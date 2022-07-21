Что такое No-Code?

Платформы No-Code разработки революционизируют дизайн веб-сайтов и программного обеспечения, делая ненужным написание кода. Дизайнеры, разработчики и предприниматели используют развитие No-Code для кратного роста.
No-Code разработка — это новая методология разработки программного обеспечения, которая обеспечивает упрощенный способ создания приложений без каких-либо навыков кодирования.
No-Code разработка — это новая методология разработки программного обеспечения, которая обеспечивает упрощенный способ создания приложений без каких-либо навыков кодирования. No-Code инструменты становятся всё более популярными, и мы можем понять, почему — они имеют удобный интерфейс, что означает, что они позволяют вам быстро представить себе процесс реализации и описать общую бизнес-логику.
No-Code использует технологию перетаскивания; это функция, которая позволяет выбирать желаемый внешний вид или модули щелчком мыши, в то время как результаты отображаются на экране. No-Code абстрагирует части, из которых создаются более сложные программы, что упрощает обучение разработке для всех, даже если они никогда раньше этого не делали.
Платформы No-Code позволяют быстро создавать приложения и объединяться с разработчиками для создания функций продукта.
Создание приложений с использованием визуальной модели намного быстрее, чем их кодирование с нуля. Инструменты визуального моделирования позволяют представить сложную информацию в упрощенной форме, удобной для чтения любым пользователем. Это делает No-Code платформы подходящими как для бизнес-пользователей, так и для разработчиков.
Нет необходимости изобретать велосипед, используя No-Code системы, в которых уже есть все функции, необходимые для вашего приложения. Большинство No-Code платформ предлагают уже собранные модули, которые можно использовать для экономии вашего времени и усилий. Например, управление платежами или модули взаимодействия с клиентами, такие как управление продажами или управление поддержкой клиентов.
Каждый No-Code инструмент предлагает простой в использовании интерфейс. Это одна из самых полезных и практичных функций, которые упрощают создание приложений. Функции перетаскивания являются одной из наиболее важных и полезных частей процесса разработки. Они облегчают создание приложений не только бизнес-пользователям, но и профессиональным разработчикам.
No-Code инструменты позволяют легко создавать многофункциональные и привлекательные мобильные приложения и без труда публиковать их в Apple Store или Google Play. Брендируйте свои приложения с помощью логотипа, корпоративных цветов и других элементов вашей визуальной айдентики. Сэкономьте месяцы написания кода, используя инструменты No-Code.
No-Code платформы упрощают создание новых приложений, способных справиться с увеличением числа клиентов, ростом бизнеса и всеми другими изменениями в вашей стратегии или развитии. Добавляйте мощности и масштабируйтесь в соответствии с растущими потребностями вашего бизнеса.
No-Code оптимизирует все этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения, такие как отладка, тестирование и развертывание. Пользователи также могут вернуться к предыдущим версиям приложения, если они считают, что это решит их текущие проблемы.
Подключите свое мобильное и веб-приложение к сторонним платформам для неограниченного потока данных без единой строчки кода. Интеграция с CRM, платежными шлюзами, внешними базами данных, API и т. д. в несколько шагов.
No-Code платформы ускоряют создание серверных, веб-приложений и собственных мобильных бизнес-приложений.
No-code решения снижают стоимость разработки до 80%. No-code закрывает пробел в ИТ без дополнительных затрат на ресурсы.
Время разработки приложения занимает месяцы. Разработчики и компании ищут способы ускорить создание приложений. No-code сокращает это время вдвое или даже больше.
За no-code будущее. Бизнес, который внедряет его сегодня, остаётся на шаг впереди. No-code — идеальный инструмент для постоянного совершенствования.
No-code разработка повышает вероятность успеха приложений. Создавайте приложения намного быстрее и получайте мгновенную обратную связь.
No-code платформа — идеальная точка соприкосновения для вашей команды. Создавайте, запускайте и обрабатывайте рабочие процессы, не тратя время на монотонные рутинные задачи.
Эффективная и быстрая разработка с помощью инструментов визуального моделирования даёт бизнесу возможность быстро адаптироваться к меняющимся рынкам и требованиям клиентов.
Существует миф, что no-code платформы имеют ограниченные возможности для настройки и масштабирования, поскольку разработчики не имеют полного контроля над исходным кодом.
