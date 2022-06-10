Что касается цифровой трансформации, разработка приложений является неизбежной частью игры. До появления платформ no-code разработчики тратили значительное время на написание кодов для программы веб-сайта - умопомрачительное занятие, требующее большой концентрации. Но с появлением инструментов no-code процессы программирования веб-сайтов значительно изменились. В связи с этими быстрыми изменениями разработчики стали полагаться на инструменты разработки программного обеспечения no-code, поскольку решения no-code позволяют им выполнять свои задачи без лишних хлопот и тратить много времени на процессы.

Люди обычно думают, что разработка программного обеспечения - это всегда трудоемкий, длительный, изнурительный процесс, требующий навыков опытного разработчика, пока не появились платформы no-code. Несомненно, no-code решения - это обещание упростить и ускорить трудоемкие процессы создания сайтов для разработки программного обеспечения. Стратегия процессов разработки no-code предлагает необходимые инструменты и набор средств, позволяющих извлечь выгоду из подхода no-code. Ниже приведены некоторые факты о процессах разработки приложений no-code и low-code.

Является ли Low-Code No-Code будущим разработки программного обеспечения?

Платформы low-code, no-code могут стать будущим разработки программного обеспечения для веб-сайтов или процессов разработки приложений. Конечно, создатель сайта или группа разработчиков приложений с помощью инструментов no-code будут разрабатывать все больше и больше приложений в будущем. Однако в ходе этих процессов не нужно обладать навыками опытных разработчиков программного обеспечения, и этот сценарий изменился после появления инструментов no-code. Поэтому в будущем строители будут чаще использовать процессы разработки приложений для веб-сайтов на основе технологии low-code и no-code. Кроме того, спрос на процессы разработки веб-сайтов/приложений с использованием инструментов "no-code" и "no-code" значительно возрастет.





No-code и low-code разработка веб-приложения проста в использовании, понимании и адаптации без затрат вашего драгоценного времени. No-code платформы и методы low-code помогают разработчикам приложений/создателям веб-сайтов создавать приложения, не тратя время и не нуждаясь в большом опыте в разработке программного обеспечения. Решения No-code - это то, где технология и дизайн приложений идут рука об руку, чтобы сделать разработку кодировки для создателей веб-сайтов без лишних хлопот и перенести вас в новое царство опыта low-code/no-code. Мир стоит на пороге эры no-code, нового начала, и вскоре мы достигнем стадии, когда разработка кодировки для создателей веб-сайтов останется в прошлом.

С появлением инструментов low-code no-code разработка приложений превратилась в невероятный опыт. Существует несколько причин, по которым для разработки программного обеспечения используется разработка приложений с низким уровнем кодирования без кода:

Облачные технологии сделали все доступным

Были дни, когда только крупные компании могли разрабатывать приложения, покупая оборудование, пока не появились инструменты no-code от AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems и др. В то время малые предприятия сильно страдали из-за нехватки средств. Однако разработка программного обеспечения в облачных технологиях, таких как Searchable, Mendix, OutSystems,

AppMaster и т.д., облегчили жизнь всем видам бизнеса. Все, что вам нужно, - это подключение к Интернету, чтобы создать приложение, не беспокоясь об инфраструктуре или затратах, используя услуги по разработке программного обеспечения на платформе no-code/low-code. Появление таких инструментов разработки no-code, как AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems и т.д., еще больше облегчило разработку приложений с использованием инструментария no-code.

Удовлетворение растущего спроса на приложения для компаний

Несомненно, спрос на разработку no-code приложений растет в 5 раз быстрее, чем возможности ИТ. Используя системы разработки приложений no-code, такие как Mendix, OutSystems, SeaTable и AppMaster, можно удовлетворить быстро растущие потребности в разработке приложений. Платформы no-code или low-code помогают разработчикам освободить свое рабочее давление, чтобы сосредоточиться на других важных вопросах.





Снижение зависимости от ИТ

До появления инструментов no-code модели традиционной разработки приложений требовали кодирования на каждом этапе, чтобы разработать приложение, соответствующее параметрам бизнеса. Теперь, благодаря доступности различных инструментов программирования с низким кодом (no-code) и облачного программирования, модель изменилась и снизила вовлеченность специалистов по ИТ-программированию. Эти инструменты разработки no-code не уменьшат возможности профессионалов в области ИТ-программирования. Тем не менее, инструменты no-code помогут специалистам по программированию ускорить процессы и быстро выполнять проекты. Мало того, с помощью инструментов разработки без кода каждый может стать разработчиком. В этом и заключается прелесть инструментов no-code.

Обеспечивает гибкость

Программное обеспечение без кода - это потребность времени для бизнеса, чтобы быть гибким в условиях постоянно меняющихся потребностей клиентов и условий ведения бизнеса. Бескодовые инструменты позволяют бизнес-пользователям легко и быстро создавать приложения без знания кодирования/программирования. Стратегия no-code без знания программирования требует простого перетаскивания, чтобы без усилий перепроектировать и обновлять приложения. Надежные функции инструментов no-code очень полезны для любого приложения, разработчика или предпринимателя.

