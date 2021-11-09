Процесс проектирования UX начинается с понимания целей компании и того, как лучше всего обслуживать целевую аудиторию. Можно предоставить пользователям хороший и запоминающийся опыт, изучая психологию пользователя и применяя лучшие практики UX. Эта статья поможет вам в процессе проектирования UX — от начала до конца.

Цель UX дизайна в том, чтобы пользователи получали более приятный опыт от онлайн-продуктов.

Роль дизайнера UX заключается в создании цифрового ландшафта и проведении пользователей через его просторы и создании влияния на чувства пользователя. Элементы, из которых состоит веб-сайт, — контент, дизайн, структура и навигация, — работают на создание ярких впечатлений пользователей.

Пользователь находится в центре замысла дизайна. Когда пользователь быстро находит нужную ему информацию, он выполнил свою задачу и может идти дальше.

Какова была цель визита?

Какую информацию ищут пользователи?

Какие решения они ищут для проблем, которые у них возникают?

UX фокусируется на мыслях пользователей, создавая то, что пользователи хотят здесь и сейчас.

Компоненты дизайна, такие как варианты навигации, кнопки, комбинации призыва к действию/взаимодействию и другие взаимодействия, проводят пользователя через дизайн и контент, который дополняет содержание. Для успешного UX вы должны знать, чего хочет посетитель и почему находится на вашем сайте.

Любое обсуждение пользовательского опыта должно включать обсуждение дизайна пользовательского интерфейса. Цель UI (пользовательского интерфейса) — детально рассмотреть дизайн, — от используемого шрифта до внешнего вида. кнопок и других взаимодействий. Дизайн пользовательского интерфейса больше связан с тем, как кто-то будет подключаться и участвовать в дизайне продукта, в то время как дизайн UX фокусируется на том, как люди будут взаимодействовать с ним. UX-дизайнеры учитывают, что клиенты хотят от веб-сайта, и создают опыт, который удовлетворяет эти потребности, в процессе проектирования.

UX-дизайн: что важно

Чтобы создать привлекательный и успешный дизайн, вам нужно понять, какие шаги являются наиболее важными.

Пользовательский опыт и брендинг связаны

Отношения между брендингом и пользовательским опытом являются симбиотическими. Веб-сайт с ужасным пользовательским интерфейсом может нанести ущерб репутации компаний. С другой стороны, простой и эффективный потребительский опыт может помочь молодой компании. Два элемента маркетинга — брендинг и пользовательский опыт — связаны с восприятием, и оба должны быть последовательными, чтобы компания процветала.

Интерактивный дизайн

В начале процесса проектирования UX и на протяжении всего процесса разработки продукта дизайнеры UX должны помнить о брендинге компании и о том, как он будет передан в дизайне.

Пользовательский опыт — это достижение бизнес-целей

Веб-сайт компании должен быть частью ее общей стратегии. Чтобы создать запоминающийся бренд, контент и функциональность должны работать вместе. Должно быть обоснование процесса проектирования UX и понимание того, почему этот этап необходим. Команда дизайнеров и команда разработчиков должны не только быть знакомы с дизайн-мышлением, но и понимать более крупные маркетинговые цели компании.

Посмотрите, что работает и что нуждается в улучшении, если это редизайн. Подумайте, чего не хватает, и как дизайн лучшего пользовательского опыта может помочь решить эти проблемы.

Определите, что вы хотите, чтобы люди делали на вашем веб-сайте, например, покупали продукт, подписывались на услугу или запрашивали дополнительную информацию. Что вы хотите, чтобы они делали на вашем сайте?

UX упрощает опыт пользователей

Если интерфейс интуитивно понятен, удобен для пользователя и хорошо логически организован, любой может без проблем ориентироваться в нем. Вместо того, чтобы быть сложным и неудобным, UX создает пути, которые обеспечивают плавный поток.

