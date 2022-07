Havia uma época em que as pessoas costumavam contratar um programador para Criar uma facilidade de utilização do website. Contudo, os tempos de mudança levaram à invenção de software de baixo código que exigia conhecimentos mínimos de programação para o desenvolvimento de aplicações. A experiência do utilizador pode agora ser dirigida com um website sem necessidade de contratar um programador.

>p>Plataformas sem código permitiram aos empresários Criar um website de fácil utilização como desejassem. Autoriza-os também a desenvolver aplicações a baixo custo. Os empresários podem criar aplicações, websites móveis, e aplicações empresariais, quer se trate de uma solução interna ou de uma aplicação SaaS. Tudo é coberto com uma plataforma de ferramentas sem código que cobre toda a experiência do utilizador.

O nosso breve guia irá cobrir os aspectos vitais de qualquer plataforma sem código/baixo código. Também respondemos a toda a sua confusão em relação à ausência de código e à usabilidade do website. O nosso objectivo é mostrar-lhe a famosa aplicação sem código e o design do construtor do website.

Construindo uma estratégia Web amigável para a sua aplicação Web

h3>h3>Passo 1: Primeiro Escolha a aplicação correcta do construtor Web

AppMaster é uma das principais plataformas para os programadores sem código. Mesmo que existam utilizadores sem conhecimentos técnicos, pode ainda assim depender da plataforma para criar um painel de administração amigável para o seu website.

A primeira coisa que precisa de fazer quando entrar no seu negócio é inventar um nome para o mesmo. Uma vez colocada uma expressão do seu website desejado, precisa de optar pela categoria que melhor se adequa ao seu tipo de negócio e alcançar a usabilidade do website. Em seguida, deve desenhar um logótipo e alinhar as suas cores. Pode importar um símbolo comercial do sistema se já tiver um símbolo comercial.

Uma plataforma dedicada onde deseja testar o seu sítio web. Deve compreender que a sua escolha não deve depender de si, mas da preferência do seu público-alvo.

p>Agora podemos ir mais fundo para analisar a importante questão dos princípios de usabilidade.

Passo 2: Escolha o nome correcto da aplicação

O nome do seu website deve ser direccionado para o seu público-alvo. Certifique-se de que o seu cliente se liga ao nome e o encontra em relação às suas necessidades. Por acaso, se tiver um negócio que já seja conhecido entre as pessoas, sugerimos que mantenha o nome.

Fica mais fácil para si chegar aos seus consumidores, e eles poderão encontrá-lo na Internet. No entanto, se ainda tiver a possibilidade de escolher o seu nome a partir do zero. Temos algumas sugestões para o seu website:

O nome deve corresponder à imagem que pretende projectar.

>Selecione um nome distinto mas simples de lembrar e pronunciar

O nome da sua aplicação deve ser escolhido com as características dos seus clientes.

< vite o uso de jargão e transmita os benefícios da aplicação.

> O nome da aplicação deve ter um apelo mundial mesmo que esteja a prestar assistência local.

h3>Passo 3: Escolha o dispositivo de teste adequado

É comum que as pessoas se preocupem naturalmente com a criação de um website de fácil utilização. Não só essas pessoas se preocupam frequentemente com o aspecto que o seu sítio web teria para o seu público.

A razão é que se consegue ver o resultado de todo o esforço. O método principal é conceber um código QR ou um link que direccione as pessoas para a aplicação ou sítio web. Uma vez gerado o link, será capaz de direccionar as pessoas para a aplicação no dispositivo da sua escolha. É um dos princípios de usabilidade que deve seguir.

Step 4: Instalar correctamente o app

Como está a aprender o processo de construção de um app ou website, é comum que ocorram curiosidades, e talvez queira ver como está a decorrer a navegação.

Sugerimos que obtenha a funcionalidade do código QR. O tipo de funcionalidade e a etapa de segurança podem ser facilmente instalados na sua aplicação que está ligada aos dispositivos desejados. No momento em que instalar a funcionalidade da aplicação, verá e alterará facilmente o layout da sua aplicação web.

