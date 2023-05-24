Это руководство упрощает процесс создания пользовательской CRM, охватывая все этапы от идеи до запуска. В нем содержатся практические выводы, лучшие практики и типичные ошибки, которые помогут вам создать CRM, подходящую для вашего бизнеса. Она будет полезна как новичкам, так и опытным разработчикам.

Почему мы должны использовать AppMaster для нашей CRM, а не другие продукты?

Возможность полной кастомизации



Отсутствие ограничений по масштабированию



Создание всего в одном месте (база данных, бэкенд, веб- и мобильные приложения)



Возможность интеграции с любыми внешними сервисами



Создайте свою пользовательскую CRM



Создайте собственную систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), следуя приведенным ниже рекомендациям.

Шаг 1: Проектирование модели данных



Процедура традиционно начинается с построения моделей данных, что требует понимания сущностей, которые будут использоваться в системе управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), их соответствующих атрибутов и взаимосвязей.

Эти модели, иначе называемые сущностями, могут включать множество возможностей, таких как компании, контакты, лиды и задачи. Каждая модель определяется уникальным набором полей. Например, модель компании может включать такие поля, как название компании, тип бизнеса, местоположение и другие.

Каждое поле характеризуется определенным типом, определяющим характер данных, которые оно может содержать. Например, тип данных 'String' подходит для поля заголовка, позволяя ему содержать любую строку символов. Тип описания 'Text' позволяет вставлять обширный текст, возможно, разделенный на абзацы. Тип 'Integer' может представлять количество сотрудников, а тип 'DateTime' может содержать информацию о дате и времени определенных событий.

Модели имеют возможность формировать ассоциации друг с другом, что требует выбора типа связи. Например, сотрудники могут быть связаны с определенными задачами, что требует дальновидности для понимания организации задач.

Может оказаться, что каждая задача назначена только одному конкретному исполнителю, в то время как у каждого сотрудника может быть несколько параллельных задач. В этом случае между ними будет установлена связь "один-ко-многим". Другие потенциальные типы отношений включают отношения "один-к-одному" и "многие-ко-многим".

Для получения более подробных знаний и помощи по использованию редактора базы данных, пожалуйста, обратитесь к библиотеке курсов университета Appmaster.

Шаг 2: Настройка endpoints для моделей данных



Следующим шагом будет создание функциональности для этих моделей. Логично предположить, что база данных должна располагаться в определенном месте на сервере, при этом пользователи могут подключаться к ней из любого места, используя свои ПК или мобильные телефоны. Для облегчения обмена запросами и передачи данных используются маршруты - это сетевые адреса, на которые могут быть отправлены запросы.

Кроме того, существуют endpoints, которые представляют собой точки доступа к маршруту через определенный метод. Например, к маршруту задачи можно получить доступ, указав идентификатор задачи, но используя различные методы (таким образом, различные endpoints) - Delete (удалить задачу), Get (получить информацию о задаче), Patch (внести изменения в задачу, например, изменить ее статус).

Каждая из моделей данных может иметь базовые endpoints, создаваемые автоматически при их инициировании. Эти endpoints можно использовать мгновенно, их можно адаптировать (например, изменить права доступа, чтобы разрешить только определенным ролям пользователей создавать новые задачи) или сформулировать пользовательские endpoints вместе с соответствующей логикой обработки. Подробное руководство по работе с конечными точками можно найти по ссылке.

Шаг 3: Создание пользовательского интерфейса

Следующий шаг - создание интерфейса, с которым пользователь сможет взаимодействовать. Естественно, учитывая существование endpoints, можно сразу же использовать их, посылая необходимые запросы. Однако работать с ними напрямую в режиме командной строки, как правило, невероятно неудобно.

Логично было бы разработать веб-приложение для работы с ними. AppMaster позволяет вам взять бразды правления в создании интерфейса, позволяя интегрировать такие важные элементы, как кнопки, ярлыки и таблицы, а также настраивать их эстетику и расположение.

Для простейшей реализации начните процесс с включения компонентов, которые облегчают заполнение базы данных необходимыми данными. Например, ввод списка фирм, сотрудников и их контактной информации.

Помните, что простое введение элемента не делает его мгновенно пригодным для использования. Каждый элемент должен быть наполнен определенной операционной логикой, определяющей его точную функцию и способ выполнения. Например, чтобы зарегистрировать запись в базе данных, необходимо добавить соответствующие компоненты ввода (которые соответствуют типам полей модели данных).