Разнообразие наборов дизайнерских навыков UX-дизайнера позволяет им создавать архитектуру, которой будут следовать люди. Кто, что и когда — все это факторы, которые следует учитывать при оценке юзабилити. Пользователь — это кто, контент — это что, а порядок и логика визуального дизайна — это когда.

Эмпатия должна управлять опытом пользователя

UX-дизайнер должен поставить себя на место конечного пользователя, прежде чем начать процесс разработки проекта. Дизайнеры должны хорошо разбираться в проблемах своих клиентов, чтобы эффективно помогать им. Дизайнеры должны иметь возможность просматривать веб-сайт с точки зрения пользователя и предвидеть, как пользователь будет перемещаться по нему. Они собирают вместе тысячи деталей, чтобы они имели смысл для тех, кто их использует.

UX-дизайнеры четко понимают, как все страницы веб-сайта работают вместе, но они никогда не упускают из виду мелкие детали на микроуровне, как каждая страница и кнопка на сайте помогает людям в достижении целей. Понимание аудитории влечет за собой получения пользовательского опыта, который сами пользователи сочтут полезным и приятным при просмотре сайта.

Исследование пользователей является важным компонентом процесса проектирования пользовательского опыта

Было бы полезно, если бы у вас была четкая картина аудитории, которую вы хотите привлечь. Крайне важно понимать проблемы пользователей и то, как они планируют достичь своих целей. Просто используйте то, что хотят и в чем нуждаются другие. Можно получить поспешные сведения об их желаниях и требованиях, но проведение исследований пользователей даст нам более полное представление об их естественных интересах и желаниях.

Исследование пользователей и их категоризация позволяют сделать процесс разработки более целенаправленным. Вместо того, чтобы полагаться на предубеждения, фактические данные помогают определить, как создается веб-сайт и какие функции следует добавить.

Мы можем устранить неопределенность и узнать о проблемах и ожиданиях людей, проведя исследование пользователей. Настоящая эмпатия невозможна, когда компании не понимает свою аудиторию.

Крайне важно регулярно проводить исследования пользователей

Исследование пользователей — важный первый шаг в процессе проектирования. Это позволяет создавать продукт, исходя из ожиданий людей, и позволяет избежать разочарования, связанного с опытом, неадаптированным к их конкретным потребностям.

Тестирование и исследования никогда не заканчиваются. Изменение целей заинтересованных сторон, изменение поведения потребителей и конкуренция могут привести к тому, что дизайн будет восприниматься по-разному. Веб-сайт, который был эффективным два года назад, может уже не быть таковым. Чтобы определить, актуален ли дизайн для своих пользователей, необходимо постоянное исследование пользователей.

Определите, что вы хотите узнать из исследования пользователей

Знание того, какие вопросы и информацию вы хотите получить от своих пользователей, имеет решающее значение для максимально эффективного исследования пользователей. Как и в любом другом процессе, успех должен быть просчитан. Исследование пользователей может выйти из-под контроля и масштабироваться, если нет ограничений или индикаторов.

Интервью с реальными людьми

Что может быть лучше для взаимодействия с вашей аудиторией, чем общаться в одном пространстве? В интервью с пользователями обычно принимают участие несколько человек, которые просматривают веб-сайт, а члены команды следят за ними. Зоны бездействия пользователя имеет решающее значение. Наблюдение за тем, как люди взаимодействуют, и получение обратной связи в режиме реального времени, может помочь выявить проблемы с дизайном и сообщить о любых необходимых изменениях до того, как дизайн выйдет в свет.

Интервью с заказчиками и пользователями дают представление об элементах, которые вы, возможно, упустили из виду, проводя исследования и работая над проектом в течение недель или месяцев. Возможно, навигация не так проста, как вы себе представляли, или люди не распознают CTA. Когда у вас есть точка зрения со стороны, вы сможете увидеть трудности, с которыми могут столкнуться обычные пользователи при попытке выполнить действия, которые вы от них хотите.

