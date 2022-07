JavaScript é uma linguagem de programação web que ajuda os programadores web a tornar as páginas web estáticas mais dinâmicas para uma melhor experiência do utilizador. Nos últimos anos, as estruturas JavaScript estão no seu auge, fornecendo um roteiro para a construção de aplicações cliente. Estas frameworks tornaram-se populares no desenvolvimento web porque proporcionam uma melhor experiência do utilizador com sistemas de separação de códigos.

Ao conceber um frontend de aplicações web, é crucial saber como codificar estes frameworks JavaScript. Ao trabalhar como programador web, poderá necessitar de conhecimentos sobre bibliotecas como React, Angular, ou Svelte. Poderá estar a perguntar-se que estrutura é a melhor opção

para aplicações web. Neste artigo, vamos discutir o que é o JavaScript, a função das estruturas JavaScript, e as principais estruturas JavaScript em 2022 para que possa fazer uma escolha. Vamos aprofundar os detalhes:





JavaScript é uma linguagem de programação multi-padrão para aplicações web orientadas para eventos, orientadas para objectos, e baseadas em protótipos. Inicialmente, o código JavaScript apenas visava o lado do cliente, mas nos últimos anos, também tem sido utilizado como um lado servidor da web.

Actualmente, o JavaScript é a linguagem de programação popular na web. É a única linguagem na web com várias estruturas disponíveis. Os frameworks JavaScript permitem aos utilizadores construir aplicações web escaláveis com a ajuda de ferramentas padrão. Têm múltiplas bibliotecas de código JavaScript com modelos de código JS que ajudam a completar tarefas de programação padrão. A maioria das pessoas confunde estruturas web com bibliotecas devido às suas funções, mas são diferentes nas suas tarefas e âmbito.

Uma biblioteca JavaScript contém código embalado, classes, métodos e funções que podem ser reutilizados para desenvolver uma aplicação web. Estas bibliotecas oferecem código JavaScript que os programadores podem reutilizar. Ao contrário do código JavaScript das bibliotecas JavaScript, as estruturas JavaScript definem a concepção de aplicações web, chamam uma biblioteca JS, e utilizam o código dentro dela para completar a aplicação. Estas estruturas oferecem um roteiro completo para a construção de aplicações web em vez de uma única solução. Os programadores adicionaram estas estruturas à sua caixa de ferramentas quando desenvolveram soluções web para os seus clientes. A vantagem de utilizar estas estruturas é que pode conceber várias páginas web utilizando os seus componentes reutilizáveis.

Antes da penetração das frameworks modernas, jQuery era a biblioteca popular utilizada pelos programadores para escrever código JavaScript que era compatível com todos os navegadores web. Todas as funções eram abstraídas numa biblioteca simples e fácil de aprender, que os programadores utilizavam nas suas páginas web.

jQuery definiu um novo caminho para frameworks modernos como React, Backbone, Angular, e Ember que fornecem uma arquitectura para construir novas aplicações web com páginas dinâmicas.

Papel das Estruturas JavaScript em Aplicações Web

Uma estrutura JavaScript fornece um layout para ajudar os programadores a construir aplicações mais rápidas e mais baratas. Utilizando estas estruturas, é possível executar código sem erros.

Com a ajuda dos seus layouts, é possível construir aplicações web e construir as diferentes partes das interfaces de utilizador para reutilizar estes componentes de forma independente, criando aplicações web altamente interactivas e elegantes.

Além disso, estas estruturas também ajudam os programadores a fazê-lo:

Implemente os seus componentes de interfaces de utilizador em dados



Mitigar os problemas de frontend



Escreva um código reutilizável e de fácil leitura



Reutilizar os incrementos para construir aplicações



Abstracção de ideias para uma linguagem compreensível



Normalizar elementos para a interface do utilizador tais como esquema de cores, botões e estilo de letra para fazer uma melhor experiência do utilizador



Além disso, estas estruturas ajudam os programadores a utilizar linguagens que são de domínio específico para manter o código num formato mais compreensível. Estas linguagens podem incluir JSX e Handlebars. Todas estas funções tornam o desenvolvimento fácil para os programadores com a ajuda de ferramentas de integração para testar e depurar o código. Além disso, estas estruturas JavaScript ajudam os programadores a automatizar a instalação, actualização, e configuração da biblioteca sem erros.

Porquê utilizar frameworks JavaScript?

Sem dúvida, as frameworks JavaScript são populares, mas ainda há tarefas em que não é necessário utilizá-las. Digamos que o desenvolvimento de uma aplicação web é fácil e não requer funções complexas. Nestes casos, a utilização de uma estrutura não é recomendável. As frameworks oferecem múltiplas funcionalidades, mas todas elas têm uma política de preços. Estas frameworks fornecem, sem dúvida, mais código declarativo, mas pode acabar com uma aplicação com um custo computacional mais elevado do que o JavaScript normal.

Se trabalha num pequeno projecto que requer interactividade por parte do utilizador, recomendamos que não utilize a estrutura. Neste caso, pode simplesmente utilizar o JavaScript para construir aplicações. Após percorrer o nosso guia, irá explorar diferentes estruturas JavaScript e poderá decidir qual é a melhor opção para o seu projecto.

Vantagens da utilização de estruturas JavaScript

Como desenvolvedor web, vale a pena utilizar estruturas JavaScript por várias razões. Estamos a alistar os benefícios da utilização de frameworks para construir aplicações web. Vamos começar:

Fornecer um forte apoio comunitário

Como estas estruturas se tornaram populares entre os programadores web, alguns deles podem já encontrar um problema que está a enfrentar. Assim, ao conectar-se com a comunidade de programadores, pode encontrar uma solução para um problema em particular.

Oferecer Reusabilidade

Uma vez que estas estruturas têm métodos integrados, é possível reutilizar um modelo para desenvolver aplicações sem escrever uma única linha de código.

Desenvolvimento rápido

A utilização de uma estrutura JavaScript permite aos utilizadores construir e lançar as suas aplicações mais rapidamente, poupando tempo.

Reduzir os custos

A maioria das estruturas JavaScript são de utilização livre e reduzem o custo de desenvolvimento. A utilização destas estruturas é económica, especialmente para os proprietários de pequenas empresas.

Quais as estruturas JavaScript a escolher para o seu projecto?



Ao desenvolver uma aplicação web, é necessário utilizar estruturas modernas. Talvez não esteja claro qual a melhor opção a utilizar para aplicações web. Não se preocupe! Existem múltiplas frameworks disponíveis para os programadores construírem aplicações, mas estamos a recrutar as sete frameworks mais populares em 2022:

Reagir



Svelte



Vue



Angular



Ember



Espinha dorsal



NextJS

Antes de seleccionar qualquer enquadramento, certifique-se de que:

O quadro tem tutoriais e guias para principiantes.



Escolha o quadro adoptado pelos criadores ao longo dos anos.



Escolha a estrutura que tenha uma forte comunidade e documentação.

Neste artigo, discutiremos as estruturas JavaScript mais populares em 2022. Vamos aprofundar os detalhes:

Reagir JS

React é uma estrutura de código aberto propriedade do Facebook (Meta). React é uma estrutura gratuita e declarativa amplamente utilizada para a concepção de interfaces de utilizador intuitivas para aplicações web. Pode utilizar esta estrutura para construir aplicações escaláveis mais rapidamente. Além disso, React tem pequenos pacotes, por isso é fácil de aprender para principiantes. Pode usar a estrutura React para desenvolver aplicações web de grande escala utilizando dados diferentes. React foi inicialmente utilizada no Facebook e seria utilizada para feeds Instagram. Além disso, pode utilizar esta estrutura para grandes projectos web com uma pequena equipa.

De acordo com o inquérito do Estado de JavaScript, React é a estrutura mais utilizada. React.js fornece interfaces de utilizador rápidas para construir instantaneamente aplicações web com componentes, em vez de actualizar peças individuais como faz uma biblioteca. Esta estrutura permite a utilização incremental dos componentes para adicionar actualizações mais rápidas às páginas web. React também fornece uma interface de utilizador chamada JSX para uma melhor experiência do utilizador. Vamos dar uma vista de olhos às características da estrutura React:

Características

Permite a Utilização Incremental de Componentes

Reagir permite aos utilizadores dividir uma página web em múltiplos componentes. Cada parte pertence à IU, tem o seu próprio código e estrutura, e ajuda os programadores a construir aplicações web com código reutilizável.

Trabalhar com o Virtual Document Object Model (DOM)

React fornece um modelo de objecto de documento virtual (DOM) para representação de dados numa estrutura em árvore. Além disso, React também categoriza os dados em componentes contendo um código para cada elemento independente de uma interface de utilizador no documento. A disponibilidade do DOM na estrutura React actualiza apenas uma parte da página web em vez de todo o website.

Suporte JavaScript XML (JSX)

O JavaScript XML (JSX) é semelhante ao HTML incorporado nas chamadas JavaScript. Estas chamadas ajudam os programadores web a incorporar módulos JavaScript em elementos HTML.

Fornecer Interface Dinâmica de Utilizador (UI)

O JavaScript permite-lhe controlar a concepção e o fluxo da sua aplicação utilizando a sintaxe ao estilo HTML do JSX. A escolha de uma arquitectura web ajuda a decidir como deve ser a sua aplicação web.

Svelte

Svelte é uma estrutura JavaScript de código aberto que ajuda os programadores web a transformar o código bruto das aplicações web estáticas em interfaces de utilizador intuitivas e interactivas. Esta estrutura, criada por Rich Harris, enriqueceu o ecossistema JavaScript. Tal como React, Svelte é mais do que uma estrutura; funciona como um compilador para transformar o código Svelte em JavaScript baunilha para obter soluções web mais rápidas do que VueJS e React.

Nota: Se estiver interessado na construção de aplicações com a estrutura Svelte, deve passar pelo SvelteKit. Svelte compila o código como componentes JavaScript independentes e carrega as aplicações mais rapidamente sem uma pequena tarefa pelo navegador. Vejamos as características do SvelteKit:

Características

Trabalhar sem DOM virtual

Ao contrário do React, a estrutura Svelte funciona directamente com código sem um Módulo de Objecto de Documento (DOM), e desloca a maior parte do código para a compilação, obtendo resultados mais rápidos do que outras estruturas.

Proporcionar Reactividade

A estrutura Svelte converte módulos em funções DOM que reagem a alterações de dados e fazem modificações como código JavaScript.

Requer Código Mínimo pelo Web Developer

A estrutura svelte requer código mínimo do que Reagir e Vue, ajudando os programadores web a gastar mais tempo em tarefas que não a codificação.

Fornecer o Estilismo Modular das Páginas Web

Svelte fornece um fluxo de design consistente através de todas as páginas web de aplicações, acrescentando estilos únicos e criando nomes únicos para as classes.

Vue

A Vue foi desenvolvida em 2014 por Evan You e utilizou uma licença do MIT. Evan é um antigo funcionário da Google e ainda ajuda a equipa a manter esta estrutura. É uma estrutura de código aberto que ajuda a construir interfaces de utilizador intuitivas. Esta estrutura combina as características populares do Angular e do React. Utiliza os modelos Angular e a encadernação de dados, e os adereços de React.

A framework Vue tem uma característica proeminente de outras frameworks, uma vez que é incrementalmente adoptável para construir aplicações. Os incrementos incluem uma solução de encaminhamento, cadeia de ferramentas, Entrada de Linha de Comando (CLI), e gestão do estado.

Esta estrutura oferece módulos de adopção gradual, para que possa codificar para adicionar novos incrementos ao seu projecto web. A arquitectura desta estrutura é fácil de usar, e não precisa de compreender todas as características. Vale a pena notar que a Vue é uma estrutura leve de 23kb. O Vue requer um vasto conhecimento de JavaScript, HTML, e CSS para construir aplicações web de grande escala e combiná-las em aplicações novas ou já existentes com JSX. Vamos dar uma vista de olhos às características:

Características:

Fornecer Interactividade

Vue permite acrescentar efeitos de transição para dar mais vida às páginas web. Além disso, pode adicionar bibliotecas de animação de terceiros para uma maior interactividade das aplicações web.

Ligar o DOM com Dados de Objectos usando Modelos HTML

A estrutura Vue fornece modelos HTML para vincular o DOM com os dados do objecto. Além disso, esta estrutura inicia a compilação de templates como HTML, compatível com todos os navegadores.

Permite aos Utilizadores Navegar Mais Rapidamente

Os routers de vídeo alternam entre as páginas sem actualizarem frequentemente as páginas web e tornam a navegação mais rápida para os utilizadores.

Fornecer directivas para a integração de códigos

As directivas são um conjunto de instruções para integrar o código de instâncias Vue. Estes elementos visuais proporcionam interactividade à sua aplicação para uma melhor experiência do utilizador.

Angular

Angular, criado pelo Google em 2010, é um quadro de código aberto escrito em linguagem Typescript. É uma estrutura baseada em incrementos que oferece múltiplas bibliotecas e ferramentas integradas para construir, testar e manter código para aplicações web. Esta estrutura é uma opção robusta para os programadores web desenvolverem aplicações interactivas com código JavaScript.

A estrutura angular integra modelos interactivos e ferramentas de integração de ponta a ponta para mitigar os desafios em projectos web. Pode utilizar esta estrutura para construir aplicações web de utilização única. Devido à popularidade massiva desta estrutura, muitas versões da Angular estão disponíveis. Esta estrutura é a melhor opção para o desenvolvimento de aplicações a nível empresarial através da integração de características complexas. Muitas vezes as pessoas confundem Angular com AngularJS, mas existe uma diferença entre estas duas estruturas. Angular é compatível com todos os navegadores móveis, enquanto a versão JS suporta apenas navegadores de secretária.

Agora, vamos mergulhar mais fundo nas características da estrutura Angular:

Características

Suporte de Encadernação de Dados em Duas Dimensões

A estrutura angular suporta a ligação de dados nos dois sentidos para representar a camada modelo. A beleza desta estrutura é que tem uma pré-visualização para monitorizar as mudanças no modelo. Assim, os utilizadores podem ver as alterações no modelo automaticamente, reduzindo o tempo para o desenvolvimento da aplicação.

