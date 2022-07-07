В связи с расширением роли интерфейсов drag-and-drop их популярность также значительно возросла. В настоящее время все больше людей заинтересованы в обучении разработке и создании пользовательского программного обеспечения без изучения программирования, поэтому за последние несколько лет появилось множество надежных интерфейсов drag-and-drop.

Тем не менее, существует много общих проблем, связанных с интерфейсами drag-and-drop и их надежностью в создании эффективного пользовательского программного обеспечения. В этой статье вы узнаете все о платформах drag-and-drop и о том, как они могут помочь вам создать широкий спектр пользовательского программного обеспечения, включая веб-сайты, веб-приложения, мобильные приложения и базы данных.

Давайте сначала изучим основы drag-and-drop, прежде чем переходить к этим вопросам.

Что такое drag-and-drop?

Графический интерфейс пользователя (GUI) - разновидность пользовательского интерфейса, элементы которого представлены в виде графических изображений, также называется графической оболочкой управления. Аудиовизуальные подсказки часто используются в графических интерфейсах для облегчения пользовательского опыта на уровне визуализированной информации. Примерами графического интерфейса являются иконки программ на рабочем столе, возможность переставлять виджеты на телефоне и возможность соединить два файла вместе. Эти визуальные подсказки позволяют вам взаимодействовать с компьютером для достижения своих целей не написав ни строчки кода.

Мы можем думать о drag-and-drop как о расширении графических интерфейсов, в которых пользователи могут формировать отношения между объектами, характеризуемыми визуальными объектами. Цель современных инструментов drag-and-drop - позволить широкому кругу пользователей, включая тех, кто не является профиссиональным разработчиком, создавать пользовательское программное обеспечение с помощью удобного интерфейса.

О значимости инструментов drag-and-drop можно судить по массовому росту рынка программного обеспечения. В 2019 году в отчете Drag & Drop App Builder Software Market Report говорится, что рынок программного обеспечения для инструментов drag-and-drop составил $790,39 млн и, как ожидается, достигнет $1 128 82 млн к 2027 году.

Заменит ли drag-and-drop разработчиков?

Пользователи и компании, не обладающие навыками разработки программного обеспечения, имеют альтернативный вариант - использовать конструкторы приложений drag-and-drop для создания пользовательского программного обеспечения. Более того, инструменты drag-and-drop позволяют быстро создавать приложения и веб-сайты вместо того, чтобы вручную создавать сайт с нуля.

Современные конструкторы сайтов drag-and-drop также не требуют профессиональные знания разработки программного обеспечения. Такие платформы, как Webflow и Wix, имеют большое разнообразие плагинов для поддержки быстрой разработки даже сложного веб-сайта с помощью drag-and-drop. В результате даже те, кто не умеет разрабатывать ПО, могут создавать веб-сайты для профессиональных и личных целей, что способствует росту популярности конструкторов приложений drag-and-drop.

Однако инструменты drag-and-drop не обязательно заменят разработчиков. Конструкторы сайтов drag-and-drop обеспечивают непревзойденную доступность за счет гибкости, независимости и определенного уровня сложности дизайна их веб-сайтов. Компании, использующие эти инструменты, не могут создавать такие же сложные дизайны, как те, которые предлагают веб-разработчики, поскольку они не занимаются разработкой и создают свои сайты с нуля.

Чтобы расширить свое присутствие в Интернете и предоставить свои услуги в рамках ограничений этих конструкторов веб-сайтов, владельцы бизнесов могут использовать уже готовые шаблоны веб-сайтов. Но эти сайты не смогут конкурировать с профессионально созданными квалифицированными веб-разработчиками сайтами в плане продаж, трафика и функциональности.

Поскольку существует всего несколько шаблонов, которые можно выбирать и редактировать, у сайта, созданного с помощью конструктора drag and drop, не так много возможностей выделиться среди других подобных. В то время как при создании веб-сайта веб-дизайнером или разработчиком, все, что только может себе представить компания, независимо от того, насколько амбициозным является ее замысел, может быть преобразовано в формат веб-сайта.

Поэтому в ближайшие несколько лет конструкторы сайтов drag and drop не смогут полностью устранить необходимость в веб-разработчиках и веб-дизайнерах. Хотя конструкторы сайтов drag and drop являются доступным решением для бизнеса кому требуется экономия бюджета и скорость в разработке веб-сайтов, они не могут заменить труд квалифицированного веб-разработчика.

