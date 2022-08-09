Low-code и No-code - способ разработки веб-сайтов и мобильных приложений без технических знаний и опыта, которые совсем недавно начал набирать массовую популярность. Для работы на этих no-code платформах не нужно обладать навыками программирования или иметь опыт работы в IT. Этот способ помогает сэкономить время и деньги, и стремится быть доступным даже для не профессиональных разработчиков. Вы можете нанять no-code разработчика для работы на этих платформ для более профессионального подхода. Возможности огромны, но знать, как выбрать и на что обратить внимание, прежде чем нанять no-code разработчика с техническими навыками, сложно.

Агентства и стартапы фокусируются на разработке сайтов и no-code приложений, надеясь предоставить приложения без использования опыта профессиональных программистов, для экономии времени и денег. Однако, чтобы получить лучшего no-code разработчика для вашей компании, вы должны знать, как проводить собеседование с кандидатами перед их наймом.

Прежде чем погрузиться в процесс собеседования с no-code разработчиками, узнайте, что нужно искать в кандидатах и как это сделать. Эта статья поможет определить важные нюансы собеседования с no-code разработчиками.

Проходят ли веб-разработчики технические собеседования?

Да, веб-разработчики проходят технические собеседование, прежде чем попасть в любую компанию. В ходе этого собеседования компания проверяет способности разработчиков, оценивая soft skills, технические знания и коммуникативные навыки. Обычно проверка технической части содержит практический тест или просмотр предыдущих работ разработчика. Остальная часть собеседования обычно устная и проводится в соответствии с критериями соответствия компании.

Как подготовится к собеседованию IT-специалиста?

Собеседование для всех IT-специалистов делится на две части: первая содержит технические навыки, а вторая - soft skills.

Что касается "soft" навыков, то собеседование является устным, в ходе которого оцениваются и анализируются коммуникативные способности, поведение кандидата, креативный подход и т.д.

Анализируется технический опыт, а также проводится небольшой тест для анализа компетентности специалиста.

На что часто обращает внимание работодатель на собеседовании в IT?

После того как вы определили требования к кандидату, наступает черед собеседований. Выберите несколько самых подходящих кандидатов на должность no-code разработчика и проведите собеседования с каждым из них. Благодаря этому вы сможете понять их квалификацию. Это также позволит лично пообщаться с теми, от кого зависит успех вашего проекта.

Хорошо организованное интервью поможет вам понять мастерство разработчика, особенно на такую ответственную должность. Кроме того, вы сможете отличить настоящих профессионалов от посредственных. Это возможно благодаря тому, что в ходе интервью вы услышите, как они описывают свое участие в различных проектах. Лучшие кандидаты будут отвечать на вопросы профессионально и спокойно.

Интервьюер, проводящий техническое собеседование, ждет от HR кандидатов, которые соответствуют его основным требованиям и смогут выполнить свои должностные обязанности. Большинство интервьюеров спрашивают разработчиков о некоторых специфических моментах.

Ниже приведены общие критерии рекрутинговых агентств, когда они приглашают кого-либо на собеседование:

Технические навыки

Коммуникативные навыки

Навыки решения проблем и критическое мышление

Прошлый опыт и проекты

Какие вопросы задают на собеседовании разработчикам?

Найм разработчика для вашей компании крайне важен, особенно если вы создаете цифровой продукт. При приеме на эту должность оцениваются как технические, так и soft skills.

Разработчик должен обладать междисциплинарным подходом, разнообразными навыками решения проблем и отличными коммуникативными навыками, поскольку он будет работать с владельцами бизнеса, аналитиками, графическими дизайнерами и т.д.

Вот несколько основных вопросов для собеседования с разработчиками, особенно с разработчиками no-code, при приеме их на работу:

Как вы организовываете свою деятельность?

Начните спрашивать кандидатов о том, как они готовятся к новым проектам. Например, как они решают проблемы, обеспечивают контроль качества и работают в команде.

Почему вы решили стать No-Code разработчиком?

С ростом популярности no-code стал признанным подходом к веб-разработке и разработке приложений с нуля и до их запуска. Поэтому спросите у кандидата, почему он решил стать no-code разработчиком и какими навыками он обладает.

На каких no-code платформах вы работали?

Существует множество No-Code платформ. Спросите у кандидата, на скольких платформах он работал и сколько знаний по ним у него есть.

Какая платформа no-code и low-code является лучшей?

