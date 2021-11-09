С каждым годом число мобильных приложений растет. Пандемия, мировые катаклизмы и войны становятся бустом для развития технологий. Сегодня мы готовы положить в карман всю нашу жизнь: за первую четверть 2022-го года в App Store для скачивания доступно 2 110 063 приложений, а в Google Play Market доступно для загрузки 3 298 329 приложений, согласно данным statista.com. По оценкам Statista Digital Market Outlook, выручка в большинстве сегментов вырастет в течение следующих нескольких лет и к 2025 году достигнет около 613 миллиардов долларов США.

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Виды мобильных приложений

Компании и отдельные заказчики, которые решили создать мобильное приложение для бизнеса или своих нужд, на начальном этапе сталкиваются с выбором вида приложения — нативное, веб или гибридное приложение. В этой статье мы поможем разобраться с данным вопросом и основное внимание уделим нативным приложениям и их отличиям от всех остальных.

Нативные приложения

"Native" с английского — «родной». Нативное мобильное приложение — это приложение, которое создается под конкретную платформу. Нативное мобильное приложение написано на «родном» для платформы языке программирования: для Android — Kotlin и Java, для Apple iOS — Objective-C и Swift.

Нативное мобильное приложение имеет доступ ко всем нативным технологиям и аппаратным возможностям конкретной платформы. Нативные мобильные приложения необходимо загружать и устанавливать на устройство, например, через официальные магазины Google Play Market и App Store.

Преимущества:

доступ к аппаратной части устройства (геолокации, камере, микрофону, акселерометру, датчикам освещенности, календарю, push-уведомлениям) и широкий функционал за счет этого;

могут закрыть больше различных запросов заказчиков и пользователей;

данные пользователя можно легко собирать и анализировать;

обычно, работают более стабильно и эффективно с любыми применяемыми девайсами на своей ОС;

нет ограничения функционала скоростью и качеством Интернет-соединения, приложение может работать без выхода в сеть;

лучше подходят для проектов с кастомизированными интерфейсами и сложной бизнес-логикой.

Недостатки:

дорогие в разработке;

для разработки нужно больше времени;

проходят верификацию каждым магазином приложений;

охватывают мало платформ и несовместимы с другими операционными системами;

даже легкие изменения требуют регулярных обновлений.

Веб-приложения

Работают через веб-браузер на устройстве пользователя. По сути, это кастомизированные веб-сайты, которые выглядят как настоящие приложения, но размещаются не на устройстве пользователя. Вы открываете с телефона, планшета, ноутбука или стационарного устройства ПК (веб-приложение работает не только на мобильных девайсах) страничку в Интернете, которая “косит” под приложение. Это похоже на хранение данных в облаке или на жестком диске компьютера. Часто веб-приложение дополняет мобильное нативное приложение и наоборот. При качественной разработке веб-приложения работают почти как нативные. Разберемся в этом “почти”, в чем же разница?

Преимущества:

веб-приложения могут функционировать на платформе с любой ОС;

разработчикам не нужно утверждать приложение с магазинами;

цикл разработки CSS, HTML и JavaScript идет в разы быстрее.

Недостатки:

нет доступа к аппаратной части устройств пользователей, что значительно урезает функционал веб-приложений (например, невозможно сделать веб-приложение, которое задействует акселерометр на устройстве или включит камеру);

использование возможно только через Интернет и зависит от его наличия, скорости и стабильной работы;

приложения не каталогизированы в одном месте и их сложнее искать.

Гибридные приложения

Гибридные приложение — компромисс между нативными и веб-приложениями. Они размещаются в рамках нативного приложения и работают через WebView. У них есть доступ к информации на устройстве пользователя.

Выглядят и используются как нативные приложения: их можно скачать из магазина и установить на устройство. Установка может оказаться номинальной, так как такие приложения имеют доступ к данным пользователя, но часто сами не хранят свои данные непосредственно на устройстве пользователя.

WebView — это системный компонент, который открывает веб-страницы в рамках других приложений. Когда вы открывали ту или иную ссылку в социальной сети или клиенте электронной почты, то она открывалась в интерфейсе самой социальной сети или клиенте электронной почты, вместо перехода в браузер. Это работа WebView.

Преимущества:

широкий функционал и высокая степень кастомизации;

можно создать приложение, которое будет работать с несколькими платформами;

удешевляют и ускоряют разработку MVP или несложного готового продукта для заказчиков;

являются серединным решением между функционалом и производительностью нативного приложения и дешевизной веб-приложения.

