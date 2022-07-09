Как правильно выбрать базу данных для мобильного приложения

Как вы, возможно, уже знаете, выбор базы данных для бэкенда - это важный шаг в процессе разработки мобильного приложения. Иногда выбор может показаться ошеломляющим, поскольку существует множество вариантов.

Что такое бескодовое приложение?



Прежде всего, давайте уточним, что такое приложение no-code. No-code - это процесс разработки, который не требует от разработчика написания каждой отдельной строки кода. Фактически, разработчики могут создавать целые и функционирующие мобильные приложения без написания какого-либо кода! Это не значит, что кода нет; это означает лишь то, что он создается автоматически, и если используемый вами инструмент для создания no-code приложений позволяет это, вы можете даже экспортировать его!

Это возможно благодаря платформам для создания no-code: программным инструментам, специально разработанным для только что описанной цели, позволяющим разработчикам создавать мобильные приложения или веб-приложения без необходимости писать код. Одним из наиболее известных и рекомендуемых примеров такого типа инструментов является AppMaster: это платформа для создания приложений без кода, с помощью которой можно создавать мобильные или веб-приложения.

AppMaster значительно упрощает процесс разработки приложений: потенциально даже новичок без опыта кодирования может начать работать с ним и создать свое собственное приложение; однако AppMaster также чрезвычайно полезен для опытных разработчиков: он делает процесс разработки намного быстрее, проще и менее трудоемким. Когда вам нужен доступ к коду бэкенда, вы можете просто получить его, экспортировать, изменить, использовать на другой платформе и так далее.

Зачем вам нужна служба базы данных для вашего no-code приложения?



Независимо от причины, по которой вы создаете мобильное приложение (для личного пользования, для клиентов, для управления бизнесом), при разработке приложения вам необходим доступ к данным. Вы можете хранить свои данные в разных местах, но главное, что вам нужен бэкенд-сервис базы данных и доступ к нему.

Что такое внутренняя база данных?



Как вы, возможно, знаете, программные системы состоят из двух частей: фронтенда и бэкенда. Фронтенд - это то, что видят пользователи; бэкенд - это место, где хранятся, доступны и извлекаются все данные. Бэкэнд - это, проще говоря, все, что происходит за кулисами. База данных бэкенда - это место, где хранятся все ваши данные. Данные из базы данных могут быть извлечены (кроме обновления или удаления), чтобы обеспечить функционирование веб-сайта, приложения или платформы. Помимо баз данных, бэкенд состоит из серверов и API (расширенный интерфейс программирования).

Важность данных



Причина, по которой вам нужна база данных бэкенда, заключается в том, что любая программная платформа (будь то веб-сайт или приложение без кода) работает на данных. Качество и производительность приложения зависят от его способности быстро и эффективно собирать данные и получать к ним доступ.

Важность выбора образцового сервиса базы данных бэкенда



Теперь, когда вы знаете, что такое внутренняя база данных и насколько она важна для обеспечения правильного функционирования любого программного обеспечения, вы можете лучше понять, насколько важно выбрать правильную службу внутренней базы данных. Прежде всего, давайте разберемся, что мы подразумеваем под услугой базы данных бэкенда.

Сервисы баз данных backend - это предложения, которые позволяют хранить и управлять данными через внешние приложения. Большинство разработчиков используют эти типы служб баз данных, потому что такое решение гораздо удобнее альтернативы: сборки и установки. Вы настраиваете и обслуживаете частный сервер.

Давайте уделим немного времени рассмотрению преимуществ внешнего бэкенд-сервиса баз данных:

с помощью систем обслуживания внутренних баз данных данные становятся доступными из любого места

у вас есть как онлайн, так и офлайн доступ к данным

мобильная служба баз данных проще в обслуживании, обычно требуя минимальных усилий со стороны разработчика (поставщик службы баз данных бэкенда делает всю тяжелую работу)

поскольку система баз данных синхронизирована, это помогает нескольким пользователям получить доступ к данным в одно и то же время

с помощью сервисов внутренних баз данных также легче синхронизировать данные на различных устройствах (ноутбуках, смартфонах, планшетах и т.д.).

Как всегда, когда вы полагаетесь на внешнюю службу, вы хотите убедиться, что она предлагает именно то, что вам нужно, и является надежной. Этот раздел поможет вам понять, как перебирать сервисы внутренних баз данных и найти наиболее подходящий для вас.

Типы баз данных для мобильных приложений



Давайте рассмотрим альтернативы, имеющиеся в вашем распоряжении, когда речь идет о сервисах внутренних баз данных.

Хранилища данных



Системы хранилищ данных предназначены для поддержки аналитической деятельности: это огромные виртуальные места, где хранятся тонны исторических данных. Данные берутся из различных ресурсов: мобильных приложений, файлов журналов, форм и многого другого.

Основная цель баз данных хранилищ - собирать тонны данных, а затем выполнять запросы и анализировать эти данные. Предприятия обычно используют их для получения информации из собранных данных и на ее основе принимают решения, разрабатывают стратегии, делают инвестиции и так далее.

Когда следует выбирать хранилище данных?



Это имеет смысл, когда основной целью вашего мобильного приложения no-code является сбор данных, которые вы сможете проанализировать позже.

Распределенное хранилище



Как следует из названия, распределенные хранилища данных географически расположены в удаленных друг от друга местах без физических общих ресурсов. Это идеальное решение, если ваши пользователи разбросаны по разным странам.

Как вы, возможно, знаете, физическое расстояние между пользователем и сервером, на котором расположены данные, имеет большое значение, когда речь идет о производительности. Несколько десятков километров не имеют никакого значения. Тем не менее, когда ваши пользователи находятся в Восточной Европе, а ваши серверы в Северной Америке, это может стать проблемой (даже если ваш конкурент с серверами, расположенными в Европе, способен предоставить более эффективный сервис и более быстрое и производительное мобильное приложение).

Когда следует выбирать распределенное хранилище данных?



Если пользователи вашего мобильного приложения находятся в разных странах, вам следует выбрать распределенное хранилище данных. Таким образом, вы сможете обеспечить каждому пользователю одинаково высокое качество работы с мобильным приложением, независимо от его географического местонахождения.

Операционная база данных



Оперативная база данных позволит пользователям вашего мобильного приложения редактировать или удалять данные в режиме реального времени. Когда мобильное приложение высоко интерактивно, оно должно иметь внутреннюю базу данных, которая может постоянно получать данные и редактировать или удалять их в соответствии с потребностями пользователя. Другие варианты баз данных, которые мы рассматривали до сих пор, не подходят для высокоинтерактивного мобильного приложения, поскольку получение данных будет слишком медленным, и, следовательно, пользователи мобильного приложения будут работать медленно и неэффективно.

Когда вам следует выбрать оперативную базу данных бэкенда?



Если вы разрабатываете мобильное приложение, которое можно рассматривать как платформу, где пользователи могут управлять опциями, данными, информацией и многим другим, то вам следует выбрать оперативную базу данных. Мобильное приложение, допускающее определенное взаимодействие и настройку, должно иметь оперативную внутреннюю систему обслуживания базы данных.

Реляционная база данных



Есть еще один вариант, который подходит для сложных проектов мобильных приложений, - это реляционная база данных. Они организуют данные в таблицы, которые связаны друг с другом через общие точки данных. Эта особенность позволяет пользователям получать данные из нескольких таблиц с помощью одного запроса.

Когда следует выбирать реляционную базу данных?



Одним из главных преимуществ реляционных баз данных является то, что они устраняют избыточность. Если ваш проект мобильного приложения особенно сложен и нуждается в управлении большим количеством данных, вы можете выбрать реляционную базу данных.

Что такое электронная таблица и нужна ли она вам?



Особенно для новичков базы данных и электронные таблицы могут казаться одинаковыми или взаимозаменяемыми. Они обе служат одним и тем же целям: и базы данных, и электронные таблицы позволяют хранить, создавать, читать, обновлять или удалять данные, но если посмотреть немного глубже, то между ними могут обнаружиться важные различия. Вы должны знать об этих различиях, чтобы выбрать, что вам нужно - бэкенд-сервис базы данных или электронные таблицы для вашего проекта разработки мобильного приложения no-code.

Что такое электронная таблица?



Электронные таблицы легче понять и внедрить, чем базы данных, хотя они могут иметь некоторые ограничения. Как следует из названия, электронные таблицы - это базовые инструменты, использующие формат строк и столбцов. Наиболее простыми примерами являются Google Sheets или Excel: электронные таблицы, созданные с помощью этих платформ, позволяют вводить данные и манипулировать ими очень простым способом, но ограничивают ли они производительность вашего мобильного приложения? Давайте рассмотрим преимущества и недостатки использования электронных таблиц.

Преимущества использования электронных таблиц

Основное преимущество использования электронных таблиц вместо базы данных заключается в том, что они очень просты и интегрируются с вашим мобильным приложением. В конце концов, использовать электронную таблицу так же просто, как заполнить форму.

Электронные таблицы также не требуют кода для управления данными, и это один из лучших вариантов для студентов и новичков.

Недостатки использования электронных таблиц



Конечно, у электронных таблиц есть много ограничений. Как только вы начнете управлять большим количеством данных, электронные таблицы перестанут быть подходящими. Электронные таблицы могут хранить только ограниченное количество данных, иначе процесс поиска и редактирования данных станет слишком долгим и неэффективным. Однако специалисты все еще могут использовать электронные таблицы для фиксации своих основных идей или создания простых прототипов, прежде чем переходить к реальному процессу разработки мобильных приложений.

Главное ограничение электронных таблиц заключается в том, что они не могут обрабатывать сложные функции. Если разрабатываемое вами мобильное приложение очень простое, вы можете использовать электронные таблицы, но если ваше мобильное приложение предназначено для кого-то, кроме вас, то вам понадобится система баз данных.

Как выбрать наиболее подходящую для ваших нужд



Структура данных



Структура данных зависит от требований мобильного приложения. Для разных мобильных приложений требуются разные типы структуры данных, и, конечно, разработанная вами структура данных диктует вам выбор системы баз данных и бэкенд-сервиса баз данных.

Размер данных



Размер данных зависит от требований к хранению. Если разрабатываемое вами мобильное приложение no-code очень простое, возможно, оно нужно вам только для личного пользования, то вы можете даже обойтись без базы данных и выбрать более простую электронную таблицу. Но когда у вас есть большие объемы данных, вам нужно выбрать службу базы данных, которая обладает достаточной емкостью для их хранения и производительностью, чтобы быстро и эффективно извлекать и редактировать их.

Безопасность данных



Безопасность данных - важная тема. Одно из главных преимуществ использования внешней службы внутренних баз данных заключается в том, что вам не нужно заботиться о безопасности в первую очередь. Поставщик услуг обычно отвечает за безопасность данных, и безопасность является частью их предложения.

Важно также подчеркнуть, насколько важна безопасность данных для ваших пользователей: когда они используют ваше мобильное приложение, они доверяют вам свои данные; иногда это личные и важные данные, такие как номера кредитных карт или информация о здоровье. Будет полезно, если вы гарантируете своим пользователям, что данные, которые они предоставляют, будут в безопасности и недоступны для злоумышленников. Вы можете сделать это, только наняв надежную службу базы данных backend. Если вам придется потратить немного больше, но получить более защищенный сервер, то более высокая цена всегда оправдывает себя, когда речь идет о безопасности.

Гибкость модели данных



Когда вы выбираете службу внутренней базы данных, убедитесь, что она допускает определенную гибкость. Ни одна стандартная модель не будет именно тем, что вам нужно для вашего проекта мобильного приложения no-code, поэтому вы должны быть уверены, что у вас есть возможность внести некоторые изменения.

Необходимая поддержка



В стоимость услуги по обслуживанию базы данных бэкенда может быть включена или не включена служба поддержки клиентов. Поддержка всегда важна, когда вы приобретаете подобные услуги (услуги баз данных, веб-хостинга или другие). Но объем необходимой вам поддержки зависит от вашей квалификации. Если вы новичок, вам может понадобиться человек, который проведет вас через все этапы настройки базы данных: в этом случае убедитесь, что поставщик баз данных предлагает такую услугу. Если вам нужна поддержка только в крайних случаях, поскольку вы в состоянии справиться со стандартными задачами самостоятельно, то вы можете сэкономить немного денег на поддержке.

Масштабируемость мобильного приложения



Предположим, что вы начинаете с малого, но уже планируете расширять масштабы своего мобильного приложения no-code. В этом случае вам следует выбрать службу базы данных бэкенда, которая обеспечивает такую масштабируемость, чтобы, когда наступит момент, вам не пришлось менять провайдера, а можно было масштабировать уже используемого.

Количество устройств



Предположим, вы разрабатываете мобильное приложение без кода, которое пользователи смогут использовать на разных устройствах. В этом случае вам необходимо убедиться, что выбранная вами база данных имеет функцию разрешения конфликтов, которые могут возникнуть между устройствами.

В наши дни большинство мобильных приложений можно синхронизировать на нескольких устройствах (многие пользователи используют одни и те же приложения как на смартфоне, так и на планшете). По этой причине данная функция становится важной.

Примеры баз данных без мобильного кода



Realm DB

Realm DB - это реляционная база данных с открытым исходным кодом, которая, как мы уже говорили, подходит даже для сложных проектов мобильных приложений без кода.

MongoDB

Это еще одна база данных с открытым исходным кодом, предназначенная для проектов мобильных приложений. Это NoSQL база данных, которая отличается высокой масштабируемостью и основана на реляционной модели. Мы видели, что реляционные базы данных очень масштабируемы и подходят для сложных проектов. Даже если вы начинаете с малого, но собираетесь масштабировать свое приложение, наша рекомендация - начать с реляционной базы данных, даже если ее настройка может занять дополнительное время по сравнению с простой электронной таблицей. Это позволит вам облегчить работу в будущем.

Заключение



В этой статье вы узнали, что такое база данных и почему она важна для вашего проекта мобильного приложения no-code. Выбор наиболее подходящей базы данных - это первое важное решение, которое вам нужно принять, когда вы начинаете разрабатывать мобильное приложение. В этой статье мы надеемся, что упростили вам процесс принятия решения.