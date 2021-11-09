Google Play и Apple App Store на сегодняшний день являются двумя крупнейшими платформами для распространения и продвижения приложений.

Не важно: разрабатываете вы приложение самостоятельно, заказываете у профессиональных разработчиков или создаете приложение с помощью no-code инструментов, процесс публикации приложений в магазины происходит для всех одинаково. И важно соблюсти некоторые требование, чтобы ваше приложение успешно прошло модерацию и было опубликовано.

Чтобы избежать каких-либо проблем и возможных отказов в публикации вашего приложения, мы составили список требований, которые необходимо соблюдать для успешной публикации приложения в каждый из сторов.

Google Play Store

Google Play остается основной платформой для распространения приложения для Android, хотя существует множество других альтернативных магазинов.

Чтобы опубликовать и дать возможность пользователям Android загружать и использовать ваше приложение на своих смартфонах и планшетах, вы должны выполнить следующие действия и убедиться, что ваше приложение соответствует требованиям.

Шаг 1: Создайте Google Developer Account

Создайте Google Developer Account. Во время регистрации необходимо оплатить взнос в размере 25$, после чего вам будет доступна публикация приложений в магазин.

Шаг 2: Заполните данные о вашем приложении

Введите название и описание вашего приложения. Название должно быть уникальным и отражать суть вашего приложения.

Рекомендуемая длина текстов:

название приложения: не более 30 символов;

короткое описание: не более 80 символов;

полное описание не более 4000 символов.

Шаг 3: Загрузите маркетинговые материалы

Иконку приложения: 512x512 пикселей, формат 32-битный PNG, с альфа-каналом, допустимый вес: 1024 КБ.

Загрузите от 2 до 8 скриншотов вашего приложения: от 320 px до 3840 px при соотношении сторон не более 2:1. Формат JPG или 24-битный PNG без альфа-канала. Для того, чтобы сделать красивые скриншоты прямо с экрана воспользуйтесь приложением Clean Status Bar.

Загрузите рекламный баннер: 1024х500 пикселей, JPEG или 24-битный PNG (без альфа-канала). Это необходимо для размещения в Google Play, это первое, что видят пользователи, открывая страницу вашего приложения в сторе.

Важно: Если ваше приложение доступно для планшетов, загрузите дополнительные скриншоты для них.

Совет: площадка Google Play полна различных приложений. Конкуренция серьезная, поскольку в каждой категории есть не менее 100 приложений. Убедитесь, что визуальные элементы и контентная часть привлекают внимание пользователей.

Шаг 4: Политика конфиденциальности и общая информация

Установите возрастное ограничение. Для этого войдите в Google Play Developer Console и заполните специальную анкету для каждого из своих приложений. Программы, которым не присвоено ограничение, могут быть заблокированы для отдельных пользователей или стран.

Добавьте политику конфиденциальности, чтобы рассказать, как вы обращаетесь с конфиденциальными данными пользователей и устройств.

Шаг 5: Загрузите файл вашего приложения

Загрузите файл вашего приложения в формате APK (.apk) или ABB (.abb). Это необходимо для запуска вашего приложения на устройстве Android. С августа 2021, Google начал переходить на AВВ, так как этот формат меньше на 15% и его можно загружать быстрее. Скоро ABB станет основным форматом и полностью заменит APK.

Шаг 6: Модерация

Теперь просто нужно подождать. Если ваше приложение пройдет модерацию, то оно станет доступным в Google Play Store в течение нескольких часов до нескольких дней.

Причины отказа со стороны Google Play

Запрещённый контент. Ваше приложение не будет одобрено, если оно содержит неприемлемый контент, связанный с насилием, домогательствами, незаконными действиями и явным хейтом, которые потенциально могут подвергнуть опасности детей или угрожать обычным пользователям.

Ваше приложение не будет одобрено, если оно содержит неприемлемый контент, связанный с насилием, домогательствами, незаконными действиями и явным хейтом, которые потенциально могут подвергнуть опасности детей или угрожать обычным пользователям. Украденная интеллектуальная собственность. Ваше приложение будет удалено, если вы укажете или скопируете какой-либо бренд, который вам не принадлежит.

Ваше приложение будет удалено, если вы укажете или скопируете какой-либо бренд, который вам не принадлежит. Проблемы безопасности и конфиденциальности. Google стремится защищать конфиденциальность пользователей. Если будет обнаружено преднамеренное злоупотребление личными данными пользователя - ваше приложение будет строго запрещено.

Google стремится защищать конфиденциальность пользователей. Если будет обнаружено преднамеренное злоупотребление личными данными пользователя - ваше приложение будет строго запрещено. Не соблюдается закон о защите конфиденциальности детей в Интернете (англ. COPPA).

в Интернете (англ. COPPA). Правила выставления счетов не соблюдаются. Включив монетизацию в свое приложение, обязательно укажите все расходы в описании.

Включив монетизацию в свое приложение, обязательно укажите все расходы в описании. Реклама не соответствует всем правилам Google.

Google. Нарушенная функциональность. Некачественные приложения с множественными сбоями и зависаниями, которые блокируют взаимодействие с пользователем, запрещены в Play Store.

Apple App Store

Когда дело доходит до публикации, Apple довольно придирчив и делает процесс публикации вашего приложения намного сложнее, чем Google. Тем не менее, вы по-прежнему можете сделать ваше приложение доступным для пользователей IOS.

Вот как выглядит публикация iOS приложения в App Store в 2021 году.

Шаг 1: Apple Developer Portal

Как и в Google Play Store, вам необходимо создать учетную запись разработчика Apple и оплатить регистрационный сбор в размере 100$. Однако, вам нужно будет создать еще несколько дополнительных элементов, таких как сертификат распространения (Distribution Certificate), и настроить свой идентификатор приложения (App ID).

Шаг 2: Заполните данные о вашем приложении

Создайте уникальное название и описание приложения. Длина названия не должна превышать 30 символов. Описание должно быть детальное и затрагивать функциональность приложения - количество символов не должно превышать 4000.

Шаг 3: Загрузите маркетинговые материалы

Убедитесь, что ваше приложение создано с помощью Xcode 12 и iOS 14 SDK.

Загрузите иконки приложения. Иконка должна быть без скруглений и прозрачности. Для каждого девайса, существуют разные параметры:

— iPhone: 180×180 пикселей или 120×120 пикселей. Формат PNG или JPEG;

— iPad Pro: 167 пикселей;

— iPad, iPad mini: 152x152 пикселей;

— App Store: 1024x1024 пикселей.

— iPhone: 180×180 пикселей или 120×120 пикселей. Формат PNG или JPEG; — iPad Pro: 167 пикселей; — iPad, iPad mini: 152x152 пикселей; — App Store: 1024x1024 пикселей. Загрузите до 5-ти скриншотов на каждое разрешение экрана. Скриншоты не должны содержать прозрачность.

Шаг 4: Добавьте маркетинговую информацию

Поместите несколько ключевых слов (тегов), чтобы сделать ваше приложение доступным для поиска.

URL-адреса поддержки и маркетинга - URL-адреса, по которым пользователи могут найти маркетинговую информацию о приложении.

Уточните цены и описание покупок в приложении.

Шаг 5: Дополнительная информация

Информация об обновлениях (при подаче новой версии).

Включите имя владельца + контактную информацию.

Определите категорию и возрастное ограничение. Для этого необходимо заполнить анкету, указав определенные параметры и система автоматически присвоит возрастной рейтинг.

Шаг 6: TestFlight

Отправьте свое приложение на бета-тестирование TestFlight, чтобы убедиться, что оно соответствует всем рекомендациям Apple App Store. На рассмотрение вашего приложения перед публикацией или отклонением может уйти от 24 часов до недели.

Причины отказа App Store

Множественные ошибки. Ваша заявка будет отклонена при обнаружении каких-либо ошибок. Обязательно заранее протестируйте свое приложение.

Ваша заявка будет отклонена при обнаружении каких-либо ошибок. Обязательно заранее протестируйте свое приложение. Незавершенное содержание. Приложение, не имеющее окончательного содержания, не будет доступно в App Store.

Приложение, не имеющее окончательного содержания, не будет доступно в App Store. Плохой интерфейс. Если вы не соблюдаете требования к интерфейсу, указанные в рекомендациях по дизайну, Apple отклонит заявку на публикацию вашего приложения.

Если вы не соблюдаете требования к интерфейсу, указанные в рекомендациях по дизайну, Apple отклонит заявку на публикацию вашего приложения. Неработающие ссылки. Если ссылки в приложении не работают должным образом, это может повысить вероятность отказа.

Если ссылки в приложении не работают должным образом, это может повысить вероятность отказа. Небрежные описания. Неточность вашего описания и снимков экрана, из-за которых пользователям сложно понять, что делает ваше приложение или обещает недоступные функции, будет отклонена.

Неточность вашего описания и снимков экрана, из-за которых пользователям сложно понять, что делает ваше приложение или обещает недоступные функции, будет отклонена. Недействительная реклама. Проверьте, правильно ли ваше приложение отображает рекламу на всех устройствах.

Проверьте, правильно ли ваше приложение отображает рекламу на всех устройствах. Дублирование приложений. Если вы подаете две одинаковые заявки на публикацию, это может быть основанием для отказа.

Если вы подаете две одинаковые заявки на публикацию, это может быть основанием для отказа. Низкое качество и небольшое количество функций. Если приложение не предлагает достаточной функциональности и контента или оно предназначено только для небольшого нишевого рынка, приложение также может быть отклонено.

Важно!

С 31 января 2022 года, приложения iOS, в которых можно создавать аккаунты, обязаны предоставлять пользователям опцию удаления. Подробнее о новом правиле от App Store, вы можете найти здесь.

В заключении

Всегда хочется поскорее опубликовать и продемонстрировать свое приложение пользователям. Но прежде чем загрузить его в App Store или Google Play, убедитесь, что вы выполнили все инструкции и ваше приложение соответствует всем требованиями платформ.

Вы можете узнать о публикации и тестировании вашего приложения более подробно в документации. Также, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете обратиться к разработчикам AppMaster.io в этом чате.

Полезные ссылки:

Google Play:

Apple App Store: