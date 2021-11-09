Как вы наверняка уже заметили, платформы потокового видеоконтента становятся все более популярными в Интернете. Говоря о платформах, которые зарабатывают деньги, более того, приложения для потоковой передачи видеоконтента выглядят как величайшая возможность для заработка в этом десятилетии.

Многие программисты заметили это, но считают, что создать приложение для потоковой передачи видеоконтента слишком сложно, конкуренция слишком высока, и им никогда не удастся заработать реальные деньги с помощью созданных ими приложений-клонов Netflix.

Это правда, что конкуренция очень высока, но вы всегда можете найти нишу, в которой вы сможете найти аудиторию, которая нужна вашему продукту (и наоборот). Что касается сложности процесса начала создания клона Netflix, на самом деле существует новый рубеж кодирования и программирования, который может сделать этот тип огромного проекта доступным для таких разработчиков, как вы! Это без кода. В этой статье мы проведем вас через создание вашего клона Netflix с помощью инструментов без кода, без необходимости писать какой-либо код! Если это кажется невозможным, знайте, что это не так, и продолжайте читать!

Что такое клон Netflix?

Прежде чем обсуждать, как создать клон Netflix, давайте проясним, что такое клон Netflix. Если вы знакомы с Netflix, одной из крупнейших в мире платформ для потоковой передачи киноконтента, ее будет легче понять. Клон Netflix — это веб-приложение, которое, как и Netflix, предоставляет пользователям базу данных фильмов (или сериалов), которые они могут смотреть в любое время. Как и в случае с Netflix, для клонов Netflix может потребоваться ежемесячная плата: таким образом, за несколько долларов в месяц пользователи могут получить доступ к широкому архиву фильмов, а вы будете монетизировать свое веб-приложение клона Netflix.

Можно ли клонировать Netflix?

В этой статье мы говорим о клонах Netflix (и это то же самое, когда вы встречаете этот термин в Интернете) для обозначения платформ, которые работают так же, как Netflix. Конечно, никто не может легально взломать Netflix, предоставить доступ к платформе клона Netflix и получить за это деньги: мы говорим не об этом.

В этой статье и всякий раз, когда мы говорим о клонах Netflix, мы говорим о легальных платформах, где вы можете легально предоставлять видеоконтент и фильмы в распоряжение пользователей и которые вы можете законно монетизировать. Итак, можете ли вы создать клон Netflix? Можем ли мы создать приложение для потокового видео и монетизировать его? Да, мы можем создать клон Netflix на 100% легально. Теперь пришло время узнать, как это сделать.

Что такое без кода?

Есть еще одна предварительная информация, которой мы должны поделиться, прежде чем перейти к нашему пошаговому руководству о том, как создать клон Netflix. Мы говорили о создании клона Netflix без использования кода, но как это возможно?

Никакой код не является решением. No-code — это новый подход к кодированию, который позволяет все большему количеству людей создавать собственные веб-приложения и мобильные приложения, включая клон Netflix. Отсутствие кода означает именно то, что вы себе представляете: возможность создания такой сложной платформы, как клон Netflix, без написания кода и использования языка программирования, но с использованием визуального интерфейса, предоставляемого инструментом без кода.

Помимо предоставления визуального интерфейса, инструменты без кода предоставляют элементы предварительной сборки, которые разработчик может собрать для получения желаемых результатов. Как нетрудно догадаться, с платформами без кода программирование становится доступным все большему количеству людей, а затраты на разработку новых приложений становятся все ниже и ниже. Как вы скоро обнаружите, эти аспекты становятся чрезвычайно важными, когда вы начинаете создавать такую сложную платформу, как клон Netflix.

Существует более одного инструмента без кода, и выбор между ними важнее, чем вы думаете. Качество выбранного вами кода без кода влияет на качество создаваемого вами клона Netflix. Чего вы хотите от своего приложения без кода, так это того, чтобы оно могло предоставить вам полный контроль над тем, что вы создаете; всегда помните, что инструмент без кода должен способствовать вашему творчеству, а не ограничивать его!

Почему вы понимаете, что инструмент без кода дает вам полный контроль и свободу над вашим творческим процессом? Доступ к исходному коду!

Одним из наиболее рекомендуемых приложений без кода на рынке сегодня является AppMaster, и именно это является одной из его сильных сторон. Хотя он автоматически генерирует внутренний код, он также гарантирует доступ к нему. Вам нужно искать это в приложении без кода, когда вы создаете свой клон Netflix или работаете над любым другим проектом.

Пошаговое руководство по созданию клона Netflix без программирования

Получите инструмент без кода

Как мы только что обсудили, если вы хотите создать приложение-клон Netflix без кодирования, вам нужен инструмент без кода. Давай приступим к работе. В этом разделе мы проанализируем каждый шаг, который приведет вас к созданию вашего клона Netflix.

Формируйте пользовательский интерфейс

Как пользователь будет просматривать контент, доступный на вашей платформе клона Netflix? Что ж, будет домашняя страница с самым известным контентом и динамический предварительный просмотр страницы, который появится, когда пользователь нажмет на определенный контент. Вам также понадобится портал администрирования, который вы и ваша команда будете использовать для загрузки контента на платформы-клоны Netflix.

Итак, домашняя страница, страница предварительного просмотра и портал — это три элемента, которые составляют самый первый черновой вариант вашего клона Netflix, и вы будете строить его оттуда.

База данных

Если вы думаете о Netflix, вы можете думать о нем как о базе данных фильмов. Каждый из них классифицируется по названию, описанию, жанру и т. д. Так что, конечно, если вы создаете клон Netflix, вам нужна база данных контента.

Создать базу данных с помощью инструментов без кода, таких как AppMaster, очень просто: вы можете использовать готовые шаблоны базы данных, а затем начать ее создание, перечислив типы данных и добавив необходимые поля. Например, вы можете настроить содержимое и тип данных, а затем добавить следующие поля:

Фильм или телешоу

Название фильма или шоу

Описание фильма или шоу

Уменьшенное изображение

Жанр

Категория

Файл содержимого

Было бы полезно, если бы у вас была еще одна база данных. Если мы вернемся к Netflix, с одной стороны, у нас есть база данных доступного контента; с другой стороны, у нас есть база данных пользователей. Итак, вторая база данных, которая вам нужна, — это база данных пользователей.

Настройте пользователя в качестве типа данных, а затем добавьте, как минимум, следующие поля.

Имя пользователя

Эл. адрес

Тип подписки

Загрузить страницу контента

Пришло время приступить к созданию ядра вашего клона Netflix: самого контента. После того, как вы настроили необходимые базы данных, вам нужно начать загрузку контента. Однако есть предварительный отрывок, который очень важен.

Прежде чем начать загрузку контента, вы хотите создать серверный портал (который пользователи никогда не увидят) для загрузки и управления контентом, который будет транслироваться на платформе клона Netflix. С помощью этого портала управления контентом вы создаете рабочий процесс, который будет управлять вашим клоном Netflix.

Администраторы клона Netflix не должны иметь возможность загружать контент только через внутренний портал. Тем не менее, они также должны иметь возможность управлять им, а это означает, что это должен быть внутренний инструмент, который позволяет им структурировать контент по соответствующим полям в библиотеке фильмов и контента. То, что вы хотите создать с помощью своего инструмента без кода, — это страница «Загрузить контент», где вы можете заполнить все поля, которые вы настроили в своей базе данных, и добавить контент в библиотеку.

Отображение контента

Теперь вы создали все необходимые вам «инструменты» управления, но ваши пользователи должны иметь возможность просматривать контент. Вам необходимо создать динамическую страницу отображения контента. Во-первых, что значит динамический? На вашей платформе клонов Netflix у вас будет страница предварительного просмотра (или страница описания) для каждого доступного контента.

Это не означает, что вам нужно вручную создавать одну страницу описания для каждого загруженного вами контента. Наоборот, вам нужно создать одну страницу описания контента, которая автоматически настраивается в соответствии с контентом, на который она ссылается. В этом смысле страница отображения контента является динамической, поскольку вы создаете своего рода шаблон, который изменяется в соответствии с некоторыми параметрами (в данном случае в соответствии с фильмом или контентом, на который он ссылается).

Это может показаться сложным в создании, но с инструментом без кода задача упрощается: вы можете использовать специальную функцию, предназначенную для создания динамических страниц, настроить динамические элементы, связать эти элементы с полем вашей базы данных, и это Выполнено.

Логика этого отрывка следующая: вы говорите своему клону Netflix, что, например, в поле «Предварительный просмотр изображения» ему нужно отобразить содержимое поля базы данных под названием «Предварительный просмотр изображения». Программное обеспечение проверит базу данных для каждого контента и покажет предварительный просмотр IMage, связанный с каждым фильмом.

Если бы вместо динамических страниц вы работали со статическими, вам нужно было бы создать одну страницу описания контента для каждого фильма и указать, какие данные должны отображаться в каждом поле статической страницы.

Поиск контента

На стороне интерфейса вам также нужна страница поиска контента. Это тот, который пользователи будут использовать для поиска определенного контента. Однако в этом случае вам нужно создать не только конкретную страницу поиска, но и панель поиска, которая позволит вашим пользователям искать контент по заголовку.

С помощью инструмента визуального кодирования вы можете приступить к созданию инструмента поиска, добавив панель поиска и настроив ее. Нет необходимости предоставлять много полей; название обычно имеет значение. Инструмент без кода предоставит некоторые параметры для настройки панели поиска; самый важный из них называется «поле для поиска». Здесь вы хотите установить «название». Код будет сравнивать содержимое, введенное пользователем, с полем заголовка в вашей базе данных и предоставлять результаты.

Дополнительные возможности

На данный момент ваш клон Netflix уже работает:

У вас есть база данных доступного контента.

У вас есть внутренний инструмент для загрузки контента и управления им.

У вас также есть интерфейсные инструменты, которые позволяют пользователям использовать клон Netflix, что означает навигацию по контенту, визуализацию описания контента и потоковую передачу контента.

Однако есть и другие функции, которые вы можете добавить, если хотите вывести только что созданный контент Netflix на новый уровень.

Сохраненный список

Netflix — прекрасный пример платформы потоковой передачи видеоконтента, и именно поэтому мы продолжаем брать его в качестве примера. Одной из функций, которую мы все используем на Netflix, является список сохраненного контента: когда вы натыкаетесь на контент, который хотели бы посмотреть, но позже, мы сохраняем его в нашем списке, чтобы мы могли легко найти его, когда мы на самом деле собираемся смотреть это.

Вы также можете добавить ту же функцию в свой клон Netflix, чтобы сделать его более удобным. Лучший способ реализовать эту функцию — добавить рабочий процесс, запускаемый, когда пользователь нажимает кнопку «Добавить в мой список». Рабочие процессы — это последовательность действий, возникающих в результате триггера. В этом случае триггером является нажатие кнопки «Добавить в мой список», а рабочий процесс следующий: текущий контент добавляется в список наблюдения пользователей.

Воспроизведение контента

Мы рассмотрели все важные аспекты, которые вам необходимо реализовать, когда вы начинаете создавать приложение-клон Netflix, но, наконец, оставили самое важное из всех: функцию воспроизведения контента. Вашему клону Netflix, конечно же, понадобится проигрыватель видеоконтента.

Некоторые инструменты без кода позволяют использовать плагины в процессе создания приложений. Плагины — это сторонние программы, которые вы можете использовать в своем проекте. Если вы просмотрите доступные плагины, вы обязательно найдете видеоплеер, который подойдет именно вам. Несмотря на то, что эти плагины приходят извне (они могут быть запрограммированы и предоставлены внешним разработчиком). Когда следует использовать сторонний плагин? Всякий раз, когда вы ищете определенную функцию (или функции), которой может не быть в родном видеоплеере.

Сколько стоит начать создание клона Netflix?

В нашем руководстве мы разбили сложную задачу по созданию клона Netflix на управляемые части. Это не значит, что внезапно начать создавать клон Netflix стало легко. Это по-прежнему сложный проект, облегченный тем, что вы используете инструмент без кода, но все же сложный. Сложность всегда является одним из основных аспектов, влияющих на цену услуги. Итак, сколько стоит начать создание клона Netflix?

Правда в том, что если вы не используете платформу без кода и нанимаете разработчика, который ее не использует, процесс будет настолько долгим и дорогим, что услуга будет чрезвычайно дорогой (десяток тысяч долларов). Но одно из многих преимуществ использования инструментов без кода заключается именно в этом: снижение затрат на программирование. Независимо от того, начнете ли вы создавать наш клон Netflix или наймете для этого кого-то, кто использует платформу без кода, такую как AppMaster, в обоих случаях затраты будут чрезвычайно снижены, и это еще одна причина начать создавать свой клон Netflix без кода!