Neste mundo avançado com desenvolvimento de tecnologia de design diariamente, também surgem novas tendências de design de UX. Os designs de experiência do usuário (UX) e interface do usuário (UI) são os fatores mais importantes que desempenham seu papel em reunir mais pessoas no site por meio do UX. Existem novas tendências de design emergentes em designs de UX (experiência do usuário) em todo o mundo. UX design é o efeito visual que apresenta sua marca na frente de um público de forma que eles se tornem clientes em pouco tempo. A primeira expressão dos produtos é muito importante para a marca, pois prevê a experiência do usuário através do design do UX.

Não importa se o seu produto é valioso e útil, ainda se o design do UX/UI for ruim e desatualizado, você não obterá o tráfego desejado. No mercado emergente do design moderno, é necessário se atualizar de acordo com as tendências do design. Sem seguir e adaptar as novas tendências de design de UX/UI, você não poderá competir com eficiência contra seus concorrentes. Aqui neste artigo, discutiremos algumas tendências de UX de designs de UX para procurar em 2022. Isso ajudará você a entender qual tendência de UX se adequará melhor à sua marca para obter mais tráfego de usuários e definir a experiência do usuário.

Projeto de vida

Os designs de UX/UI no passado costumavam ser designs centrados no usuário, mas as tendências crescentes de aquecimento global e questões ambientais mudaram a tendência de UX de acordo com a experiência do usuário. As tendências de UX/UI nos dias de hoje e no futuro estão se movendo em direção a designs UX centrados na vida. Os designs de UX/UI centrados na vida são os que se concentram mais nos efeitos ambientais do produto. Os usuários que são mais ecológicos são facilmente atraídos por esses tipos de designs.

Visuais 3D



Designs únicos e novos de UX/UI sempre atraem usuários e os fazem aderir à sua marca. O tempo das imagens 2D acabou e o design das tendências de UX está se movendo em direção a experiências 3D fascinantes para adicionar mais à experiência do usuário. A experiência 3D é mais cativante devido à profundidade e clareza no design que oferece aos usuários. Sombras, animações e efeitos de camada podem ser usados na apresentação 3D do design. Os designs 3D não se restringem apenas a fotos e imagens, mas também estão se movendo em direção à narrativa para atrair mais tráfego por meio de um design cativante.

Controle de gestos de ar



São as novas tendências de design móvel no UX que permitem que os gestos do corpo realizem um ato. Como se a selfie pudesse ser capturada mostrando um gesto de palma na frente da câmera. As coisas mudaram muito com o advento das telas sensíveis ao toque e a alta proporção das interfaces móveis. A tecnologia ganhou mais poder com a tendência UX de controle por gestos aéreos, pois permite que os usuários usem um telefone celular sem tocar na tela, apenas mostrando a palma da mão, acenando com a mão ou apertando os dedos.

Animações



As animações acionadas por rolagem desempenham um papel incrivelmente empolgante em atrair os usuários e adicionar um efeito incrível à experiência do usuário por meio do UX. O UX expressa o conteúdo como uma narrativa e mantém os clientes fisgados. A Apple Company também usa essa tendência de UX para atrair mais e fazer com que os usuários se sintam parte da marca e da história.

Abordagem mobile-first



As pessoas hoje em dia estão mudando para produtos mais práticos e preferem celulares em vez de computadores. Portanto, com essa tendência crescente em UX, você também precisa avançar para criar designs de experiência do usuário que não sejam apenas adequados para PC, mas também pareçam agarrados à tela do celular. Web designers preferem essa abordagem mobile-first devido ao crescente uso de telefones celulares. As pessoas preferem reservar ingressos, comprar mercadorias e reservar as mesas nos restaurantes pelo celular. Além disso, a preferência também está mudando porque o design UX é a maneira mais fácil de atrair mais usuários e clientes.

Tipografia



A tipografia é um dos fatores críticos para captar a atenção dos consumidores e aumentar a experiência do usuário. Escolher o estilo da fonte com sabedoria e usá-lo adequadamente para mostrar o conteúdo do site é vital para o design de UX. As pessoas geralmente procuram informações em sites que podem ser verificados facilmente, e o estilo da fonte pode ajudá-los a fazer isso. Vários sites dependem potencialmente da tipografia para obter mais tráfego dos usuários.

Escrita de UI/UX



A expressão escrita no site é muito importante, pois os usuários percebem o tom de voz ao digitalizar o conteúdo. O estilo da fonte e o tom de voz são igualmente importantes para atrair os usuários. A escrita de UI e UX deve incluir frases curtas. Isso torna mais fácil para os usuários absorverem as informações e o paradeiro da política e dos produtos da marca, juntamente com a ajuda que a marca pode fornecer. Simplesmente você pode expressar seu ponto de forma eficaz em palavras menores.

Fundo colorido



As tendências de design em UX/UI de uso de fundo desfocado e colorido estão aumentando. Os designers estão se concentrando em usar até 10 cores no plano de fundo em vez de usar 2-3 cores em um gradiente linear que dá uma aparência atraente ao design UX.

Segurança e autenticação



Manter os telefones celulares e PCs seguros e autenticados é necessário para evitar qualquer contratempo. As senhas são facilmente esquecidas e uma pessoa pode ter problemas. Hoje em dia, as pessoas preferem ter autenticação com impressão digital ou bloqueio de rosto. Os telefones celulares fornecem à interface do usuário um bloqueio de face ou de impressão digital para garantir a segurança dos dados.

Personalização



As tendências de design UX da experiência do usuário que atendem às necessidades dos visitantes e expressam o design UX personalizado chamam mais atenção. No entanto, se não houver uma experiência personalizada no design de UX, os clientes facilmente se afastarão da sua marca. Para capturar e manter o fluxo de clientes em direção à sua marca, certifique-se de que os usuários obtenham um design de UX personalizado.

Designs para telas grandes



Os designs de UX se concentram não apenas em tornar os designs adequados para celulares, mas também em criar aplicativos adequados para telas maiores e aprimorar a experiência do usuário. Existem aplicativos móveis que não são adequados para PCS ou tablets. Com as tendências emergentes de UX, a tendência também está seguindo para criar um design que não funcione apenas com eficiência em dispositivos móveis, mas também em tablets e telefones dobráveis.

Experiências de RV e RA



A realidade virtual e a realidade aumentada estão crescendo globalmente e não se restringem apenas aos jogos. Atualmente, é usado para diferentes propósitos, como varejo, viagens, indústria automobilística e educação. A implementação de VR e AR nos designs de UX pode melhorar a eficiência do trabalho e reduzir erros.

Design de movimento



Os usuários ficam entediados olhando para imagens estáticas e estáticas no site. No entanto, os objetos e imagens em movimento na tela adicionam mais charme a ela por meio de UX e UI. Os usuários ficam mais atraídos por animações. O design Motion UX não apenas dá uma aparência incrível à interface, mas também ajuda a obter informações sem ficar entediado.

Desenhos abstratos e ilustrações



Animações 3D estão chamando a atenção dos usuários, mas a crescente demanda por ilustrações abstratas e designs de UX/UI está chamando mais atenção. Adicionar cores abstratas e brilhantes, juntamente com diferentes ângulos, dá uma aparência cativante ao seu design UX. Ao usar ilustrações abstratas e SVGs em UX, você pode se destacar entre os concorrentes e conseguir mais multidões.

Textura realista



As marcas estão usando texturas realistas em designs de UX para tornar a experiência realista para os usuários. As texturas são desiguais para que os usuários possam experimentar os objetos. Os objetos na tela dão uma sensação real ao olho humano e parecem mais autênticos.

Perguntas frequentes

Quais tendências de design UX serão populares em 2022?

As tendências populares de design UX serão a realidade aumentada e a realidade virtual, que está chamando mais atenção dos usuários. Além disso, as outras tendências de UX no campo são gestos de controle aéreo e animações 3D que estão recebendo mais tráfego e aumentaram o fluxo de clientes. Animações e ilustrações são outra tendência de UX que adiciona recursos de narrativa ao site para tornar as coisas interessantes, atrair a atenção dos visitantes e torná-los clientes regulares.

Qual é a próxima grande tendência no design de UX?

O avanço tecnológico no campo da inteligência artificial e a realidade aumentada tornaram as tendências de design UX mais especializadas. Uma das grandes tendências de UX em design o UX será a realidade aumentada e virtual.

Qual é o futuro do design UI UX?

O futuro do design UX/UI é mais brilhante e mais especializado. Os recursos e a experiência dos designers de UX estão aumentando dia a dia com as crescentes tendências de design. Existem também várias vagas de emprego vistas na área de negócios para designers de UX.

Quais são as tendências mais recentes em designs de UI UX?

Um dos designs mais recentes em design de UX é uma interação sem toque. Nesta pandemia, o distanciamento social tem desempenhado um papel vital para dar atenção a essa tendência de UX. As tendências de design do design UX, incluindo interface de controle de voz e controle de gestos aéreos, são mais populares entre os usuários e na indústria de UX/UI.