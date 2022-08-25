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Что такое AppMaster.io

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Создавайте приложения корпоративного уровня без единой строчки кода.

Информация о AppMaster.io

AppMaster.io - это платформа нового поколения no-code, позволяющая создавать сложные серверные, веб- и мобильные приложения без единой строчки кода. На всех этапах разработки вы будете использовать веб-интерфейс с удобными инструментами визуального программирования.

Главное отличие AppMaster.io от других платформ в том, что она создает приложения так же, как это делают разработчики:

  • генерирует совершенный исходный код (наконец-то!),
  • создает бинарные файлы,
  • управляет публикацией (развертыванием)
  • и пишет техническую документацию.

Разрабатывайте полноценные приложения корпоративного уровня, а не просто прототипы или MVP. Для этого у нашей платформы no-code есть все:

  • Создавайте гибкие реляционные базы данных в визуальном конструкторе.
  • Управляйте сложной бизнес-логикой с помощью интуитивно понятного интерфейса drag-and-drop.
  • Конфигурируйте эндпойнты и настраивайте доступ к API с помощью промежуточного ПО.
  • Наблюдайте за тем, как автоматически генерируется техническая документация API.
  • Изменяйте структуру и внешний вид в удобном конструкторе приложений.
  • Используйте автогенерацию страниц (экранов) и библиотеку готовых компонентов.
  • Создавайте быстрее с помощью готовых шаблонов приложений.
  • Создавайте нативные приложения для iOS и Android и публикуйте их в магазинах.
  • Разворачивайте приложение на своем сервере, в облаке AppMaster.io или других репозиториях.
  • Экспортируйте бинарные файлы и исходный код - вы не привязаны к платформе.
  • Интегрируйтесь со сторонними ресурсами и добавляйте функциональность с помощью модулей.

Каковы особенности платформы AppMaster.io?

  1. Все приложения строятся на основе единого бэкенда. Например, при создании двух мобильных приложений (для таксиста и пассажира) они будут работать с одним и тем же бэкендом.
  2. В десятки раз более высокая производительность бэкенда по сравнению с другими аналогичными решениями.
  3. Возможность локального и автономного хостинга.
  4. Есть возможность скачать исходный код созданных приложений (для корпоративных клиентов).
  5. Документация по API генерируется автоматически.
  6. Вы можете использовать бэкенд отдельно и подключать к нему фронтенд, написанный разработчиками.

Какие приложения могут быть созданы с помощью AppMaster.io?

Практически любые серверные приложения для Linux, Windows и MAC; административные панели и клиентские порталы (web); нативные мобильные приложения для платформ IOS и Android.

Какие типы приложений поддерживаются?

Серверные приложения (бэкенд), веб-приложения (панели администратора и клиентские порталы - фронтенд), мобильные приложения (нативные для IOS и Android).

Технологии AppMaster.io

Какая технология используется для создания бэкенда?

Бэкенд создается на языке Go (Golang), поддерживаются любые PostgreSQL-совместимые базы данных, включая Amazon RDS, Google Cloud SQL, Azure PostgreSQL, Elephant и другие.

Какая технология используется для создания веб-приложений?

Vue3 с автоматической привязкой к создаваемому бэкенду.

Какая технология используется для создания мобильных приложений?

Собственный фреймворк APMS с внутренним использованием Swift и Kotlin.

В чем преимущества мобильных приложений AppMaster.io?

Мобильные приложения, созданные на платформе, являются нативными (без HTML, JS, PWA) и основаны на доставке экранов и логики в режиме реального времени.

Пользователю достаточно один раз опубликовать мобильное приложение в PlayMarket или AppStore, и все обновления интерфейса и логики будут мгновенно отображаться в приложении - достаточно внести изменения и повторно опубликовать бэкенд. Бэкенд + мобильные приложения могут работать в автономном режиме в корпоративных сетях без доступа в Интернет.

Благодаря фреймворку APMS пользователь может изменять приложение быстро и без задержек на публикацию.

Функциональные возможности для корпоративных клиентов

  • Работа в режиме HA (active-active).
  • Работа в Docker Swarm, Kubernetes и любых других кластерах.
  • Встроенный во все приложения Health Monitor, отслеживающий аномальное поведение и потенциальные ошибки (NPE и подобные).
  • Регистрация в памяти метрик производительности, высокопроизводительный Zap-логгер.
  • Малый объем памяти для встраиваемых систем, позволяет запускать бэкэнд на Raspberry PI и подобных платформах IoT. Модули единого входа (SSO).
  • Поддержка оптимизации запросов к СУБД за счет ограничений на объем операций. Система дедупликации хранимых файлов (встраивается в приложения, экономия места до 30% в зависимости от сценария).
  • Поддержка аппаратно-ускоренного шифрования AES-NI и аналогичных.
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