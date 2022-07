Visual Business Process Designer com recursos avançados

Variáveis globais e estruturas de dados na memória

Você não precisa mais criar variáveis repetidas em todos os processos de negócios: as variáveis globais podem ser acessadas em qualquer lugar. Minimize os tempos de resposta eliminando a necessidade de acessar discos e melhore o desempenho por meio do armazenamento em cache com uma estrutura de dados na memória.