Создание портрета пользователей

Портрет пользователя — это приблизительное представление того, кем может быть типичный пользователь, основанное на исследовании. Созданный персонаж Вимала на Dribbble для туристического бизнеса предоставляет массу информации о том, кем является типичный пользователь. Просматривая этот профиль, мы можем узнать, кто они и какие туристические товары или услуги их интересуют.

Когда вы создаете персонажа, он не предназначен для представления среднего значения всех людей. Это только часть вашей целевой аудитории. Персонажи могут помочь вам создать удовлетворительный опыт восприятия вашей компании конкретным человеком или командой.

Делайте опросы

Опросы и анкеты также являются отличным подходом к сбору важной информации. Они позволяют вам задавать конкретные вопросы о том, что люди ищут, или получать отзывы о конкретном дизайне и о том, отвечает ли он потребностям целевой аудитории.

Опросы могут собирать определенную информацию, такую как ответы «да/нет», рейтинги и другие четкие ответы, которые можно объединять и анализировать. Опросы также используются для получения более качественной информации и показателей. Пользователи могут получить чистый лист для выражения своих идей и убеждений. Эта подробная информация дополняет и освещает количественные данные, которые были собраны ранее.

Создавая эти вопросы, имейте в виду, что вы не хотите подводить людей к желаемым ответам. Держите вопросы нейтральными и лишенными ваших желаний и предубеждений. Позвольте им реагировать естественно.

Создание пользовательских потоков

Было бы полезно, если бы вы сначала решили, что вы хотите, чтобы люди делали и как они должны это делать, прежде чем принимать решение о плане дизайна веб-сайта.

Пользовательский поток — это серия шагов, которые пользователь проходит при посещении вашего веб-сайта, от целевой страницы до других разделов сайта. Понимание маршрутов, по которым должен пройти пользователь, поможет вам определить, как должен быть организован дизайн. Маршруты помогут вам в разработке каркасов и прототипов.

Пользовательские потоки демонстрируют каждый шаг на этих путях, независимо от того, создаете ли вы пользовательский поток, чтобы показать, как кто-то будет покупать и проверять продукт, или как они найдут дополнительную информацию по определенной теме. На рынке представлено несколько инструментов дизайна UX, таких как FlowMapp, Stormboard и Whimsical. В качестве альтернативы вы можете использовать ручку и бумагу для разработки прототипа.

Понимание информационной архитектуры

Наш мозг любит порядок и беспорядок. Нам нужно понимать, о чем идет речь, будь то книга, фильм, который мы смотрим, или веб-сайт, который мы посещаем. Цель информационной архитектуры — упорядочить части веб-сайта так, чтобы они имели смысл для тех, кто просматривает его.

Возьмем аналогию с мешком блоков. Когда вы открываете его и высыпаете содержимое, вы получаете запутанный беспорядок. Вы можете упорядочить их осмысленным образом, комбинируя, классифицируя и складывая их друг в друга. Информационная архитектура включает в себя классификацию и размещение вашего материала, логическим образом, подходящим для вас и вашего конечного пользователя.

Взгляд на некоторые элементы, которые входят в разработку эффективного веб-сайта:

Определите какой контент вам нужен, чтобы передать повествование вашего бренда? Выясните каждый компонент, необходимый для того, чтобы сообщить то, что вы хотите сказать своей аудитории.

Классифицируйте: на этом этапе вы должны классифицировать и разделить свой материал, чтобы его можно было включить в макет.

Создайте карту: систематизируйте и структурируйте материал, демонстрируя, как каждая концепция или фрагмент контента приведет к следующему шагу пользователя.

Процесс создания информационной архитектуры включает организацию контента в разумной иерархии. Эта структура описывает, как люди будут использовать понятия, представленные в логической последовательности.

Сортировка карточек является популярным подходом для достижения этой цели, и ее можно выполнить обычным способом с помощью бумаги и ручки или с помощью программного обеспечения, такого как Optimal Sort и UserZoom.

Каркасы для веб-сайтов

Каркас — это двухмерный (2D) план, отображающий структуру каждой страницы с визуальными индикаторами, такими как линии, сетки и блоки, указывающие, где будет размещен контент, изображения и другие компоненты. Они могут быть с высоким разрешением, детализированными или с низким разрешением и минималистичными для каждой страницы. Каркасы — ценный инструмент как для дизайнеров, так и для разработчиков. Они действуют как основа, предоставляя структуру, необходимую для создания веб-сайта.

Одним из способов использования вайрфреймов является общение. Это наглядный метод демонстрации того, как будут создаваться веб-страницы для всех, независимо от их работы.

Мокапы и разработка прототипов

Некоторые люди не уверены в различиях между варфреймом, макетом и прототипом. Все они имеют какую-то функцию.

Каркас обрисовывает в общих чертах и ​​организует каждую страницу в дизайне вместо подробной спецификации Adobe Photoshop или Illustrator. Хотя их возможности различаются, они обычно не содержат функциональных соединений или эстетических улучшений. Они здесь, чтобы показать, как каждая страница будет выглядеть с широкой точки зрения.

Каркас на один шаг ниже мокапа. Мокапы — это графические представления дизайна, которые берут то, что было создано с помощью каркасов. Может быть какой-то функционал, например навигация, но упор делается на отображение дизайна.

Прототипы — это почти полные представления дизайна. Будет сделано все, от информационной архитектуры до навигации, взаимодействий и важных визуальных блоков и блоков контента. Не обязательно иметь каждую мелочь, но все, с чем пользователь захочет взаимодействовать и получать удовольствие, должно быть доступно. Элементы, которые вы хотите, чтобы пользователь заметил при взаимодействии с вашим продуктом, были включены. Он подразумевает такие функции, как кнопки призыва к действию, анимацию и другие динамические компоненты. Прототипы позволяют получать отзывы и вносить изменения перед запуском. У вас могут быть низкоточные и высокоточные прототипы с прототипированием. Прототипы высокой точности предназначены для тестирования в реальном мире и демонстрации того, как продукт работает на практике. Напротив, высокоточные прототипы больше ориентированы на функциональность, чем на внешний вид.

Юзабилити-тестирование

Пришло время провести юзабилити-тестирование после того, как вы завершили практический прототип. Это означает, что кто-то, кто не знаком с дизайном, впервые испытает его.

Юзабилити-тестирование часто проводится лично или дистанционно. Наличие других в точном месте позволяет вам наблюдать, как люди себя чувствуют во время использования Интернета. Это позволит вам получить беспристрастный отзыв о вашем дизайне и определить, что не работает.

Задачи должны быть подробно изложены, чтобы люди могли их выполнить. Если вы создаете веб-сайт электронной коммерции, вы можете попросить их пройти этапы добавления товаров в корзину и оформления заказа. Или, может быть, вы хотите, чтобы они нашли ответ на частый вопрос о вашем продукте или услуге. Посмотрите, насколько сложно или просто пользователю изучить материал, и у вас будет масса данных о том, является ли дизайн практичным, и о любых модификациях, которые необходимо внести.

Юзабилити-тестирование можно проводить на протяжении всего процесса проектирования, но оно более эффективно на ранних стадиях. Модификации проще сделать на раннем этапе. Внесение изменений в структуру, навигацию и информационную архитектуру на ранних этапах занимает меньше времени, чем попытка сделать все в конце.

Пользователи должны быть в центре вашего дизайна взаимодействия с пользователем

Легко увлечься новейшими тенденциями и причудами онлайн-дизайна. Вместо того, чтобы пытаться создать самый современный и стильный дизайн веб-сайта, лучше создать что-то, что никогда не потеряет связи с ожиданиями пользователей. Пользовательский опыт вашего веб-сайта определяется тем, насколько он прост в использовании, насколько хорошо он организован и насколько он последователен. Самый важный вывод заключается в том, что пользовательский опыт связан с эмпатией — гарантией того, что пользователи получают все, что им нужно, чтобы иметь положительный и удовлетворительный опыт.