Passo 5: Adicione as funcionalidades que deseja (Secção Chave)

Vamos aprofundar o conhecimento e discutir como pode adicionar princípios proeminentes de usabilidade do website ao seu website ou aplicação.

A questão principal e vital que se coloca é o que os utilizadores querem ver numa aplicação ou website? Qualquer aplicação ideal precisa de ter o conjunto certo de características. Assegure-se de que vai ao encontro da sua aplicação e do seu sítio web. Em qualquer cenário natural, toda esta perspectiva depende da intenção da navegação da aplicação. Não só isto, mas porque é que decide criar uma aplicação também importa.

Passo 6: Teste, teste, e teste antes do lançamento

Apenas porque pensa ter feito uma aplicação ou website não significa que esteja pronto para a tornar viva. É um facto comum que as pessoas muitas vezes reengenharia os seus produtos antes de os colocar no mercado. Assim, ao conceber a sua aplicação ou website, também precisa de se assegurar de que é perfeita antes de a colocar no mercado. Certifique-se de que cada navegação que faz na sua aplicação é feita de forma diligente.

Por vezes o programador decide passar por esta etapa, resultando em grande sofrimento mais tarde. Poderá, de facto, poupar muito tempo se saltar esta etapa. No entanto, isso resultará em situações desafiantes para si no futuro. O número de bugs em erro que terá de encontrar quando lançar uma aplicação ou website não testado no mercado é elevado.

Passo 7: Publique a sua aplicação

O único momento que qualquer utilizador necessita desesperadamente é quando lançar o website/app. Poderá notar que a questão de como fazer um sítio web mudou para a forma de o publicar. É aqui que começa a diversão de testar a usabilidade do sítio web/app. A parte em que publica a sua aplicação é ligeiramente diferente de como é exibida na loja da aplicação.

Após a sua aplicação ser publicada na loja do Google Play e iOS, os seus utilizadores podem canalizar e testar eficazmente a usabilidade do seu sítio web.

Se estiver confuso sobre como testar a usabilidade da sua aplicação, pode seguir os passos mencionados no vídeo para obter uma melhor experiência do utilizador. Iremos orientá-lo através do procedimento de web design de uma forma suave para que não reste confusão.

Passo 8: Promova a sua aplicação

Vivemos num mundo que corre sobre marketing. Por conseguinte, a simples construção de um website não está bem para gerir um grande negócio na web. Sugere-se que se certifique de que está a ligar o público certo. Uma vez publicada a sua aplicação ou website, não significa que o cliente venha a correr na sua direcção.

Quando estiver a desenvolver um website ou uma aplicação para oferecer uma solução para um problema já existente, o principal a compreender é que algumas pessoas podem já estar a empregar uma chave. O seu objectivo é persuadir as pessoas de que necessitam de mudar e levá-las em direcção ao seu sítio web.

Seria melhor se compreendesse como o marketing não é uma abordagem linear para conduzir a usabilidade do sítio web. Cada passo que é processado no comércio precisa de ser progressivamente ventilado. Abaixo encontrará um vídeo que suporta uma lista de marketing de aplicações pré e pós-móveis. Observe o vídeo para perceber como pode construir a sua aplicação visível para o mundo!

Coisas a Considerar Enquanto Constrói um Website

Encontrar o planeamento

O principal sobre qualquer processo de navegação de aplicações é que está a lançar uma base para o seu sucesso futuro. Assim, um plano para princípios de usabilidade é o que precisa!

Saber o seu público

Seu público alvo e como o segmentar com a usabilidade é a sua abordagem básica. Conduza uma pesquisa exaustiva sobre que tipo de clientes está disposto a visar e como os alcançará. Além disso, é necessário ser óbvio se pode ou não resolver qualquer problema para o seu público-alvo.

>h3>Pense no dinheiro

Agora precisa de pensar no dinheiro que estará localizado no website. Tente fazer tudo sob o seu orçamento atribuído, para que não perca dinheiro extra. Se quiser ter um negócio de sucesso, precisa de ser capaz de conceber um modelo de usabilidade do website para o mesmo. Decida que valor está a acrescentar ao seu produto? Como o vai vender? Onde o vai vender? Quais serão os seus canais? etc.

