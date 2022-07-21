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Руководство без кодов

Что такое No-Code?
Полное руководство по No-Code

Платформы No-Code разработки революционизируют дизайн веб-сайтов и программного обеспечения, делая ненужным написание кода. Дизайнеры, разработчики и предприниматели используют развитие No-Code для кратного роста.

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Fully native Android and IOS apps with Swift UI and Kotlin
no-code концепция

Что такое No-Code?

No-Code разработка — это новая методология разработки программного обеспечения, которая обеспечивает упрощенный способ создания приложений без каких-либо навыков кодирования.

Разработка без кодирования

No-Code разработка — это новая методология разработки программного обеспечения, которая обеспечивает упрощенный способ создания приложений без каких-либо навыков кодирования. No-Code инструменты становятся всё более популярными, и мы можем понять, почему — они имеют удобный интерфейс, что означает, что они позволяют вам быстро представить себе процесс реализации и описать общую бизнес-логику.

No-Code использует технологию перетаскивания; это функция, которая позволяет выбирать желаемый внешний вид или модули щелчком мыши, в то время как результаты отображаются на экране. No-Code абстрагирует части, из которых создаются более сложные программы, что упрощает обучение разработке для всех, даже если они никогда раньше этого не делали.

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ВОЗМОЖНОСТИ No-Code

Возможности No-Code, заслуживающие внимания

Платформы No-Code позволяют быстро создавать приложения и объединяться с разработчиками для создания функций продукта.

Визуальное моделирование
Визуальное моделирование Визуальное моделирование

Создание приложений с использованием визуальной модели намного быстрее, чем их кодирование с нуля. Инструменты визуального моделирования позволяют представить сложную информацию в упрощенной форме, удобной для чтения любым пользователем. Это делает No-Code платформы подходящими как для бизнес-пользователей, так и для разработчиков.

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Функциональность «из коробки»
Функциональность «из коробки» Функциональность «из коробки»

Нет необходимости изобретать велосипед, используя No-Code системы, в которых уже есть все функции, необходимые для вашего приложения. Большинство No-Code платформ предлагают уже собранные модули, которые можно использовать для экономии вашего времени и усилий. Например, управление платежами или модули взаимодействия с клиентами, такие как управление продажами или управление поддержкой клиентов.

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Перетаскивание (drag-and-drop)
Перетаскивание (drag-and-drop) Перетаскивание (drag-and-drop)

Каждый No-Code инструмент предлагает простой в использовании интерфейс. Это одна из самых полезных и практичных функций, которые упрощают создание приложений. Функции перетаскивания являются одной из наиболее важных и полезных частей процесса разработки. Они облегчают создание приложений не только бизнес-пользователям, но и профессиональным разработчикам.

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Кроссплатформенная совместимость

No-Code инструменты позволяют легко создавать многофункциональные и привлекательные мобильные приложения и без труда публиковать их в Apple Store или Google Play. Брендируйте свои приложения с помощью логотипа, корпоративных цветов и других элементов вашей визуальной айдентики. Сэкономьте месяцы написания кода, используя инструменты No-Code.

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Кроссплатформенная совместимость
Масштабируйтесь на ходу
Масштабируйтесь на ходу Масштабируйтесь на ходу

No-Code платформы упрощают создание новых приложений, способных справиться с увеличением числа клиентов, ростом бизнеса и всеми другими изменениями в вашей стратегии или развитии. Добавляйте мощности и масштабируйтесь в соответствии с растущими потребностями вашего бизнеса.

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Управление жизненным циклом приложений
Управление жизненным циклом приложений Управление жизненным циклом приложений

No-Code оптимизирует все этапы жизненного цикла разработки программного обеспечения, такие как отладка, тестирование и развертывание. Пользователи также могут вернуться к предыдущим версиям приложения, если они считают, что это решит их текущие проблемы.

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More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks

Оптимизация с помощью готовых блоков

Подключите свое мобильное и веб-приложение к сторонним платформам для неограниченного потока данных без единой строчки кода. Интеграция с CRM, платежными шлюзами, внешними базами данных, API и т. д. в несколько шагов.

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ПОЧЕМУ NO-CODE

Преимущества No-Code

No-Code платформы ускоряют создание серверных, веб-приложений и собственных мобильных бизнес-приложений.

Сокращение затрат

Сокращение затрат

No-code решения снижают стоимость разработки до 80%. No-code закрывает пробел в ИТ без дополнительных затрат на ресурсы.

Увеличение скорости

Увеличение скорости

Время разработки приложения занимает месяцы. Разработчики и компании ищут способы ускорить создание приложений. No-code сокращает это время вдвое или даже больше.

Будьте впереди

Будьте впереди

За no-code будущее. Бизнес, который внедряет его сегодня, остаётся на шаг впереди. No-code — идеальный инструмент для постоянного совершенствования.

Создавайте лучшие приложения

Создавайте лучшие приложения

No-code разработка повышает вероятность успеха приложений. Создавайте приложения намного быстрее и получайте мгновенную обратную связь.

Ускорение

Ускорение

No-code платформа — идеальная точка соприкосновения для вашей команды. Создавайте, запускайте и обрабатывайте рабочие процессы, не тратя время на монотонные рутинные задачи.

Гибкость

Гибкость

Эффективная и быстрая разработка с помощью инструментов визуального моделирования даёт бизнесу возможность быстро адаптироваться к меняющимся рынкам и требованиям клиентов.

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Минусы No-Code

Мифы о No-Code

Существует миф, что no-code платформы имеют ограниченные возможности для настройки и масштабирования, поскольку разработчики не имеют полного контроля над исходным кодом.

AppMaster Cloud
Выбирай с умом

Масштабируются не все платформы, но в no-code мире есть несколько, которые помогают создавать готовые к работе высокопроизводительные масштабируемые приложения корпоративного уровня. Некоторые платформы, такие как AppMaster, даже предлагают исходный код!

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AppMaster Cloud
Знайте свои требования

Сегодня без кода вы можете модернизировать устаревшие системы, создавать новые и улучшать существующие процессы, создавать приложения корпоративного уровня, легко модифицировать решения в соответствии с потребностями бизнеса и т. д.

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТРОИТЬ

Что вы можете построить без кода

No-code платформы почти волшебны. Они предлагают бесконечные возможности для создания любых приложений в зависимости от потребностей бизнеса.

Бизнес-приложенияs

CRM, управление проектами, управление службой поддержки, HRMS, самообслуживание сотрудников, закупки

Веб-сайт и порталы

Целевые страницы, социальные сети, интернет-магазины, бронирование ресторанов, панели администратора, туристические порталы и многое другое.

Мобильные приложения

Фитнес-приложения, платежные сервисы, онлайн-игры, приложения для обмена сообщениями, онлайн-школы и многое другое

Серверные приложения

Электронная почта, сетевая печать, хранилища файлов, системы онлайн-документов, такие как Google Docs, и многое другое.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ NO-CODE

Причины выбрать No-Code

No-code сегодня бросает вызов традиционным подходам к разработке. Он предлагает гибкость пользовательского программного обеспечения и в то же время сокращает время выхода на рынок до 10 раз.

Разумное использование ресурсов

Разумное использование ресурсов

По данным Gartner, к 2022 году спрос на разработку приложений превысит возможности ИТ в пять раз. Большая часть ИТ-бюджета предприятия тратится на обслуживание устаревших систем. No-code позволяет любому пользователю без навыков работы с кодом быстро создавать новые приложения. Бизнес-пользователи могут быть обеспечены новыми инструментами, а также могут взять на себя ответственность за автоматизацию рабочих процессов.

Ускоренное создание приложений

Ускоренное создание приложений

По мере того, как бизнесы осуществляют цифровую трансформацию, они становятся компаниями, управляемыми программным обеспечением. В то время как многие раньше нанимали разработчиков для ручного кодирования программного обеспечения, отказ от кода разрушает эту модель. Сегодня лидеры ИТ и бизнеса понимают, что no-code приведет к более быстрым и успешным результатам. Богатый набор визуальных редакторов, встроенных систем и многого другого помогает развертывать новые приложения.

Безопасность корпоративного уровня

Безопасность корпоративного уровня

No-code платформы предоставляют пользователям важные функции безопасности, такие как инструменты администрирования, контроль доступа и оценка угроз. Таким образом, авторизованные пользователи могут настраивать и контролировать безопасность системы в любой момент времени. Более того, лучшие отраслевые практики обеспечивают безопасность и конфиденциальность хранимых данных, поддерживая их как на уровне приложения и сети, так и на уровне физического доступа.

В авангарде цифровой трансформации

В авангарде цифровой трансформации

Пандемия, условия удалённой работы и вытекающие из этого последствия заставили организации быстро переосмыслить свои стратегии в области технологий и рабочих процессов. Многие компании совершили 10-летний скачок в своей цифровой трансформации. No-code платформы предоставляют организациям базовые технологии для постоянного внедрения инноваций и ускорения адаптации к постоянно меняющимся рыночным условиям.

Простая настройка приложения

Простая настройка приложения

No-code не требует формального опыта программирования, что помогает закрыть пробел в ИТ, с которым сталкиваются многие компании, не требуя от них нанимать больше ИТ-специалистов в свою команду. No-code платформы также позволяют разрабатывать приложения без участия ИТ-отдела, что сокращает объём незавершенной работы ИТ-специалистов и минимизирует затраты.

No-Code и другое

No-Code и другие технологии

Сравнение no-code с альтернативами показывает, сколько у него преимуществ относительно традиционных способов.

No-code и традиционная разработка
No-code и традиционная разработка

Хотя традиционная разработка имеет свои преимущества, нельзя отрицать, что no-code быстрее и намного эффективнее. Разработка программного обеспечения или приложения занимает месяцы, и, согласно исследованию KPMG, более 80% из них не выполняются в установленные сроки. С no-code такого не случается. Преимущество также в пользу no-code, когда речь идет о затратах и обслуживании.

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No-code и готовое ПО
No-code и готовое ПО

Кастомизация — самый большой недостаток готовых продуктов. Несмотря на то, что технологии определенно продвинулись вперёд и существует множество продуктов, отвечающих требованиям отрасли, у вас может не хватить гибкости для добавления необходимых вам функций. Это может испортить весь ваш бизнес-процесс в долгосрочной перспективе. Разработка no-code полностью устраняет эту головную боль, предоставляя компаниям свободу настройки.

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No-code и low-code
No-code и low-code

Это самый большой вопрос. Большинство пользователей на самом деле путаются и думают, что это одно и то же. Это далеко не так. Low-code требует минимального написания кода, а no-code вообще не требует кодирования. Таким образом, помимо требования хотя бы базовых знаний в области кодирования для разработки low-code, есть нюансы, которые отличают эти два процесса и делают low-code более сложным и дорогостоящим процессом.

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преимущества AppMaster

Реализация проектов в 4 раза быстрее

Гораздо меньше времени на реализацию проекта по сравнению с традиционной разработкой: никакого кода - только drag-and-drop! Создавайте приложения, размещайте их в любом облаке, запускайте в автономном режиме или даже экспортируйте исходный код. С AppMaster ваше приложение превратиться из MVP в готовое решение за пару кликов благодаря генерации кода с помощью AI.

Меньшее количество ресурсов
Меньшее количество ресурсов

Полный цикл разработки программного обеспечения с меньшими затратами ресурсов.

Гибкий и безопасный бэкэнд
Гибкий и безопасный бэкэнд

Гибкий и безопасный бэкэнд с возможностью масштабирования с помощью модулей.

Backend-driven UI
Backend-driven UI

Управляемые сервером интерфейс и бизнес-логика для мобильных приложений.

Генерация кода
Генерация кода

Быстрый рост производительности за счет генерации исходного кода и централизованного управления.

Мониторинг в реальном времени
Мониторинг в реальном времени

Мониторинг в реальном времени и контроль качества для обеспечения жизненного цикла вашего проекта.

Запросы ко внешнему API
Запросы ко внешнему API

Современный конструктор внешних API-запросов для невероятно быстрой интеграции.

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"К 2024 году на no-code и low-code платформы будет приходиться более 65% всего рынка разработки приложений". Начать бесплатно

FAQ

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Любой сотрудник, даже не являющийся ИТ-специалистом, может использовать no-code для разработки собственных программных решений благодаря визуальному моделированию, функции перетаскивания и интуитивно понятной настройке.
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