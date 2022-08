Low-code e No-code é uma forma recente de desenvolver websites e aplicações móveis sem conhecimentos técnicos e sem antecedentes. Não é necessário ter conhecimentos de programação ou antecedentes para trabalhar nessas plataformas sem código. Ajuda a poupar tempo e dinheiro e proporciona conveniência aos não-codificadores. Pode contratar um programador sem código para estas plataformas se quiser cobertura profissional. As oportunidades são enormes, mas é difícil saber como escolher e para o que interrogar antes de contratar um programador sem código com competências técnicas.

Uma agência estabelecida e start-ups estão a concentrar-se no desenvolvimento de sites e aplicações sem código, esperando fornecer aplicações sem experiência de codificação e com diversas competências necessárias para poupar tempo e dinheiro. Contudo, para obter o melhor programador sem código para a sua empresa, é necessário saber como entrevistar os candidatos antes de os contratar.

Antes de mergulhar no processo de entrevista com os programadores sem código, aprenda o que deve interrogar nos candidatos e como encontrá-lo. Este artigo explica os pontos claros: precisa de conhecer e interrogar os candidatos antes de entrevistar estes programadores sem código para contratar.

Os programadores da Web têm entrevistas de codificação?

Sim, os programadores Web têm entrevistas de codificação antes de qualquer agência os poder contratar como programadores a tempo inteiro ou como programadores sem código. Nesta entrevista, o organismo de contratação questiona a capacidade dos programadores para avaliar as competências de software, conhecimentos técnicos, e capacidades de comunicação. Normalmente, os testes para a parte técnica contêm um teste prático ou o cuidado com o trabalho anterior do programador. O resto da entrevista é normalmente verbal e terá acesso de acordo com os critérios de elegibilidade da empresa.

Como se aborda uma entrevista de programação?

Uma entrevista de programação é dividida em duas partes; uma contém as competências técnicas, e a outra contém as competências técnicas.

Para as competências transversais, a entrevista é verbal na qual as competências de comunicação, comportamentos, criatividade, etc., serão julgadas e analisadas.

A experiência técnica é analisada, bem como um pequeno teste para analisar a competência do programador.

O que Procuram os Entrevistadores numa Entrevista de Codificação?

Após anotar os seus requisitos ou pontos relevantes, o que se segue é uma entrevista. Assim, escolha entre os programadores sem código vários candidatos. E antes de iniciar o negócio, assegure-se de entrevistar os candidatos. Através disto, será capaz de compreender a sua qualificação. Também permite uma conversa presencial com aqueles que são vitais para o sucesso do seu projecto.

Uma entrevista bem organizada ajuda-o a compreender as proezas do programador, especialmente na delicada fase de desenvolvimento do site sem código e da aplicação. Além disso, será capaz de distinguir entre candidatos autênticos e medíocres. Isto é possível, uma vez que, através da entrevista, ouvirá como eles descrevem o seu envolvimento em vários projectos. Os melhores candidatos responderão às perguntas de forma profissional e calma.

O entrevistador de codificação aguarda com expectativa os candidatos à agência que preencham os seus requisitos de papel e serão capazes de cumprir as suas descrições de funções. A maioria dos entrevistadores interroga os programadores para algumas coisas específicas.

Abaixo estão os critérios gerais da agência de topo quando pedem a alguém para uma entrevista de codificação. No entanto, pode diferir de agência para agência, mas a maioria das agências geralmente procura:

Competências técnicas

Competências de comunicação

Capacidade de resolução de problemas

Experiência e projectos passados

Quais são as Perguntas da Entrevista para os Desenvolvedores?

Contratar um programador para a sua empresa é crucial, especialmente se estiver a construir uma marca digital. A agência está à procura de competências técnicas e de soft skills, tanto ao iniciar a contratação para este cargo.

Um programador deve ter uma abordagem multidisciplinar, diversas capacidades de resolução de problemas, e grandes capacidades de comunicação, uma vez que irá trabalhar com empresários, analistas, designers gráficos, etc.

Aqui estão algumas perguntas básicas de entrevista para programadores, especialmente para programadores sem código, enquanto os contratam na empresa:

Como Organiza o Seu Projecto?

Comece a entrevistar os candidatos sobre como organizam o projecto em pedaços antes de começar. Por exemplo, como resolvem problemas, respondem a revisões, fornecem garantia de qualidade, e trabalham em equipa.

Porque foi escolhido para ser um desenvolvedor sem código?

Com a crescente popularidade de não-código, tem agora uma abordagem reconhecida para o desenvolvimento web e projectos de desenvolvimento de aplicações desde o início até ao lançamento. Portanto, pergunte ao seu candidato porque escolheu ser um não programador e que competências tem.

Em que plataformas sem código tem trabalhado?

Várias plataformas não codificadas surgiram. Pergunte-lhe a um candidato com quantas plataformas trabalhou e quantos conhecimentos tem sobre elas.

Qual é a melhor plataforma sem código / Plataforma de baixo código?

Uma das melhores plataformas sem código e de baixo código é a AppMaster. Deixe que os candidatos lhe falem sobre as suas plataformas sem código favoritas e porquê.

Conte-me sobre as suas experiências de trabalho anteriores em detalhe

Apesar de eliminar códigos, os seus candidatos entrevistados devem ser peritos em trabalhar com várias ferramentas para criar uma aplicação funcional. Não estou a insinuar que os programadores sem código devem lidar com milhares de ferramentas. No entanto, devem mostrar que têm lidado com mais do que um punhado delas com bons resultados. Para além do domínio das ferramentas, terá de contratar um programador sem código com diversas competências em codificação tradicional. Embora seja mais fácil criar qualquer website ou aplicação com a plataforma sem código, é importante ter um programador sem código que o possa ajudar quando é necessária a personalização de funcionalidades de baixo nível.

Qual é a estrutura do projecto recente do candidato? Conhecer a condição e a construção dos seus recentes websites ou aplicação dá-lhe uma visão clara das suas capacidades do que uma cobertura posterior. Envolvê-los numa conversa para determinar o tipo de trabalhadores que eles são. Isto ajuda-o a encontrar o candidato certo para cooperar com o resto do pessoal.

Como Explicaria o Projecto a um cliente que não tem conhecimentos?

O promotor contratado deve ser capaz de interagir eficazmente com os departamentos não tecnológicos da empresa, como as vendas. Testar a sua capacidade e aptidões para comunicar em linguagem simples com alguém que não tenha quaisquer conhecimentos técnicos.

Qual foi o seu pior feedback recebido até agora?

Os criadores devem ser capazes de lidar com críticas negativas e feedback que podem ser desencorajadores. O candidato ideal para o cargo tem de saber como tomar esse feedback de forma positiva e melhorar com isso. Pergunte-lhes como irão enfrentar e alcançar uma solução.

É possível trabalhar sob pressão e cumprir os prazos? Explicar a situação

A capacidade de trabalhar sob pressão, o tempo de reunião e o orçamento é uma obrigação para um promotor. Pergunte-lhes como é que eles suportam o stress durante os prazos, o tempo programado e qual a ética de trabalho que seguem. Estas diversas aptidões ajudam o candidato a conhecer grandes capacidades técnicas e interpessoais para proporcionar uma experiência digital fantástica.

O que pensa de um desenvolvimento pessoal sem código?

Pergunte ao candidato sobre as suas opiniões acerca do desenvolvimento sem código e como pensam que este difere e quais são os seus prós e contras em relação ao desenvolvimento de websites e aplicações baseados em código.

O que Pensa que Será o Futuro do Desenvolvimento Web e do Desenvolvimento de Aplicações?

