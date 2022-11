Trong những thập kỷ qua, tầm quan trọng của phần mềm đã tăng lên rất nhiều. Chúng ta sử dụng các chương trình, ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web hàng ngày cho những thao tác đơn giản nhất, như gọi đồ ăn, bắt xe buýt hoặc trò chuyện với bạn bè. Trong những năm này, cách xây dựng ứng dụng và chương trình chỉ có một: quy trình phát triển phần mềm truyền thống muốn các nhà phát triển chuyên nghiệp cam kết học về phát triển phần mềm trước tiên, nâng cao kỹ năng viết mã của họ và sau đó viết từng dòng mã theo cách thủ công.

Tuy nhiên, với thời gian, mọi thứ đã thay đổi. Ngày nay, chúng ta có các công cụ, đặc biệt là các công cụ no-code , cho phép người dùng tham gia vào quá trình phát triển ứng dụng ngay cả khi họ không được đào tạo về mã hóa truyền thống, ngay cả khi họ có kỹ năng viết mã kém.

Các nền tảng No-code cho phép bất kỳ ai có hoặc không có kiến thức về lập trình đều có thể tạo ứng dụng : trong bài viết này, chúng ta sắp khám phá cách chúng hoạt động. Tuy nhiên, sự ra đời và phát triển của các công cụ no-code đặt ra một câu hỏi: liệu phong trào no-code giết chết mã hóa hay mã hóa truyền thống không?

Phong trào no-code là gì?

Các giải pháp không cần No-code là một công cụ và cơ hội quý giá cho bất kỳ loại người dùng nào mà chúng đã trở nên rất phổ biến ngay lập tức. Các công cụ không cần No-code đang được triển khai trong mọi thực tế kinh doanh để cho phép các nhà phát triển công dân cải thiện quy trình kinh doanh, năng suất của công ty và quy trình công việc, tạo ứng dụng cho khách hàng của họ và tạo ứng dụng dành cho thiết bị di động để bán hoặc tung ra trên các cửa hàng ứng dụng lớn.

Chúng tôi đang chứng kiến một phong trào no-code thực sự. Chúng tôi gọi phong trào no-code là xu hướng mới trong lĩnh vực phát triển phần mềm mà chúng tôi vừa mô tả. Phong trào no-code cũng đang gây ra một kiểu dân chủ hóa việc phát triển và mã hóa ứng dụng. Ngày càng có nhiều người có quyền truy cập vào phát triển phần mềm nhờ các nền tảng no-code theo ý của họ.

Nhưng đặc điểm của phong trào không no-code là gì?

Trong phong trào không cần no-code, những người không có lập trình - nghĩa là những người không có hoặc có ít kiến thức về mã và kỹ năng kỹ thuật - đang trở nên có khả năng xây dựng các ứng dụng và trang web có chất lượng tương đương với những ứng dụng và trang web do các nhà phát triển chuyên nghiệp tạo ra. Thay vì sử dụng mã hóa truyền thống, các nhà phát triển công dân (nhà phát triển công dân là một cách gọi khác của những người không phải là nhà phát triển sử dụng nền tảng no-code để tạo phần mềm) có thể khai thác giao diện trực quan và chức năng drag-and-drop để lắp ráp các khối phần mềm dựng sẵn mà không cần viết một dòng mã.

Đây có phải là một cuộc cách mạng hoàn toàn trong thế giới phát triển phần mềm? Không thực sự. Khi World Wide Web được tạo lần đầu tiên, người tạo ra nó muốn mọi người đều có thể truy cập được. Tuy nhiên, trong nhiều năm, nó đã không như vậy. Những người có khả năng sử dụng web là thiểu số và những người có khả năng tạo ra mọi thứ trên đó thậm chí còn ít hơn.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi các giải pháp no-code đầu tiên xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, những giải pháp này cần nhiều hơn nữa để bắt đầu phong trào no-code: các công cụ no-code đầu tiên mà chúng tôi có là các dịch vụ trực tuyến cho phép những người không phải là nhà phát triển tạo trang web. Nhưng không có nền tảng no-code nào cho phép những người không có lập trình tạo ra các ứng dụng thực sự đã tồn tại trong nhiều năm.

Với các công cụ no-code mà chúng ta có ngày nay; thay vào đó, chúng tôi có thể tạo không chỉ các trang web mà còn cả ứng dụng web và ứng dụng dành cho thiết bị di động. Chúng ta có thể tạo ra phần mềm, đó là lý do tại sao ngày nay chúng ta có thể nói về phong trào no-code. Như chúng tôi đã đề cập nhiều lần, các công cụ giúp thực hiện chuyển động no-code cần mã là các nền tảng low-code và no-code . Nhưng chúng là gì, và sự khác biệt giữa chúng là gì?

no-code và mã low-code gì?

Low-code và giống nhau về mục tiêu, nhưng có một số khác biệt quan trọng giữa hai cách tiếp cận phát triển phần mềm. Công cụ Low-code là nền tảng phát triển ứng dụng cho phép người dùng có ít kiến thức về mã hóa và kỹ năng kỹ thuật giảm đáng kể số lượng mã họ cần viết thủ công.

Nền tảng Low-code nhằm mục đích đơn giản hóa và tăng tốc quy trình phát triển ứng dụng cho người mới bắt đầu hoặc nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm thay vì cho phép bất kỳ nhà phát triển nào không phải là nhà phát triển xây dựng ứng dụng. Do đó, các công cụ Low-code cung cấp một số công cụ phát triển no-code trực quan. Tuy nhiên, người mới bắt đầu hoặc nhà phát triển chuyên nghiệp vẫn cần có khả năng hiểu mã, chỉnh sửa mã và cũng có thể viết thủ công một phần của mã.

Cách tiếp cận nền tảng phát triển no-code khác với cách tiếp cận được các nền tảng low-code cho phép vì đây là cách tiếp cận thực sự cho phép xây dựng ứng dụng mà không cần viết một dòng mã nào. Các công cụ không cần No-code hoạt động giống như chúng tôi đã đề cập: cung cấp cho bạn các khối phát triển phần mềm dựng sẵn mà bạn có thể lắp ráp trong một giao diện trực quan và các tính năng drag-and-drop. Điều đó có nghĩa là mã sẽ biến mất khi bạn sử dụng các nền tảng no-code? Không có gì. Điều đó chỉ có nghĩa là các công cụ no-code sẽ tự động tạo mã cho bạn.

Với các công cụ không cần no-code, không yêu cầu kỹ năng kỹ thuật, kiến thức viết mã hoặc kiến thức lập trình ngôn ngữ. Những công cụ này cho phép những người không phải là nhà phát triển bắt tay vào quá trình phát triển ứng dụng và xây dựng ứng dụng để khởi chạy trong các cửa hàng chính hoặc sử dụng làm công cụ nội bộ để cải thiện quy trình kinh doanh và năng suất của công ty.

No-code nền tảng no-code và các công cụ no-code có thể biến phong trào không có mã nếu chúng ta coi đó là xu hướng đơn giản hóa quy trình phát triển phần mềm cho mọi đối tượng: nhà phát triển chuyên nghiệp và người không phải là nhà phát triển. Tuy nhiên, các công cụ không cần No-code là những công cụ đang dân chủ hóa việc phát triển ứng dụng nhiều nhất, cung cấp cho những người không cần lập trình những gì họ cần để trở thành nhà phát triển phần mềm ngay cả khi họ không được đào tạo về lĩnh vực này, ngay cả khi họ không có kiến thức về mã.

Lợi ích của nền tảng no-code

Lý do tại sao các nền tảng low-code và công cụ no-code được sử dụng rộng rãi trong mọi ngữ cảnh là vì chúng có thể mang lại rất nhiều lợi ích. Họ là ai?

Tốc độ, vận tốc

Làm việc với cả nền tảng low-code và công cụ no-code đều nhanh hơn quy trình phát triển truyền thống cho cả nhà phát triển chuyên nghiệp và người không phải là nhà phát triển. Viết từng dòng mã theo cách thủ công là một công việc khó khăn và lâu dài, ngay cả đối với những nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm nhất. Không thể phủ nhận rằng, cho dù bạn là người mới bắt đầu hay nhà phát triển phần mềm có kinh nghiệm, việc có thể sử dụng các tính drag-and-drop và mã hóa trực quan thay vì viết mã tùy chỉnh theo cách thủ công có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian.