Для ввода контактной информации это могут быть поля для имени, фамилии, номера телефона, электронной почты, даты рождения, должности и др. Также необходима кнопка, которая компилирует заполненную информацию и передает ее в базу данных. Эта кнопка должна быть сконфигурирована с операционной логикой (бизнес-процесс или рабочий процесс), которая подробно описывает необходимые шаги для оптимального функционирования.

Например:

Изменить внешний вид на состояние загрузки



Последовательно считывать введенные данные из каждого поля.



Сформируйте модель контакта и заполните данные, собранные на предыдущем шаге.



Отправьте заполненную модель с помощью POST-запроса на сайт endpoint для создания нового контакта.



для создания нового контакта. Снимите состояние загрузки с кнопки



Обработайте результат запроса и получите статус его выполнения.



Проверьте, был ли запрос успешным или нет.



В случае ошибки запроса вывести соответствующее уведомление с информацией об ошибке



В случае успешных действий обновить данные в сводной таблице контактов.



Дополнительные ресурсы:

Шаг 4: Создание бизнес-процессов

Затем можно приступать к созданию более сложных бизнес-процессов, которые позволяют создавать или получать определенные данные и добавлять дополнительную логику работы. Простой пример - при создании задачи автоматически указывать ее статус, проверять срок выполнения и рассчитывать точное время, когда она должна быть выполнена.

В то же время логика работы может быть сложной и включать различные варианты действий в зависимости от алгоритма. Например, при создании задачи для конкретного пользователя проверить, есть ли вообще право на такое действие, а также подсчитать количество других задач, которые уже назначены этому пользователю, и если активных задач более 10, автоматически переназначить ее наименее занятому сотруднику на аналогичной должности в компании. Руководство по созданию бизнес-процессов.

Шаг 5: Подключение и интеграция с внешними сервисами

Вполне вероятно, что система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) не сможет работать изолированно, ей потребуется взаимодействие с внешними сервисами или вспомогательными функциональными возможностями. Наиболее удобным методом интеграции этих элементов является использование рынка модулей.

Рассмотрим, например, сценарий создания задачи, требующей отправки пользователю электронного письма с соответствующей информацией. Это может быть эффективно выполнено с помощью модуля Custom Simple Mail Transfer Protocol (SMTP).

В качестве альтернативы сообщение может быть передано через мессенджер Telegram с помощью модуля Telegram. Можно также упростить работу с изображениями, автоматически изменяя их формат и размер с помощью модуля Image. Каждый модуль способен дополнить свои уникальные модели данных, бизнес-процессы и блоки, чтобы облегчить их использование.

Демонстрация использования модулей приведена по следующей ссылке: Пример использования модуля

Стоит отметить, что отсутствие специального модуля для конкретного внешнего сервиса не исключает возможности его использования. Создание интеграции с любым внешним сервисом возможно с помощью секций, посвященных внешним API-запросам, или блоков для HTTP-запросов.

Ниже приведены ссылки, иллюстрирующие процесс интеграции с внешними сервисами и использование внешнего API-запроса:

Сколько мне будет стоить создание и владение CRM на AppMaster?

Как правило, комплексное CRM-решение требует подписки для бизнеса, в то время как для стартапа может быть достаточно более простой версии.

Если вы решите заняться разработкой самостоятельно, это может быть сделано бесплатно. В качестве альтернативы у вас есть возможность воспользоваться профессиональными услугами.

Сколько времени мне потребуется для разработки CRM с помощью AppMaster?



Ответ зависит от сложности CRM. Какие сущности там есть, сколько их, как они связаны друг с другом, и какая логика работы требуется. В целом, что-то простое на уровне MVP можно сделать за 20-30 часов. Какую-то базовую рабочую версию - примерно за 200 часов. Для сложных проектов, конечно, может потребоваться гораздо больше времени.

Какие сервисы способны подключаться и интегрироваться с CRM, созданной AppMaster?

Telegram



Slack



Stripe



SignIn с Apple



Zoom



SignIn с Google



Crypto



LinkedIn



Facebook



Google Таблицы



Youtube Player



Сканер штрих-кодов



Google Переводчик



Discord



Google OAuth 2.0



Открытый искусственный интеллект



Почта Chimp



и многие другие

Можно ли масштабировать CRM-приложение AppMaster



Сразу стоит отметить, что приложение изначально не ограничено по количеству пользователей, даже в самой базовой версии. Учитывая это, вы, конечно, можете столкнуться с ограничениями по производительности или размеру базы данных в начальных вариантах подписки. Эта проблема решается за счет использования собственных серверов вместо хостинга в облаке AppMaster.

На тарифном плане Business вы можете получить образ контейнера с приложением или его бинарными файлами, а на тарифном плане Enterprise - даже полный исходный код приложения и возможность использования распределенных серверов с балансировщиком нагрузки, что полностью снимает вопросы об ограничениях масштабирования.

Могу ли я нанять кого-нибудь для создания моей CRM?



Для гарантированно качественной работы вы можете воспользоваться услугами Professional Services. Если вам нужен более доступный вариант, то есть возможность обратиться к услугам фрилансеров или обратиться к сертифицированным партнерам AppMaster.

Как AppMaster строит вашу CRM технически

AppMaster это мощный инструмент, который упрощает и ускоряет процесс создания CRM за счет рациональной обработки технических аспектов. Процесс можно разбить на следующие этапы:

Спецификация : Пользователь предоставляет спецификации CRM, вводя схемы данных, схемы бизнес-процессов, endpoints , переменные, элементы пользовательского интерфейса и триггеры в AppMaster Studio. Эти данные служат чертежами будущего CRM-приложения и хранятся в виде документации.



: Пользователь предоставляет спецификации CRM, вводя схемы данных, схемы бизнес-процессов, , переменные, элементы пользовательского интерфейса и триггеры в Studio. Эти данные служат чертежами будущего CRM-приложения и хранятся в виде документации. Генерация кода : После нажатия кнопки "Опубликовать" AppMaster обрабатывает и стандартизирует предоставленные спецификации. Затем генерируется исходный код для CRM-приложения на различных языках, таких как Go для бэкенда, Vue 3 для фронтенда, Swift для приложений iOS и Kotlin для приложений Android. AppMaster использует параллельную обработку и исключительную производительность для генерации кода с впечатляющей скоростью более 22 000 строк в секунду.



: После нажатия кнопки "Опубликовать" обрабатывает и стандартизирует предоставленные спецификации. Затем генерируется исходный код для CRM-приложения на различных языках, таких как Go для бэкенда, Vue 3 для фронтенда, Swift для приложений iOS и Kotlin для приложений Android. использует параллельную обработку и исключительную производительность для генерации кода с впечатляющей скоростью более 22 000 строк в секунду. Компиляция : По завершении генерации кода AppMaster компилирует CRM-приложение, уделяя особое внимание компиляции бэкенда и компоновке веб-приложений. Этот шаг занимает всего несколько дополнительных секунд.



: По завершении генерации кода компилирует CRM-приложение, уделяя особое внимание компиляции бэкенда и компоновке веб-приложений. Этот шаг занимает всего несколько дополнительных секунд. Тестирование : Перед развертыванием AppMaster проводит этап тщательного тестирования для обеспечения функциональности CRM-приложения и выявления потенциальных проблем.



: Перед развертыванием проводит этап тщательного тестирования для обеспечения функциональности CRM-приложения и выявления потенциальных проблем. Упаковка и хранение: Бэкэнд-приложения упаковываются в контейнеры Docker для изоляции, затем загружаются в специальный реестр Docker внутри платформы. Эти контейнеры временно хранятся до развертывания. Аналогично, пакеты веб-приложений сжимаются в zip-архивы и загружаются в хранилище артефактов для размещения или развертывания.



хранение: Бэкэнд-приложения упаковываются в контейнеры Docker для изоляции, затем загружаются в специальный реестр Docker внутри платформы. Эти контейнеры временно хранятся до развертывания. Аналогично, пакеты веб-приложений сжимаются в zip-архивы и загружаются в хранилище артефактов для размещения или развертывания. Развертывание: Заключительный этап включает в себя развертывание собственной CRM на целевых серверах, делая ее доступной для пользователей.



Благодаря использованию платформы AppMaster процесс создания приложений значительно улучшается, сокращая время и усилия, необходимые для ручного кодирования, компиляции, тестирования, упаковки и развертывания. Весь процесс может быть завершен всего за 20 секунд, что способствует повышению общей эффективности разработки CRM.