Сокращение расходов

Сегодня, с появлением инструментов программирования no-code, нет необходимости долго ждать внесения изменений в приложения или тратить значительную сумму денег на кодирование проекта. Знания в области программирования приложений no-code, low-code могут сократить период цикла разработки программного обеспечения, уменьшить необходимость найма дорогостоящих разработчиков программного обеспечения и обеспечить низкие затраты на обслуживание приложения.

Что такое Low-code и No-code руководство для платформ разработки?

Прикладные инструменты Low-code и No-code идеально подходят для стартапов, которые хотят быстро получить программное обеспечение для своих проектов. Программное обеспечение no-code позволяет предприятиям быстро перенять идею за минимальное время для запуска живого продукта. Программное обеспечение no-code с низким кодом в дальнейшем помогает строителю получить недорогую альтернативу созданию команды разработчиков и дизайнеров.

AppMaster - один из популярных инструментов no-code, который позволяет построить уникальную экосистему приложений без навыков кодирования, подобно шаблонам SeaTable. Платформы no-code были запрограммированы таким образом, чтобы помочь пользователям легко и быстро проектировать, создавать и запускать разработку приложений no-code, не беспокоясь о степени требований к масштабируемости или операционных системах. С точки зрения no-code решений, объем функции low-code/no-code был тщательно определен в блогах AppMaster. Основные характеристики no-code инструментов разработки AppMaster следующие:

Исходный код включен: Приложение no-code использует передовые функции искусственного интеллекта и предлагает исходный код строителю; следовательно, пользователям не нужно обладать техническими навыками. Исходный код является основой любой программы/веб-сайта/приложения и показывает, как устроена программа. В приложении без кода исходный код будет доступен для чтения и разработан в виде обычного текста для понимания программистами. No-code AppMaster предоставляет исходный код создателю приложения, упрощая процесс, так что разработчикам не придется ломать голову над кодированием проекта.



Приложение no-code использует передовые функции искусственного интеллекта и предлагает исходный код строителю; следовательно, пользователям не нужно обладать техническими навыками. Исходный код является основой любой программы/веб-сайта/приложения и показывает, как устроена программа. В приложении без кода исходный код будет доступен для чтения и разработан в виде обычного текста для понимания программистами. No-code AppMaster предоставляет исходный код создателю приложения, упрощая процесс, так что разработчикам не придется ломать голову над кодированием проекта. Настоящий бэкенд, генерируемый искусственным интеллектом: No-code, low-code конструктор сайтов осуществляет чистое кодирование с использованием лучших практик без участия человека. Приложение no-code разрабатывается с использованием новейших технологий искусственного интеллекта для усиления поддержки программы, чтобы вам было удобно пользоваться платформой no-code AppMaster.



No-code, low-code конструктор сайтов осуществляет чистое кодирование с использованием лучших практик без участия человека. Приложение no-code разрабатывается с использованием новейших технологий искусственного интеллекта для усиления поддержки программы, чтобы вам было удобно пользоваться платформой no-code AppMaster. Партнерская программа для разработчиков: No-code конструктор приложений от AppMaster даже позволяет разработчикам сайтов получать вознаграждение, создавая приложения для своих клиентов. Инструменты no-code удобны для клиентов, разработчиков и партнеров в реальном времени, что способствует вашему профессиональному росту.



No-code конструктор приложений от AppMaster даже позволяет разработчикам сайтов получать вознаграждение, создавая приложения для своих клиентов. Инструменты no-code удобны для клиентов, разработчиков и партнеров в реальном времени, что способствует вашему профессиональному росту. Только инструменты визуального редактирования: No-code конструктор приложений содержит инструменты визуального редактирования, и он может позаботиться обо всем без риска, хлопот и использования для вашего проекта с необходимыми изменениями, соответствующими требованиям сайта/приложения. Большинство инструментов no-code поставляются с простыми в навигации функциями drag-and-drop, что делает разработку приложений простым делом.

Заменит ли No-Code разработчиков?





Во-первых, обратите внимание, что no-code на основе базы данных был разработан для людей с любым образованием для создания приложений для веб-сайтов или программных решений с функциями чатбота или без них. Инструменты для веб-разработки no-code на основе баз данных AppMaster предлагают предварительно созданные элементы, которые можно перетаскивать. В SeaTable вы можете найти подобные элементы, которые уже закодированы для масштабирования, использования, повторного применения и модификации в соответствии с требованиями проекта. Платформы no-code на основе баз данных с функциями чатбота могут помочь даже программистам. Начинающий строитель также может разработать все, что захочет, с легкостью, не уступающей SeaTable Mendix, OutSystems и другим программам.