Недостатки:

слишком сложные приложения лучше делать нативными, как и приложения с громоздкими визуальными решениями вроде игр;

разработка потребует больше времени и усилий, чтобы гибридное приложение выглядело и ощущалось как нативное;

магазины приложений отклоняют недостаточно хорошо работающие гибридные приложения и важно соблюдать стандарты качества.

Кросс-платформенность (или кросс-платформенные приложения)

Кросс-платформенная разработка приложений значит, что приложение разработано с такой технологией/языком/фреймворком, который позволяет использовать его сразу на нескольких разных ОС — Android, iOS, Windows, Linux и т. д. Например, приложения, разработанные с использованием React-Native, могут работать на Android и iOS.

Разработка гибридных приложений значит, что приложение разработано с использованием нескольких языков/технологий, но это не всегда означает, что оно будет кросс-платформенным. Приложения могут быть гибридными, но не обязательно будут считаться кросс-платформенными.

Приложение может считаться кросс-платформенным, но не обязательно будет гибридным, оно может быть веб-приложением или даже нативным (например, фреймворк React Native использует среду выполнения JavaScript для рендеринга JavaScript-кода и возможности последующей публикации приложения как в Google Play Market, так и в App Store).

Аналогично, приложения могут быть гибридными и иметь свойство кроссплатформенности одновременно (например, React-Native + родной язык платформы).

Подходы при разработке мобильного приложения можно комбинировать. Например, создавать критичные к производительности экраны на нативных технологиях, а второстепенные — на кросс-платформенных.

Преимущества:

кросс-платформенная разработка намного быстрее разработки нативных мобильных приложений сразу под несколько разных платформ по отдельности;

отлично подходит для стартапов, которым необходимо быстрее выйти на рынок с MVP, чтобы проверить теорию;

подходит для создания ивент-приложений, например, для деловых конференций, ярмарок и т. д. из-за быстроты создания;

кросс-платформенная разработка чаще способствует более эффективному развитию девелоперов, так как задействует работу с несколькими технологиями и средами, а также стимулирует навык решения проблем;

кросс-платформенность удобна при написании простого приложения с малым количеством экранов для нескольких платформ (идеальная задача для кросс платформы — простая мобильная игра).

Недостатки:

iOS и Android существенно различаются и это вызывает сложности в разработке и множество лагов в работе готового приложения (чаще это касается элементов интерфейса и их рендеринга, показатели Animation FPS и Animation RAM могут отличаться на 3-5 раз в худшую сторону);

кросс-платформенные приложения чаще крашатся, дольше думают и тормозят;

поддерживать кросс-платформенный код сложнее — обновление систем приводит к частому обновлению программных интерфейсов, что требует больше времени девелопера;

в кросс-платформенном мире небольшое сообщество и часто приходится решать проблемы самостоятельно, высокий риск столкнуться с проблемой, о которой мало кто знает;

разработка кроссплатформенных приложений может значительно упростить жизнь и сэкономить деньги заказчику и владельцам бизнеса, которые ограничены в финансовых возможностях, и добавить головной боли разработчику;

но кросс-платформенное приложение может потребовать огромных усилий девелоперов и больших вложений заказчика при переходе из MVP в готовый продукт и при масштабировании продукта;

кросс-платформенное приложение может использовать больше ресурса батареи устройства пользователя, причем, даже в полтора раза, что неудобно при частом использовании приложения.

Таким образом, кросс-платформенность выступает скорее свойством, нежели видом мобильного приложения. Разные виды мобильных приложений могут быть как кросс-платформенными, так и не кросс-платформенными. Многие источники путаются и используют эти термины («кросс-платформенное приложение» и «гибридное приложение») как синонимы, хотя все разница между ними есть.

Как выбрать вид приложения под свой проект?

Важно понимать виды и особенности видов мобильных приложений, чтобы быстро определиться и решить, какой из них будет приносить максимум пользы как заказчику приложения, так и его конечным пользователям.

Учитывайте сразу несколько факторов при выборе вида приложения:

бюджет разработки — маленький бюджет перенаправит вас к веб-приложению, средний позволит остановиться на разных вариантах гибридных приложений с кросс-платформенными возможностями, а высокий позволит создать сразу нативное мобильное приложение с максимальной скоростью и производительностью; цели проекта и этапа проекта — если вы хотите только протестировать идею стартапа и выпустить MVP, то не стоит сразу тратить деньги на полный цикл разработки нативного приложения, лучше ограничиться другими вариантами; нужна ли кросс-платформенность и с помощью каких технологий вам будет легче ее реализовать в своем проекте; целевая аудитория продукта и ее реальные потребности в сравнении с ее возможными ожиданиями — это приложение пользователи будут использовать часто? нужна ли графика и анимация? нужна ли высокая скорость работы приложения для пользователя? нужны ли мультипользовательские возможности или доступ к аппаратным функциям устройства? какое количество экранов будет у приложения? и так далее; скорость выхода продукта — полный цикл разработки нативного мобильного приложения может занять месяцы, для быстрого выхода необходимо реализовать гибридное приложение или веб-приложение; планы по масштабированию продукта — возможно ли масштабирование вашего продукта на изначально выбранном виде приложения (веб- или гибридном) или придется перейти на нативную разработку в будущем.

Все ответы на эти вопросы помогут адекватно стартовать начало проекта и двинуться в нужную сторону.

Есть ли способ сохранить лучшие качества всех видов приложений?

No-code платформа AppMaster.io предлагает концепцию all-in-one (все включено) для разработки мобильного приложения.

Ключевая особенность нативных мобильных приложений — это то, что они оптимизированы под конкретную операционную систему и могут использовать аппаратные возможности устройств. Как вы уже знаете, это приводит к тому, что при разработке нужно потратить гораздо больше времени, денег и труда разработчиков. Одни разработчики делают приложение под Android, другие — под iOS.

В сложившемся рынке no-code конструкторов приложений с этим вообще не заморачиваются, так как создание нативных no-code приложений — слишком сложный процесс. В итоге, no-code платформы предлагают своим клиентам собирать веб-приложения или гибридные приложения, тяготеющие к веб, которые могут работать везде, но их функционал — ограничен, ведь аппаратными возможностями устройств пользоваться нельзя.

В AppMaster.io используется более продвинутый вариант:

разделение бэкенда и фронтенда приложений, за счет чего возможно отдельно создание серверных приложений для бэкэнда и пользовательских приложений для фронтенда, которые, в свою очередь, делятся на веб-приложения и мобильные приложения; созданное на платформе мобильное приложение работает с привязкой к устройству и может пользоваться его аппаратными возможностями; можно создать универсальное приложение, которое изначально будет фактически идентичным на iOS и Android — в него можно добавлять свои особенности, например, вносить изменения в интерфейс для одной из операционных систем. Доступ к аппаратной части устройств дает невероятный функционал в мобильных приложениях, например: Взаимодействие с датчиками освещенности — приложение может получить информацию об уровне освещенности в помещении от устройства и, на основании этих данных, поменять тему оформления с ночной на дневную; Доступ к камере устройства — использовать ее для сканера QR-кода, который доступен на AppMaster.io в виде бесплатного модуля; Назначение триггера, — действия на устройстве,— которое произойдет, если устройство потрясти; Возможности запускать какие-либо триггеры при сворачивании приложения или даже выключении устройства; Получение сведений о геолокации устройства и использование их в созданном приложении; Проверка уровня заряда батареи и корректировка работы приложения в соответствии с ним.

Кодовая база уже создана и выполняется автогенерация кода в соответствии с требованиями к приложению, а значит не нужно искать разработчиков или учить новый язык. В конструкторе мобильных приложений легко вести разработку под разные платформы и это занимает в десятки раз меньше времени, чем классическая разработка любого вида мобильного приложения. Стоимость не зависит от выбора ОС — тариф для iOS и Android один и тот же и цена подписки несравнимо мала в сравнении со стоимостью классической разработки нативного мобильного приложения.

Server-driven UI убирает зависимость от обновлений для внесения изменений в пользовательский интерфейс. Достаточно один раз опубликовать приложение в AppStore или PlayMarket, а все обновления интерфейса и логики будут доставлены пользователям мгновенно, нужно лишь внести изменения в конструкторе AppMaster.io и одним нажатием переопубликовать фронтенд и бэкенд.

Это совершенно новый уровень для no-code платформы, который подводит no-code к созданию нативных мобильных приложений, но без основных недостатков классической разработки нативных мобильных приложений. Это означает, что вы можете использовать только их преимущества — получить все и сразу.

Итоги

Существует несколько видов мобильных приложений. Выбор вида мобильного приложения зависит от потребностей заказчика и будущих пользователей приложения. Также, этот выбор осуществляется с учетом недостатков и преимуществ каждого вида мобильного приложения для будущего проекта.

Если полностью нативное и полностью веб-приложение можно определить четко, то степень гибридности приложения можно представить как спектр — оно может тяготеть к нативному или же опираться на веб-функционал.

Попробовать создать свое первое приложение разных видов вы можете прямо сейчас на no-code платформе AppMaster.io без написания единой строчки кода, только с помощью удобного визуального редактора.