Сопровождение программного обеспечения стоит дорого. Период. Независимо от того, какой тип программного обеспечения вы используете, затраты на обслуживание будут увеличиваться по мере роста вашего бизнеса и добавления новых функций в программное обеспечение. Поэтому неудивительно, что каждый бизнес ищет способы снизить стоимость обслуживания программного обеспечения, будь то обновление до версии программного обеспечения или использование новой. Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов сократить расходы на обслуживание программного обеспечения без написания кода. В этом сообщении блога мы рассмотрим некоторые стратегии снижения затрат на обслуживание, сохраняя при этом безопасность ваших программ и соответствие отраслевым стандартам.

Что такое программное обеспечение без кода/с низким кодом?

Программное обеспечение без кода/с низким кодом — это платформа, которая позволяет пользователям или разработчикам создавать свои собственные приложения или программное обеспечение с небольшим кодированием (с низким кодом) или вообще без кода (без кода). Платформа предоставляет интерфейс перетаскивания и встроенные инструменты для разработки, тестирования и развертывания. Этот тип программного обеспечения идеально подходит для создания мобильных приложений или веб-приложений.

Популярность этого типа программного обеспечения обусловлена его простотой и тем, что его могут использовать разработчики всех уровней для создания любых приложений для нужд бизнеса. Кроме того, платформы предлагают широкий спектр функций, включая поддержку аутентификации пользователей и хранения данных.

Преимущества программного обеспечения с низким кодом и без кода

Программное обеспечение с низким кодом и без кода становится все более популярным в мире разработки. Они предлагают ряд преимуществ, в том числе:

Низкие затраты на разработку

Программное обеспечение с низким кодом и без кода часто намного дешевле разрабатывать, чем традиционные программные приложения.

Сокращение времени выхода на рынок

Программное обеспечение с малым кодом и без кода может быть разработано быстро, что поможет вам быстрее продвигать свой продукт на рынок и охватить более широкую аудиторию.

Повышенная гибкость и индивидуализация

Поскольку программное обеспечение с низким кодом и без кода очень гибкое, вы можете легко настроить его для создания точного приложения, которое вам нужно, без необходимости писать код с нуля. Это означает, что вы можете быстро создавать версии своего приложения для разных аудиторий или платформ, не отказываясь полностью от своего первоначального видения.

Программное обеспечение с низким кодом и без кода позволяет упростить процесс и может быть более рентабельным не только для небольших проектов.

Сколько стоит сопровождение программного обеспечения?

Затраты на обслуживание часто рассчитываются исходя из количества штатных разработчиков, необходимых для вашего программного обеспечения. Стандартный способ рассчитать это, изучив, сколько стоит час разработчика. Однако некоторые компании имеют избыточные мощности в своей команде разработчиков, а другие работают по временным контрактам.

Например, если команда из 5 разработчиков обеспечивает обслуживание и поддержку трехмесячного проекта с почасовой оплатой 25 долларов США, это будет стоить примерно 20 000 долларов США за 3 месяца.

Сколько стоит лоу-код?

Программные платформы с низким кодом могут стоить от 5 до 1000 долларов в месяц с неограниченной разработкой приложений. Стоимость платформы с низким кодом или без кода обычно варьируется в зависимости от конкретных функций и возможностей, которые включены. Вообще говоря, платформа с низким кодом или без кода, даже на самом высоком уровне, намного дешевле, чем традиционные методы разработки программного обеспечения.

Какие факторы влияют на стоимость обслуживания программного обеспечения?

Обслуживание программного обеспечения может быть дорогостоящим по двум основным причинам: требуется много времени и усилий, чтобы поддерживать существующую версию вашего программного обеспечения в актуальном состоянии, и часто трудно отследить, что стоит денег, когда все выполняется в рамках автоматизированного процесса. . Если у вас растет число пользователей, вы постоянно добавляете новые функции или работаете в строго регулируемой отрасли, такой как банковское дело, где каждая строка кода должна тщательно проверяться перед выпуском, то приоритетное обслуживание ваших программных систем будет стоить дороже, чем если бы вы работали в менее сложном секторе с меньшим количеством правил.

В прошлом версия программного обеспечения часто ассоциировалась с повышенными затратами на обслуживание. Однако это предположение больше не всегда верно: если организация выбирает подходы без кода или с малым количеством кода, это сокращает ручную работу, необходимую для обновления программного обеспечения и затрат на обслуживание. Таким образом, на стоимость обслуживания программного обеспечения влияют следующие факторы:

Размер вашего бизнеса

Тип программного обеспечения или версия, которую вы используете

Количество и типы функций (функциональные возможности приложения), которые он имеет

Как часто пользователи используют программу (трафик)

Сколько времени требуется для разработки и развертывания этой функции.

Как вы контролируете затраты на обслуживание программного обеспечения?

Первым шагом в снижении затрат на обслуживание программного обеспечения является определение конкретных задач, которые необходимы для ежедневного обслуживания программного обеспечения. Обычно это относится к трем категориям:

Сохранение ваших данных в чистоте и обеспечение актуальности ваших систем

Убедитесь, что программное обеспечение работает правильно, если оно обновлено до новой версии.

Отслеживание проблем, которые возникают или требуют внесения изменений

Программное обеспечение без кода или с низким кодом — это решение для разработки, которое позволяет разработчикам создавать и развертывать проекты без написания кода. Процесс можно ускорить с помощью шаблонов, которые могут помочь сократить время, необходимое для разработки этих проектов.

Не тратя время на написание кода, вы можете ежемесячно экономить рабочее время своей команды, пока ваша команда сосредоточится на функциональности приложения. Программное обеспечение без кода или с низким кодом также снижает стоимость обслуживания программного обеспечения, поскольку вам не нужно платить кому-то еще за написание кода для вас. Это также помогает поддерживать ваши системы в актуальном состоянии с учетом последних изменений в нормативных стандартах. Когда вы используете программное обеспечение без кода и с низким кодом, вы можете поддерживать соответствие отраслевым стандартам, одновременно снижая общие затраты, связанные с обслуживанием вашего программного обеспечения.

Зачем нужна система управления, основанная на правилах?

Правила необходимы для управления затратами на обслуживание программного обеспечения для любого бизнеса, потому что без них была бы высокая степень несогласованности в том, как разные организации поддерживают свое программное обеспечение или приложения. Это привело бы к увеличению затрат, поскольку разным организациям пришлось бы нанимать несколько человек для обслуживания своего программного обеспечения одинаковым образом.

Кроме того, некоторые организации могут решить вообще не поддерживать функциональность своих приложений из-за связанных с этим затрат. Использование управления на основе правил помогает вашему бизнесу, поскольку в нем используется набор конкретных инструкций (правил), определяющих, как следует использовать и поддерживать программное обеспечение. Эти инструкции обычно хранятся в ручном или электронном виде и используются системными администраторами или другими экспертами, когда им необходимо внести изменения или ремонт. Следуя этим правилам, администраторы могут обеспечить правильное выполнение обновлений и исправлений и сэкономить время и деньги в долгосрочной перспективе.

Как начать работу с программным обеспечением с низким кодом/без кода

Если вы хотите начать с low-code или no-code, решите, какой тип приложения вы используете и сколько у него пользователей. Кроме того, рассмотрите все функции, которые могут понадобиться вашему приложению, прежде чем приступить к работе над проектом. Существует много способов снизить стоимость обслуживания программного обеспечения с помощью платформ с низким или нулевым кодом. Например, если вы используете программную платформу без кода, такую как AppMaster, вам потребуется очень мало времени и усилий для поддержки вашего приложения.

Эта платформа без кода имеет самый мощный бэкэнд среди всех платформ. Итак, если вы хотите разрабатывать веб-приложения или мобильные приложения , вам лучше начать с AppMaster, что означает, что в долгосрочной перспективе вы сможете значительно сэкономить на разработке, правильном обслуживании или обеспечении первоклассной функциональности вашего приложения. без сбоев и в конечном итоге снизить затраты на обслуживание.