Однако, когда дело доходит до создания чатбота в проекте, который будет немного более сложным веб-приложением, вам потребуются программисты или разработчики для кодирования. Но использование основанных на базе данных no-code платформ и шаблонов, особенно от AppMaster, лидера американского рынка, склоняет стол проектирования в вашу пользу для включения чатбота в проект.

Проект с функцией чатбота с использованием платформ разработки no-code позволяет веб-строителю разрабатывать приложения, соответствующие шаблонам SeaTable, без кодирования. Веб-разработчики, которые хотят включить чатбота, могут положиться на программные решения с низким уровнем кодирования no-code, чтобы быстрее создавать отличные продукты, похожие на шаблоны SeaTable, хотя решения no-code не являются совершенными. Тем не менее, no-code в значительной степени приемлем, если вы не разрабатываете решения для сборки веб-приложений, требующие ручного кодирования.

Веб-приложения no-code с функциями чатбота были созданы не для того, чтобы заменить разработчиков, а чтобы помочь людям с любым опытом создавать различные простые приложения. Программные решения no-code с функциями чатбота облегчают разработчикам работу по написанию кода для своих веб-проектов с функцией чатбота. Программные решения No-code, такие как шаблон SeaTable, упрощают разработку приложений. No-code помогает даже обычному строителю разработать приложение, соответствующее функции интеграции SeaTable, будь то веб- или мобильное приложение.

Веб-платформы No-code, такие как AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems и т.д., отлично подходят для бизнес-строителей, чтобы создавать приложения с чатботом без программирования. Конечно, веб-разработчики могут использовать такие no-code конструкторы приложений, как AppMaster, SeaTable, Mendix, OutSystems и т.д., чтобы быстрее завершить проекты с чатботом, используя программирование с малым количеством кода или no-code. Это поможет им освободить время для выполнения задач более высокого уровня.

Могу ли я создать приложение, не зная кодирования?

Любому человеку довольно легко воплотить свои идеи приложений в реальность, в том числе и технически заинтересованным сотрудникам, используя решения для создания приложений без кода для своего проекта. Поскольку существуют различные инструменты для создания приложений без кода, вам, как начинающему разработчику, не нужны предварительные знания программирования или опыт в программировании, чтобы воплотить свою мечту о создании приложений в жизнь.

Инструменты no-code предоставляют мощные возможности визуального редактирования для создания выдающихся мобильных приложений без написания ни одной строки кода для программирования. Инструменты no-code поставляются со встроенными читабельными предварительно написанными кодами. Самое интересное в решениях no-code, low-code программирования заключается в том, что они созданы для начинающих строителей, даже если они не заинтересованы технически. Таким образом, лицам, не имеющим технического интереса, не нужно тратить время на то, чтобы заново изобретать колесо, чтобы найти подходящие ключи для проекта. Тем не менее, AppMaster может быть немного сложным для нетехнических пользователей, поскольку это более надежная платформа, подходящая для корпоративных решений.

Инструменты программирования приложений без кода могут тщательно позаботиться о каждой части вашего проекта, такой как бизнес-логика, структуры данных, веб, бэкенд, мобильные приложения и API. Более того, инструменты self-hosted no-code позволяют технически заинтересованным сотрудникам и разработчику автоматически публиковать проект в AWS, Azure, частном облаке, облаке AppMaster, облаке SeaTable или GCS. Кроме того, эти self-hosted no-code платформы позволяют подключить ваш рабочий процесс к сотням ваших любимых сервисов, таких как AppMaster cloud, SeaTable clouds, и приложений, или получить доступ к вашему контенту с помощью API программным способом.

Сравнительная таблица функциональности наиболее популярных платформ no-code/low-code

AppMaster против Mendix, OutSystems, Adalo, BettyBlocks, Bubble и FlutterFlow





Заключительные мысли:

Как предприниматель, вы должны понимать различия между no-code и low-code, поскольку первый ориентирован на разработчиков, а второй - на бизнес-пользователей. Хорошее понимание различий между no-code и low-code помогает хорошему программисту овладеть техническими знаниями платформ и быстро работать над проектами.

Платформы разработки программного обеспечения для программирования с низким кодом/без кода предоставляют фантастические возможности и ключи для бизнеса любого размера. Однако создание приложений легко возможно только при наличии правильных платформ no-code и инструментов no-code AppMaster, которые могут сделать вашу работу правильно. Итак, приготовьтесь разработать свое приложение в кратчайшие сроки и вывести свой бизнес на новый уровень при поддержке AppMaster, американского лидера рынка no-code, low-code платформ. Прежде всего, он может адаптировать вашу идею приложения с отличным дизайном на платформе no-code, low-code, что еще больше экономит деньги и время. AppMaster no-code решения заглядывают в будущее, давайте разберемся, что это за предмет и как он помогает предпринимателям.