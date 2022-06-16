В последние годы мобильные приложения приобрели огромную популярность благодаря своему вкладу в развитие бизнеса. Вы сталкиваетесь с проблемами при разработке приложений? Если да, то вы попали по адресу! Мы считаем, что создание приложения не является критичным, если вы ничего не знаете о кодировании. Возможно, вы задаетесь вопросом о разработке приложений без кодирования. Возможно ли это? Ответ - да! В этой статье мы обсудим бесплатный конструктор приложений, десять лучших конструкторов приложений с их возможностями, стоимость разработки приложений без кодирования и самый простой метод создания приложения. Давайте углубимся в детали:

Как работают конструкторы приложений?

Не все конструкторы приложений без кода работают одинаково, но большинство из них следуют схожим шагам для создания приложения:

Шаг 1: Получите вашу идею.

Перед тем как воспользоваться услугами конструктора приложений, важно получить четкое представление о вашем приложении. Каковы ваши ожидания от этого приложения? Какова ваша целевая аудитория? Потратив время на создание четкой идеи приложения, вы сможете создать комплексное приложение со всеми необходимыми функциями.

Шаг 2: Выбор шаблона

После получения идеи приложения вы можете выбрать шаблон приложения, который соответствует потребностям вашего бизнеса. Например, если у вас ресторан, вы должны выбрать шаблон для еды, чтобы создать привлекательное приложение для ваших клиентов.

Шаг 3: Персонализация

После выбора шаблона приложения вы можете добавить макет, цветовую схему, логотип и текст для более персонализированного продукта.

Шаг 4: Тестирование приложения

Перед запуском вашего приложения на рынок, отличным направлением будет его тестирование и получение отзывов от пользователей. Тестирование позволит вам внести необходимые изменения, чтобы сделать пользовательский опыт более запоминающимся.

Шаг 5: Публикация приложения

После того, как вы внесли необходимые изменения в приложение, самое время опубликовать его в Google Play Store или Apple App Store.

Бесплатный конструктор приложений

Создание мобильного приложения больше не является дорогим и сложным процессом. Благодаря технологии no-code, которая предоставляет бизнес-решения, если вы не знаете, как писать код. Возможно, вы задаетесь вопросом, существует ли бесплатный конструктор приложений для создания приложения с возможностью перетаскивания. Хорошая новость для вас - да! Давайте начнем с подробных характеристик этого бесплатного конструктора приложений:

AppsGeyser - бесплатный конструктор приложений

В последние годы конструкторы приложений произвели революцию в разработке приложений, сделав ее доступной для предприятий, студентов и частных лиц. AppsGeyser - это бесплатный конструктор приложений, который позволяет создать приложение за несколько минут, не требуя навыков кодирования. Этот бесплатный конструктор приложений с функцией drag-and-drop помогает владельцам бизнеса и студентам узнать о создании приложений для Android всего за несколько кликов. Он предлагает бесплатные шаблоны приложений для создания собственного Android-приложения с нуля после заполнения формы соответствующим контентом. Он предоставляет 30 бесплатных шаблонов приложений для бизнеса и личных целей.

Особенности AppsGeyser

1. Быстрое создание приложений

Он позволяет создавать приложения для Android с помощью нескольких простых кликов. AppsGeyser - это быстрая платформа, которая позволяет создать мобильное приложение за 10 минут. Вам нужно только заполнить формы приложений соответствующим контентом для разработки.

2. Бесплатность использования

При использовании AppsGeyser вам не нужно платить за создание, загрузку и публикацию мобильных приложений. Использование функций создания приложений ничего не стоит. Более того, он позволяет загружать APK-файлы без абонентской платы.

