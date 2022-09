A indústria de desenvolvimento de software está passando por uma grande mudança. Em vez de construir tudo do zero, os desenvolvedores estão adotando cada vez mais um modelo de desenvolvimento sem código. Essa tendência foi impulsionada pelo surgimento de plataformas sem código , como AppMaster. Essas plataformas de software permitem que os usuários criem aplicativos arrastando e soltando diferentes elementos sem precisar escrever nenhum código. Isso significa que qualquer pessoa pode criar um aplicativo com aparência profissional, independentemente de suas habilidades técnicas. Para os empreendedores, significa testar rapidamente hipóteses de ideias de negócios com custo mínimo. À medida que o mundo do empreendedorismo muda a uma velocidade vertiginosa, os fundadores de startups precisam inovar rapidamente para acompanhar. Nesta postagem do blog, exploraremos como as ferramentas sem código estão ajudando os empreendedores a inovar mais rapidamente do que nunca.

O que é uma plataforma sem código e por que você deveria se importar?

Uma plataforma sem código é uma plataforma que permite aos usuários criar e implantar aplicativos sem escrever código. Essas plataformas geralmente fornecem uma interface visual de arrastar e soltar que facilita a criação de aplicativos sem nenhum conhecimento de codificação. As plataformas sem código estão se tornando cada vez mais populares, pois permitem que as empresas criem e implantem aplicativos personalizados rapidamente. O desenvolvimento sem código traz muitos benefícios para fundadores de startups e empreendedores existentes; algumas das vantagens estão abaixo.

Economia de tempo

Construir um aplicativo em uma plataforma sem código pode ser uma maneira rápida e fácil de colocar sua empresa em funcionamento. Com o desenvolvimento sem código, você pode se concentrar em desenvolver sua ideia e levar seu produto ao mercado sem precisar se preocupar. É claro que a quantidade de tempo que você economiza com ferramentas sem código depende da complexidade do seu projeto, mas não há dúvida de que isso economizará dias, se não semanas.

Flexibilidade

Se o seu produto evoluir a partir do que você criou originalmente, ou mesmo se você decidir expandir para um mercado totalmente diferente, a plataforma pode se adaptar às novas mudanças, o que significa menos trabalho para todos os envolvidos.

Economia de custos

Com plataformas sem código, os empreendedores não precisam gastar grandes orçamentos em atualizações e manutenção de software. Mas o maior benefício é que não há mais necessidade de uma equipe de desenvolvedores altamente paga - uma assinatura mensal resolve todos os problemas.

Coloque seus clientes em primeiro lugar

Quando você é um criador de startups, a parte mais difícil pode ser construir um negócio do zero. Construir uma empresa que pode competir com corporações maiores leva tempo e dinheiro. Com ferramentas sem código, os empreendedores têm mais tempo para se concentrar em suas ideias e criar valor para os clientes. Isso é especialmente importante em um mundo onde tudo está mudando tão rapidamente.

Como começar com o desenvolvimento sem código

Se você estiver interessado em começar com o desenvolvimento sem código, há algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, é importante entender a diferença entre desenvolvimento sem código e desenvolvimento com pouco código . O desenvolvimento sem código é uma maneira completamente livre de código de desenvolver aplicativos, enquanto o desenvolvimento com pouco código usa algum código para desenvolver aplicativos. Agora, aqui está como começar com o desenvolvimento sem código como empreendedor:

Escolha uma plataforma de desenvolvimento sem código

Existem muitas plataformas de desenvolvimento sem código disponíveis; melhor escolher um que pode lhe dar mais funcionalidade. AppMaster. é uma ótima opção para quem deseja criar um aplicativo sem codificação. Ele permite que você crie software completo com aplicativos de back-end e móveis.

Além disso, essa plataforma cria o código-fonte do seu aplicativo e pode implantá-lo em qualquer provedor ou servidor. A plataforma sem código é fácil de usar e oferece uma variedade de recursos para facilitar o processo de desenvolvimento de aplicativos. Além disso, o AppMaster tem um plano gratuito, para que você possa experimentá-lo antes de se comprometer com um plano pago.

Decida que tipo de aplicativo você deseja criar

Existem muitos tipos diferentes de aplicativos, desde jogos simples até aplicativos de negócios complexos. Depois de saber que tipo de aplicativo deseja criar, você pode começar a planejar os recursos e a funcionalidade. Dependendo do tipo de aplicativo que você deseja criar, você precisará considerar diferentes fatores, como custo, complexidade e público-alvo. Ao reservar um tempo para planejar seu aplicativo, você pode garantir que ele atenda às suas necessidades e às necessidades de seus usuários.

Construir um MVP

As plataformas sem código facilitam a criação de protótipos e ideias de teste sem investir em recursos de desenvolvimento caros. Isso os torna ideais para testar MVPs (produtos mínimos viáveis). Ao criar um MVP em uma plataforma sem código, você pode obter o feedback necessário para melhorar seu produto .

Desenvolva seu produto

Com essas plataformas, você pode implantar seu produto e iterar ou dinamizar, se necessário. Isso significa que você pode colocar seu produto no mercado de forma rápida e eficiente sem ter que codificar nada do zero. Isso pode economizar muito tempo e dinheiro a longo prazo e ajudá-lo a criar um produto melhor.

Junte-se à comunidade sem código

A comunidade sem código é um ótimo lugar para sair se você é novo no movimento sem código. Muitos no-coders experientes terão prazer em compartilhar seus conhecimentos e ajudá-lo a começar. Não há vergonha em admitir que você precisa de ajuda, e a comunidade sem código é sempre muito favorável.

Perguntas frequentes sobre desenvolvimento sem código

O que são startups sem código?

As startups sem código são negócios de tecnologia criados usando plataformas de ferramentas sem código. Essas plataformas permitem que os empreendedores criem um aplicativo sem programar ou escrever uma única linha de código. Essa é uma grande vantagem para empreendedores que desejam lançar seus próprios negócios rapidamente e com uma fração dos custos de desenvolvimento. Com plataformas sem código, você pode validar sua ideia de forma rápida e barata, o que torna a indústria de tecnologia um campo atraente de empreendedorismo para novos fundadores.

Os empreendedores precisam codificar?

Não! Com o aumento das ferramentas sem código, os empreendedores não precisam aprender a codificar antes de iniciar suas empresas. Plataformas sem código, como o AppMaster, facilitam a criação de um aplicativo sem programação.

O que é o movimento sem código?

O movimento sem código é uma comunidade global de fundadores, empreendedores, fabricantes e desenvolvedores que estão construindo startups e negócios sem escrever código. O movimento sem código é sobre capacitar as pessoas a construir produtos de tecnologia sem aprender a codificar.

Conclusão

É amplamente conhecido que o empreendedorismo ou a construção de startups têm a ver com inovação e mudança. Para ter sucesso, você precisa ser capaz de se adaptar a novas situações e mudanças no mercado. A tendência de desenvolvimento sem código é uma das maiores mudanças no mundo dos negócios nos últimos anos. Tornou mais fácil do que nunca para empreendedores e fundadores criar e lançar seus próprios aplicativos sem ter que aprender linguagens de codificação complexas. AppMaster é o lugar perfeito para começar sua jornada de inicialização - se você deseja criar aplicativos móveis ou da web. Se você tem uma ideia para um aplicativo, não há motivo para não lançá-lo! As plataformas sem código facilitam a criação de um negócio de sucesso para qualquer pessoa.