Что такое No-Code?

Разработка без кодирования

No-Code разработка — это новая методология разработки программного обеспечения, которая обеспечивает упрощенный способ создания приложений без каких-либо навыков кодирования. No-Code инструменты становятся всё более популярными, и мы можем понять, почему — они имеют удобный интерфейс, что означает, что они позволяют вам быстро представить себе процесс реализации и описать общую бизнес-логику.

No-Code использует технологию перетаскивания; это функция, которая позволяет выбирать желаемый внешний вид или модули щелчком мыши, в то время как результаты отображаются на экране. No-Code абстрагирует части, из которых создаются более сложные программы, что упрощает обучение разработке для всех, даже если они никогда раньше этого не делали.