3. Разнообразие шаблонов

Этот бесплатный конструктор мобильных приложений предлагает 30 шаблонов приложений, которые вы можете выбрать для удовлетворения своих личных, образовательных или деловых потребностей. Бесплатные шаблоны приложений включают сайты социальных сетей, такие как YouTube, TikTok, мессенджер, браузер, видеочат и многое другое.</nbsp;

4. Монетизация приложений

Этот бесплатный конструктор приложений предоставляет пошаговое руководство по монетизации мобильного приложения. Так, вы сможете монетизировать свое приложение для Android с помощью баннерной рекламы или покупок внутри приложения.

5. Интеграция социальных сетей

Используя AppsGeyser, вы можете связать свое мобильное приложение с такими социальными сайтами, как Facebook, YouTube, Twitter и блог, чтобы получить больше подписчиков.</nbsp;

Как создать приложение для Android бесплатно?

Для создания приложения для Android бесплатно выполните следующие три шага:

Шаг 1: Выберите шаблон

Во-первых, вам нужно выбрать бесплатные шаблоны приложений, которые идеально соответствуют вашим потребностям. Эти бесплатные шаблоны включают в себя веб-сайт, браузер, YouTube, TikTok, мессенджер, видеочат, игру или любое другое приложение. Используя AppsGeyser, вы можете получить доступ ко всем бесплатным шаблонам приложений на странице "Создать сейчас".

Шаг 2: Добавьте контент

Добавьте контент, например логотип приложения, название, текст и ссылки, чтобы настроить ваше мобильное приложение. Это не так сложно. Загрузка контента займет едва ли 10 минут.

Шаг 3: Публикация приложения

Поздравляем! На этом этапе вы создали бесплатное приложение для Android. Самое время загрузить APK-файл и опубликовать ваше приложение в Google Play Store.

Лучшие конструкторы приложений

Помимо AppsGeyser, существует огромный рынок других конструкторов мобильных приложений. Мы представляем вам ведущие платформы для создания приложений, зарекомендовавшие себя в разработке удобных для пользователей мобильных приложений. Давайте копнем глубже:

1. BuildFire

BuildFire - ведущая платформа на рынке самых надежных конструкторов приложений. Используя эту надежную платформу для создания приложений, вы можете опубликовать свое приложение, чтобы предоставить доступ к нему своим клиентам. В последние годы BuildFire завоевала огромную популярность благодаря интуитивно понятному интерфейсу, быстрой разработке приложений и множеству возможностей настройки.

Pros

Быстрая разработка приложений

Интуитивно понятный интерфейс

Настройка

Контакты

В связи со сложными функциями, людям трудно освоить его использование.

2. Appy Pie

Appy Pie - популярный конструктор приложений, который позволяет новичкам создавать приложения для достижения своих деловых или личных целей. Он позволяет пользователям бесплатно взаимодействовать с платформой. Как только пользователи поймут процесс разработки, они могут выбрать любой план подписки, который соответствует их требованиям. Компания предлагает три ежемесячных плана подписки:

Basic Plan, $36/app

Gold Plan, $72/app

Platinum, $120/app Plan

Кроме того, этот конструктор приложений помогает пользователям в процессе создания приложений с помощью обучающих материалов. Более того, вы можете обратиться в чат для решения любых проблем, с которыми вы можете столкнуться в процессе создания приложения. Чтобы создать мобильное приложение для вашего бизнеса с помощью Appy Pie, выполните следующие три простых шага:

Шаг 1: Выберите категорию вашего приложения, например, бизнес, образование и т.д.

Шаг 2: Настройте свое приложение, добавив индивидуальный дизайн и страницы приложения

Шаг 3: Публикация приложения

Плюсы

Простота использования

Живой чат

Учебное руководство

Бесплатная пробная версия для изучения процесса разработки приложения

Контакты

Appy Pie предлагает шаблоны приложений с одинаковым оформлением.