Giảm chi phí

Khi thời gian giảm, chi phí cũng giảm. Đây là một trong những lý do chính tại sao phát triển no-code lại tiết kiệm chi phí khi so sánh với phát triển truyền thống. Nhưng cũng có những lý do khác:

Dựa vào các công cụ no-code , bạn có thể xác định các nhà phát triển công dân trong công ty của mình và tạo ứng dụng cho quy trình kinh doanh hoặc tự động hóa quy trình làm việc mà không cần thuê các nhà phát triển chuyên nghiệp. Các nhà phát triển Citizen là những nhân viên không cần lập trình, nhờ các công cụ no-code no-code giải pháp không cần mã, có thể tạo phần mềm và nâng cao quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của công ty bạn.

, bạn có thể xác định các nhà phát triển công dân trong công ty của mình và tạo ứng dụng cho quy trình kinh doanh hoặc tự động hóa quy trình làm việc mà không cần thuê các nhà phát triển chuyên nghiệp. Các nhà phát triển Citizen là những nhân viên không cần lập trình, nhờ các công cụ giải pháp không cần mã, có thể tạo phần mềm và nâng cao quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của công ty bạn. Ngay cả khi bạn cần thuê một nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp khi họ chọn giải pháp no-code , họ vẫn có thể đẩy nhanh quy trình và giảm chi phí.

, họ vẫn có thể đẩy nhanh quy trình và giảm chi phí. Với các nền tảng phát triển no-code , chi phí bảo trì và cập nhật phần mềm cũng được giảm xuống.

Trao quyền

Phong trào no-code hóa trao quyền cho những nhân viên có động lực, những người, nhờ nền tảng no-code, có khả năng làm theo ý tưởng của họ và định hình những gì họ cần để cải thiện quy trình kinh doanh mà họ xử lý hàng ngày.

tùy biến

Với sự phát triển no-code, các nhà phát triển phần mềm và nhà phát triển công dân có khả năng tạo ra công cụ phần mềm chính xác mà họ cần, chẳng hạn như tăng cường tự động hóa quy trình làm việc của họ. Giải pháp thay thế là tải xuống một phần mềm hoặc ứng dụng hiện có và điều chỉnh quy trình làm việc của họ cho phù hợp. Như một hệ quả trực tiếp, phát triển no-code cũng làm tăng năng suất .

khả năng tiếp cận

Phát triển No-code có thể truy cập được đối với bất kỳ ai có ít kỹ năng kỹ thuật. Đây là sự khác biệt chính giữa cả nền tảng low-code và nền tảng phát triển truyền thống, nơi cần có kiến thức mã hóa sâu hơn.

Tính linh hoạt và khả năng mở rộng

Các nền tảng No-code cũng giúp giảm bớt quá trình cập nhật phần mềm. Điều này cực kỳ quan trọng trong một thế giới mà các ứng dụng mới được giới thiệu mỗi ngày, với chức năng mới và nhu cầu thị trường thay đổi hàng tuần.

Quyền tự trị

Phát triển phần mềm No-code giúp bạn tự chủ: bạn không cần ứng dụng của bên thứ ba, bạn không cần thuê nhà phát triển phần mềm bên ngoài và bạn có thể tạo các công cụ nội bộ chính xác mà bạn cần để điều hành và quản lý công ty cũng như khách hàng của mình.

Các loại nền tảng và công cụ no-code

Bởi vì phong trào no-code, với tất cả những lợi ích mà nó có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn, chỉ có thể thực hiện được nhờ các công cụ no-code, nên cần thảo luận về các loại công cụ no-code nổi bật.

tự động hóa quy trình làm việc

Các bước đơn lẻ, nhỏ và lặp đi lặp lại thường tạo nên các quy trình kinh doanh. Tự động hóa các bước này có thể cải thiện quy trình làm việc và giải phóng nó khỏi khả năng xảy ra lỗi của con người. Một số loại công cụ no-code phổ biến nhất là những loại cho phép loại chuyển đổi kỹ thuật số này trong một công ty.

trang web

Nhiều nền tảng no-code nhằm mục đích cho phép người dùng tạo trang web, ngay cả những trang phức tạp mà không cần phải viết mã. Họ sử dụng các mẫu và chức drag-and-drop để các nhà phát triển công dân có thể hình dung những gì họ đang tạo bất cứ lúc nào.

