Мир меняется, и это то, что мы все можем испытать. Еще несколько лет назад мы использовали наши телефоны только для того, чтобы звонить, отправлять текстовые сообщения друзьям и просматривать Интернет. Сегодня мы используем их для совершения покупок, оплаты на кассах магазинов, регистрации в аэропорту и так далее.

Стремясь идти в ногу со временем, все предприятия ориентируются на инновации, и главная тема — когда речь идет об инновациях — это цифровая автоматизация. Означает ли это, что кодирование становится настолько важным, что теперь это необходимый навык в этом новом автоматизированном мире?

В этой статье мы отвечаем на этот вопрос, анализируя, что означают цифровые инновации, насколько они важны в новом автоматизированном мире и как программирование становится обязательным навыком. Как мы увидим, программирование — не только кодирование, но и способность создавать программное обеспечение — становится необходимым в современном деловом мире; и как приложения с низким кодом без кода могут способствовать инновациям. Как мы скоро увидим, обучение программированию — не единственный жизнеспособный путь.

Что такое цифровые инновации?

Цифровые инновации используют технологии — программные и аппаратные решения — для улучшения рабочего процесса и производительности бизнеса. Автоматизация — важная часть цифровых инноваций: один из основных способов улучшить рабочий процесс бизнес-группы — это автоматизировать как можно больше процессов в производственной цепочке. Однако автоматизация также способствует улучшению качества обслуживания клиентов, предоставлению новых услуг и продуктов, а также созданию новых и полностью цифровых бизнес-моделей.

Почему важность автоматизации возрастает?

Цифровая автоматизация становится очень важной в нашей повседневной жизни: в двух словах, это основная причина, почему автоматизация становится важной, и почему вы, как предприниматель или профессионал, не можете игнорировать этот фактор. Однако нам всегда нравится копать глубже и проводить более подробный анализ: когда мы внимательно смотрим на вещи, мы замечаем, что автоматизация не просто важна, она необходима.

Во время пандемии Интернет был для многих единственным контактом с внешним миром. И дело было не только в общении с друзьями и семьей: Интернет был тем местом, куда можно было пойти, если вам нужно было пройти курс, связаться с вашей рабочей командой, просмотреть кроссовки, если вам нужна новая пара, заказать ужин или продуктовый и так далее. Мы должны спросить себя сейчас: изменилось ли что-то после пандемии?

Кажется, что нет: взаимодействие пользователей с предприятиями практически в любом секторе всегда начинается онлайн. Мало того, что он начинается онлайн, но они рассчитывают управлять онлайн как можно большим количеством аспектов и взаимодействий. Когда они ищут в Интернете, где можно купить еду на вынос, и попадают в ваш браузер, они обязательно будут искать способ заказать прямо из приложения или на сайте: они позвонят в ресторан, только если не найдут автоматизированный способ заказа.

Это всего лишь пример, но это то, что происходит со всеми взаимодействиями между клиентом и бизнесом. Компании должны признать эту динамику и двигаться в направлении автоматизации.

Есть ли у автоматизации какие-либо преимущества для бизнеса?

Из-за всех аспектов, которые мы только что рассмотрели, автоматизация не только важна, но и необходима для выживания предприятий в каждом секторе. Но является ли это ценой, которую должен платить бизнес, или же автоматизация и программное обеспечение приносят бизнесу преимущества?

Короткий ответ заключается в том, что, хотя предприятия идут в ногу со временем благодаря программированию и программному обеспечению, они также получают возможность использовать множество преимуществ:

автоматизация повышает производительность, поскольку многие задачи решаются быстрее и качественнее;

автоматизация увеличивает количество клиентов, с которыми вы можете иметь дело каждый день

программное обеспечение привлекает клиентов, потому что аудитория — в начале 20-х годов — все больше привыкает к его использованию — будь то веб-сайт, мобильное приложение или веб-приложение.

В этих первых двух абзацах мы хотели обсудить важность автоматизированного программного обеспечения в современном мире, чтобы теперь мы могли дать более осознанный ответ на наш первоначальный вопрос: является ли кодирование необходимым навыком в наши дни?

Является ли программирование обязательным навыком в наши дни?

Если мир движется в направлении цифровых инноваций и автоматизации, то мы должны ожидать, что программирование станет все более и более ценным навыком на рабочем месте. Это то, что мы можем сделать из наших предыдущих размышлений, но данные подтверждают это: отчет за 2019 год, предоставленный Бюро статистики труда США, подтверждает, что более половины будущих рабочих мест будут в компьютерных и информационных технологиях, а не только в секторы компьютеров, но также наука, инженерия, математика и многое другое.

Однако не только компьютерщики являются программистами. Но из этих новых рабочих мест, по данным Бюро статистики труда, 21% из них будут разработчиками программного обеспечения. Возьмем еще один отчет, на этот раз за 2020 год. В статье, опубликованной в Forbes в том же году, говорится, что автоматизация становится настолько важной, что, если вы хотите иметь работу в будущем, вам лучше научиться программировать или разрабатывать продукт.

Из нашего обсуждения и двух упомянутых нами отчетов мы можем сказать, что да, программирование становится необходимым навыком на рабочем месте. У разработчиков гораздо больше безопасных возможностей трудоустройства, а обучение программированию становится все более популярным среди студентов во всем мире.

Спрос на программистов на самом деле настолько высок, что мы могли бы ожидать, что все больше и больше людей оставят свою старую работу или карьеру и начнут учиться программировать, чтобы найти лучшую работу и расширить свои возможности. Однако этого не происходит. Научиться программировать и стать традиционным программистом — это не проблема. Зачем, если возможности трудоустройства такие привлекательные? Почему, если кодирование является таким необходимым навыком?

Почему не хватает программистов?

Тот факт, что программистов меньше, чем требуется компаниям, объясняется не только высоким спросом. Если копнуть глубже, то есть и другие причины, по которым не все, кто ищет работу, становятся программистами.

Курсы программирования дорогие

Обучение кодированию может быть очень дорогим. Курсы программистов, которые подготовят вас к тому, чтобы стать профессиональным разработчиком (а не любителем), могут стоить от 10 000 до 20 000 долларов. Многие семьи не могут позволить себе платить за курсы программирования для своих детей, а многие студенты и рабочие, ищущие новую карьеру, не могут позволить себе тратить так много на курсы программирования.

Курсы программирования открыты не для всех

Курсы программирования — те, которые позволяют изучать кодирование с нуля до уровня разработчика — часто принимают только определенное количество студентов каждый год. По этой причине, если вы ничего не знаете о программировании и кодировании, маловероятно, что вас примут в эти школы: это усложняет людям, ищущим новую карьеру, реальное изменение.

Изучение кода занимает много времени

Курсы программирования часто являются очными. Это часто не проблема для студентов, но если у вас есть работа или вы ведете бизнес, может стать очень трудно найти время, чтобы посещать занятия по программированию и практиковаться в программировании. Многим людям нужно бросить свою старую работу, чтобы научиться программировать, и многие люди просто не могут себе этого позволить.

Учиться программировать сложно

Изучать код и изучать тот тип кода, который позволяет создавать автоматизацию и автоматизированное программное обеспечение, непросто. Многим компьютерным фанатам это может показаться легким, но кодирование, программирование и создание программного обеспечения не для всех.

Нежелание начинать

Поскольку программировать сложно, потому что мы знаем, что это не для всех, многие люди просто не хотят даже начинать этот путь изучения кода. Кроме того, те, кто думает о смене карьеры, могут не захотеть начинать все сначала: у них могут быть ученые степени, дипломы и признание, и теперь им приходится начинать с нуля в окружении подростков.

Из того, что мы обсудили до сих пор, может показаться, что, несмотря на то, что автоматизация и кодирование являются настоящим и будущим рынка труда, для многих людей доступ к нему по-прежнему недоступен, а для других уже слишком поздно.

Однако — и это самая важная часть информации, которой мы делимся в этой статье — кодирование и программирование развиваются в направлении, которое позволит — и уже позволяет — все большему количеству людей в каждом секторе получать доступ к программированию без обучения программированию!

Как получить навыки, не учась программировать

Мир программирования очень динамичен: он развивается благодаря новым языкам программирования и интеграции. Однако последнее обновление в мире кодирования — это приложения без кода. Во второй части этой статьи мы рассмотрим, что такое no-code, как работают приложения без кода, как они делают автоматизацию и новые рабочие места доступными для всех, и как вы можете начать программировать, изучая, как использовать low-code no. -code приложения прямо сейчас!

Что такое без кода

No-code (low-code) — это совершенно новый подход к кодированию, программированию и разработке программного обеспечения. Как следует из его определения, no-code (low-code) — это способ кодирования, который на самом деле не кодирует или, по крайней мере, не использует языки программирования. Но как вы могли кодировать без кодирования с помощью языков программирования?

Без кода (и с низким кодом) возможен только с приложениями без кода с низким кодом. Эти приложения без кода разрабатывают программные среды, которые предоставляют визуальный интерфейс и готовые программные элементы , которые пользователи могут использовать для создания своего приложения или программного обеспечения.

Разница между отсутствием кода и низким кодом

До сих пор мы упоминали без кода с одной стороны и с низким кодом с другой: как вы можете легко догадаться, без кода и с низким кодом это не одно и то же, даже если они похожи и часто возможны внутри. та самая платформа.

Low-code — это подход, который требует лишь небольшого количества кода. Пользователь, который является разработчиком, может использовать предварительно созданные программные элементы, но затем, чтобы достичь идеального уровня интеграции и гарантировать хорошее взаимодействие с пользователем, он должен использовать традиционное кодирование. Это означает, что разработчикам, использующим подход к программированию с низким кодом, необходимо знать какой-то язык программирования.

Приложения без кода с низким кодом — это настоящая революция , потому что они не требуют от пользователя (пользователя приложения без кода с низким кодом, то есть от разработчика) знания каких-либо языков программирования. Приложения с низким кодом без кода настолько гибки и полны, что позволяют пользователям создавать законченное и работающее программное обеспечение с превосходным пользовательским интерфейсом, не используя ни единой строки кода.

Платформы с низким кодом без кода

Лучшие приложения или программные платформы с низким кодом без кода — это те, которые позволяют пользователю создавать приложения без использования каких-либо языков кодирования или программирования, но которые предоставляют доступ к серверному коду. Другими словами, лучшие программные платформы с низким кодом без кода — это те, которые могут стать низкокодовыми, если какой-либо разработчик захочет получить доступ и отредактировать внутренний код. Только с этой возможностью программисты могут быть полностью свободны и не иметь ограничений в своем опыте программирования.

AppMaster известен как одно из лучших приложений с низким кодом и без кода: оно предоставляет визуальный интерфейс, который упрощает кодирование и делает его более плавным, а также предоставляет доступ к серверному коду для его сохранения, экспорта или редактирования. .

Почему AppMaster является наиболее рекомендуемым приложением без кода

Анализируя то, что делает AppMaster наиболее рекомендуемым приложением без кода, мы надеемся, что сможем помочь вам понять, как распознать премиальное приложение без кода, которое вы можете использовать для создания собственных автоматизированных процессов и которое позволяет вам стать программным обеспечением. программист.

Доступ к серверному коду

Как мы уже упоминали, возможность редактирования кода важна для обеспечения полного контроля над программным обеспечением, которое создает программист.

Как мы уже упоминали, возможность редактирования кода важна для обеспечения полного контроля над программным обеспечением, которое создает программист. Интеграции

Когда приложение без кода хорошо интегрировано с другими приложениями и платформами, добавление функций и опыт кодирования становятся еще проще.

Когда приложение без кода хорошо интегрировано с другими приложениями и платформами, добавление функций и опыт кодирования становятся еще проще. Легкий запуск

Лучшие приложения без кода также предоставляют инструменты, которые помогут вам запустить только что созданное приложение во всех доступных основных магазинах, чтобы вы могли легко распространять его среди своих сотрудников или клиентов.

Лучшие приложения без кода также предоставляют инструменты, которые помогут вам запустить только что созданное приложение во всех доступных основных магазинах, чтобы вы могли легко распространять его среди своих сотрудников или клиентов. Гибкость

Приложение без кода не должно предоставлять программистам полную свободу только за счет предоставления доступа к внутреннему коду. Даже те программисты, которые не хотят использовать языки программирования, не должны иметь никаких ограничений в своем опыте программирования.

Важность без кодекса на грядущем рынке труда

Используя подход «без кода — с низким кодом», мы помогаем не только демократизации технологий, но и демократизации кодирования, программирования и автоматизации. И это может стать прекрасной возможностью в мире, где программирование становится основным навыком на рынке труда.

Таким образом, подход без кода, с минимальным кодом революционизирует не только мир программного обеспечения, но и рынок труда. С низким кодом без кода процесс кодирования становится проще, а необходимые навыки становятся более доступными для многих.

Однако это не означает, что навыку не нужно учиться. Low-code без кода по-прежнему является навыком, обязательным навыком, если вы хотите стать программистом или автоматизировать процессы в своем бизнесе, но гораздо проще достичь того, чтобы:

вы можете автоматизировать процессы для своего бизнеса, создавать ПО, улучшающее пользовательский опыт, и создавать мобильные приложения для своих клиентов, не нанимая разработчика ПО (поскольку спрос на программистов настолько высок, что их услуги довольно дороги);

стать программистом и начать продавать услуги программирования и кодирования.

Вместо того, чтобы учиться кодировать, вы будете изучать безкодирование, что является более быстрым и простым процессом.

Приложения без кода открывают двери в будущее

Приложения с низким уровнем кода делают навыки программирования более доступными для всех. Поскольку, как мы видели до сих пор, навыки программирования являются одними из наиболее востребованных на рабочем месте в настоящем и будущем, приложения с низким кодом без кода могут открыть ключ к будущему.

Означает ли это, что традиционные разработчики программного обеспечения будут наказаны? Нисколько! Приложения с низким кодом и без кода — это ресурс как для опытных разработчиков, так и для новичков. С приложениями с низким кодом без кода разработчики могут писать код быстрее. Кроме того, приложения с низким кодом и без кода обеспечивают более высокий уровень контроля над сложными проектами.

Для опытных программистов выбор правильного приложения без кода с низким кодом станет еще более важным: для них принципиально важно, чтобы выбранное приложение без кода с низким кодом гарантировало доступ к серверному коду, чтобы они могли использовать языки программирования. они знают, как персонализировать свой проект разработки программного обеспечения для программирования.

Вывод

В новом автоматизированном мире кодирование является обязательным навыком. Приложения с низким кодом и без кода обеспечивают лучшее решение одной серьезной проблемы: тот факт, что изучение кода доступно не всем. Приложения без кода дадут возможность удовлетворить растущий спрос на разработчиков программного обеспечения на настоящем и будущем рынке труда.