3. GoodBarber

GoodBarber - самый надежный конструктор приложений для Android и iOS. Эта платформа без кода помогла компаниям раскрыть свой потенциал с помощью надежных мобильных приложений. Этот конструктор приложений имеет интуитивно понятный и элегантный интерфейс для создания приложений. Создание приложений с помощью этого конструктора приложений - это простой процесс, даже если у вас нет навыков кодирования. Вы можете начать создавать свое приложение сразу после регистрации на этой платформе. Эта платформа предлагает отличительные особенности, которые выделяют ее среди других конструкторов приложений.

Pros

Модульные шаблоны

Интеграция социальных сетей

Chat

Geofencing

In-App Purchase

Макет этого конструктора приложений структурирован так хорошо, что вы можете легко ориентироваться во всех опциях. Этот no-code конструктор приложений предлагает ежемесячный план подписки для приложений для Android и iOS. Вы можете выбрать план подписки, который идеально соответствует вашим требованиям.

Против:

Этот конструктор приложений не предоставляет возможности электронной коммерции для интеграции со сторонними магазинами, такими как Shopify, Amazon и другими сайтами социальных сетей.

4. Mobincube

Mobincube - это бесплатная платформа для создания приложений, которая позволяет пользователям создавать приложения с нулевыми знаниями кодирования. Большинство бесплатных конструкторов приложений не предлагают качественных приложений, но Mobincube является ведущим конструктором приложений, который добавляет ценность. Этот конструктор приложений имеет удобный интерфейс, который позволяет пользователям создавать разнообразные приложения: для бизнеса, образования, дома, игр и многого другого. Используя этот конструктор приложений, вы можете не только создать приложение, но и запустить его бесплатно.

Помимо бесплатного создания приложений, он предлагает следующие ежемесячные планы подписки:

Малый план: $2,99/месяц

Средний план: $9.99/месяц

Большой план: $19.99/месяц

XL план: $49.99/месяц

XXL план: $99.99/месяц

Вы можете выбрать любой план подписки, который соответствует вашим деловым или личным целям.

Плюсы:

Бесплатный конструктор приложений

Интуитивно понятный интерфейс

Интеграция социальных сетей

Бесплатные шаблоны приложений

Поддержка рекламы

Push-уведомления

Поддерживает восемь языков

Против:

Mobincube не предлагает сложный продукт. Более того, APK-файлы, созданные через эту платформу, не оптимизированы в соответствии с Google Play.

5. Shoutem

Shoutem - это онлайн-конструктор приложений, который помогает владельцам бизнеса воплотить свои идеи в реальность. Основное внимание в этом конструкторе приложений уделяется дизайну, поэтому все бесплатные шаблоны этой платформы имеют элегантный дизайн. Поэтому, если вы ищете визуально привлекательное приложение, то конструктор приложений Shoutem - лучший вариант. Эти шаблоны приложений бесплатны и легко настраиваются. Вы можете изменять темы, макеты, цвета и текст, используя бесплатные шаблоны приложений. Таким образом, ваше приложение будет выглядеть более актуальным и наполненным полезными функциями.

Плюсы:

Бесплатные шаблоны приложений

Монетизация приложений

Push-уведомления

Адрес

In-app purchase

Создание сообщества

Против:

Если у вас малый или средний бизнес, вы сочтете его план подписки дорогостоящим для приложений.

6. Swiftic

Swiftic - это онлайн-конструктор приложений, который помогает крупным и малым предприятиям перенести свою деятельность в цифровой мир. Вы можете проверить надежность разработчика приложений по количеству приложений, созданных с помощью этой платформы. Swiftic сделал разумный выбор, ориентируясь на крупные и малые предприятия. Swiftic позволяет своим пользователям совершить экскурсию по своему редактору и предоставляет помощь на экране, чтобы новички научились создавать приложения с помощью своей платформы. Эта платформа для создания приложений имеет интуитивно понятный интерфейс, с помощью которого даже новичок сможет создать приложение для нужд бизнеса.

Плюсы:

Интуитивно понятный интерфейс

Интеграция социальных сетей

Гарантия возврата денег

Учебники

Бесплатные шаблоны приложений

Плюсы:

Swiftic имеет множество полезных функций, но ему не хватает продвинутых опций, таких как управление командой и поддержка рекламы.

7. AppInstitute

AppInstitute - это бесплатный конструктор приложений, который позволяет владельцам малого бизнеса представить свои услуги в Интернете с помощью функций перетаскивания. Этот no-code конструктор приложений имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который помогает бизнесу создавать приложения, не нанимая команду разработчиков. Более того, эта платформа для создания приложений предлагает бесплатные шаблоны приложений для 20 видов бизнеса. Чтобы создать приложение с помощью AppInstitute, необходимо выполнить три простых шага:

Выберите бесплатный шаблон, отвечающий потребностям вашего бизнеса.

Добавьте значок, текст, макет и цветовую схему.

Опубликуйте приложение.

Эта платформа без кода также предлагает три ежемесячных плана подписки, которые вы можете выбрать в соответствии с вашими требованиями к приложению:

AppBuilder: $42/месяц

AppBuilder Pro: $66/месяц

AppBuilder Pro Plus: $84/месяц

Reseller: $340/месяц

Плюсы:

Drag and drop app builder

Push notifications

Social media integration

Loyalty programs

Free trial of 30 days

Cons:

Этот бесплатный конструктор приложений не обновляет приложения в соответствии с совместимостью последних устройств.

Кроме того, их поддержка клиентов ужасна.

8. AppMaster

AppMaster - это no-code конструктор приложений, который помогает бизнесу вырасти от малого предприятия до уровня предприятия. Этот конструктор приложений - больше, чем просто платформа без кода, поскольку он генерирует исходный код. Таким образом, пользователи получают полноценное нативное приложение с возможностью экспорта исходного кода, как и в случае традиционной разработки - только на порядок быстрее, дешевле и проще в обслуживании. Таким образом, AppMaster сочетает в себе плюсы традиционной разработки и no-code. Платформа имеет подробную техническую документацию, что значительно ускоряет процесс ознакомления с ней.

AppMaster предлагает четыре гибких плана подписки с ежемесячными платежами:

Explore: $5/месяц

Startup: $165/месяц

Business: $855/месяц

Enterprise: Получить цену

Плюсы

AI-генерируемый бэкенд

Исходный код доступен

Визуальные инструменты редактирования

Быстрая публикация приложений

Предлагаем бесплатную пробную версию

Неограниченная масштабируемость

Такая же скорость, как у приложений, написанных в коде

Одновременное создание web, ios и android решений.

Огромная гибкость в создании пользовательских решений

Конструктивные особенности

ВAppMaster отсутствуют продвинутые шаблоны приложений.

9. Appery

Appery - это многоцелевой конструктор приложений без кода, который предлагает разработку приложений с помощью функций перетаскивания. Этот облачный конструктор приложений поддерживает разработку приложений для iOS, Android и даже Windows Phone. Поскольку эта платформа основана на облаке, пользователям не нужно скачивать или устанавливать ее. Таким образом, вы можете быстро приступить к созданию приложения. Как только приложение будет разработано, вы сможете поделиться им с клиентами и владельцами бизнеса в режиме реального времени. Эта платформа no-code использует опции drag and drops для разработки пользовательского интерфейса, поэтому ею могут пользоваться даже новички. Более того, эта платформа предлагает новичкам учебники и руководства, которые помогут им создать базовое приложение. Используя этот конструктор приложений, вы можете создать приложение, выполнив пять простых шагов:

Выберите шаблон

Разработайте пользовательский интерфейс с помощью функций drag and drop

Подключите базу данных

Просмотр приложения

Разверните приложение

Помимо бесплатной пробной версии, этот конструктор приложений предлагает следующие четыре ежемесячных плана подписки:

Новичок: $25/месяц

Про: $70/месяц

Команда: $135/месяц

Ультимативный:$500/месяц

Плюсы

Создание приложений "перетащи и брось"

Облачная основа

Мобильный бэк-энд

Контакты

Appery требует базовых навыков кодирования, если вы хотите внести сложные изменения в ваше приложение.

10. MobAppCreator

MobAppCreator - это онлайн конструктор приложений, который помогает компаниям создавать нативные мобильные приложения с помощью встроенных функций перетаскивания. MobAppCreator создает приложения с помощью модулей. Такой подход позволяет владельцам бизнеса интегрировать различные функции, чтобы сделать свои приложения более надежными.

Помимо бесплатной пробной версии, этот конструктор приложений имеет четыре плана подписки:

Starter: $24.17/месяц

Basic: $40.83/месяц

Pro:$49.17/месяц

Advanced:$82.50/месяц

Заметным моментом является то, что MobAppCreator взимает эти цены на ежегодной основе.

Плюсы:

Разработка приложений простым перетаскиванием

Интуитивно понятный интерфейс

Быстрое создание приложений

Маркетинговый инструмент для успеха бренда

Бесплатная пробная версия

Против:

Планы подписки MobAppCreator являются дорогостоящими для владельцев малого бизнеса.

11. Bubble

После просмотра десяти лучших конструкторов приложений вы, возможно, зададитесь вопросом о самом простом конструкторе приложений, который сделает разработку приложений более плавной. Bubble - самое простое решение для создания приложений без кода. Из минусов: вы привязаны к платформе, поскольку на ней размещаются мобильные приложения, поэтому нет возможности использовать веб-сервер для собственного хостинга.</nbsp;

Помимо бесплатной пробной версии, Bubble предлагает три плана подписки, которые позволяют любому создать приложение за считанные минуты.

Персональный план: $25/месяц

Профессиональный план: $115/месяц

Производственный план: $475/месяц

Примечательно то, что пользователи платят за эти планы подписки ежегодно.

Плюсы:

Интуитивно понятный и удобный для мобильных устройств интерфейс

Нет ограничений на трафик пользователей

Не требуется пароль для входа

Интегрируйте Email, SEO и аналитику для улучшения производительности

Интерфейс для глаз, чтобы сделать пользовательский опыт более интерактивным

Против:

Пузырь позволяет создавать только веб-приложения. Для создания нативных мобильных продуктов вам придется использовать сторонние сервисы.

Стоимость разработки приложений

После изучения возможностей, цен, плюсов и минусов различных конструкторов приложений, вам, возможно, будет интересно узнать, сколько стоит создание мобильного приложения. Ответ заключается в том, что не существует фиксированной цены на создание мобильного приложения. Это похоже на покупку автомобиля или мобильного телефона, где стоимость зависит от определенных функциональных возможностей. То же самое происходит и в мобильной разработке. Стоимость мобильного приложения зависит от различных элементов в соответствии с вашими деловыми или личными целями. Следующие факторы могут помочь вам оценить стоимость разработки вашего бизнес-приложения:

1. Тип приложения

Тип приложения помогает оценить стоимость разработки мобильного приложения. Если вам нужны базовые функции в вашем мобильном приложении, вы можете получить их, заплатив несколько долларов. Такие приложения с базовой функциональностью могут включать калькулятор или секундомер. Создать такие приложения очень просто, поскольку для их работы требуются базовые программы.

С другой стороны, если вы хотите создать приложение с множеством функций, стоимость разработки увеличится. Таким образом, сложность приложения напрямую влияет на общую стоимость проекта. Так, если вы хотите добавить платежи, использовать GPS в реальном времени или добавить push-уведомления, создание приложения будет стоить дорого. Вы должны определить категорию вашего мобильного приложения, хотите ли вы создать музыкальное приложение, новостное приложение или приложение для здоровья и фитнеса. Заметным моментом является то, что стоимость вашего приложения за 10 000 долларов может возрасти до 50 000 долларов, если вы добавите расширенные функции, такие как push-уведомления, GPS или способы оплаты.

2. Процесс разработки

Понимание процесса разработки необходимо для создания разумного мобильного приложения. Понимание процесса разработки приходит до того, как вы планируете стоимость приложения, целевой рынок, обновления приложения и многое другое. Если у вас нет навыков кодирования, стоимость разработки возрастет. Причина в том, что для создания мобильного приложения вам придется нанять разработчика или команду разработчиков, или обратиться за помощью к онлайн-конструкторам приложений. Если вы выберете традиционную разработку приложений и привлечете больше разработчиков, тем дороже будет стоить ваше приложение. Вам может быть интересно, сколько стоит работа разработчика. Опять же, фиксированной цены не существует. Однако местоположение является фактором, который может определить стоимость услуг разработчика мобильного приложения.

3. Кто разрабатывает ваше приложение?

Есть множество вариантов, которые вы можете рассмотреть при принятии решения о найме разработчика мобильного приложения. Вы можете рассмотреть:

Строители приложений

Фрилансеры

Компания по разработке приложений

Цена во всех случаях разная. Вы можете выбрать решение для разработки, которое соответствует вашим бюджетным требованиям.

Сборщики приложений методом drag-and-drop

Чтобы недорого удовлетворить потребности вашего бизнеса, вместо того чтобы нанимать разработчика, вы можете рассмотреть вариант сборщика приложений методом drag-and-drop, например AppMaster. Конструкторы приложений предлагают значительно более дешевые мобильные приложения. Причина в том, что они предлагают шаблоны приложений для создания приложения. Выбрав лучший конструктор приложений, вы можете выбрать шаблон и начать разработку без технических знаний.

Платформы для создания приложений предлагают бизнес-решения для предпринимателей или владельцев малого бизнеса с ограниченным бюджетом. Но крупным предприятиям или крупному бизнесу требуется разработка на заказ на высоком уровне. К счастью, платформа AppMaster дружественна к разработчикам. Таким образом, для создания мобильного приложения доступны различные варианты. Вы можете нанять разработчика или снизить стоимость разработки, используя платформу для создания приложений.

Советы по снижению стоимости разработки

Самое главное, что вам нужно для снижения стоимости приложения - это упростить вашу идею. Добавьте только необходимые функции и избегайте дорогих функций.

Кроме того, запустите только один компонент более сложной концепции.

Следуя этим советам, вы сможете создать интуитивно понятное мобильное приложение менее чем за $10 000.

Последние мысли

Создание приложений без кода было невозможно еще несколько лет назад. Сегодня на пике популярности сборщики приложений "перетащи и брось", которые помогают малым предприятиям или студентам создать мобильное приложение, отвечающее их деловым или личным потребностям. Мы надеемся, что вам ясны десять лучших платформ для создания приложений, их особенности, цены и самый простой конструктор приложений, подходящий для начинающих.

Эти решения для разработки позволяют новичкам создать интуитивно понятное мобильное приложение, даже если у них нет навыков кодирования.

Эти конструкторы приложений с функцией drag-and-drop обеспечивают более быструю и дешевую разработку по сравнению с традиционной. Кроме того, некоторые конструкторы приложений предоставляют бесплатные шаблоны для создания приложений. Среди всех платформ для создания приложений мы предлагаем вам попробовать AppMaster, которая помогает предпринимателям вырасти от малого бизнеса до уровня предприятия. Примечательно то, что эта платформа no-code app building предлагает пользователям исходный код, техническую документацию и более дешевое решение для разработки приложений. Стоимость разработки мобильного приложения зависит от разработчиков, процесса разработки и целей вашего приложения. Вы можете попробовать любое решение для разработки, которое быстрее и дешевле удовлетворит потребности вашего бизнеса.