Chiến dịch quảng cáo

Các chiến dịch tiếp thị, đặc biệt là khi nói đến tiếp thị kỹ thuật số, có thể khó phát triển, nhưng một khi mọi thứ đã ổn thỏa, việc chạy chiến dịch thường là vấn đề gửi hàng tấn email hoặc xuất bản nhiều bài đăng trên mạng xã hội. Các công cụ không No-code giúp những người không có lập trình có thể tự động hóa các quy trình này mà không cần dựa vào công cụ bên ngoài hoặc thuê nhà phát triển phần mềm.

tự động hóa

Các giải pháp không cần No-code thường là công cụ tự động hóa: nhờ một số nền tảng no-code, các nhà phát triển công dân có thể giải quyết các tác vụ có thể được tự động hóa, tạo phần mềm không cần no-code mà họ cần và cải thiện năng suất của họ với quyền tự chủ hoàn toàn.

thanh toán

Có nhiều nền tảng no-code cho phép người dùng tạo quy trình thanh toán mà không cần viết mã. Một công cụ no-code như thế này sẽ giúp việc thu tiền từ khách hàng trở nên nhanh chóng, hiệu quả và - trên hết - an toàn.

Công cụ no-code hàng đầu

Nói về các loại công cụ no-code theo ý của bạn, chúng tôi chỉ có thể đề xuất những gì chúng tôi đã đánh giá là tốt nhất. Xét cho cùng, thay vì có một ứng dụng no-code khác cho mọi loại tự động hóa phần mềm mà bạn cần, bạn nên tin tưởng vào một ứng dụng đủ mạnh và linh hoạt để cho phép các nhà phát triển công dân và nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp tạo ra bất kỳ loại tự động hóa nào. họ cần. AppMaster là mọi loại công cụ no-code mà chúng tôi đã mô tả ở trên và hơn thế nữa.

Không giống như các công cụ low-code (yêu cầu một số mã tùy chỉnh), AppMaster cung cấp cho bất kỳ nhà phát triển phần mềm nào mọi thứ họ cần để tạo ứng dụng không cần no-code mà họ cần mà không cần viết một dòng mã nào. AppMaster là một ứng dụng không cần no-code, không yêu cầu bất kỳ kỹ năng viết mã nào. Giao diện trực quan và các tính năng drag-and-drop của nó cho phép các nhà phát triển công dân không có kiến thức về mã hóa có thể tạo các ứng dụng no-code và các công cụ nội bộ mà họ cần. Nền tảng no-code sẽ tự động tạo mã nguồn trong nền và cung cấp quyền truy cập vào mã đó.

Lý do chính khiến AppMaster được coi là một trong những công cụ no-code hàng đầu là vì nó mang lại sự tự do hoàn toàn về tính sáng tạo và tài sản. AppMaster không giới hạn quá trình phát triển của bạn: các khối phần mềm dựng sẵn và tích hợp rất nhiều để bạn có thể tùy chỉnh dự án của mình ngay cả trong những chi tiết nhỏ nhất. Quyền truy cập vào mã khiến bạn trở thành chủ sở hữu duy nhất của dự án của mình (thậm chí bạn có thể xuất mã nếu muốn và sử dụng mã đó trên trình chỉnh sửa mã mà bạn chọn). Như đã đề cập, với AppMaster, bạn có thể tạo nhiều dự án khác nhau với một nền tảng no-code duy nhất: phụ trợ, ứng dụng dành cho thiết bị di động và ứng dụng web.

Phong trào no-code sẽ giết chết công việc của các nhà phát triển?

Có phải các nền tảng no-code đang làm những gì robot đã làm trong các nhà máy không? Có phải họ đang "ăn cắp" công việc của các nhà phát triển phần mềm chuyên nghiệp?

Công nghệ không cần No-code là một cái gì đó khá mới trong ngành chuyển đổi kỹ thuật số, nhưng các chuyên gia cho rằng đó không chỉ là một xu hướng nhất thời mà nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Phong trào không mã hóa ngày nay giống như world wide web trong những năm 90: một thứ có tiềm năng to lớn chưa được nhiều người khai thác hết và chưa được hiểu rõ. Giám đốc điều hành Webflow

Sự phát triển của các nền tảng no-code dự kiến sẽ lớn đến mức chúng sẽ được sử dụng bởi bất kỳ nhà phát triển phần mềm nào, kể cả những người chuyên nghiệp. Nhưng điều đó có nghĩa là các công cụ no-code sẽ giết chết công việc của các nhà phát triển phần mềm?

Trước tiên chúng ta hãy xem mọi thứ diễn ra như thế nào trong thời đại ngày nay: ngày nay, với phong trào no-code đã bắt đầu nhưng vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhu cầu đối với các nhà phát triển phần mềm có kiến thức mã hóa truyền thống và kỹ năng kỹ thuật vẫn còn rất cao (vì vậy cao đến mức các công nghệ no-code được sử dụng để đáp ứng nhu cầu khi không có nhà phát triển phần mềm).

Nhưng còn tương lai thì sao? Các nhà phát triển phần mềm có cần phải lo lắng về công việc của họ không? Các chuyên gia dường như tin rằng điều đó sẽ hoàn toàn ngược lại, tức là các nền tảng no-code sẽ là nguồn tài nguyên cho các nhà phát triển phần mềm và lập trình viên. Trên thực tế, các bài báo về phong trào no-code đang nêu bật hai yếu tố liên quan đến khả năng các giải pháp no-code sẽ giết chết công việc của các nhà phát triển:

Các nhà phát triển phần mềm đó đang và sẽ vẫn cần thiết

Nền tảng no-code đó cũng có lợi cho các kỹ sư phần mềm.

Tại sao các nhà phát triển full-stack truyền thống vẫn cần thiết

Mặc dù các nền tảng no-code và các công cụ low-code có thể mang lại tính linh hoạt cao, nhưng chúng cũng có thể có một số hạn chế (đặc biệt đối với các dự án phức tạp). Điều này đặc biệt đúng khi chúng ta nói về các nền tảng low-code. Khoảng cách này chỉ có thể được lấp đầy bởi các nhà phát triển phần mềm, những người luôn có lợi thế khi chúng ta so sánh chuyên môn và kiến thức của họ với những người không có lập trình viên.

Không phải mọi ứng dụng đều phù hợp với các giải pháp no-code: ví dụ: một sản phẩm không cần no-code có thể không có các khả năng tùy chỉnh mà bạn cần cho phần mềm hướng tới khách hàng. Đây là những trường hợp mà kỹ sư phần mềm vẫn cần thiết.

Rốt cuộc, như Vlad Magdalin, người sáng lập WebFlow, đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn cho TechRepublic, vẫn không thể tạo bất kỳ loại phần mềm nào với các ứng dụng no-code. Mặc dù ngành công nghiệp ứng dụng no-code đang phát triển theo cấp số nhân, nhưng chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức mà một giao diện trực quan và một tập hợp các chức drag-and-drop có thể cho phép chúng tôi tạo ra bất kỳ phần mềm nào mà bạn có thể nghĩ đến.

Tại sao các công nghệ no-code tốt cho các nhà phát triển?

Các nền tảng không No-code không được thiết kế để giết công việc của các nhà phát triển. Mục đích đằng sau các công cụ no-code là cung cấp cho bất kỳ lập trình viên nào công cụ không cần no-code mà họ cần để nâng cao quy trình của mình. Nếu họ không có bất kỳ năng lực viết mã nào, điều đó có nghĩa là các công cụ no-code có thể giúp họ lập trình. Nếu họ là những lập trình viên có kinh nghiệm, điều đó có nghĩa là các công cụ no-code sẽ giúp quá trình của họ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn rất nhiều, loại bỏ rất nhiều thao tác viết mã thủ công nhàm chán.

Nhưng những lợi ích của các công cụ no-code cho các nhà phát triển là gì?

Loại bỏ các nhiệm vụ nhàm chán

Viết mã không phải lúc nào cũng thú vị; hầu hết thời gian, đó chỉ là vấn đề lặp đi lặp lại cùng một nhiệm vụ nhàm chán. Các nền tảng No-code đã loại bỏ tất cả các đoạn viết mã truyền thống nhàm chán bằng cách cung cấp cho bạn một thư viện các thành phần sẵn sàng để sử dụng. Thay vì viết mã, bạn có thể sử dụng chức drag-and-drop để thực hiện tự động hóa hoặc chức năng mà bạn thích. Bằng cách này, các nhà phát triển có thể nhận được kết quả họ muốn nhanh hơn, tránh bị kiệt sức.

làm việc theo nhóm

Các công cụ No-code cũng có thể nâng cao khả năng làm việc nhóm vì chúng chỉ được tạo ra cho mục đích đó (hoặc ít nhất, các công cụ no-code hàng đầu có các tính năng giúp cải thiện tinh thần đồng đội và làm cho nó mượt mà hơn). Làm việc trên cùng một dự án đang phát triển trong một nhóm không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt nếu các nhà phát triển không ở cùng một văn phòng hoặc tòa nhà. Ngày nay, làm việc nhóm từ xa rất phổ biến: các nhà phát triển từ bất kỳ nơi nào trên thế giới có thể làm việc cùng nhau trong cùng một dự án, nhưng công việc của họ chỉ có thể hiệu quả nếu họ có thể tin tưởng vào một công cụ no-code được cung cấp các tính năng cộng tác và giao tiếp hàng đầu .

Tránh lỗi của con người

Lỗi trong mã hóa thủ công là bình thường. Chúng luôn xảy ra: khi bạn thực hiện các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, bạn sẽ bị phân tâm và rất dễ mắc phải những lỗi nhỏ. Nhưng với mã hóa, những lỗi nhỏ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án. Với các công cụ no-code, trong đó mã được tạo tự động, bạn chỉ cần tránh khả năng xảy ra lỗi của con người. Một lần nữa, đây là thứ làm cho toàn bộ quá trình lập trình nhanh hơn.

Đánh giá mã hóa ngắn

Khi bạn viết mã thủ công, bạn luôn cần xem lại mã . Hơn thế nữa, bạn cần yêu cầu một nhà phát triển khác (hoặc nhóm các nhà phát triển) kiểm tra và kiểm tra mã của bạn bằng con mắt mới. Điều này là không cần thiết với các công cụ no-code: đó là hệ quả trực tiếp của việc loại bỏ khả năng xảy ra lỗi của con người.

Tập trung vào các khía cạnh quan trọng

Bạn có thể tập trung vào các khía cạnh quan trọng của dự án và làm việc khi không cần dành thời gian xem lại mã của mình, tìm kiếm lỗi, tùy chỉnh mọi nút và một quy trình đơn giản. Ví dụ, một phần công việc của nhà phát triển phần mềm tự do là tìm khách hàng, giao tiếp với họ, gửi hóa đơn, v.v. Khi bạn có thể tin tưởng vào một nền tảng no-code, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho các tác vụ này, chưa kể đến việc bạn có thể tự động hóa chúng, tạo các ứng dụng không cần no-code cụ thể mà không cần viết mã.

tránh kiệt sức

Bởi vì các công cụ no-code làm cho công việc của lập trình viên dễ dàng hơn, chúng cũng khiến công việc trở nên thú vị hơn: các nhà phát triển cần dành ít thời gian hơn cho cùng một dự án mỗi ngày; họ chỉ có thể tránh những khía cạnh nhàm chán và tận hưởng những khía cạnh sáng tạo nhất của việc xây dựng phần mềm. Điều này giúp họ tránh bị kiệt sức.

Phong trào no-code: nó không phải là kết thúc của mã hóa

Thảo luận về ý nghĩa thực sự của phong trào no-code là rất quan trọng để làm sáng tỏ một quan niệm sai lầm phổ biến: no-code không có nghĩa là kết thúc viết mã. Khi bạn sử dụng các nền tảng no-code, điều này không có nghĩa là không có mã nào liên quan. Như chúng ta đã thấy, khi bạn sử dụng các nền tảng no-code, mã hóa sẽ ở đó, nhưng bạn không viết nó theo cách thủ công - thay vào đó, nó được tạo tự động. Vào cuối ngày, với các công cụ no-code, những điều cơ bản về phát triển và lập trình hoàn toàn không thay đổi. Đó là quá trình, nhờ các nền tảng no-code, có thể được cách mạng hóa và thực hiện đơn giản hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận.