Proporcionar Interdependência

Este quadro permite às classes, métodos, funções e módulos trabalhar com módulos interdependentes e manter a consistência do código, reduzindo as mudanças de classe.

Fornecer Arquitectura do Controlador de Vista de Modelo (MVC)

A estrutura desta estrutura distingue o código da aplicação da interface do utilizador que ajuda os programadores web a poupar o seu tempo de código.

Ember

Ember framework, criado em 2011 por Yehuda Katz, que os programadores web utilizam amplamente para construir aplicações compatíveis com navegadores de secretária e móveis e aplicações web de página única. Esta popular estrutura utiliza o modelo HTMLBars que actualiza automaticamente as alterações nos dados. Vamos dar um mergulho mais profundo nas características da estrutura Ember:

Características

Fornecer uma língua modelo

A sintaxe do guiador pertence a uma linguagem modelo. Utiliza um modelo e dados de entrada para criar HTML ou outros formatos de dados. Estes modelos são semelhantes aos textos regulares que utilizam a sintaxe do guiador com chaves encaracoladas.

Fornecer Ferramenta de Inspecção

Este quadro fornece uma ferramenta de inspecção para verificar o seu código Ember, controlar o desempenho das aplicações que utilizam Ember, e depurar os erros nas aplicações mais rapidamente.

Fornecer Autenticação

Este quadro oferece padrões de segurança para autenticar e autorizar as aplicações. Além disso, fornece padrões abstractos e integra-se com outras opções de segurança para protocolos mais rigorosos.

Fornece inicializadores de aplicações

Este quadro oferece a funcionalidade de inicializadores de aplicações para iniciar e configurar a injecção de dependência da sua aplicação.

Espinha dorsal

Backbone é uma estrutura JavaScript minimalista criada por Jeremy Ashkenas em 2010 para eventos que lhe permite desenhar aplicações do lado do cliente compatíveis com todos os navegadores web. Esta estrutura oferece módulos MVC para abstracção de dados e combina estes componentes para construir interfaces de utilizador (IU) elegantes, escrevendo algumas linhas de código.

Esta estrutura utiliza programação imperativa para construir as suas aplicações web desejadas, enquanto outras estruturas oferecem desenvolvimento de estilo declarativo. Vamos aprofundar as características de Backbone:

Características

Utilizar métodos e funções JavaScript

A estrutura backbone utiliza funções e módulos JavaScript como os blocos de construção do código JavaScript e fornece módulos de ligação e ocorrências personalizadas.

Estrutura livre e de código aberto

Backbone é uma estrutura gratuita e de código aberto para projectos web, oferecendo mais de 100 bibliotecas para construir aplicações.

Apoio ao desenvolvimento de aplicações multiplataforma

As estruturas de backbone ajudam os programadores web a construir aplicações compatíveis com todos os dispositivos e navegadores.

NextJS

NextJS é uma estrutura gratuita e de código aberto para a construção de aplicações web estáticas com React. Esta estrutura proporciona uma melhor experiência ao utilizador, melhor desempenho, e desenvolvimento mais rápido de aplicações web. Actualmente, esta estrutura está no seu auge devido ao forte apoio da comunidade. Esta estrutura JavaScript ajuda a desenvolver aplicações a partir dos modelos existentes, em vez de escrever código a partir do zero. NextJS é a melhor estrutura para empresas devido ao controlo total sobre os produtos como websites ou aplicações. Usando esta estrutura, não precisa de confiar em plugins como outras estruturas. A maioria dos programadores prefere reutilizar os componentes React, uma vez que reduz o tempo e o custo de desenvolvimento.

Pensamentos finais

Nos últimos anos, o desenvolvimento de aplicações tem tido uma nova direcção, tal como o não-código. O não-código é uma direcção promissora para permitir aos programadores eliminar tarefas de rotina e fazer coisas mais complexas e excitantes, tais como conceber arquitectura. Mas alguns programadores continuam cépticos quanto ao desenvolvimento sem código, acreditando que este é apenas o nível do MVP, mas as plataformas percorreram um longo caminho e podem surpreendê-lo.

Da mesma forma, as estruturas JavaScript são uma extensão a nenhum desenvolvimento de código que ofereça soluções web mais rápidas e mais baratas. O JavaScript é uma linguagem de script popular utilizada para o desenvolvimento web. Esta linguagem permite o desenvolvimento através da utilização de bibliotecas e frameworks. Recomendamos que utilize qualquer estrutura à sua escolha para reduzir o tempo e o custo do desenvolvimento de aplicações web.