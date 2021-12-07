В наше время каждый бизнес по мере своего развития рано или поздно приходит к необходимости автоматизировать рабочий процесс. Автоматизация рабочего процесса решает сразу несколько проблем бизнеса:

медленная скорость работы;

малые продажи и обороты;

частые ошибки из-за человеческого фактора;

выгорание сотрудников из-за перегруза и выполнения скучных рутинных задач;

некачественный сбор статистики и, как следствие, ошибочное планирование целей бизнеса.

Для автоматизации рабочего процесса можно использовать несколько подходов: полный цикл разработки необходимых приложений с нуля или сокращение цикла разработки приложения с помощью no-code.

При no-code разработке у вас нет необходимости писать код для приложения с нуля. При таком подходе вы можете оперативно создать приложение для бизнеса, воспользовавшись готовыми шаблонами. Кроме того, существуют платформы с генерацией исходного кода в режиме реального времени с помощью нейросетей.

На сегодня в понятие no-code входит возможность не только создания веб и мобильных приложений, но и создание роботов и ботов, автоматическое развертывание в различных облачных хранилищах, построение базы данных и бизнес-логики, а также интеграции с огромным количеством самых популярных сервисов и платежных систем. Это в десятки раз сокращает время на разработку и бюджет разработки.

Шаги к успешной автоматизации рабочего процесса

В этой статье мы постарались раскрыть для вас шаги на пути к успешной автоматизации рабочего процесса вашего бизнеса с помощью no-code технологий. Воспользуйтесь ими, чтобы начать уже сегодня.

1. Установите конечную цель автоматизации рабочего процесс

Перед тем, как начать автоматизацию рабочего процесса вашего бизнеса, важно обозначить ее цель. Задайте себе вопросы:

Какую главную задачу должна решить автоматизация рабочего процесса?

По каким показателям я смогу узнать, что цель достигнута?

Сейчас необходимо автоматизировать весь рабочий процесс моей компании или только отдельные этапы бизнес-процессов? Какие именно?

Это долгосрочная автоматизация с перспективой или временное решение?

Какой бюджет я могу выделить на автоматизацию?

Могу ли я себе позволить нанять команду разработчиков или мне нужно сократить затраты?

Ответы на эти вопросы помогут вам в будущем избежать проблем в процессе и после внедрения автоматизации. Если вы правильно проведете анализ, вы не столкнетесь с ситуацией, когда есть чемодан без ручки, который и выкинуть жалко, и нести дальше неудобно.

2. Составьте список бизнес-процессов вашей компании

Главной задачей автоматизации бизнес-процессов является организация работ в каждом конкретном сегменте компании. Поэтому составьте список бизнес-процессов, которые нуждаются в автоматизации в первую очередь. Возможно, далеко не все бизнес-процессы вашей компании необходимо автоматизировать, чтобы достичь желанной цели, а всего лишь несколько или процессы одного отдела.

Например, у вас свой бизнес по пошиву верхней одежды: есть отдел дизайна, поставки сырья, цех и швеи, отдел маркетинга. И вы заметили, что ваши швеи больше не справляются с объемом заказов и сдвигается срок выдачи партии. Вы провели опрос и определили, что им трудно ориентироваться в расширенном модельном ряде и оперативно обучаться качественно изготавливать новые модели. Что может помочь в такой ситуации: пересмотр графика работы, изменение длительности и количества смен, пересмотр оплаты труда, найм новых сотрудников?

Возможно, лучше создать приложение, которое будет показывать каждой швее на телефоне обновления модельного ряда с уведомлениями, подгружать старые и новые выкройки в любой момент времени, видео пошива пробного образца, важные комментарии, содержать общий прямой чат с начальником цеха и коллегами, чтобы можно было вникать в задачи в нерабочее время, например, в пути на работу, а в рабочем процессе быть уже более подготовленным специалистом.

Определите, какие бизнес-процессы нужны в вашем приложении и с этим пониманием вы сможете двигаться дальше.

3. Создайте карту взаимодействия бизнес-процессов

Теперь, когда у вас есть список всех актуальных бизнес-процессов под автоматизацию, нанесите их на чистый лист в виде блоков, чтобы правильно выстроить связи между ними. В каких моментах они пересекаются и стыкуются? Как происходит их взаимодействие, с помощью каких инструментов? Как вы контролируете, что стыковка произошла успешно и процессы работают? Визуальное отображение в виде схемы поможет лучше понять как устроены бизнес-процессы вашей компании, какие из этапов являются ключевыми и на что стоит обратить внимание в процессе автоматизации.

4. Разработайте/уточните чек-листы и KPI ваших бизнес-процессов

Здесь необходимо поднять чек-листы и KPI ваших сотрудников, переработать, если они устарели, или прописать, в случае, если их не было вообще.

Вам помогут ответы на такие вопросы по каждому участнику бизнес-процесса, который вы хотите автоматизировать:

Какие шаги выполняет каждый участник бизнес-процесса?

Какие данные необходимы каждому участнику бизнес-процесса для выполнения своей работы?

Какие контрольные точки определяют, как он продвигается?

Какой результат работы участника бизнес-процесса вы получаете на выходе?

Как происходит процесс правок, если он есть?

Наличие точных и понятных чек-листов и прописанных KPI ускорит любой проект по разработке программного обеспечения.

5. Назначьте своего сотрудника для курирования автоматизации

Конструкторы no-code позволяют вашим сотрудникам как самим собирать приложения, так и обращаться к no-code разработчикам за сборкой и только курировать процесс создания приложения. В любом случае вам понадобится выбрать сотрудника, ответственного за процесс автоматизации. Конечно, лучше, если это будет человек с базовыми техническими знаниями и, самое главное, человек, который хорошо знает и понимает все бизнес-процессы компании.

6. Ознакомьтесь с вариантами no-code конструкторов и платформ

С каждым годом технологии no-code развиваются и появляется все больше предложений no-code конструкторов и платформ на рынке. Также, расширяется их функционал: можно собрать как простой лендинг, так и полноценный сайт с динамическим контентом (например, бэкенд нашего сайта собран на нашей же no-code платформе); как приложение для заказа еды, которое будет полностью синхронизироваться с приложением для курьеров, так и сложную CRM с нуля. Ознакомьтесь с лучшими no-code платформами и выберите ту, которая больше всего соответствует вашей задаче по автоматизации бизнес-процессов. Лучшие no-code платформы и инструменты в 2022 году мы собрали для вас в этой статье.

7. Обратитесь к AppMaster.io за лучшим решением

Наша no-code платформа имеет концепцию все-в-одном, поэтому AppMaster.io является лучшим решением для создания большинства типов приложений. На нашем конструкторе no-code можно собрать настоящий бэкенд, который будет идентичен бэкенду в приложениях, написанных классическим методом разработки. AppMaster.io генерирует человекочитаемый код, который, при необходимости, можно экспортировать. Мы создали удобный редактор бизнес-процессов, который позволяет собрать сложное приложение за несколько дней. Сборка происходит с помощью простых drag-and-drop конструкторов: перетяните элементы на рабочую область и настройте их. К вашему приложению можно подключить огромное количество интеграций с другими сервисами. Сейчас на платформе уже более 40 модулей для ускорения разработки вашего приложения. Правки в собранное приложение вносятся в режиме реального времени. То есть, вам не придется после внесения правок заново публиковать мобильное приложение на маркетплейсах, все правки публикуются автоматически. Это невероятно удобно. Наш Health Care Monitor и система отчетов об ошибках (журнал логов) позволяет держать руку на пульсе работы приложения и мгновенно вносить исправления. Поэтому на AppMaster.io можно собрать приложение любой сложности, даже “новый Facebook”.

Выводы

Вы можете автоматизировать рабочий процесс вашей компании экономно и быстро с помощью конструкторов и инструментов no-code. Предварительно стоит пройти несколько шагов для того, чтобы процесс автоматизации стал для вас максимально оптимальным и успешным:

установка конечной цели автоматизации рабочего процесса;

составление списка бизнес-процессов вашей компании;

создание карты взаимодействия бизнес-процессов;

уточнение чек-листов и KPI бизнес-процессов;

назначение ответственного лица за курирование автоматизацией;

ознакомление с вариантами no-code конструкторов и платформ;

выбор самой функциональной платформы, как, например, AppMaster.io.

Вы можете начать автоматизацию рабочего процесса с нами, с AppMaster.io. Мы будем сопровождать процесс и помогать вам на каждом шагу по вашему желанию. Также, у нас есть классная партнерская программа для no-code разработчиков. Напишите нам, чтобы узнать больше.

Будущее бизнеса за no-code!