Одной из лучших платформ no-code и low-code является AppMaster. Пусть кандидаты расскажут вам о своих любимых площадках для работы и почему.

Подробно расскажите о своем прошлом опыте работы

Несмотря на концепцию no-code, когда любой специалист может создавать no-code продукты, ваши кандидаты должны уметь работать с несколькими профессиональными инструментами для создания функционального приложения. Это не значит, что разработчики no-code должны работать с тысячами инструментов. Однако они должны показать, что с большим количеством из них они успешно работали. Помимо владения инструментами, вам потребуется нанять no-code разработчика хотя бы с минимальными знаниями программирования. Хотя с помощью платформы no-code можно создать любой сайт или приложение, важно иметь no-code разработчика, который сможет помочь вам, когда потребуется создать сложные процессы.

Какова структура недавнего проекта кандидата?

Зная состояние и структуру их недавних веб-сайтов или приложений, вы сможете получить более четкое представление об их навыках. Вовлеките их в разговор, чтобы определить, какие они работники. Это поможет вам найти подходящего кандидата для работы с вашими остальными сотрудниками.

Как бы вы объяснили проект клиенту, который не имеет технических знаний?

Разработчик должен уметь эффективно взаимодействовать с нетехническими отделами компании, например, с отделом продаж. Проверьте их способность и навыки общения на простом языке с человеком, не обладающим техническими знаниями.

Получали ли вы негативную обратную связь?

Разработчики должны уметь справляться с негативными отзывами и обратной связью. Идеальный кандидат на эту должность должен уметь позитивно воспринимать такие отзывы и совершенствоваться с их помощью. Спросите, как они будут справляться и находить решение.

Можете ли вы работать под давлением и укладываться в сроки?

Умение работать под давлением, укладываться в сроки и бюджет - обязательное условие для разработчика. Спросите, как они справляются со стрессом во время дедлайнов, как планируют время и какой рабочей этики они придерживаются.

Что вы думаете лично думаете о no-code разработке?

Спросите кандидата об их взглядах на no-code разработку, чем, по их мнению, она отличается и каковы ее плюсы и минусы по сравнению с разработкой сайтов и приложений традиционным способом.

Каким, по вашему мнению, будет будущее веб-разработки и разработки приложений?

На собеседовании вы должны спросить о знаниях и взглядах кандидата на будущее разработки, как традиционной, так и no-code. Например, искусственный интеллект (ИИ), метавселенная и т.д. Это позволит вам узнать, как они планируют свое развитие в будущем и установить долгосрочные ожидания.

Есть ли у вас опыт работы с SQL?

Поинтересуйтесь подходом кандидата к управлению базами данных и рассмотрите тех, кто очень заинтересован и готов сделать все необходимое для этого. Кандидат должен понимать разницу между базами данных SQL и NoSQL.

Вы бы хотели нанять человека, который знает, как создать базу данных и поддерживать ее в работоспособном и актуальном состоянии, включите в собеседование вопросы об их подходе к управлению базами данных.

Что для вас командная работа и почему она важна?

Вы хотите провести собеседование на предмет их опыта межличностного общения, работы в команде и технических знаний, чтобы получить приятного и продуктивного человека в команду.

Многие люди часто упускают из виду проверку рекомендаций. Однако это очевидный шаг. Отзывы недавних клиентов дают вам четкое представление о том, насколько легко было сотрудничать с кандидатом. Кроме того, это дает информацию о продуктивности, реакции и о том, насколько идеально они справлялись с запросами на изменения, модификации и проверку. Кроме того, вы должны обратить внимание на такие черты, как умение работать в команде, открытость, отсутствие эгоизма и готовность привыкать к новым способам выполнения различных видов деятельности.

Важны ли навыки общения? И почему?

Создание успешного сайта требует более тесной координации действий с заинтересованными сторонами. Позаботьтесь о том, чтобы провести собеседование с человеком, который может сообщить о состоянии проекта или любого препятствия, с которым он может столкнуться . Могут ли они сформулировать свои подходы к разработке и четко объяснить процесс?

Предлагаете ли вы какие-либо дополнительные услуги?

Спросите, предлагает ли ваш разработчик какие-либо дополнительные услуги. Предприниматели отмечают, что различные последующие действия имеют значение, включая оперативное решение проблем, обновление новых функций и последовательное изучение рынка. Поэтому перед собеседованием необходимо определить, будут ли no-code разработчики или фрилансеры предоставлять дополнительные услуги или нет. Если да, то это будет плюсом.

