Поскольку веб-приложения становятся все более популярными и важными в нашей жизни, программирование и разработка также становятся проще.

Эксперты говорят о «демократизации программирования и технологий», имея в виду, что если еще несколько лет назад разработка и программирование были доступны только тем немногим, кто имел сильное и длительное образование в этом вопросе, то сегодня все больше и больше людей с отсутствием специальных знаний способны создавать программное обеспечение.

Это возможно просто потому, что разработка программного обеспечения становится проще: сегодня в распоряжении разработчиков есть множество инструментов, которые облегчают жизнь как новичкам, так и экспертам. Бэкенд веб-фреймворки являются одними из самых важных инструментов программирования, на которые сегодня могут опираться разработчики. В этой статье мы не только рассмотрим, что такое бэкенд-веб-фреймворк и как он может упростить и ускорить процесс программирования, но и рассмотрим топ 10 лучших бэкэнд-веб-фреймворков которые есть в 2022 году.

Что такое бэкенд веб-фреймворк?

Бэкенд веб-фреймворк — это программный инструмент, который может автоматизировать некоторые аспекты процесса веб-разработки, упрощая и ускоряя его. Точнее, бэкенд веб-фреймворк — это библиотека моделей и инструментов, которые могут помочь разработчику создать архитектуру своего веб-сайта, веб-приложения, мобильного приложения или программного обеспечения.

Чтобы пояснить, мы можем привести пример: подумайте о бэкенд веб-фреймворке как о шаблоне для проекта графического дизайна. Без фреймворка у вас есть белый холст, на котором вам нужно построить каждую часть, вручную спроектировать каждый элемент, выбрать любой цвет и положение и убедиться, что все может работать вместе. С шаблоном (или фреймворком) вы уже сделали половину работы: у вас есть заданная структура, которую вы можете настроить по своему усмотрению, а также у вас есть предварительно созданные элементы, которые вы можете использовать и интегрировать вместе.

С бэкенд веб-фреймворком работа разработчика упрощается таким же образом: вместо того, чтобы писать каждую строку кода на разных языках программирования, разработчик может использовать заданную структуру и заданные инструменты и модули для создания своего приложения.

Преимущества использования бэкенд веб-фреймворка

Преимущества использования бэкенд веб-фреймворка не только в простоте и скорости процесса программирования. Да, использование фреймворка экономит время и облегчает жизнь как опытным, так и начинающим разработчикам, но бэкенд веб-фреймворк также обеспечивает:

Безопасность : фреймворк обеспечивает безопасность со многих точек зрения. Защита от внешних атак и проблем, сбоев, медлительности и других негативных аспектов может снизить качество создаваемого вами приложения.

: фреймворк обеспечивает безопасность со многих точек зрения. Защита от внешних атак и проблем, сбоев, медлительности и других негативных аспектов может снизить качество создаваемого вами приложения. Масштабируемость : фреймворки очень гибкие. После того, как вы выбрали правильный бэкенд фреймворк для своего проекта — а в этой статье мы поможем вам с выбором — вы можете использовать ту же структуру как при создании своего лёгкого веб-приложения, так и при разработке сложного.

: фреймворки очень гибкие. После того, как вы выбрали правильный бэкенд фреймворк для своего проекта — а в этой статье мы поможем вам с выбором — вы можете использовать ту же структуру как при создании своего лёгкого веб-приложения, так и при разработке сложного. Интеграция : фреймворки также упрощают интеграцию, потому что они предоставляют инструменты предварительной сборки для обработки этого аспекта.

Типы бэкенд веб-фреймворков

Существует два основных типа бэкенд веб-фреймворков:

Веб-фреймворк на стороне клиента

Это фреймворки, которые более строго ориентированы на пользовательский интерфейс. Как вы, возможно, знаете, клиентская сторона включает в себя все аспекты, связанные с тем, что пользователь видит, визуализирует и как он может взаимодействовать с приложением.

Веб-фреймворк на стороне сервера

Серверная структура используется для бэкенд функций: манипулирование базой данных, управление данными, управление веб-сервером и так далее. Существуют и другие способы классификации веб-фреймворков: один из способов идентификации различных типов — это, например, рассмотрение языков программирования, на которых они основаны: Python, Javascript, PHO и .NET являются наиболее популярными, но есть и многие другие. Также другая альтернатива — это no-code подход. Такие платформы, как AppMaster, могут предоставить no-code фреймворк для вашего мобильного или веб-приложения.

Фреймворки no-code: что это такое?

Платформы no-code, такие как AppMaster, обеспечивают очень надежную и в то же время гибкую структуру: надежную, потому что она обеспечивает безопасность и позволяет вам использовать и интегрировать готовые элементы, которые могут быть очень сложными; гибкую, потому что AppMaster обеспечивает высочайший уровень свободы и настройки.

Но давайте сделаем шаг назад: как вы можете разработать свое веб-приложение с помощью AppMaster?

С AppMaster вам предоставляется архитектура и элементы предварительной сборки, которые вы можете интегрировать и использовать с помощью визуального интерфейса. Благодаря этому вы можете создать приложение, не написав ни одной строчки кода. Вам не нужно знать или изучать языки программирования для этого. Процесс программирования стал быстрее и проще.

Кроме того, AppMaster автоматически генерирует бэкенд код. Он также предоставляет вам доступ к исходному коду, чтобы вы могли экспортировать, сохранять, редактировать или делать с ним все, что захотите. Воздействуя на сам код, вы можете полностью контролировать создаваемое вами программное обеспечение.

Лучшие бэкенд веб-фреймворки 2022 года

Теперь, когда вы знаете, что такое бэкенд веб-фреймворк, как он может облегчить вашу работу в качестве разработчика и какие бывают типы фреймворков, мы можем перейти к рекомендации 10 лучших бэкенд веб-фреймворков.

Django

Если вам нужно создать веб-сайт, особенно если он особенно сложный, вы можете выбрать Django. Это веб-фреймворк на основе Python, ориентированный на создание сложных веб-сайтов, управляемых базами данных. Если для вас приоритетом является наличие высокопроизводительного веб-сайта, вам следует выбрать Django.

Преимущества использования Django

Django известен своей масштабируемостью. В частности, его функция повторного использования кода облегчает разработчикам адаптацию к увеличению трафика на веб-сайте.

Django ориентирован на SEO, а это означает, что веб-сайты на его основе легче оптимизировать и сделать SEO-дружественными. Одна из основных причин этого заключается в том, что вы можете поддерживать приложения на основе Django на серверах с помощью URL-адресов, а не IP-адресов.

Будучи очень популярным бэкенд-фреймворком, у Django есть большое сообщество, готовое оказать поддержку всем, кто использует этот инструмент.

Ориентация на отсутствие кода: Django НЕ ЯВЛЯЕТСЯ фреймворком no-code, но у него есть некоторые функции no-code; есть пакеты, которые разработчик может использовать без использования кода.

Универсальность: как уже упоминалось, Django особенно подходит для веб-сайтов, управляемых базами данных, но при этом он очень универсален. Вы можете использовать его для создания любого типа веб-сайта.

Для чего больше всего подходит Django?

Если вы создаете веб-сайт, управляемый базой данных , то Django — один из лучших веб-фреймворков для этой цели.

AppMaster

Мы уже упоминали AppMaster как пример фреймворка no-code. На самом деле, когда дело доходит до no-code и low-code, AppMaster является настоящим ориентиром для многих разработчиков.

AppMaster предоставляет фреймворк архитектуру для ваших проектов, которая позволяет вам, вообще избегать использования кода и языков программирования. С визуальным интерфейсом вы сможете создать свое веб-приложение или мобильное приложение, добавить функциональные возможности, опубликовать его и сделать многое другое.

Преимущества использования AppMaster

AppMaster идеально подходит для начинающих, поскольку не требует, чтобы разработчик был экспертом в использовании языков программирования.

AppMaster также полезен для опытных разработчиков: он помогает им облегчить и ускорить работу, поскольку они могут автоматизировать некоторые процессы (например, они могут генерировать код автоматически, используя визуальный интерфейс, что всегда быстрее, чем вручную писать каждую строку кода).

AppMaster автоматически генерирует исходный код и позволяет разработчику редактировать его.

AppMaster также предоставляет функции, которые помогают в процессе запуска, когда вам нужно окончательно опубликовать мобильное приложение или веб-приложение и последующие обновления.

Кому подходит AppMaster?

AppMaster — это платформа no-code, предназначенная для создания веб-приложений и мобильных приложений. AppMaster будет вашим идеальным выбором, будь вы новичок, любитель или профессиональный разработчик.

Express.js

Express.js — это фреймворк для веб-приложений Node.js. Так же, как и AppMaster, он нацелен на создание веб-приложений и мобильных приложений, но это не платформа no-code, поэтому, если вы не знакомы с языками программирования, то ваш выбор все равно должен пасть на AppMaster. Однако среди знающих разработчиков Express.js — очень популярный бэкенд-фреймворк, который использовался для создания известных веб-приложений, таких как MySpace и Uber.

Преимущества использования Express.js

Доступно множество стандартных функций Node.js, которые облегчают работу разработчика.

Express предлагает несколько шаблонов, которые помогут вам создавать веб-страницы.

Проверка в Express.js упрощается, потому что легче определить точные части кода, содержащие ошибки.

Express.js — очень масштабируемый фреймворк.

Поскольку Express.js — очень популярный бэкэнд-фреймворк, разработчики могут рассчитывать на большое сообщество, которое будет поддерживать друг друга в работе и при необходимости оказывать помощь.

С Express.js вы используете один и тот же язык программирования (JavaScript) как для внешнего, так и для внутреннего интерфейса веб-разработки.

Кому подходит Express-js?

Если вы хорошо знакомы с JavaScript, но чувствуете себя неуверенно при работе с другими языками программирования, Express.js может стать для вас идеальным бэкэнд-фреймворком.

Flask

От бэкэнд-фреймворка на основе JavaScript давайте перейдем к бэкэнд-фреймворку на основе Python: это Flask. Flask — это, в частности, фреймворк WSGI: он запускает веб-сервер, а не браузер пользователя. Многие современные веб-приложения работают на Flask, потому что это позволяет им создавать очень персонализированные проекты, которые работают без сбоев.

Преимущества использования Flask

С Flask вам предоставляется встроенный сервер веб-разработки: он упрощает проверку и позволяет разработчикам реализовывать код Python в браузере при возникновении ошибок в запросе.

Основанный на Python, FLask позволяет быстро разрабатывать приложения. Python известен тем, что требует меньше кода, чем другие языки программирования для разработки.

С Flask вы можете легко настроить веб-серверы.

Быстрое обучение: известно, что Flask не прост в освоении; сообщество вокруг Flask настолько велико, что вы можете найти массу документации и руководств. Большая часть документации от самих разработчиков Flask. Даже новички могут быстро научиться.

Кому подходит Flask?

Любой разработчик, знакомый с языком программирования Python, может легко использовать Flask. Кроме того, если вам нужно сосредоточиться на веб-разработке на стороне сервера, Flask — идеальный бэкенд-фреймворк.

Laravel

От Python мы теперь можем перейти к PHP. Если вы ищете фреймворк на основе PHP, то Laravel — идеальный выбор. Он с открытым исходным кодом и специально разработан для создания веб-приложения на основе Symfony, которое следует архитектуре MVC. Если вам нужно сосредоточиться на бэкэнд-разработке, то этот фреймворк идеально подойдёт.

Преимущества использования Laravel

Laravel предлагает множество функций безопасности. Он также использует алгоритм (алгоритм хэширования Bcrypt) для создания паролей, который делает их очень безопасными.

Шаблоны: с Lavarel вы можете использовать множество встроенных шаблонов для создания макетов и контента.

Помимо PHP, Laravel предоставляет виджеты с кодом CSS и JS.

