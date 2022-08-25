Что такое AppMaster.io
Создавайте приложения корпоративного уровня без единой строчки кода.
Информация о AppMaster.io
AppMaster.io - это платформа нового поколения no-code, позволяющая создавать сложные серверные, веб- и мобильные приложения без единой строчки кода. На всех этапах разработки вы будете использовать веб-интерфейс с удобными инструментами визуального программирования.
Главное отличие AppMaster.io от других платформ в том, что она создает приложения так же, как это делают разработчики:
- генерирует совершенный исходный код (наконец-то!),
- создает бинарные файлы,
- управляет публикацией (развертыванием)
- и пишет техническую документацию.
Разрабатывайте полноценные приложения корпоративного уровня, а не просто прототипы или MVP. Для этого у нашей платформы no-code есть все:
- Создавайте гибкие реляционные базы данных в визуальном конструкторе.
- Управляйте сложной бизнес-логикой с помощью интуитивно понятного интерфейса drag-and-drop.
- Конфигурируйте эндпойнты и настраивайте доступ к API с помощью промежуточного ПО.
- Наблюдайте за тем, как автоматически генерируется техническая документация API.
- Изменяйте структуру и внешний вид в удобном конструкторе приложений.
- Используйте автогенерацию страниц (экранов) и библиотеку готовых компонентов.
- Создавайте быстрее с помощью готовых шаблонов приложений.
- Создавайте нативные приложения для iOS и Android и публикуйте их в магазинах.
- Разворачивайте приложение на своем сервере, в облаке AppMaster.io или других репозиториях.
- Экспортируйте бинарные файлы и исходный код - вы не привязаны к платформе.
- Интегрируйтесь со сторонними ресурсами и добавляйте функциональность с помощью модулей.
Каковы особенности платформы AppMaster.io?
- Все приложения строятся на основе единого бэкенда. Например, при создании двух мобильных приложений (для таксиста и пассажира) они будут работать с одним и тем же бэкендом.
- В десятки раз более высокая производительность бэкенда по сравнению с другими аналогичными решениями.
- Возможность локального и автономного хостинга.
- Есть возможность скачать исходный код созданных приложений (для корпоративных клиентов).
- Документация по API генерируется автоматически.
- Вы можете использовать бэкенд отдельно и подключать к нему фронтенд, написанный разработчиками.
Какие приложения могут быть созданы с помощью AppMaster.io?
Практически любые серверные приложения для Linux, Windows и MAC; административные панели и клиентские порталы (web); нативные мобильные приложения для платформ IOS и Android.
Какие типы приложений поддерживаются?
Серверные приложения (бэкенд), веб-приложения (панели администратора и клиентские порталы - фронтенд), мобильные приложения (нативные для IOS и Android).
Технологии AppMaster.io
Какая технология используется для создания бэкенда?
Бэкенд создается на языке Go (Golang), поддерживаются любые PostgreSQL-совместимые базы данных, включая Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant и другие.
Какая технология используется для создания веб-приложений?
Vue3 с автоматической привязкой к создаваемому бэкенду.
Какая технология используется для создания мобильных приложений?
Собственный фреймворк APMS с внутренним использованием Swift и Kotlin.
В чем преимущества мобильных приложений AppMaster.io?
Мобильные приложения, созданные на платформе, являются нативными (без HTML, JS, PWA) и основаны на доставке экранов и логики в режиме реального времени.
Пользователю достаточно один раз опубликовать мобильное приложение в PlayMarket или AppStore, и все обновления интерфейса и логики будут мгновенно отображаться в приложении - достаточно внести изменения и повторно опубликовать бэкенд. Бэкенд + мобильные приложения могут работать в автономном режиме в корпоративных сетях без доступа в Интернет.
Благодаря фреймворку APMS пользователь может изменять приложение быстро и без задержек на публикацию.
Функциональные возможности для корпоративных клиентов
- Работа в режиме HA (active-active).
- Работа в Docker Swarm, Kubernetes и любых других кластерах.
- Встроенный во все приложения Health Monitor, отслеживающий аномальное поведение и потенциальные ошибки (NPE и подобные).
- Регистрация в памяти метрик производительности, высокопроизводительный Zap-логгер.
- Малый объем памяти для встраиваемых систем, позволяет запускать бэкэнд на Raspberry PI и подобных платформах IoT. Модули единого входа (SSO).
- Поддержка оптимизации запросов к СУБД за счет ограничений на объем операций. Система дедупликации хранимых файлов (встраивается в приложения, экономия места до 30% в зависимости от сценария).
- Поддержка аппаратно-ускоренного шифрования AES-NI и аналогичных.