Mente a lacuna

Enconstruir

p>Após ter encontrado os seus utilizadores alvo, terá de os identificar. Onde se enquadram e quais os problemas que podem ser visados. Terá de encontrar um ponto que possa ou não alcançar com os seus concorrentes. Isto acrescenta valor ao seu produto e torna-o distinto dos outros.

Vamos directamente para a navegação. Qual é a melhor maneira de começar a navegar para os utilizadores? É possível fazer uma aplicação de graça? Bem! Pode tornar a sua experiência de utilizador uma realidade com a nossa plataforma de criação de aplicações, sem código! Com a nossa interface simples de arrastar e largar, pode experimentar a criação de aplicações mesmo que não saiba codificar.

Porquê escolher o No Code Web Builder?

>p>Pomos uma colecção de vídeos e tutoriais para abordar quaisquer questões que possa ter e tornamos a criação de uma aplicação tão simples como uma tarte!

O objectivo de qualquer plataforma sem código é tornar possível a construção de websites que sejam elevados em usabilidade. É-lhe fornecido com clicar e escolher, arrastar e largar, e outras opções que o ajudam a codificar.

Imagine fazer um sítio web sem precisar de JavaScript ou de qualquer uma delas. Nem sequer o conhecimento básico de programação. Tudo o que precisa é do olho da imaginação e da capacidade de o interpretar.

Existem centenas de plataformas sem código para os utilizadores, mas espera-se que esse número se expanda rapidamente nos próximos anos. Mais aplicações terão de oferecer ferramentas sem código para as organizações empregarem as soluções existentes, uma vez que a procura de programadores supera a oferta.

Verdicto Final

A plataforma sem código permite-lhe criar um website de fácil utilização. Pode trazer toda a sua imaginação para a realidade. Não existem lacunas no procedimento de usabilidade do sítio web. Qualquer website é criado da forma correcta para os utilizadores.

O fórum de aplicação é animado, com indivíduos a fazer perguntas e a oferecer respostas, quer sejam novatos em usabilidade ou especialistas na web. Orgulhamo-nos de ter construído uma comunidade acolhedora e aberta de pessoas dispostas a apoiarem-se mutuamente como navegação na web.

Perguntas Frequentemente Feitas

>p>>forte>O que torna uma página web de fácil utilização?>p>As significativas e comprovadas dicas de usabilidade do website incluem o uso apropriado de linhas de etiquetas de navegação. É essencial gerar e direccionar correctamente o conteúdo e o uso estratégico dos visuais>p>>forte>Como faço um design de fácil utilização?>>/p>>ul>>li>Seguir as dicas abaixo para desenvolver um website satisfatório:>li>Fazer uso de cor e textura estrategicamente.>li>Construir uma grande hierarquia e transparência usando tipografia.>li>Reavaliar para ver se o sistema está a funcionar bem e responder rapidamente.li>li>Pensar sobre a navegação por defeito.

>forte>Que são cinco características que criam um website com um layout intuitivo?

formas adaptativas.

Mobile-friendly/responsive.

>ul>>>li> são esteticamente apelativas.>li> Uso de recursos visuais.>li>li>Carregamento rápido.<

>>forte>Porque é que o seu sítio web precisa de ser de fácil utilização?

>p>p>Poderá criar um sítio web melhor se puder visar a usabilidade eficiente. Verá um impulso nas vendas se conseguir canalizar o sítio web com o seu negócio. Esta é a razão pela qual uma boa usabilidade é vital.

> forte> O que é uma aplicação GUI?

>p> Um programa de interface gráfica do utilizador (GUI) é criado com elementos visuais, incluindo janelas, menus, caixas de diálogo, e outras características de fácil utilização.<

>forte>Qual é a distinção entre um website de fácil utilização e um que não é?>

>p>Aqui estão os indicadores de que o seu website não é de fácil utilização:

Se o seu website tem links ou navegação quebrados que não pertencem a essa página ou a esse material escrito, tente corrigi-los o mais depressa possível. Eles afectam a facilidade de utilização do seu sítio web. Ao manter estas ligações, está a implicar que não se preocupa com a sua experiência online como utilizador.