Идеально подходит для создания сложных проектов.

Одной из важнейших особенностей Laravel является наличие простого API, работающего с библиотекой SwiftMailer.

Кому подходит Laravel?

Laravel вообще не подходит для новичков. Он также слишком сложный, если вам нужно управлять простым или небольшим проектом. Laravel подходит только для опытных разработчиков, знакомых со многими языками программирования и способами их интеграции.

Ruby on Rails

Ruby on Rails — это фреймворк для веб-разработки, основанный на языке программирования Ruby, с открытым исходным кодом. Ruby — не самый популярный язык программирования, однако Ruby on Rails — очень популярный фреймворк, поскольку он помогает разработчикам в процессе программирования, обеспечивая простоту, автоматическое тестирование и библиотеки.

Преимущества использования Ruby on Rails

Ruby on Rails запускает автоматические тесты кода, написанного разработчиками. Это помогает сэкономить массу времени!

Ruby on Rails также очень универсален и гибок. Это позволяет разработчикам полностью контролировать свои проекты: они могут решать, как должна работать база данных приложения. Затем фреймворк автоматически создаст код в соответствии с инструкциями разработчиков.

Ruby on Rails предоставляет множество библиотек, в которых разработчики могут найти любой инструмент, необходимый им для создания своих баз данных.

Кому подходит Ruby on Rails?

Новички могут очень легко изучить Ruby on Rails. По этой причине этот тип веб-фреймворка считается подходящим для учащихся или начинающих.

Spring

Spring — это веб-фреймворк языка программирования Java. Он использовался для создания многих очень популярных веб-сайтов, таких как Wix.

Преимущества использования Spring

Будучи основанным на Java, очень популярном языке программирования, Spring также популярен.

Он идёт вместе с другими проектами, которые могут повысить производительность Spring.

Spring очень масштабируем, особенно благодаря сопутствующим проектам.

Кому подходит Spring?

Если вы знакомы с Java, вам может подойти веб-фреймворк Spring.

ASP.NET

ASP.NET — это фреймворк с открытым исходным кодом, используемая для создания приложений .NET. Он использует код C# и является идеальным веб-фреймворком, если вашим приоритетом является обеспечение положительного пользовательского опыта для ваших пользователей.

Преимущества использования ASP.NET

Узкоспециализированный

Использует JavaScript, который является одним из самых популярных языков программирования.

Кому подходит ASP.NET?

Если вам нужно создавать мобильные или веб-приложения и обеспечивать бесперебойную работу пользователей Windows, ASP.NET Code — идеальная архитектура для работы.

Fiber

Fiber — это серверная архитектура разработки для разработчиков Go . Как вы, возможно, знаете, Go — это язык программирования с открытым исходным кодом, который можно использовать для общих целей и который был разработан инженерами Google.

Преимущества использования волокна

Простая, но мощная структура

Легко масштабируемый

Его можно легко интегрировать со сторонними библиотеками

Кому подходит Fiber?

Если вам нужно создать обычное веб-приложение, вы можете без проблем работать с Fiber.

CakePHP

CakePHP можно рассматривать как альтернативу Ruby on Rails для PHP-разработчиков.

Преимущества использования CakePHP

Подходит как для простых проектов, так и для очень сложных



Предоставляет преимущества Ruby on Rails разработчикам PHP.

Быстрое обучение

Кому подходит CakePHP?

Если вы знакомы с языком программирования PHP, то CakePHP может предоставить идеальную архитектуру для создания вашего веб-приложения любого уровня.

Вывод

Большинство этих фреймворков написаны на популярных языках программирования и предлагают отличный функционал и возможности для реализации вашего проекта. Выбор правильной серверной среды зависит от уникальных требований вашего проекта. В конце концов, цель фреймворка веб-разработки — уменьшить объем кода, который вам нужно написать. Самый эффективный способ сократить объем написания кода — обратить внимание на AppMaster платформу no-code. Количество строк кода гарантированно будет уменьшено до нуля.