Масштабируются не все платформы, но в no-code мире есть несколько, которые помогают создавать готовые к работе высокопроизводительные масштабируемые приложения корпоративного уровня. Некоторые платформы, такие как AppMaster, даже предлагают исходный код!
Сегодня без кода вы можете модернизировать устаревшие системы, создавать новые и улучшать существующие процессы, создавать приложения корпоративного уровня, легко модифицировать решения в соответствии с потребностями бизнеса и т. д.
No-code платформы почти волшебны. Они предлагают бесконечные возможности для создания любых приложений в зависимости от потребностей бизнеса.
CRM, управление проектами, управление службой поддержки, HRMS, самообслуживание сотрудников, закупки
Целевые страницы, социальные сети, интернет-магазины, бронирование ресторанов, панели администратора, туристические порталы и многое другое.
Фитнес-приложения, платежные сервисы, онлайн-игры, приложения для обмена сообщениями, онлайн-школы и многое другое
Электронная почта, сетевая печать, хранилища файлов, системы онлайн-документов, такие как Google Docs, и многое другое.
No-code сегодня бросает вызов традиционным подходам к разработке. Он предлагает гибкость пользовательского программного обеспечения и в то же время сокращает время выхода на рынок до 10 раз.
По данным Gartner, к 2022 году спрос на разработку приложений превысит возможности ИТ в пять раз. Большая часть ИТ-бюджета предприятия тратится на обслуживание устаревших систем. No-code позволяет любому пользователю без навыков работы с кодом быстро создавать новые приложения. Бизнес-пользователи могут быть обеспечены новыми инструментами, а также могут взять на себя ответственность за автоматизацию рабочих процессов.
По мере того, как бизнесы осуществляют цифровую трансформацию, они становятся компаниями, управляемыми программным обеспечением. В то время как многие раньше нанимали разработчиков для ручного кодирования программного обеспечения, отказ от кода разрушает эту модель. Сегодня лидеры ИТ и бизнеса понимают, что no-code приведет к более быстрым и успешным результатам. Богатый набор визуальных редакторов, встроенных систем и многого другого помогает развертывать новые приложения.
No-code платформы предоставляют пользователям важные функции безопасности, такие как инструменты администрирования, контроль доступа и оценка угроз. Таким образом, авторизованные пользователи могут настраивать и контролировать безопасность системы в любой момент времени. Более того, лучшие отраслевые практики обеспечивают безопасность и конфиденциальность хранимых данных, поддерживая их как на уровне приложения и сети, так и на уровне физического доступа.
Пандемия, условия удалённой работы и вытекающие из этого последствия заставили организации быстро переосмыслить свои стратегии в области технологий и рабочих процессов. Многие компании совершили 10-летний скачок в своей цифровой трансформации. No-code платформы предоставляют организациям базовые технологии для постоянного внедрения инноваций и ускорения адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям.
No-code не требует формального опыта программирования, что помогает закрыть пробел в ИТ, с которым сталкиваются многие компании, не требуя от них нанимать больше ИТ-специалистов в свою команду. No-code платформы также позволяют разрабатывать приложения без участия ИТ-отдела, что сокращает объём незавершенной работы ИТ-специалистов и минимизирует затраты.
Сравнение no-code с альтернативами показывает, сколько у него преимуществ относительно традиционных способов.
Хотя традиционная разработка имеет свои преимущества, нельзя отрицать, что no-code быстрее и намного эффективнее. Разработка программного обеспечения или приложения занимает месяцы, и, согласно исследованию KPMG, более 80% из них не выполняются в установленные сроки. С no-code такого не случается. Преимущество также в пользу no-code, когда речь идет о затратах и обслуживании.
Кастомизация — самый большой недостаток готовых продуктов. Несмотря на то, что технологии определенно продвинулись вперёд и существует множество продуктов, отвечающих требованиям отрасли, у вас может не хватить гибкости для добавления необходимых вам функций. Это может испортить весь ваш бизнес-процесс в долгосрочной перспективе. Разработка no-code полностью устраняет эту головную боль, предоставляя компаниям свободу настройки.
Это самый большой вопрос. Большинство пользователей на самом деле путаются и думают, что это одно и то же. Это далеко не так. Low-code требует минимального написания кода, а no-code вообще не требует кодирования. Таким образом, помимо требования хотя бы базовых знаний в области кодирования для разработки low-code, есть нюансы, которые отличают эти два процесса и делают low-code более сложным и дорогостоящим процессом.
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