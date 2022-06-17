Список современных инструментов и технологий, доступных для разработки мобильных приложений, бесконечен, поскольку индустрия разработки быстро развивается, и регулярно появляются новые платформы. Поиск подходящего инструмента для разработки мобильных приложений является сложной задачей для новичков и довольно сложной для опытных разработчиков, поскольку им приходится изучать различные технологии и осваивать их. В этой статье представлено полное руководство по лучшим инструментам разработки мобильных приложений для Android и iOS в 2022 году.

Топ 4 фактора, которые следует учитывать при выборе инструмента разработки мобильных приложений

Перед тем как перейти к рассмотрению различных инструментов разработки, доступных на рынке, давайте обсудим 4 фактора, которые следует учитывать при выборе инструмента разработки приложений.

Фактор 1 - удобство использования



Интерфейс инструмента разработки мобильных приложений должен быть удобным и эффективно работать в соответствии с ожиданиями разработчика. Большинство разработчиков также нуждаются в функциях совместной работы в таких инструментах, поскольку над крупномасштабными мобильными приложениями часто работают большие команды. Поэтому общие функции и удобство использования инструмента разработки должны быть на первом месте при оценке инструмента.

Фактор 2 - Бюджет



Бюджет может стать решающим фактором при выборе лучшего инструмента разработки мобильных приложений в соответствии с вашими потребностями. Разработка мобильных приложений имеет множество различных аспектов, таких как лицензирование, создание инфраструктуры или бэкенда, а также развертывание приложения. Эти переменные делают процесс разработки дорогостоящим.

Классический подход к разработке мобильных приложений заключается в том, что вы нанимаете разработчика или команду разработчиков для создания приложения с нуля. Это дорогостоящий подход к разработке, поскольку он предполагает оплату услуг профессиональных разработчиков, которые часто берут большие деньги.

Альтернативным надежным подходом к разработке является использование эффективной платформы no-code, которая позволяет быстро создавать приложения по доступной цене. Более того, платформы разработки no-code полезны как для программистов, так и для непрограммистов. Это поможет вам сократить как краткосрочные, так и долгосрочные затраты на разработку.

Фактор 3 - Безопасность и интеграция



Надежная разработка мобильных приложений предусматривает различные встроенные инструменты и функции безопасности, которые обеспечивают сохранность и безопасность приложения в процессе разработки и после развертывания. В большинстве современных инструментов разработки для Android и iOS особое внимание уделяется функциям безопасности, поскольку разработчики сегодня требуют максимальной защиты, чтобы сделать процесс разработки безопасным и эффективным.

Кроме того, интеграция инструмента разработки мобильных приложений с другими системами и сервисами одинаково важна для создания удобного фронтенда и безопасного бэкенда. Поэтому программное обеспечение для разработки приложений должно поддерживать быструю и простую интеграцию с другими инструментами и системами.

Фактор 4 - развертывание



Масштабируемость, производительность и доступность инструмента разработки мобильных приложений влияют на развертывание. Вы должны знать, как средство разработки позволяет поддерживать приложение и внедрять обновления, которые обычно требуют значительных ресурсов.

Интеграция со сторонними инструментами и сервисами также влияет на развертывание, оказывая воздействие на производительность приложения. Поэтому необходимо определить, насколько вы хотите контролировать приложение и насколько вы можете настроить процесс развертывания.

Важность выбора подходящего инструмента разработки мобильных приложений



Выбор подходящего инструмента разработки мобильных приложений имеет решающее значение для успеха любого мобильного приложения. В противном случае многие мобильные приложения терпят неудачу из-за низкого качества и плохого пользовательского опыта.

Следующие факторы являются одними из наиболее важных, почему вы должны быть знакомы с новейшими инструментами разработки мобильных приложений и выбрать подходящую платформу в соответствии с вашими требованиями:

Предлагайте отличный пользовательский опыт



Важно предложить отличный пользовательский опыт вашей целевой аудитории через ваше приложение. Согласно исследованию, 80% пользователей, скорее всего, откажутся от приложения после трех попыток, если оно не будет удобным для пользователя. Вы можете обеспечить удовлетворительный пользовательский опыт только тогда, когда инструмент разработки достаточно подходит для создания удобного интерфейса. Общими характеристиками, позволяющими обеспечить удовлетворительный пользовательский опыт, являются простая и быстрая регистрация, удобная навигация, быстрая загрузка страниц и легкий доступ к основным функциям приложения.