Deve perguntar numa entrevista sobre os conhecimentos e opiniões do candidato sobre o futuro da codificação e sobre a ausência de desenvolvimentos de codificação. Por exemplo, inteligência artificial (IA), metaverso, etc. Isto permitir-lhe-á saber como estão a planear actualizar-se para o futuro e estabelecer expectativas a longo prazo.

Tem alguma experiência em SQL?

Por favor, informe-se sobre a abordagem do candidato à gestão de bases de dados e considere aqueles que estão muito preocupados e dispostos a fazer o que for preciso para se aproximarem dela. O candidato deve compreender a diferença entre as bases de dados SQL e NoSQL.

Deseja contratar alguém que saiba como construir a gestão de bases de dados e mantê-la funcional e actualizada, incluindo as questões fundamentais relativas à sua abordagem à gestão de bases de dados no processo de entrevista.

Como Explicar o Trabalho de Equipa e Porque é Importante?

Deseja entrevistar pelas suas experiências interpessoais, trabalho de equipa, e conhecimentos técnicos para obter uma pessoa agradável e produtiva.

Muitas pessoas negligenciam frequentemente a verificação de referências. No entanto, este é um passo óbvio. As respostas recentes dos clientes dão-lhe uma visão clara de como foi fácil cooperar com o candidato. Além disso, dá informações sobre a sua produtividade, resposta, e quão perfeitos foram com pedidos de mudança, modificações, e revisões. Além disso, as suas outras características que deve considerar incluem trabalho de equipa, mente aberta, falta de ego, e vontade de se habituar a novas formas de realizar várias actividades.

São as Habilidades de Comunicação Importantes? E porquê?

A criação de um site de sucesso necessita de mais coordenação com as partes interessadas. Assegure-se de entrevistar alguém que possa comunicar o estado do projecto ou o estado de qualquer bloqueio de estrada que possa enfrentar. Para evitar estas questões relacionadas com a comunicação, examine o seu candidato e a sua linguagem corporal e assegure-se de que podem utilizar termos fáceis de entender. Podem eles articular as suas abordagens de construção e explicar claramente o processo?

Oferecem quaisquer outros serviços adicionais?

Pergunte se o seu promotor lhe oferece alguns serviços adicionais que lhe proporcionarão um pacote completo que melhore o compromisso a longo prazo e um elevado ROI. Os empresários sazonais observaram que vários seguimentos são importantes, incluindo resoluções rápidas de questões, actualizações de novas funcionalidades e estudos de mercado consistentes. Portanto, antes da entrevista, é necessário determinar se os programadores sem código ou os freelancers fornecerão ou não serviços adicionais. Se o fizerem, isso será um ponto positivo.

Existem outras ferramentas com as quais eles têm experiência?

Alguns serviços adicionais podem contribuir para o crescimento do seu projecto. Contratando um programador com várias ferramentas para fornecer serviços adicionais.

Estão Ansiosos por Aprender?

Informe-se sobre os projectos com os quais um promotor está actualmente a aprender ou a trabalhar. Os projectos podem incluir:

Saltar para uma linguagem de codificação.

Brincar com novas ferramentas de experiência que tenham sido recentemente desenvolvidas.

Tratar de um projecto pessoal.

É aconselhável entrevistar um candidato experiente com ferramentas recém-desenvolvidas. A indústria sem código está em constante evolução. Como tal, precisa de se manter actualizado. Por isso, é importante contratar alguém aberto a novas ferramentas de experiência, ideias, e base de dados de abordagem.

Deseja trabalhar com um programador que esteja disposto a manter-se na vanguarda e que possa manter a sua aplicação ou website actualizados. A afirmação "Não tenho experiência nesta ferramenta, mas gostaria de brincar com ela" mostra que os candidatos estão dispostos a utilizar novas ferramentas de experiência e ideias para fazer crescer o seu site.

São Eficazes na Resolução de Problemas?

Os desenvolvedores sem código ou os freelancers funcionam frequentemente como solucionadores de problemas. Ajudaria se tivesse alguém que pudesse quebrar problemas complexos e transformá-los em peças accionáveis. Por isso, verifique as suas capacidades. Se possível, faça um estudo de caso para determinar a sua capacidade de identificar e resolver problemas enquanto ilustra as suas abordagens. Pode também pedir-lhes que realizem actividades relevantes, tais como a obtenção de conhecimentos a partir de uma folha de cálculo complexa.

Que conhecimentos têm sobre UX e UI?

Um produto de software perfeito deve ser funcional e fornecer funcionalidade de uma forma acessível, intuitiva e amigável. Embora não esperemos que os criadores sem código ou os freelancers sejam designers especializados, eles devem compreender o que significa um bom design e como incluí-lo no produto de software final.

Para testar o sentido de design dos candidatos, fornecer-lhes produtos hipotéticos e deixá-los delinear a interface desses produtos. Pode também precisar de saber o que gostam e o que não gostam um no outro. Esta prática dá-lhe uma visão clara da compreensão que os criadores têm da característica básica do design.

Para além dos aspectos técnicos, os programadores sem código ou os freelancers devem ser contactáveis. Os projectos podem por vezes ser pressionados, e não deve demorar muito tempo a obter uma resposta do seu programador.

Dado que um projecto pode demorar muito tempo, deve estar à vontade enquanto realiza um revelador sem código. E isto significa trabalhar com programadores pró-activos e sensíveis.

A comunicação é uma concessão mútua. Trabalhar apenas sobre os requisitos não é suficiente. Os seus programadores sem código ou freelancers devem fazer algum esforço para dar sugestões sempre que necessário. Por exemplo, deveriam fornecer vias para tornar os projectos mais eficientes e ajudar a ultrapassar vários obstáculos.

Têm Portfolios Digitais?

Qualquer potencial desenvolvedor sem código mostrará os seus trabalhos no seu website. A maioria dos programadores partilhariam informações relativas às aplicações ou sites que construíram recentemente.

Os seus potenciais programadores sem código podem reunir muitos atributos dos seus trabalhos recentes. A conclusão de um desenvolvimento complicado mostra a capacidade dos candidatos e o conhecimento da indústria. Também dá uma visão clara de como será a sua futura aplicação ou sítio web se contratar um determinado programador sem código.

Uma das principais características do desenvolvimento sem código é uma colecção de templates e plugins. Uma equipa desenvolvida que utiliza módulos dá prioridade à eficiência e flexibilidade. É uma boa ideia descobrir se o programador será capaz de construir tais aplicações ou sites na sua indústria. A experiência da criação de aplicações ou sites semelhantes pode favorecer a sua indústria. O seu potencial programador pode decidir utilizar modelos semelhantes e outras ferramentas de experiência para catalisar o processo.

O resultado final

O código não será em breve o futuro, e a codificação será relutante até certo ponto. Embora isto possa parecer realidade, a codificação poderá ainda ser necessária e será complementada com soluções de código baixo. Ainda assim, a popularidade de plataformas sem código como o AppMaster não pode ser ignorada. Se estiver à procura de um "não" fácil, a plataforma de desenvolvimento de soluções web de codificação AppMaster será a sua solução número um. Se contratar um programador sem código ou o fizer sozinho, o AppMaster é a plataforma mais fácil para o desenvolvimento de aplicações por aí. Tem dúvidas? Contacte-nos, e a nossa equipa de especialistas irá guiá-lo através delas.

Portanto, é tudo sobre o que precisa de saber antes de iniciar o processo de entrevista para programadores sem código. Os pontos acima são bem pesquisados e irão ajudá-lo a contratar o programador sem código certo. Escolher o programador sem código certo é o primeiro passo para criar uma aplicação sem código perfeita pela AppMaster. Com plataformas superiores como a AppMaster, pode construir: