cometer pequeños errores. Pero con la codificación, los pequeños errores afectan a todo el proyecto. Con las herramientas de no-code, en las que el código se crea automáticamente, simplemente se evita la posibilidad del error humano. De nuevo, esto es algo que agiliza todo el proceso de programación.

Breve revisión del código

Cuando escribes código manualmente, siempre necesitas hacer una revisión del código. Más que eso, necesitas pedirle a otro desarrollador (o equipo de desarrolladores) que revise y pruebe tu código con ojos frescos. Esto no es necesario con las herramientas de no-code: es una consecuencia directa de haber eliminado la posibilidad de errores humanos.

Centrarse en los aspectos importantes

Podrás centrarte en los aspectos importantes de tu proyecto y trabajar cuando no tengas que dedicar tiempo a revisar tu código, buscar errores, personalizar cada botón y un proceso sencillo. Una parte del trabajo de un desarrollador de software freelance, por ejemplo, es encontrar clientes, comunicarse con ellos, enviar facturas, etc. Cuando puedes contar con una plataforma no-code, tienes más tiempo para dedicar a estas tareas, sin mencionar que podrías automatizarlas, creando aplicaciones específicas no-code sin escribir código.

Evita el agotamiento

Dado que las herramientas de no-code facilitan el trabajo de los programadores, también lo hacen más agradable: los desarrolladores tienen que dedicar menos tiempo al mismo proyecto cada día; pueden evitar los aspectos aburridos y disfrutar de los aspectos más creativos de la creación de software. Esto les ayuda a evitar el agotamiento.

El movimiento no-code: no es el fin de la codificación

Hablar de lo que es realmente el movimiento no-code ha sido importante para aclarar un error popular: no-code no significa el fin de la codificación. El uso de plataformas no-code no significa que no haya que codificar en absoluto. Como hemos visto, cuando se utilizan plataformas no-code, la codificación está presente, pero no se escribe manualmente, sino que se crea automáticamente. A fin de cuentas, con las herramientas de no-code, los fundamentos del desarrollo y la programación no cambian en absoluto. Es el proceso el que, gracias a las plataformas no-code, puede revolucionarse y hacerse más sencillo, rápido, eficiente y accesible.

La consecuencia de la difusión de las tecnologías no-code

Si las herramientas de no-code no están acabando con el trabajo de los desarrolladores, ¿cuáles son las consecuencias de su difusión? Citando de nuevo las palabras de Vlad Magdalin, el efecto más importante de la difusión de las aplicaciones de no-code es la democratización del desarrollo de software. Las plataformas de No-code permiten a personas con cualquier tipo de formación en cualquier campo crear su propio producto de no-code, ya sea para venderlo o utilizarlo internamente para su propia empresa o negocio.

La ingeniería de software ha sido una disciplina elitista durante años: durante las primeras etapas de la revolución informática, los lenguajes de programación eran conocidos por muy pocos apasionados, personas que habían crecido utilizando un ordenador y que encontraron el trabajo de sus sueños una vez que crecieron. Entonces, el desarrollo de software sólo ha sido accesible para aquellos que pueden permitirse embarcarse en un largo y duro proceso de aprendizaje que a menudo necesita pasar por cursos muy costosos. Con las plataformas no-code, por fin, el desarrollo de software se hace accesible a cualquiera que esté dispuesto a aprender. A esto nos referíamos cuando hablábamos de la democratización de la codificación.

El futuro: ¿qué pasará con las herramientas de no-code en los próximos cinco años?

Dentro de cinco años, los expertos prevén que las herramientas de no-code sean utilizadas por todos los desarrolladores, como único recurso o como apoyo. Podemos entender que, aunque las herramientas de no-code ya se utilizan ampliamente, la difusión y el desarrollo de las plataformas de no-code están todavía en una fase temprana. Es decir, se espera que todos los tipos de plataformas de desarrollo no-code se vuelvan aún más potentes hasta que tengan las capacidades necesarias para crear cualquier tipo de software. Aun así, esto no será el fin de la codificación porque, como hemos descrito anteriormente, con las herramientas de no-code, la codificación sigue existiendo, sigue habiendo necesidad de personas que puedan entenderla y escribirla, pero el desarrollo de software está destinado a ser cada vez más accesible.

¿Las plataformas no-code están matando la codificación? Conclusión

En este artículo hemos visto cómo, a estas alturas, no todas las plataformas no-code tienen las capacidades necesarias para crear cualquier tipo de software. Las mejores herramientas de no-code, como AppMaster, permiten crear muchos tipos de aplicaciones y herramientas de software no-code, como aplicaciones móviles, aplicaciones web y backend, pero las herramientas de no-code en general, por el momento, no pueden crear cualquier tipo de software que se te ocurra. Por eso sigue habiendo una gran demanda de ingenieros de software en este momento, a pesar de la difusión de las herramientas de no-code.

Sin embargo, en el artículo también hemos hablado del futuro: ¿hacia dónde vamos con las plataformas no-code? Las aplicaciones No-code son cada vez más potentes. Una herramienta premium de no-code como AppMaster puede crear proyectos complejos sin necesidad de escribir ningún código.

En sólo cinco años, se espera que todos los desarrolladores tengan una herramienta no-code en su arsenal. Y sin embargo, esto no será el fin de la codificación. Con las plataformas no-code, la codificación sigue estando ahí, creada automáticamente en segundo plano por sus aplicaciones no-code. Ser capaz de leer, entender, escribir y editar seguirá siendo importante, y por eso los productos de no-code no están acabando con el trabajo de los desarrolladores, sino que lo están mejorando: las plataformas de no-code no están acabando con el trabajo de los desarrolladores, sino que se están convirtiendo en recursos para mejorarlo, para hacerlo más fácil y rápido, sin problemas, y más eficiente y rentable.