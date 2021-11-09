У крупных организаций и предприятий есть много строгих сроков, которые нужно соблюдать, и правил, которым нужно следовать. Им приходится регулярно решать широкий круг задач. В результате важно оптимизировать бизнес-операции, чтобы минимизировать временные и финансовые затраты.

Один из лучших способов оптимизации бизнеса — интегрировать процедуры разработки корпоративных мобильных приложений с помощью современных технологий. Значительное большинство предприятий корпоративного уровня полагаются на мобильные корпоративные приложения, чтобы максимизировать эффективность как сотрудников, так и клиентов.

Однако было бы полезно, если бы вы помнили, что корпоративное приложение отличается от традиционных приложений, которые мы используем и видим в нашей повседневной жизни. Большинство приложений, разработанных для крупного бизнеса, призваны решить конкретную проблему конкретной компании. В процедурах разработки корпоративных приложений существует множество нюансов и подводных камней. Поэтому цель этой статьи — подробно обсудить различные аспекты разработки корпоративных мобильных приложений.

Что такое разработка корпоративных мобильных приложений?

Разработка корпоративных мобильных приложений — это процесс разработки и развертывания масштабируемых мобильных приложений, помогающих предприятиям оптимизировать свои бизнес-операции и повышать производительность . Помимо повышения производительности и снижения затрат, целью использования мобильных корпоративных приложений является предоставление программного обеспечения, ориентированного на пользователя, для наилучшего взаимодействия с клиентами и сотрудниками.

Конкретные преимущества и функции корпоративного мобильного приложения сильно различаются в зависимости от ситуации. Он может быть создан как для внутренних, так и для внешних целей. Точно так же такие приложения могут быть похожи на многочисленные приложения, доступные на рынке, или они могут быть совершенно уникальными программными решениями для выполнения определенных требований организации.

Примеры мобильных корпоративных приложений

Если вы хотите, чтобы ваше мобильное корпоративное приложение было успешным и поднималось в чартах в магазинах мобильных игр, таких как Google Play Store и iOS Store, вам следует взглянуть на некоторые популярные примеры корпоративных приложений.

Эффективная разработка, всестороннее тестирование и реализация надежных маркетинговых стратегий — вот некоторые из наиболее важных факторов, которые выделяют корпоративное приложение среди конкурентов и обеспечивают вашему бизнесу бурный успех. Ниже приведены некоторые из популярных на рынке корпоративных мобильных приложений.

Увеличить

Zoom — один из самых популярных бесплатных сервисов, который позволяет людям общаться в любой точке мира в любое время. Вы можете загрузить его и установить на несколько устройств, таких как Android, Windows и Mac. Многие успешные фирмы используют Zoom для общения, например, для встреч, вебинаров и т. д.

На следующем графике показан доход Zoom за четыре года. Массовый прирост во втором квартале 2020 года связан с пандемией коронавируса, когда люди во всем мире начали использовать Zoom для видеоконференций.

MailChimp

Скорее всего, вы знакомы с MailChimp. Это был один из первых и самых простых способов для нетехнических людей составить электронное письмо. MailChimp продолжает предоставлять отличные услуги, регулярно обновляя свой пользовательский интерфейс. MailChimp удалось стать одной из самых успешных корпоративных платформ для целей маркетинга и брендинга.

Телеграмма

В настоящее время это неигровое программное обеспечение является самым загружаемым в мире. У облачного приложения для обмена сообщениями под названием Telegram уже есть миллионы пользователей. Что отличает Telegram от других мессенджеров? Как быстрота, так и безопасность показывают, что он был разработан после тщательного рассмотрения факторов, влияющих на корпоративное приложение.

AppMaster для CAD-систем

Автоматизация системы управления заказами Autodesk была создана без помощи кода. Он позволяет размещать заказы у дистрибьюторов в системах Autodesk, получать лицензионные подписки, получать доступ к потенциальным клиентам и многое другое.

В чем важность разработки корпоративных мобильных приложений?

О значимости мобильных корпоративных приложений можно судить по тому факту, что исследование Allied Market Research показывает, что мировой рынок корпоративных приложений оценивался в 238,36 млрд долларов в 2020 году и, как ожидается, вырастет до 527,40 млрд долларов к 2030 году .

Несколько различных факторов вызывают массовый всплеск популярности мобильных корпоративных мобильных приложений. Это становится необходимым для всех современных предприятий и руководителей, которые хотят пользоваться преимуществами цифровой революции.

Внедрение современных цифровых инструментов, технологий и стратегии позволяет компаниям оцифровывать и ускорять свои процессы, повышая производительность и увеличивая количество клиентов. В этой статье мы обсудим несколько других преимуществ разработки корпоративных мобильных приложений.

Как разработка корпоративных приложений может ускорить рост вашего бизнеса?

Существует множество различных факторов, из-за которых компаниям необходимо инвестировать в эффективные и надежные процедуры разработки корпоративных приложений. Хорошо разработанное корпоративное мобильное приложение может ускорить рост вашего бизнеса, улучшив его во многих отношениях.

Разработка корпоративных мобильных приложений не только повышает производительность труда сотрудников, но и значительно снижает расходы компании. Он позволяет хранить и систематизировать массивные данные и анализировать их для принятия более эффективных бизнес-решений. Продолжайте читать, чтобы узнать о различных преимуществах разработки корпоративных приложений, которые помогут вам развивать свой бизнес.

Повышение производительности сотрудников

С помощью мобильных бизнес-приложений работники и компании могут загружать все важные данные в любое время, что дает им доступ к сохраненной информации из любого места. Кроме того, поскольку к данным можно удобно получить доступ в режиме реального времени, что экономит время на их обработку и организацию, производительность сотрудников повышается. Это также избавляет сотрудников от необходимости регулярно поддерживать данные, повышая уровень их производительности вручную.

Обновленные записи

Независимо от того, где они находятся, предприятия, которые сильно зависят от водителей, техников или курьеров, всегда должны быть связаны. Ответ на вопрос, как развивать сервисную фирму, лежит через мобильные корпоративные приложения. Эти приложения связывают сотрудников и бизнес, а также информируют потребителей.

Повышение прибыльности

Чтобы обеспечить удобный пользовательский интерфейс и простую навигацию, бизнес вкладывает больше денег в дизайн, а также в разработку приложения. Это становится еще более важным для крупных компаний, потому что они должны обеспечить удовлетворительный пользовательский опыт для создания крупного успешного бизнеса. Меньшие расходы на техническое обслуживание, частые обновления и высокий уровень вовлеченности пользователей в корпоративные приложения — вот некоторые невероятные элементы, повышающие окупаемость инвестиций вашей компании.

Быстрое и простое управление задачами

Возможность легко организовывать и назначать задачи становится возможной, когда вся информация у вас под рукой.

Кроме того, имея выбор для мониторинга персонала, совещаний и операций компании, администрация может принимать обоснованные решения, а не позволять взглядам людей влиять на них. В конечном счете, оптимизация повседневных задач управления является основным преимуществом мобильных корпоративных приложений.

Автоматизация рабочего процесса

Интеграция корпоративных приложений (EAI), которая включает основные функции приложений в удобный интерфейс, помогает оптимизировать работу компании. Кроме того, это повышает открытость процессов и сотрудничество между отделами. Без создания интерфейсов для конкретных приложений и соединения их точка-точка автоматизация процессов с помощью EAI улучшает сотрудничество внутри групп и команд.

Повышение производительности

Корпоративное приложение может оповещать сотрудников о встречах, отменах, объявлениях и других важных событиях. Аналогичное программное обеспечение используется для доставки поздравлений с днем рождения или информации, связанной с событием. Все эти мероприятия не только быстрее повышают производительность компании, но и способствуют формированию позитивной корпоративной культуры.

Анализ данных

Предприятия могут получать свежую информацию для улучшения процесса принятия решений за счет внедрения новейших технологий. Корпоративные приложения являются ключом к развитию сервисной организации. Данные, которые получают сервисные организации, — это то, что они используют для работы, и с помощью приложений эти данные можно использовать для определения степени роста, тактики управления рисками и многого другого.

Улучшить удовлетворенность клиентов

Сочетание всех преимуществ, о которых вы только что прочитали, и важнейших элементов, таких как непревзойденная безопасность, шифрование данных, функциональная совместимость и доступ к данным в режиме реального времени, позволяет компаниям обеспечивать подлинное качество обслуживания клиентов. Удобное и безопасное корпоративное мобильное приложение означает, что вы можете привлечь больше потенциальных клиентов и превратить их в постоянных клиентов.

Как ускорить мобильное корпоративное приложение?

Прежде чем перейти к реальному быстрому процессу разработки мобильных корпоративных приложений, важно учитывать некоторые критические факторы.

Факторы, которые следует учитывать перед разработкой корпоративного мобильного приложения

Ниже приведены основные факторы, которые необходимо учитывать перед началом процесса разработки корпоративных мобильных приложений для бизнеса:

Пользовательский опыт (UX) и пользовательский интерфейс (UI)

Ваш пользовательский интерфейс и UX переплетены, и ваш UX представляет ваш бренд для клиентов и потенциальных клиентов. Тачпад коренным образом изменил то, как люди используют цифровые устройства. Благодаря растущей популярности смартфонов разработчики мобильных приложений смогли обеспечить невероятное взаимодействие с пользователями всего за несколько кликов. Следовательно, UI/UX теперь является благом как для предприятий, так и для разработчиков.

Предположим, что приложение, особенно корпоративное мобильное приложение, не имеет удобного интерфейса и не удовлетворяет пользователей. В этом случае это может нанести ущерб репутации организации и привести к тому, что пользователь перестанет использовать ваше приложение.

Проанализируйте целевую аудиторию

Одним из наиболее важных факторов, которые владельцы бизнеса должны учитывать перед созданием и разработкой своего корпоративного приложения, является понимание клиентской базы.

Пользователи, которые будут использовать приложение, их возрастной диапазон и страна, на которую вы хотите ориентироваться, являются важными факторами при создании и развертывании корпоративных приложений.

Бизнес-цели

Крайне важно сначала определить цели вашего развития, включая проблемы, которые они будут решать, и преимущества для вашего бизнеса. Например, если вы собираетесь создать мобильное корпоративное приложение для своих клиентов, вам необходимо составить список всех проблем, которые необходимо решить. Учитывайте ожидания и потребности ваших сотрудников в мобильном бизнес-приложении при разработке решения для них.

Выберите платформу

На другие характеристики корпоративного приложения влияет выбранная вами платформа. Предположим, вы решили создать приложение. В этом случае постарайтесь охватить как можно более широкую аудиторию. Двумя наиболее широко используемыми платформами на данный момент являются iOS от Apple и Android от Google.

Интеграция

Поскольку основной целью создания мобильных корпоративных приложений является обеспечение лучшего управления бизнесом, очень важно подумать о том, какие виды интеграции вам потребуются в будущем. Например, интеграция приложения с популярными платежными шлюзами, такими как PayPal, обычно необходима для большинства компаний, предоставляющих онлайн-продукты и услуги.

Скорее всего, вы уже используете корпоративную систему для регулярных операций компании. Ваше новое корпоративное мобильное приложение должно адаптироваться к инфраструктуре организации, чтобы избежать существенных сбоев. По этой причине крайне важно иметь адаптируемые API -интерфейсы, упрощающие интеграцию третьих лиц с вашими текущими рабочими процедурами.

Безопасность

Приняв решение о создании корпоративного мобильного приложения, вы должны рассмотреть важные вопросы, включая использование, передачу и хранение данных компании. Личные и бизнес-данные сотрудников сохраняются на одном смартфоне для установки мобильных приложений компании. Для этого вы должны предусмотреть каждый сценарий и создать непробиваемую систему. Простые пароли не допускаются, так как они могут поставить под угрозу финансовую стабильность и безопасность компании.

Аналитика данных

Инструмент аналитики помогает определить функции и возможности вашего приложения. Это влияет на важные факторы, такие как взаимодействие пользователей с определенными событиями, и помогает удерживать пользователей. Бренды могут использовать аналитику для повышения производительности крупномасштабного приложения в целом. С помощью тщательного исследования можно определить конкретные функциональные требования и предпочтения пользователей. Вы можете использовать мобильную аналитику для сохранения данных и их разумного использования для повышения производительности и эффективности вашего приложения.

Гибкая разработка

Этот процесс означает поэтапную и методическую разработку программного обеспечения. Поскольку методология Agile определяет системы методов проектирования, разработки и тестирования на протяжении всего жизненного цикла программного обеспечения, она идеально подходит для разработки корпоративных мобильных приложений.

Этот метод разработки позволяет вернуться назад и внести изменения, продолжая строить проект. Таким образом, при разработке мобильного бизнес-приложения предпочтительнее использовать метод Agile. Кроме того, с помощью этой техники вы сможете протестировать первоначальную версию MVP приложения.

Быстрое создание корпоративного мобильного приложения

Традиционная процедура разработки приложений стала в значительной степени неэффективной, поскольку требует значительного количества времени, энергии и денег. В настоящее время широкий спектр платформ без кода, таких как AppMaster, позволяет создавать масштабируемые, безопасные, сложные и удобные корпоративные мобильные приложения.

Вот пять основных шагов тщательной, но быстрой разработки корпоративных мобильных приложений:

Шаг 1 – Анализ требований и спецификаций

Идея — это основа любого мобильного приложения. Вы должны тщательно проанализировать свои требования и создать документ с подробными спецификациями приложения, чтобы эффективно завершить процесс разработки корпоративного мобильного приложения. Убедитесь, что вы тщательно указываете цели и предпосылки. Изучите ожидания вашей целевой аудитории, чтобы убедиться, что вы разрабатываете мобильное корпоративное приложение, которое сделает их счастливыми и довольными.

Шаг 2 – Выбор платформы

Поскольку вы должны выбрать платформу для своей работы, это стандартный шаг в каждом процессе мобильной разработки.

Создание корпоративных приложений не является исключением. Однако в этом случае вы должны выбрать iOS и Android одновременно. Почему? Сомнительно, чтобы все смартфоны ваших работников были на базе iOS или Android. Прежде чем разрабатывать для них мобильное приложение, вы должны подумать об этом.

Шаг 3 – Создайте каркас/прототип

Прототип мобильного приложения — это модель, демонстрирующая возможности приложения и возможности его использования. Этот этап важен, потому что он позволяет вам предварительно увидеть, как корпоративные мобильные приложения могут выглядеть в будущем. Модификация всегда может быть сделана на этапе разработки. Вы можете сэкономить время и деньги на разработке после тестирования функциональной модели. Прототипирование важно практически для любого другого приложения, но для достижения наилучших результатов при разработке корпоративных мобильных приложений оно имеет решающее значение. Крупная компания, скорее всего, создаст прототип, а также протестирует его с некоторыми людьми из целевой аудитории, чтобы получить отзывы, прежде чем приступить к полной разработке и развертыванию мобильного корпоративного приложения.

Прототип мобильного приложения — это модель, демонстрирующая возможности приложения и возможности его использования. Этот этап важен, потому что он позволяет вам предварительно увидеть, как корпоративные мобильные приложения могут выглядеть в будущем. Модификация всегда может быть сделана на этапе разработки. Вы можете сэкономить время и деньги на разработке после тестирования функциональной модели. Прототипирование важно практически для любого другого приложения, но для достижения наилучших результатов при разработке корпоративных мобильных приложений оно имеет решающее значение. Крупная компания, скорее всего, создаст прототип, а также протестирует его с некоторыми людьми из целевой аудитории, чтобы получить отзывы, прежде чем приступить к полной разработке и развертыванию мобильного корпоративного приложения. Шаг 4 – Создайте удобный интерфейс

Что потребители надеются получить от нового приложения? Сначала они хотят иметь простой в использовании и понятный дизайн. Без этих двух частей невозможна даже полноценная работа. Ваша команда дизайнеров не должна включать в корпоративное приложение лишнюю информацию. Лучше ставь простой. Это программное обеспечение предназначено только для профессионального использования; это не для удовольствия. Имейте это в виду. Хорошо то, что разработка эффективных корпоративных мобильных приложений стала проще благодаря конструкторам приложений с функцией перетаскивания, таким как AppMaster. Он предоставляет вам широкий спектр инструментов и функций визуального кодирования, с помощью которых вы можете разработать сложное приложение.