Цель приложения



Разрабатывается ли приложение для профессиональных или развлекательных целей, оно должно быть достаточно увлекательным, чтобы превратить целевую аудиторию в лояльных пользователей. Важно иметь четкое видение и программу приложения и попытаться решить реальную проблему пользователя. Как только вы полностью ознакомитесь с требованиями к приложению и четко определитесь с планом, вы сможете выбрать подходящий инструмент для разработки мобильного приложения.

На разработку любого мобильного приложения влияет множество различных факторов. Хорошо то, что современные инструменты и технологии разработки мобильных приложений облегчают разработку мобильных приложений для всех видов пользователей, а также компаний, быстро и эффективно. Ниже представлен 21 лучший инструмент разработки мобильных приложений, о которых вы должны знать в 2022 году.

Топ 21 инструмент разработки мобильных приложений



Множество различных факторов влияет на разработку любого мобильного приложения. Хорошо то, что современные инструменты и технологии разработки мобильных приложений упрощают разработку мобильных приложений для всех видов пользователей и компаний. Ниже представлен 21 лучший инструмент разработки мобильных приложений, о котором вы должны знать в 2022 году.

1. AppMaster

Если у вас нет навыков кодирования, но вы хотите создать визуально привлекательное и удобное приложение, вы можете полностью положиться на AppMaster, который сделает эту работу за вас. Эффективная платформа, не требующая кодирования, позволяет создавать веб- и нативные мобильные приложения с помощью визуального конструктора drag-and-drop.

Кроме того, вы можете использовать AppMaster для создания настоящего бэкенда, генерируемого искусственным интеллектом. Это очень уникальная функция, поскольку большинство других конструкторов мобильных приложений часто сосредоточены на создании фронтенда, тогда как AppMaster позволяет создавать и фронтенд, и бэкенд всего за несколько кликов.

2. Jamf

Jamf - это инструмент разработки приложений для iOS. В настоящее время он не поддерживает приложения для Android, поскольку его основная функция - облегчить пользователям подключение, управление и разработку приложений Apple. Он предоставляет различные пакеты, предназначенные для образовательных и деловых целей. Функциональные возможности Jamf показывают, что это гораздо больше, чем инструмент для разработки приложений. Он предлагает расширенные возможности, такие как различные конфигурации VPN, управление путями iOS-устройств, быстрая интеграция с электронной почтой и календарем. Существенным недостатком Jamf является то, что он ограничен приложениями для iOS, поскольку в наше время кроссплатформенная мобильная разработка важна для разработчиков, чтобы экономить время и создавать оптимизированные приложения как для Android, так и для iOS.

3. Appery.io

Appery - это современная платформа для разработки мобильных приложений, основанная на облачных технологиях. Другими словами, она позволяет разрабатывать мобильные приложения без загрузки какого-либо внешнего инструмента на вашу систему. Поэтому процесс разработки приложений с Appery быстрее и проще. Функция drag-and-drop в Appery делает его подходящим как для начинающих, так и для профессиональных разработчиков. Одной из наиболее выгодных особенностей использования Appery является то, что это кроссплатформенный инструмент разработки. Таким образом, вам не придется тратить время, деньги и энергию на создание приложений для Android и iOS по отдельности. Вместо этого вы можете использовать одну и ту же платформу для создания приложения, работающего на всех типах мобильных устройств.

4. Buddy

Buddy - это удобный инструмент разработки мобильных приложений, который позволяет вам легко развертывать различные типы приложений, полагаясь на его предварительно настроенные функции и сервисы. Автоматизация функций разработки и развертывания приложений - это эффективный способ ускорить процесс разработки. Buddy также предоставляет различные возможности для тестирования приложений, предназначенных для Android или iOS. Сам инструмент разработки имеет чистый пользовательский интерфейс, который позволяет выполнить более 120 действий для создания удобного приложения. Он также поддерживает различные языки программирования и фреймворки, такие как React Native, Flutter, Fastlane, Cordova и многие другие.

5. Kobiton

Kobiton - это эффективный инструмент разработки мобильных приложений, который фокусируется на тщательном тестировании приложения перед его развертыванием. В результате он позволяет предотвратить ошибки еще до завершения этапа тестирования. Некоторые из основных возможностей Kobiton включают функциональное тестирование, улучшение производительности и автоматизацию визуального тестирования для устранения ошибок и проблем до развертывания приложения.

6. AppMakr

AppMakr - популярный кроссплатформенный инструмент разработки мобильных приложений, который предоставляет удобный интерфейс, позволяющий частным лицам и компаниям создавать приложения, способные удовлетворить ваши требования и привлечь целевую аудиторию. Бесплатной версии AppMakr обычно достаточно для удовлетворения требований большинства разработчиков. Однако если вы ищете дополнительные возможности и хотите поэкспериментировать с более продвинутыми функциями разработки, вы можете приобрести один из премиум-пакетов AppMakr.

7. AppyPie

Appypie быстро становится популярным программным обеспечением для разработки мобильных приложений, поскольку обещает создавать масштабируемые и удобные приложения без какого-либо кодирования. Вы также можете без проблем интегрировать социальные сети и другие сторонние инструменты, такие как SoundCloud и Shoutcast. Одной из самых популярных особенностей AppyPie является возможность создания многоязычных приложений, поэтому если вы нацелены на глобальную аудиторию, вы можете положиться на AppyPie. Кроме того, в приложениях, созданных AppyPie, можно добавлять GPS-координаты для отслеживания.

8. BizinessApps

Как следует из названия, BizinessApps предназначен для компаний, которые хотят создать надежное приложение для своих клиентов. Компании с современными бизнес-моделями понимают, насколько важно полагаться на удобные приложения для повышения социальной активности и увеличения прибыли. Если вы владелец бизнеса, который хочет создать приложение для своей компании, вы можете использовать BizinessApps, потому что он предлагает большую автоматизацию процессов разработки. Более того, он также облегчает развертывание конечного продукта.

9. Swiftic

Swiftic - это программа для разработки приложений для iOS с удобным интерфейсом, позволяющая любому создать приложение с нуля. Она имеет множество других функций, полезных при разработке мобильных приложений как для начинающих, так и для опытных разработчиков. С помощью Swiftic вы можете создать уникальное и индивидуальное приложение и опубликовать его в магазине Apple. Более того, он предлагает несколько шаблонов для push-уведомлений, чтобы пользователи не игнорировали ваше приложение после его установки. В целом, Swiftic - это полезный инструмент разработки, который можно использовать, если вы хотите создать приложение только для iOS.

10. Google Apps

Помимо технических аспектов разработки мобильных приложений, вы также должны сосредоточиться на управлении командой, отслеживании этапов и документации приложения, чтобы обеспечить быструю и эффективную разработку. Google Apps - один из таких инструментов разработки мобильных приложений, который позволяет создавать приложения и вести тщательный учет всего процесса с помощью функций управления.

11. Appian Quick Apps

Appian Quick Apps - один из самых надежных инструментов разработки для начинающих. Он имеет интерфейс drag-and-drop, который подходит для начинающих и неопытных разработчиков. Appian также предлагает подробное руководство, которое сопровождает пользователей на каждом шагу, чтобы они могли создать приложение, не сталкиваясь с трудностями. Все, что вам нужно сделать, это заполнить информацию в соответствующих полях, а инструмент будет собирать и анализировать данные, чтобы автоматизировать процесс разработки. По завершении процесса разработки вы получите мобильное приложение со всеми необходимыми функциями.

12. Xamarin

Xamarin - это популярное программное обеспечение для разработки мобильных приложений для нативных приложений. Она немного более технична, чем другие инструменты разработки. Тем не менее, использование Xamarin очень выгодно, поскольку позволяет создавать приложения для iOS, Android и Windows. Он использует эффективную структуру и рабочие процедуры для быстрого и простого взаимодействия с API мобильных устройств. Xamarin также имеет магазин компонентов, в котором вы можете найти различные элементы управления пользовательским интерфейсом, кроссплатформенные библиотеки и библиотеки сторонних разработчиков, чтобы получить доступ к дополнительным возможностям разработки. В целом, Xamarin известен своим магазином компонентов и быстрым временем разработки, что также полезно для снижения стоимости разработки.