Hậu quả của sự lan rộng của các công nghệ no-code

Nếu các công cụ no-code không giết chết công việc của các nhà phát triển, thì hậu quả của việc chúng lan rộng là gì? Trích dẫn lại lời của Vlad Magdalin, tác động quan trọng nhất của việc phổ biến các ứng dụng no-code là dân chủ hóa quá trình phát triển phần mềm. Nền tảng No-code cho phép những người có bất kỳ loại hình giáo dục nào trong bất kỳ lĩnh vực nào tạo ra sản phẩm no-code của riêng họ, cho dù đó là để bán hay sử dụng nội bộ cho công ty hoặc doanh nghiệp của riêng họ.

Công nghệ phần mềm đã là một ngành học ưu tú trong nhiều năm: trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng máy tính, ngôn ngữ lập trình được rất ít người dùng đam mê biết đến, những người lớn lên sử dụng máy tính và tìm thấy công việc mơ ước của họ khi họ lớn lên. Sau đó, phát triển phần mềm chỉ dành cho những người có thể cho phép mình bắt tay vào một quá trình học tập lâu dài và chăm chỉ, thường phải trải qua các khóa học rất tốn kém. Cuối cùng, với các nền tảng no-code, việc phát triển phần mềm trở nên dễ tiếp cận đối với bất kỳ ai sẵn sàng học hỏi. Đây là những gì chúng tôi muốn nói khi nói về dân chủ hóa mã hóa.

Tương lai: còn các công cụ no-code trong 5 năm tới thì sao?

Trong 5 năm tới, các chuyên gia dự đoán rằng tất cả các nhà phát triển sẽ sử dụng các công cụ no-code, như một nguồn tài nguyên duy nhất hoặc như một sự hỗ trợ. Chúng ta có thể hiểu rằng mặc dù các công cụ no-code đã được sử dụng rộng rãi, nhưng sự lan rộng và phát triển của các nền tảng no-code vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tất cả các loại nền tảng phát triển no-code, tức là, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa cho đến khi chúng có khả năng tùy chỉnh để tạo bất kỳ loại phần mềm nào. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là sự kết thúc của mã hóa bởi vì, như chúng tôi đã mô tả ở trên, với các công cụ no-code, mã hóa vẫn còn đó, vẫn cần những người có thể hiểu và viết nó, nhưng phát triển phần mềm là định mệnh. để ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn.

Các nền tảng no-code giết chết mã hóa không? Gói (lại

Trong bài viết này, ở giai đoạn này, chúng ta đã thấy không phải tất cả các nền tảng no-code đều có khả năng tùy chỉnh để tạo bất kỳ loại phần mềm nào. Các công cụ no-code hàng đầu như AppMaster cho phép bạn tạo nhiều loại ứng dụng no-code và công cụ phần mềm như ứng dụng dành cho thiết bị di động, ứng dụng web và chương trình phụ trợ, nhưng các công cụ no-code nói chung - hiện tại - không thể tạo bất kỳ loại nào phần mềm bạn có thể nghĩ đến. Đó là lý do tại sao vẫn có nhu cầu cao đối với các kỹ sư phần mềm vào lúc này bất chấp sự phổ biến của các công cụ no-code.

Tuy nhiên, trong bài viết, chúng ta cũng đã thảo luận về tương lai: chúng ta sẽ đi về đâu với các nền tảng không no-code? Các ứng dụng không cần No-code ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Một công cụ no-code cao cấp như AppMaster có thể tạo các dự án phức tạp mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Chỉ trong 5 năm nữa, tất cả các nhà phát triển dự kiến sẽ có một công cụ no-code trong kho vũ khí của họ. Tuy nhiên, đây sẽ không phải là kết thúc của mã hóa. Với các nền tảng no-code, mã vẫn ở đó, được các ứng dụng no-code của bạn tạo tự động trong nền. Khả năng đọc, hiểu, viết và chỉnh sửa sẽ vẫn rất quan trọng và đó là lý do tại sao các sản phẩm no-code không giết chết công việc của các nhà phát triển; thay vào đó, chúng nâng cao chúng: các nền tảng no-code không giết chết công việc của các nhà phát triển, chúng đang trở thành nguồn lực để nâng cao, làm cho nó trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn, hoàn hảo, mượt mà hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí và thời gian.