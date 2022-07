Durante o Covid, o mundo testemunhou vendedores em massa em plataformas freelance para ganhar dinheiro remotamente. As empresas também procuram soluções de aplicação para manter o seu funcionamento em forma corrente. Por isso, a melhor ideia para começar como freelancer é não construir uma aplicação de código. Começar uma carreira como freelancer sem código não requer qualquer conhecimento de codificação. Graças a ferramentas sem código para aplicações mais rápidas e mais baratas para o crescimento do negócio.

A tecnologia sem código ganhou imensa popularidade, uma vez que ajuda as pessoas a construir software de alta qualidade como aplicações móveis e web sem conhecimentos de desenvolvimento ou codificação. Estas ferramentas sem código têm ajudado muitas organizações a construir aplicações, transformando a sua imaginação em realidade. Com a ajuda destas plataformas de construção de aplicações, o desenvolvimento de aplicações tornou-se mais rápido e mais barato. Há um vasto mercado disponível para estas incríveis ferramentas de construção sem código.

Está interessado em oferecer serviços como um freelancer sem código? Quer crescer numa carreira de freelancer sem código, construindo aplicações para os seus clientes? Se sim, estamos aqui para o ajudar a tornar-se um freelancer sem código. Neste artigo, discutiremos o básico para se destacar como freelancer sem código, as competências necessárias para construir aplicações, e plataformas para oferecer serviços como freelancer sem código. Siga o nosso guia e tenha sucesso como freelancer sem código para construir aplicações para os seus clientes.

Porquê começar uma carreira na construção de aplicações sem código?

Antes de iniciar uma carreira como freelancer sem código, é crucial procurar a procura de construção de aplicações no desenvolvimento de software. Nos últimos anos, a carreira de freelancer sem código ganhou a atenção dos programadores de software, uma vez que as empresas querem mais visibilidade ao construir software como aplicações móveis e aplicações web. Os proprietários de pequenas empresas enfrentam um desafio na construção de aplicações, uma vez que requer muito dinheiro e tempo para o desenvolvimento de aplicações.

As plataformas de construção de aplicações sem código percorreram um longo caminho para ajudar as pequenas empresas a conseguir mais audiências e os freelancers a iniciar carreiras freelancers sem código para construir software a um preço acessível. Devido à popularidade destas ferramentas sem código, as empresas podem implementar aplicações móveis em dias em vez de semanas ou meses, e os freelancers sem código de construção de aplicações podem conquistar mais clientes num curto espaço de tempo. Não vale a pena começar uma carreira como freelancer sem código? A sua resposta seria um Sim absoluto porque os freelancers sem código oferecem soluções de aplicação mais rápidas e mais baratas às empresas.

Comece um Negócio Lucrativo com uma carreira de freelancer sem código

O Inquérito Flexjob mostra que as gerações mais jovens estão mais interessadas no freelancing do que os grupos mais velhos. O freelance sem código é procurado porque lhe permite ter sucesso como freelancer sem código sem seguir operações e procedimentos comerciais normais. Ser um freelancer sem código oferece-lhe múltiplos benefícios, tais como horários de trabalho independentes e escolher os projectos e clientes da sua escolha.

Âmbito da aplicação sem código no mercado freelancer

Antes de iniciar a sua carreira como freelancer sem código, poderá questionar-se sobre o âmbito da construção de aplicações sem código no mercado freelancer. Embora as ferramentas sem código possam ajudar qualquer pessoa a construir aplicações móveis, os proprietários de pequenas empresas e empresários podem ainda ter dificuldades devido à falta de tempo. Assim, acham mais adequado obter os serviços de freelancers sem código para a construção de aplicações mais rápidas e mais baratas.

Esta é a razão pela qual os freelancers sem código estão a ganhar dinheiro a um ritmo rápido. Tipicamente, um freelancer sem código oferece um design e um edifício de aplicações UX para aumentar a visibilidade do negócio e ajuda os proprietários de empresas a elevar o seu gráfico de negócios. Estes freelancers sem código são bem versados em como construir aplicações de uma forma mais rápida e barata.

A maioria dos freelancers sem código utilizam os mesmos modelos de aplicações para evitar repetições desnecessárias em projectos de construção de aplicações. Depois de passar pelo âmbito dos freelancers sem código, encorajamo-lo a ter sucesso na sua carreira como freelancer sem código e ajudamos as empresas a aumentar o seu crescimento através de aplicações de qualidade. Assim, precisa de pagar graças a ferramentas sem código, pois podem ajudá-lo a iniciar uma carreira como freelancer sem código, sem conhecimentos de codificação ou programação.

Dicas para iniciar uma carreira freelance sem código

Dica 1: Obter conhecimentos sobre ferramentas sem código

Para ter sucesso como freelancer sem código, terá de compreender a funcionalidade das ferramentas sem código com as quais está a trabalhar. Uma compreensão profunda destas plataformas de construção de aplicações sem código ajudá-lo-á a construir software de qualidade, tais como aplicações móveis e aplicações web, de acordo com o seu acordo com os seus clientes.

Dica 2: Comunicação explícita

A comunicação é fundamental para crescer numa carreira de freelancer sem código e ajuda os freelancers a comunicar mais explicitamente com os seus clientes e a ter boas relações com eles. Além disso, a comunicação explícita irá ajudá-lo a obter mais projectos freelance sem código, transformando os visitantes em líderes.

Dica 3: Habilidades Sólidas de Gestão de Projectos

Quando oferece serviços de construção de aplicações sem código num mercado freelance, pode obter múltiplos projectos sem código de múltiplos clientes. Assim, é crucial cumprir os prazos do projecto, gerir a construção de aplicações, e entregar o projecto a tempo de ter sucesso como freelancer sem código. A gestão deste trabalho freelance sem código requer fortes capacidades de gestão de projectos para funcionar como um freelancer sem código de topo.

Dica 4: Mantenha-se Ligado à Comunidade de Freelancers sem código

Mesmo que trabalhe exclusivamente como freelancer sem código, há pessoas à sua volta que o motivam e inspiram a construir soluções de aplicação de qualidade para empresas e o ajudam a encontrar novos projectos sem código. Pode ligar-se à comunidade sem código para trabalhar em colaboração ou para procurar ideias da sua parte. As nossas dicas especializadas ajudá-lo-ão a ter sucesso como freelancer sem código em qualquer local de trabalho freelancer.

Desafios na carreira de freelancer sem código

Para além do horário de trabalho flexível e do trabalho independente, o freelancing sem código tem os seus desafios. Poderá ser rejeitado ou ter de esperar muito tempo quando se procura projectos sem código em plataformas freelancer. Além disso, o no-code freelancing é mais do que a construção de aplicações para empresas. Para além do desenvolvimento de aplicações sem código, terá de gerir o marketing, revisões e uma equipa para manter o seu trabalho como freelancer numa plataforma freelancer. Além disso, terá de ter uma grande paixão pela construção de aplicações para obter mais fluência e consistência nos seus projectos freelancer. Mas, o ponto notável é que receberá múltiplos projectos sem código que o ajudarão a ganhar dinheiro lucrativo. Assim, o freelance oferece-lhe uma oportunidade de melhorar as suas capacidades sem código sem codificação.

Digamos que não é bom a fazer aplicações, mas ainda há uma oportunidade de ganhar com ferramentas não codificadas. Estas ferramentas sem código ajudam os principiantes a construir aplicações sem codificação, utilizando simplesmente as opções de arrastar e largar. Esperamos que esteja suficientemente motivado para iniciar uma carreira como freelancer sem código. Não está? A sua resposta seria sim!

Como começar sem código?

Pode estar a pensar em começar a sua carreira como um freelancer sem código. Começar uma carreira como freelancer sem código não requer codificação para construir aplicações. Há um mercado crescente de ferramentas sem código que podem ajudar os principiantes a começar sem código freelancer sem codificação. Mesmo você não é uma excepção! Pode começar como freelancer sem código, sem exigir extensas capacidades de codificação.

Principais Razões para começar a programação freelance

Nos últimos anos, a maioria das pessoas tem estado mais interessada em iniciar uma carreira de programação freelance por várias razões. Pode começar a trabalhar como freelancer porque é remoto, e não precisa de se deslocar a nenhum lugar para fazer aplicações. Pode oferecer serviços freelance da América do Sul, Austrália, e de qualquer parte do globo. Além disso, pode adorar a ideia de trabalhar como freelancer para horários de trabalho flexíveis. Assim, é o seu próprio patrão e pode trabalhar com liberdade sem ter de enfrentar a pressão do gestor.

Top 7 Passos para Iniciar Carreira de Programação Freelancer

Para iniciar a sua carreira de programação freelance, obtenha o seu primeiro cliente e ganhe dinheiro com o edifício da aplicação, siga estes passos:

Passo 1. Escolhe um Nicho

O primeiro passo para iniciar uma carreira de programação é escolher um nicho para aplicações. É crucial decidir o seu nicho de trabalho que o ajudará a escolher trabalho freelance de acordo com as suas competências. Em nenhum código freelance, ter conhecimentos básicos de programação ajudá-lo-á a compreender o backend e algum frontend das aplicações. Por exemplo, com uma ferramenta sem código como o AppMaster, pode obter o código fonte para aplicações sem código e personalizá-lo para obter aplicações mais personalizadas para empresas. Se não consegue decidir que serviços freelance irá oferecer, pode pesquisar as aplicações mais populares construídas com ferramentas sem código e as linguagens de programação mais populares para personalização.

Passo 2: Construir um Portfólio

Quando tiver as competências necessárias para iniciar a sua carreira de programação freelance, precisa de construir aplicações móveis para fazer uma carteira do seu trabalho. Além disso, ajudaria se também construísse uma carteira de codificação para mostrar a sua credibilidade aos clientes.

Ao explorar uma ferramenta sem código ou ao aprender uma nova linguagem de programação, vale sempre a pena construir um portfólio para iniciar outro projecto sem código com fluência. Além disso, os seus clientes gostariam de ver as amostras do seu trabalho antes de iniciar uma colaboração consigo para aplicações sem código.

Passo 3: Crie o seu Website

Para ter sucesso como programador freelancer, precisa de se ligar aos seus clientes através de um espaço online como um website. Pode construir o seu website de portfólio através de codificação ou sem código. Estas plataformas de construção de sítios web sem código permitem aos utilizadores construir os seus sítios web com a ajuda dos modelos existentes.

Além disso, será uma excelente oportunidade para praticar os seus conhecimentos sem código, construindo o seu próprio sítio web. Depois de construir um website, poderá estar a interrogar-se sobre o nome de domínio para o seu website. Recomendamos-lhe que acrescente o seu nome ou apelido para a sua marca pessoal. A criação do seu website irá ajudá-lo a mostrar os seus projectos sem código com a ajuda de um portfólio forte.

Passo 4: Construa a sua Marca

A sua presença na comunidade de codificação vai torná-lo muito mais digno de confiança. Pode construir a sua marca pessoal acrescentando uma secção de blog ao seu website. Os blogues ajudá-lo-ão a alcançar mais audiências usando as melhores etiquetas que definem o seu serviço freelance. Para além dos blogs, pode juntar-se aos blogs de codificação populares para discutir as últimas tendências na construção de aplicações. Além disso, pode juntar-se à Quora para ajudar outros, respondendo a perguntas sobre codificação e crescimento da sua marca como especialista em aplicações. Por último, nunca subestime o poder dos seus perfis nas redes sociais e partilhe conteúdos intrigantes sobre as últimas tendências na indústria das aplicações.

Passo 5: Gerir o seu trabalho freelance

Além da construção de marcas, a gestão do seu trabalho como freelancer é a chave para o sucesso como freelancer. Trata-se de organizar o seu projecto sem código, e você precisa de o gerir como freelancer. Além disso, terá de contactar os seus clientes para acompanhar o progresso dos projectos sem código. Acima de tudo, precisaria também de um contrato de freelancer e de um método de facturação para a transacção. Não precisaria de se meter manualmente com a gestão do projecto. Existem excelentes ferramentas disponíveis para os freelancers acompanharem o desempenho dos seus projectos. Por exemplo, pode utilizar o Google Calendar ou a pilha para a gestão de projectos freelance.

Passo 6: Construir um perfil no Portal dos freelancers

Uma vez que tenha conhecimentos básicos de codificação, uma carteira, e um website pessoal, é altura de obter clientes para projectos de construção de aplicações sem código. Para iniciar a sua carreira como freelancer sem código, precisa de criar contas nas plataformas freelancer para obter encomendas de clientes. Estamos a recrutar os portais freelancer mais populares para ganhar dinheiro com ferramentas sem código:

Freelancer.com

Freelancer.com é o portal de freelancer mais popular para os freelancers oferecerem serviços sem código aos clientes. Esta plataforma de freelancer oferece pagamentos seguros, e milhões de trabalhos de construção de aplicações são publicados aqui.

Fiverr.com

Fiverr.com é um website freelance que oferece uma oportunidade para os freelancers iniciarem as suas carreiras como desenvolvedores de aplicações sem código. Esta é a melhor plataforma para construir uma carteira para mostrar aos clientes.

Upwork.com

Upwork.com ajuda os freelancers a encontrar trabalho freelance não só de clientes privados mas também de organizações para obter o seu apoio. Pode registar o seu perfil como freelancer nesta plataforma freelancer para colaborar com equipas a nível organizacional.

Guru.com

Guru.com é um dos maiores portais freelance, onde se pode procurar projectos sem código com filtragem.

Peopleperhour.com

Peopleperhour é um portal freelance onde se pode registar para iniciar a sua carreira como freelancer sem código. Pode fornecer software de qualidade, tais como aplicações móveis e aplicações web para ganhar mais clientes.

Passo 7: Procura de clientes e início de trabalho

Depois de construir o seu perfil, está tudo pronto para começar a procurar clientes. O ponto notável é que poderá não obter trabalho depois de completar perfis freelance. Portanto, ajudaria se recebesse consistentemente a sua primeira encomenda. Depois de seguir estes passos, pode começar a sua carreira de freelancer sem código para obter receitas. Se estiver preocupado com um mercado freelance, pode tentar qualquer um deles para aproveitar ao máximo o seu potencial.

Pensamentos finais

Esperamos que seja bem versado no valor de ferramentas sem código na sua carreira de freelancer e como ter sucesso como freelancer sem código. Recomendamos-lhe que experimente AppMaster, uma ferramenta popular sem código, para construir aplicações para o crescimento de negócios. AppMaster é a melhor ferramenta sem código na sua lista de ferramentas porque permite aos proprietários de empresas construir MVP, aplicações simples, e soluções complexas de nível empresarial de alta carga. A construção de aplicações com o AppMaster é mais rápida e mais barata do que o desenvolvimento de aplicações tradicionais. Além disso, gera 22.000 linhas de código por segundo. Pode utilizar ferramentas sem código para criar soluções de aplicação para serviços centrais da empresa, CRM, e sistemas ERP. Pode automatizar o fluxo de trabalho da empresa e obter receitas como um freelancer sem código.