Что потребители надеются получить от нового приложения? Сначала они хотят иметь простой в использовании и понятный дизайн. Без этих двух частей невозможна даже полноценная работа. Ваша команда дизайнеров не должна включать в корпоративное приложение лишнюю информацию. Лучше ставь простой. Это программное обеспечение предназначено только для профессионального использования; это не для удовольствия. Имейте это в виду. Хорошо то, что разработка эффективных корпоративных мобильных приложений стала проще благодаря конструкторам приложений с функцией перетаскивания, таким как AppMaster. Он предоставляет вам широкий спектр инструментов и функций визуального кодирования, с помощью которых вы можете разработать сложное приложение. Шаг 5 – Тестирование

На этом этапе вы можете попросить своих сотрудников протестировать приложение. Лучшие бета-тестеры — это ваши сотрудники, поскольку они являются конечными пользователями. Отдел контроля качества часто присутствует на предприятиях, которые создают приложения. Инженеры по обеспечению качества тестируют мобильное приложение, чтобы обнаружить и устранить все проблемы. Однако сотрудники могут полностью погрузиться в работу своего нового рабочего инструмента во время бета-тестирования. Вам просто нужно что-то, чтобы начать. Стоимость и продолжительность процедуры могут варьироваться в зависимости от ваших потребностей.

Каково будущее корпоративных приложений?

Ожидается, что популярность и функциональность мобильных корпоративных приложений будут расти по мере того, как все больше и больше организаций и предприятий осознают мощь современных технологий.

Ниже приведены некоторые из наиболее важных технологий, которые, как ожидается, станут популярными в корпоративных приложениях.

Искусственный интеллект (ИИ)

Использование компанией ИИ выходит за рамки улучшения потребительского опыта. Технологии могут повлиять практически на все аспекты деятельности компании, включая управление персоналом, маркетинг, операции и финансы. Эволюция инструментов и технологий ИИ побуждает многие предприятия совершенствовать разработку корпоративных приложений на основе ИИ.

Дополненная и виртуальная реальность

Несколько лет назад сложные рабочие процессы стали интерактивными благодаря технологии AR/VR, позволяющей работникам визуально исследовать нюансы своей работы. Технологическая комбинация демонстрирует своей рабочей моделью, что она меняет правила игры в области обучения и развития.

Будущие бизнес-приложения будут функционировать как мозг и сердце любой компании, когда разработчики будут использовать лучшие доступные технологии разработки корпоративных приложений. По мере развития технологий не будет сюрпризом, если приложения в конечном итоге будут управлять всеми аспектами деятельности компании. Мобильность предприятий быстро развивается.

Облачные вычисления

Облачные вычисления будут продолжать быстро развиваться, чтобы соответствовать изменяющимся требованиям и ожиданиям пользователей. Таким образом, функциональные возможности в нескольких секторах будут расширены. Переход в облако становится решающим и наиболее практичным методом анализа данных для компаний при переходе на цифровую трансформацию. Однако из-за меняющихся ожиданий, вызванных этими переносами, требуются передовые облачные технологии, а также более надежные меры безопасности.

Аналитика больших данных

Крупномасштабный и сложный анализ данных часто выполняется с использованием инструментов и баз данных , которые у нас уже есть, и это достаточно недорогой, но очень полезный процесс, который можно осуществить, наблюдая за поведением клиентов. В бизнес-секторе по-прежнему будет расти оценка огромных объемов неструктурированных данных в различных формах и расширениях. Проще говоря, вы платите за то, что позволяете быстрее реагировать, повышаете онлайн-продажи и лучше удовлетворяете потребности клиентов.

Платформы без кода

Ожидается, что тенденция использования платформ без кода для быстрого и эффективного создания мобильных корпоративных приложений будет становиться все более популярной. Это позволяет всем типам компаний создавать эффективные и удобные приложения в кратчайшие сроки.

Вывод

Существует множество преимуществ разработки и развертывания удобных корпоративных приложений. Это может стать огромным стимулом для вашего бизнеса, который вы так долго искали. Следовательно, вам обязательно следует подумать о разработке корпоративного мобильного приложения для вашего бизнеса, чтобы извлечь выгоду из современных технологий и цифровой эпохи.

Если вы также хотите создать сложное корпоративное приложение, вы можете положиться на AppMaster для выполнения ваших требований. Он позволяет создавать веб-приложения и мобильные приложения с мощным бэкендом, созданным искусственным интеллектом. Все, что вам нужно сделать, это использовать функции перетаскивания AppMaster, чтобы создать приложение в соответствии с вашими требованиями без написания кода.