Веб-разработка как профессия существует уже давно. Тем не менее, по мере развития этих конструкторов сайтов, они смогут обеспечить функции и сложность, которые когда-нибудь смогут конкурировать с сайтами, созданными профессиональными разработчиками.

Все вышесказанное справедливо для большинства платформ, за исключением AppMaster. AppMaster - это одна из самых мощных платформ, имитирующих работу команды разработчиков. Создавая свой проект на AppMaster, вы можете рассчитывать на точно такое же качество и объем функциональности, которые вам представляют разработчики. Вы можете создать административную панель для своего сайта, которая будет отвечать всем вашим требованиям.

Топ лучших drag-and-drop платформ

На рынке существует большое количество конструкторов приложений, создаваемых методом drag-and-drop. Эти платформы имеют свой собственный набор плюсов и минусов. Давайте обсудим 7 лучших конструкторов приложений, которые вы можете использовать для создания эффективного и безопасного пользовательского программного обеспечения.

AppyPie

С помощью известного конструктора приложений Appy Pie новички могут создавать приложения для достижения своих профессиональных или личных целей. Пользователи могут разработать сайт бесплатно. После ознакомления с процессом разработки пользователи могут выбрать любой подходящий им тариф.

Кроме того, этот конструктор приложений предлагает уроки, которые помогут пользователям в создании дополнительных функций их приложения. Также пользователи имеют доступ к онлайн чату для решения любых вопросов, с которыми вы можете столкнуться при создании своего приложения.

AppyPie предлагает три различных варианта ежемесячной подписки: базовый план ($36 за приложение), золотой план ($72 за приложение) и платиновый план ($120 за приложение).

Mobincube

Пользователи могут создавать приложения с помощью Mobincube - бесплатной платформы, которая не требует предварительного опыта разработки. Mobincube - лучший конструктор приложений, который обеспечивает ценность, так как большинство бесплатных конструкторов приложений не обеспечивают высокое качество разработки приложений. Этот конструктор приложений предлагает интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который позволяет пользователям создавать различные приложения, от игровых до бизнес решений, домашнего образования и многого другого. Вы можете создать приложение с помощью конструктора приложений и запустить его совершенно бесплатно.

BuildFire

BuildFire - один из самых надежных инструментов drag-and-drop для создания пользовательского программного обеспечения и приложений. Вы можете опубликовать свое приложение для предоставления доступа своим пользователям, используя эту авторитетную платформу для создания приложений. В последние годы BuildFire демонстрирует огромный рост популярности благодаря удобному интерфейсу, быстрому созданию приложений и широким возможностям настройки.

Swiftic

Swiftic - это онлайн-инструмент, который позволяет как крупным, так и малым бизнесам перевести свою деятельность в цифровую сферу. Swiftic предлагает помощь новым пользователям в создании приложений с помощью своей платформы. Даже новичок может создать приложение в коммерческих целях, используя удобный пользовательский интерфейс платформы для создания приложений.

AppMaster

AppMaster - это конструктор приложений без кода, который предлагает решения как для малого бизнеса, так и для крупных компаний. Этот конструктор приложений предоставляет возможность получить исходный код вашего приложения, что делает его больше, чем просто no-code платформа. Пользователи, таким образом, получают полнофункциональное нативное приложение с возможностью экспорта исходного кода, как и в случае обычной разработки, но гораздо быстрее, дешевле и проще в обслуживании.

Таким образом, AppMaster сочетает в себе преимущества no-code и традиционной разработки. Платформа предоставляет исчерпывающую техническую документацию, что значительно ускоряет процесс обучения. Гибкость при создании пользовательского программного обеспечения, бесплатная пробная версия, неограниченная масштабируемость и удобные инструменты редактирования методом drag-and-drop - вот лишь некоторые из многочисленных преимуществ использования AppMaster.

AppInstitute

С помощью функций drag-and-drop бесплатный конструктор приложений AppInstitute позволяет владельцам небольших компаний рекламировать свои услуги в Интернете. Благодаря простому пользовательскому интерфейсу, этот no-code конструктор приложений помогает компаниям создавать приложения без необходимости нанимать штат программистов. Кроме того, эта платформа для разработки приложений предоставляет бесплатные шаблоны приложений для 20 различных категорий компаний.

Appery

Appery - это гибкий конструктор приложений без кода, который предоставляет возможности создания приложений методом drag-and-drop. Этот облачный конструктор облегчает создание приложений для Windows Phone, iOS и даже Android. Пользователям этой платформы не нужно ничего скачивать или устанавливать, поскольку она основана на облаке. Поэтому вы можете быстро приступить к созданию приложений. Как только приложение создано, вы можете мгновенно распространить его среди клиентов и владельцев компаний. Даже новички могут использовать эту платформу без кода, поскольку пользовательский интерфейс разработан с использованием возможностей перетаскивания. Кроме того, эта платформа предоставляет новичкам обучение и инструкции по созданию простого приложения.

Кто изобрел метод click & drag?

Джеф Раскин, который известен за разработку концепции и запуск первого проекта Macintosh для компании Apple в 1970-х годах, является изобретателем технологии drag-and-drop. Парадигма drag-and-drop с тех пор заменила то, что он впервые назвал парадигмой "click-and-drag". Он создал парадигму, но Билл Аткинсон, его протеже, несет основную ответственность за интеграцию технологии в программное обеспечение Macintosh. Говорят, что Джеф был вдохновлен на разработку drag-and-drop после того, как увидел, как в информационной системе Star Information System в Xerox PARC используется техника "click - move - click".

Сложно ли создать свое приложение?

Создать приложение традиционным способом, используя языки программирования и создавая базы данных, определенно сложно, поскольку это требует значительного количества времени, терпения, энергии и аналитических навыков для понимания различных технологий.

Однако конструкторы приложений drag-and-drop значительно облегчают задачу пользователям, не имеющим навыков разработки, и значительно сокращают кривую обучения, связанную с изучением нового инструмента и технологии. Любой человек может использовать инструменты drag-and-drop для создания и внедрения пользовательского программного обеспечения с максимальной точностью и в соответствии с требуемым дизайном. Таким образом, создание приложения стало довольно простым с интерфейсами drag-and-drop.

Как мне создать свое собственное приложение?

Вы можете создать собственное приложение с помощью конструктора приложений drag-and-drop AppMaster, рассмотренного выше. Общие шаги по созданию приложения с помощью этих инструментов drag-and-drop следующие:

Начните с идеи

Очень важно иметь полное представление о вашем приложении, прежде чем нанимать разработчика или использовать конструктор приложений drag-and-drop. Что вы хотите получить от этого приложения? Кто ваша целевая аудитория? Создать полноценное приложение со всеми необходимыми функциями будет проще, если вы потратите время на разработку четкой концепции приложения.

Выберите подходящий шаблон

Теперь вы готовы к тому, чтобы выбрать шаблон приложения, который наилучшим образом соответствует требованиям вашей компании, после того как у вас есть концепция приложения. Например, если вы владеете рестораном, вы должны выбрать шаблон приложения для ресторана, чтобы сделать визуально привлекательное приложение для ваших посетителей.

Или вы можете создать свое кастомизированное приложение, используя блоки и элементы в конструкторе.

Адаптируйте свое приложение

После выбора шаблона приложения вы можете дополнительно настроить конечный результат, добавив макет, цветовую схему, личный логотип и контент. Помните, что общий внешний вид и настроение приложения также играют важную роль в его брендинге и маркетинге. Поэтому вам следует уделить особое внимание стилю, последовательности и дизайну приложения.

Протестируйте и опубликуйте

Это отличная идея - протестировать ваше приложение и получить отзывы пользователей, прежде чем выпускать его в свет. После тестирования вы сможете внести необходимые изменения для улучшения пользовательского опыта. После тщательного тестирования настало время опубликовать приложение в Google Play или App Store, как только вы внесете необходимые изменения.

Заключение

Разработчики становятся все более востребованными, поскольку программное обеспечение продолжает проникать в каждый сектор экономики. Потребность в программном обеспечении растет быстрее, чем растет число разработчиков, и наблюдается растущее несоответствие между спросом и предложением.

Используя простые, быстрые в освоении платформы drag-and-drop (часто называемые "no-code platforms"), такие как AppMaster, пользователи, не являющиеся профессиональными разработчиками могут создавать свои собственные приложения. Они могут научиться создавать приложения именно с помощью доступных функций инструмента drag-and-drop. Кроме того, даже при внесении корректировок они могут легко поддерживать их. Таким образом, если вы хотите создать индивидуальное программное обеспечение, вам следует без колебаний использовать платформу no-code.