Есть ли у них опыт работы с другими инструментами?

Некоторые дополнительные услуги могут способствовать росту вашего проекта. Нанимайте разработчика, владеющего различными инструментами для предоставления дополнительных услуг.

Стремятся ли они учиться?

Поинтересуйтесь, в каких проектах в настоящее время учится или работает разработчик. Проекты могут включать в себя:

Изучение языков программирования.

Изучение новых инструментов, которые недавно были выпущены на рынок.

Работа над личным проектом.

Желательно проводить собеседование с кандидатом, имеющим опыт работы с недавно разработанными инструментами. Индустрия no-code постоянно развивается. Поэтому вам необходимо идти в ногу со временем. Важно нанять человека, открытого к новым инструментам, идеям и подходам.

Конечно, вы бы хотели работать со специалистом, который готов оставаться на передовой и может поддерживать ваше приложение или сайт в актуальном состоянии. Заявление "У меня нет опыта работы с этим инструментом, но я бы хотел в нем разобраться" показывает, что кандидаты готовы использовать новые инструменты и идеи для развития вашего проекта.

Эффективны ли они в решении проблем?

No-code разработчики или фрилансеры часто выступают в роли решателей проблем. Будет полезно, если у вас есть кто-то, кто сможет справится с разным родом проблем. Поэтому проверьте их способности. Если возможно, проведите с ними тематическое исследование, чтобы определить их способность выявлять и решать проблемы, иллюстрируя при этом свои подходы. Вы также можете попросить их выполнить соответствующие действия, например, получить информацию из сложной электронной таблицы.

Какие знания они имеют о UX и UI?

Идеальный продукт должен быть качественным и предоставлять функциональность в доступной, интуитивно понятной форме. Хотя мы не ожидаем, что no-code разработчики или фрилансеры будут экспертами в области дизайна, они должны понимать, что означает хороший дизайн и как включить его в конечный продукт.

Чтобы проверить этот навык у кандидатов, предоставьте им гипотетические продукты и позвольте им набросать интерфейс этих продуктов. Вам также может понадобиться узнать, что им нравится и что не нравится. Такая практика позволит вам получить четкое представление о понимании разработчиками основных характеристик дизайна.

Помимо технических аспектов, no-code разработчики или фрилансеры должны быть доступны и свободны. Учитывая, что проект может занять много времени, вы должны быть спокойны при работе с no-code разработчиком.

Общение - это работа с двух сторон. Одной работы над требованиями недостаточно. Ваши no-code разработчики или фрилансеры должны приложить некоторые усилия, чтобы предоставить свои предложения, где это необходимо. Например, они должны предложить пути повышения эффективности проектов и помочь обойти различные препятствия.

Есть ли у них портфолио?

Любой потенциальный no-code разработчик будет демонстрировать свои работы. Большинство разработчиков поделятся информацией о приложениях или сайтах, которые они недавно создали.

Одной из главных особенностей no-code разработки является набор шаблонов и плагинов. Команда разработчиков, использующая модули, ставит во главу угла эффективность и гибкость. Неплохо бы выяснить, сможет ли разработчик создавать подобные приложения или сайты в вашей отрасли. Опыт создания подобных приложений или сайтов может благоприятно сказаться на вашем бизнесе. Возможно, ваш потенциальный разработчик решит использовать похожие шаблоны и другие инструменты для ускорения процесса.

Итог

No-code скоро станет будущим, и традиционная разработка в какой-то момент отойдет на второй план. Хотя это может и показаться реальным, профессиональные навыки программирования все еще могут быть необходимы и полезны для low-code решений. Тем не менее, популярность таких no-code платформ, как AppMaster, нельзя игнорировать. Если вы ищете быстрый способ разработки, платформа AppMaster станет для вас решением номер один. Если вы нанимаете no-code разработчика в штат или делаете это самостоятельно, AppMaster - самая простая платформа для разработки приложений. У вас есть вопросы? Свяжитесь с нами, и наша команда экспертов поможет вам в их решении.

Итак, это все о том, что вам нужно знать перед началом процесса собеседования с no-code разработчиками. Вышеприведенные пункты хорошо изучены и помогут вам нанять лучшего no-code разработчика. Выбор профессионального no-code специалиста - это первый шаг к созданию идеального no-code приложения с помощью AppMaster. С такими платформами, как AppMaster, вы можете создавать: