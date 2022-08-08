Swift — лучший язык программирования, который вы должны выучить, чтобы легко создать приложение своей мечты. Swift — это мощный, но простой в освоении язык программирования, созданный Apple. Он часто используется для разработки приложений для iOS и macOS, а также приложений для tvOS и watchOS. Хотя вы можете использовать и другие языки для создания приложений Apple, Swift является предпочтительным и рекомендованным языком, потому что его код безопасен для дизайна и позволяет создавать молниеносно быстрое программное обеспечение. Swift создан, чтобы помочь разработчикам писать в увлекательной и интерактивной форме, с более удобным для чтения синтаксисом, безопасностью, предотвращающей ошибки программирования, и современными функциями, повышающими устойчивость к сбоям.

Что такое Swift-программирование?

Swift потребовались годы, чтобы разработать и улучшить существующие функции языка C; он улучшает компилятор, отладчик и инфраструктуру фреймворка. Он предоставляет доступ к текущему фреймворку Cocoa, в комбинации с Objective C. Swift предлагает множество новых функций и объединяет объектно-ориентированную и процедурную части языка. Основная цель swift — стать лучшим языком для использования мобильных приложений, десктопов, системного программирования и облачных сервисов. Программирование на языке Swift было разработано для облегчения исправления ошибок разработчиком.

Особенности Swift

Некоторые замечательные функции Swift делают его лучше предыдущих версий языков программирования. Swift улучшает их время от времени, что делает его более эффективным и обновляющимся языком программирования.

Безопасность

В целях безопасности, важно указать на ошибки разработчика iOS, прежде чем программное обеспечение будет запущено в производство. Swift не позволяет передавать неточные данные или переменную через программу, пока они не будут в правильной форме. Пользователю, может показаться сложным, прохождение мер безопасности, но это сэкономит много времени в будущем. Также это экономит память, так как Swift не принимает небезопасный код; в следствии чего не будет кеша засоряющего память.

Быстрота

Swift был создан как замена языкам на основе C; его производительность аналогична языку C в большинстве задач. Но он работает со всеми функциями и системами iOS быстро. Он имеет технологию компилятора LLVM, которая делает написание кода быстрым и эффективным. Производительность кода ускоряет работу гаджетов, например: ТВ-приложений, часов или мобильных приложений.

Выразительность

Swift предлагает простой и интуитивно понятный синтаксис, который нужен именно разработчикам iOS. Разработчики могут легко писать более выразительные коды, используя синтаксис Swift. Swift был разработан с такими функциями Objective-C, как дженерик и null, которые делают код Swift чище, а безопасно программировать становится проще.

Открытый исходный код

Swift создается на сайте swift.org, открытой структуре с исходным кодом, системой отслеживания ошибок, списком рассылки и обычным списком разработчиков. Об этом заботится группа разработчиков, которые работают с сообществом над улучшением и постоянным обновлением языка. Swift поддерживает все платформы Apple; это делает программирование простым, быстрым и безопасным. Учитывая высокий спрос на Swift, разработчики усердно работают над запуском его на других платформах.

Почему я должен начать изучать Swift?

Прежде чем вы начнете программировать на Swift, важно знать, почему вы должны его изучать. Язык программирования Swift разработан таким образом, чтобы его было легко освоить и использовать. Apple разработал этот язык с новым написанием кода. Независимо от того, являетесь ли вы студентом, ищете новую карьеру или хотите научиться программировать, Swift — это первый язык программирования, который прост и интуитивно понятен в изучении. Если вы новичок в программировании, приложение Swift для iPad (Playgrounds) упрощает изучение Swift. Я перечислил некоторые сферы применения Swift, изучив которые, вы сможете зарабатывать:

Разработка мобильных приложений

Программирование базы данных

Разработка 3D систем

Программная инженерия

Проектирование библиотек

Машинное обучение

Аудио инженерия

Тестировщики программного обеспечения

Плюсы и минусы языка Swift

Давайте прольем свет на плюсы и минусы языка Swift, чтобы решить, стоит ли вам его изучать.

Плюсы Минусы Легко учить Code Swift прост в освоении и использовании, и у него есть доступ к обучению созданию курсов по приложениям Xcode. Слабая кроссплатформенная поддержка Code Swift поддерживает все платформы Apple; он лучше всего подходит для нативной разработки iOS. Современный Code Swift легко читать и поддерживать, он понятен и не содержит ошибок. Частые обновления Swift — это новейший язык, который часто обновляется. Поиск правильных инструментов для решения определенных задач может быть трудным. Большое сообщество У Swift есть сообщества с открытым исходным кодом, а также множество ресурсов, которые помогут вам в изучении языка.

Кроссплатформенность Swift поддерживает все платформы Apple, Windows, Linux и Ubuntu.

Стремительное будущее Swift со временем набирает популярность и привлекает больше внимания поклонников, чем другие языки программирования.



Как видим, плюсов гораздо больше, чем минусов, и все эти минусы, похоже, исчезнут в ближайшем будущем. После того, как вы изучите программирование Swift, вы станете успешным кандидатом для потенциальных работодателей. Разработчики Code Swift пользуются большим спросом и получают хорошую зарплату для разработчика iOS в США. После изучения программирования Swift у вас будут большие возможности. Некоторые известные компании используют код Swift для своей разработки, например Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft и Firefox.

Как начать изучать программирование на Swift?

Если вы хотите начать учить Swift, вы можете сделать это онлайн, на официальном сайте. На этом веб-сайте есть соответствующие файлы и рекомендации по этому языку. Кроме того, по мере роста популярности языка, большое количество данных становятся доступными в различных блогах, а также на Youtube. Начните изучение Swift с официального сайта, а затем следуйте своему пути в соответствии со своим опытом.

Swift — это будущее языков программирования; он преодолевает язык C, Python и многие другие языки программирования, которые требуют написания кода. Много ли способов научиться программированию на Swift? И ответ - да, безусловно много! Вот некоторые из примеров:

Официальный сайт Apple

Бесплатные онлайн-курсы

Платные онлайн-курсы

YouTube видео

Учебники

Сообщения в блоге

Подкасты

Книги

Документация

Совет: Если вы новичок, вам следует смотреть обучающие видеоролики, потому что вы сможете лучше понять тему, посмотрев, а затем повторив это самостоятельно.

Легко ли изучить Swift для начинающих?

Да, изучить основы для запуска языка программирования Swift несложно, но нелегко понять расширенные функции разработки iOS по мере продвижения вперед. Но не теряйте надежды; вы можете создать свое первое простое приложение без расширенных функций. Как только вы закончите свой первый проект, вы быстро поймете новые функции и сможете разрабатывать приложения для iOS продвинутого уровня. Новички могут быстро освоить Swift, если уделят изучению нужное количество интереса и времени.

Разработчики iOS считают, что Swift — это простой способ для новичков начать работу с языком программирования. У Apple есть туториалы по программированию на Swift, которые богаты знаниями, доступными на их веб-сайте. Можно научиться программированию Swift с нуля без опыта программирования. Swift — лучший способ начать изучать программирование. У вас не возникнет проблем с пониманием кода Swift, как только вы освоите основы. Swift очень безопасен и требует меньше времени, потому что вам не нужно тратить много времени на отладку ошибок возникающих в процессе.

Можно ли научиться Swift самостоятельно?

Да, создатели сделали это так просто, что кажется, что вы изучаете новый язык. В изучении iOS-разработки нет ничего сложного; вы должны потратить хорошее время на обучение. Чем больше времени вы вложите, тем больше прибыли вы получите в будущем, в виде заработка на программировании. Во-первых, этот язык очень прост. Во-вторых, онлайн-курсы настолько лёгкие, что они упростили язык. Вам не нужно, чтобы кто-то вел вас шаг за шагом; вы можете учиться самостоятельно, улучшать свои знания и строить свое будущее на этом языке программирования.

Для начала попробуйте сами, посмотрев видео. Вы не сможете этому научиться, пока не попробуете на практике. Swift — это открытый исходный код, который позволяет вам добавлять новые функции; вы можете исправлять ошибки и улучшать существующие проекты. Поскольку для этого требуется меньше кода, вы можете легко научиться swift самостоятельно и решать любые проблемы профессионально.

Как быстро вы можете научиться программированию на Swift?

Если у вас есть опыт работы с языком программирования, вы можете быстро освоить swift и его расширенные функции за 3-4 дня. Но если вы новичок в мире программирования, вам потребуется 3-4 недели, чтобы изучить основы Swift и некоторые его дополнительные функции. Поскольку Swift — новый язык, он требует постоянных обновлений, новых функций и всего того, чего нет в старых версиях. Вы должны изучить его постоянно, поскольку с течением времени он улучшается и обновляется. Так что приготовьтесь потратить сотни часов на изучение swift кода iOS-разработки. Давайте объясним это простыми словами, вложите 5% в просмотр учебных пособий по Swift и чтение блогов, а 95% вложите в практику программирования и написания кода самостоятельно. Если вы начали изучать swift программирование, просматривая учебные пособия, вы можете пройти курс всего за 3 часа. Главное — попрактиковаться в программировании iOS-разработки. Чем больше вы будете делать примеров, тем быстрее вы научитесь.

Позвольте мне поделиться некоторыми полезными советами для быстрого и эффективного изучения языка iOS Swift.

Начните с основ и освойтесь в них. Не двигайтесь вперед, пока не станете в них экспертом.

Одну за другой начинайте изучать новые функции и добавляйте их коды к уже существующим. С помощью этого метода вы эффективно изучите новые функции и лучше их поймёте.

Наберитесь терпения и разрабатывайте свое приложение или изучайте код Swift постепенно. Не пытайтесь сразу создать приложение для iOS. Таким образом, вы можете быстро отловить ошибки и избавиться от них без головной боли.

Держите свою практику программирования в безопасности. Попробуйте писать коды из туториалов и постепенно делать свои. Не удаляйте ничего, из того, что вы сделали. Таким образом, вы будете учиться на своих ошибках.

Продолжайте двигаться; не расстраивайтесь, если вам потребуется больше времени на обучение, чем другим. Помните, что все люди уникальны, и каждый имеет дело с разными сценариями. Последовательность сможет привести к цели, и благодаря решимости вы станете разработчиком iOS.

Легко ли программировать на Swift?

Когда вы работаете с языком программирования, вы должны писать сложный код и иметь дело со сложными функциями. Становится трудно поддерживать строки комментариев. Swift сделал это более эффективным и простым, поскольку представил новые функции, которые требуют на 15% меньше практики программирования, чем другие языки. Вы будете удивлены его технологией; он позволяет копировать и вставлять изображения, рисунки и данные из iOS в macOS.

Доступно множество готовых шаблонов, которые позволят вам редактировать код в соответствии с вашими требованиями. Нет необходимости писать коды с нуля; вы можете использовать шаблон и создать свое приложение за короткий период. Создание приложения с нуля может быть дорогостоящим и трудоемким процессом, тогда как использование шаблона приложения Xcode позволяет разрабатывать уже написанные коды и создавать новое приложение по доступной цене. Эти шаблоны имеют все функции, такие как меню, визуальные эффекты и макеты. Вы можете просто отредактировать функции в соответствии с вашими требованиями, прочитав инструкции. Эти шаблоны отзывчивы и дружелюбны. В Интернете доступно множество шаблонов; некоторые из них бесплатные, а некоторые платные. Вы можете использовать оба варианта; несмотря на то, что платный имеет больше возможностей, можно начать и с бесплатного шаблона и разработать хорошо функциональное приложение.

Вывод

По мере роста популярности разработки приложений основные части приложений для iOS успешно пишутся на Swift. Как разработчик iOS, вы можете выделиться из толпы, если знаете, как программировать на Swift и имеете опыт работы со Swift. Есть некоторые недостатки, но Apple ежедневно обновляет их, чтобы исправить. Однако плюсов больше, чем мелких минусов, которых даже и не будет в будущем, если предположить, что Swift будет расти в хит-парадах в ближайшие годы.

Помимо традиционных языков программирования, таких как Swift, существуют альтернативные пути разработки, такие как low-code или no-code программирование . Эти подходы придерживаются концепции низкого входа. Это означает, что вам нужно тратить гораздо меньше времени и усилий на изучение этих подходов к разработке. Такое быстрое развитие помогает программистам начать свою карьеру и расти как профессионалам. Несмотря на простоту входа, не стоит думать, что на платформах no-code можно создавать только простые MVP и пет-проекты. Это не так. Предположим, мы говорим о такой платформе, как AppMaster. В настоящее время это самый мощный инструмент no-code на рынке, инструмент «три в одном». Вы можете создавать веб-приложения, мобильные приложения и серверную часть. Помимо исходного кода, платформа также напишет для вас техническую документацию. Разве не здорово больше не тратить время на рутинные задачи и документацию, а полностью посвятить себя интересным исследованиям и продумыванию архитектуры приложения?