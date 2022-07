Todas as candidaturas são publicadas com um clique. Pode optar por publicar com AppMaster Cloud ou qualquer outra plataforma cloud, por exemplo, AWS, GCS, Azure, ou mesmo usar o seu próprio servidor cloud. Após a publicação, pode monitorizar o desempenho de todas as suas aplicações e implantar planos, seguir métricas, monitorizar a carga do sistema, e visualizar o registo.