13. Kony Visualizer

Kony Visualizer - это инструмент разработки, который фокусируется на технологии носимых устройств и помогает компаниям повысить вовлеченность клиентов с помощью современных функций, встроенных в носимые устройства. Этот инструмент делает шаг дальше, чем кроссплатформенная разработка, поскольку вы можете создавать приложения, даже если у вас нет значительного опыта кодирования.

14. Appcelerator

Если вы хотите создать приложение без написания длинных файлов кода, вам стоит воспользоваться Appcelerator. Он позволяет создавать приложения с очень небольшим количеством строк кода. Более того, приложения, созданные с помощью Appcelerator, совместимы с Windows, Android, iOS и браузерными приложениями. Appcelerator выгодно отличается от других платформ разработки мобильных приложений тем, что предоставляет большие возможности облака и поддерживает быструю разработку приложений. С помощью Appcelerator можно создавать многоязычные приложения и развертывать их в разных регионах.

15. Perfecto Mobile

Perfecto Mobile - это, прежде всего, инструмент для тестирования мобильных приложений, который помогает устранить различные типы ошибок, погрешностей и проблем перед их публичным запуском. Благодаря облачной среде автоматизированного тестирования, вы можете проводить тщательное тестирование с помощью Perfecto Mobile. Цель комплексного тестирования - убедиться, что приложение не содержит ошибок и обеспечивает надежную и простую навигацию для пользователей.

16. Ionic

Ionic - это фреймворк для разработки, который в основном предназначен для создания гибридных мобильных приложений. Вы можете использовать Ionic для разработки мобильных приложений с использованием популярных веб-технологий, таких как SASS, HTML5 и CSS. Ionic довольно популярен среди профессиональных разработчиков, поскольку он облегчает разработку прогрессивных веб-приложений и нативных мобильных приложений как для Android, так и для iOS. Вы можете создать удобное интерактивное приложение с помощью различных функций и сервисов Ionic.

17. AppInstitute

AppInstitute - это онлайн-инструмент для создания приложений, который предоставляет различные возможности для создания приложений и брендинга. В основном он предназначен для владельцев бизнеса, особенно для тех, кто ведет малый бизнес и не имеет опыта разработки приложений.

18. Alpha Anywhere

Alpha Anywhere - это современный инструмент разработки, который поддерживает быструю разработку и развертывание мобильных приложений. Его можно использовать для создания кроссплатформенных веб-приложений и мобильных приложений. Кроме того, он обеспечивает безопасность данных премиум-класса, что гарантирует защиту приложения от различных видов киберугроз.

19. Kinvey

Kinvey - это мощное и эффективное приложение для разработки мобильных приложений, которое позволяет использовать мобильный бэкэнд в качестве инструмента обслуживания. Однако имейте в виду, что Kinvey - дорогое программное обеспечение для разработки, поскольку оно предназначено для крупных компаний и профессионального бизнеса.

20. Mobincube

Mobincube - это эффективный инструмент разработки мобильных приложений, который позволяет создавать различные типы мобильных приложений с нуля. Вы можете использовать его для создания приложений для бизнеса, образования, развлечений или любых других личных целей. Преимуществом использования Mobincube является возможность интеграции со многими сторонними решениями, которые помогут вам в разработке сложных функциональных возможностей.

21. Longrange

Longrange - это платформа для разработки нативных мобильных приложений, которая предоставляет различные компоненты, такие как навигация, представления форм, команды и вкладки. Если вы ищете инструмент для разработки нативных приложений, то Longrange может стать для вас одним из наиболее эффективных вариантов. Однако это дорогой инструмент разработки, поэтому лучше полагаться на платформы разработки без кодирования, чтобы удовлетворить ваши требования в рамках ограниченного бюджета и достичь тех же результатов.

Вы должны знать об этих 21 лучших инструментах разработки мобильных приложений в 2022 году, чтобы быстро создавать эффективные, надежные и удобные приложения.

Какой лучший способ разработки мобильных приложений?



После того как вы выбрали подходящее программное обеспечение для разработки, следующий шаг - правильное планирование и разработка приложения. Чтобы разработать любое приложение, следуйте этим шести общим шагам:

Шаг 1 - Концептуализация приложения



Чтобы процесс разработки прошел быстро и гладко, необходимо сосредоточиться на правильном планировании. Оно включает в себя создание детальной концепции приложения, чтобы определить цели, которых вы хотите достичь с помощью мобильного приложения. Хорошо проработанное видение проекта будет служить ориентиром на протяжении всего цикла разработки программного обеспечения.

Шаг 2 - Определение потока доходов



Как правило, разработчики и создатели приложений определяют поток доходов приложения на более позднем этапе. Однако вам следует начать думать об этом в самом начале процесса разработки, поскольку это может повлиять на общий бюджет приложения и дизайн пользовательского интерфейса. Распространенными способами получения дохода от приложения являются покупки в приложении, магазины электронной коммерции, платные файлы для скачивания и реклама в приложении.

Шаг 3 - Оценка требований



Вы никогда не ошибетесь, добавив слишком много функций и возможностей в одно мобильное приложение, особенно в его первую версию. Эффективное решение по разработке приложений заключается в том, что вы включаете только необходимые функции в первую версию и добавляете другие функции на основе отзывов пользователей. Процесс оценки требований может стать более эффективным, если вы создадите подробные документы, такие как спецификация требований к программному обеспечению (SRS). Такие документы также полезны в процессах обновления, поскольку если любой другой разработчик будет работать над тем же приложением, он сможет понять его по стандартным документам.

Шаг 4 - Разработка пользовательского интерфейса UI/UX



Разработка пользовательского интерфейса мобильного приложения - один из самых важных этапов, поскольку общий пользовательский опыт влияет на уровень успеха любого приложения. Этот шаг включает в себя добавление соответствующих цветов, графики, стиля и общего дизайна для обеспечения удовлетворительного пользовательского опыта. Профессиональный дизайнер приложений на этом этапе создает макеты с высокой точностью, чтобы помочь вам оценить общий вид и ощущение от приложения. Макеты также важны для обеспечения доступности и согласованности дизайна приложения. Одними из самых популярных инструментов для создания макетов в настоящее время являются Adobe XD, Placeit и Custom Scene.

Если пользователей не устраивает интерфейс мобильного приложения, велика вероятность, что они перейдут на другое аналогичное приложение. Поэтому, даже если разработка привлекательного и интересного UI/UX требует времени, вам следует запастись терпением, поскольку правильное планирование и проектирование приложения значительно упростит и ускорит его разработку и внедрение.

Шаг 5 - Разработка и тестирование



После разработки приложения следующим шагом будет его разработка. Для разработки следует выбрать тестовую среду, чтобы обеспечить тестирование приложения на протяжении всего этапа разработки. Важно уделить особое внимание тестированию, чтобы устранить многочисленные ошибки, погрешности и проблемы, которые могут возникнуть в первой версии любого приложения. Кроме того, для обеспечения безопасности и сохранности файлов кодирования следует использовать инструмент управления паролями. Это также поможет вам создать безопасную рабочую среду, особенно когда вы сотрудничаете с разработчиками.

Шаг 6 - Маркетинг и развертывание



На последнем этапе необходимо продвинуть приложение на рынок для вашей целевой аудитории, используя подходящие фотографии, видео и маркетинговые каналы, такие как социальные сети. Хорошо, что лучшие инструменты разработки мобильных приложений, такие как те, о которых идет речь в этой статье, позволяют разработчикам быстро продвигать и развертывать свои приложения.

Вывод - какой конструктор мобильных приложений лучше?



Быстрые, простые и удобные конструкторы приложений становятся лидерами в индустрии разработки мобильных приложений. Большинство современных конструкторов приложений сосредоточены на предоставлении функции drag-and-drop, позволяющей любому желающему создать приложение и добавить необходимые функции. Значение конструкторов приложений растет, поскольку пользователям, включая профессиональных разработчиков, требуются быстрые решения для разработки. Частные лица и предприятия, особенно малые, не могут использовать традиционный путь найма компании-разработчика, поскольку это дорогой и долгий процесс. Вам придется оценивать компании-разработчики по длинному критерию, чтобы определить, смогут ли они выполнить ваши требования.

Хорошо то, что современные платформы разработки приложений, такие как AppMaster, избавили вас от необходимости тратить лишние деньги на традиционный подход к разработке мобильных приложений. Вместо этого вы можете положиться на функции "без кодирования", чтобы быстро и эффективно создать удобное мобильное приложение для Android и iOS одновременно.

Кроме того, в настоящее время существует множество платформ для разработки приложений.