A lista de ferramentas e tecnologias modernas disponíveis para o desenvolvimento de aplicações móveis é interminável porque a indústria de desenvolvimento está em rápida evolução, e mais plataformas estão a emergir regularmente. Encontrar uma ferramenta adequada para o desenvolvimento de aplicações móveis é um desafio para os principiantes e bastante avassalador para os criadores experientes, porque têm de explorar várias tecnologias e aprendê-las. Este artigo fornece um guia completo das melhores ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis tanto para Android como iOS em 2022.

Factor 1 - Usabilidade



Factor 2 - Orçamento



Top 4 Factores a considerar na escolha de uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis

A interface da ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis deve ser de fácil utilização e funcionar eficientemente de acordo com as expectativas de um programador. A maioria dos programadores também requer características de colaboração em tais ferramentas porque grandes equipas trabalham frequentemente em aplicações móveis de grande escala. Portanto, as funções gerais e a usabilidade da ferramenta de desenvolvimento devem estar na vanguarda da avaliação da ferramenta.

Orçamento pode ser o factor make-or-break ao escolher a melhor ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis de acordo com as suas necessidades. O desenvolvimento de aplicações móveis tem muitos aspectos diferentes, tais como licenciamento, construção da infra-estrutura ou do backend, e implantação de uma aplicação. Estas variáveis tornam o processo de desenvolvimento dispendioso.

A abordagem clássica de desenvolvimento de aplicações móveis é que contrata um programador ou uma equipa de programadores para construir uma aplicação para si a partir do zero. É uma abordagem de desenvolvimento dispendiosa porque envolve o pagamento a programadores profissionais que muitas vezes cobram muito dinheiro.

Uma abordagem alternativa de desenvolvimento fiável baseia-se numa plataforma eficiente sem código que lhe permite construir aplicações rapidamente a uma taxa acessível. Além disso, as plataformas de desenvolvimento sem código são úteis tanto para programadores como para não programadores. Ajudá-lo-á a reduzir os custos de desenvolvimento tanto a curto como a longo prazo.

Factor 3 - Segurança e Integração

>>h3>p>Desenvolvimento de aplicações móveis fiáveis fornece várias ferramentas e características de segurança integradas para garantir que a aplicação é mantida segura durante o processo de desenvolvimento e após a implementação. A maioria das modernas ferramentas de desenvolvimento Android e iOS enfatiza as características de segurança porque os programadores exigem agora a máxima segurança para tornar o processo de desenvolvimento seguro e eficiente.

Além disso, a integração da ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis com outros sistemas e serviços é igualmente essencial para criar um frontend de fácil utilização e um backend seguro. Portanto, o software de desenvolvimento de aplicações deve suportar uma integração rápida e fácil com outras ferramentas e sistemas.

Factor 4 - Deployment

>h3>p>Uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis afecta a escalabilidade, o desempenho e a disponibilidade da implementação. Deve saber como a ferramenta de desenvolvimento lhe permite manter a aplicação e introduzir actualizações que tipicamente requerem recursos significativos.

Integração com ferramentas e serviços de terceiros também afecta a implementação, afectando o desempenho da aplicação. Portanto, é necessário determinar quanto controlo se pretende sobre a aplicação e quanto se pode personalizar o processo de implementação.

Importância da escolha de uma ferramenta de desenvolvimento de aplicação móvel adequada



Seleccionar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicação móvel adequada é fundamental para o sucesso de qualquer aplicação móvel. Caso contrário, muitas aplicações móveis falham devido à má qualidade e má experiência do utilizador.

Offer Excellent User Experience



>p>Seguimento são alguns dos factores mais importantes pelos quais deve estar familiarizado com as últimas ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis e escolher uma plataforma adequada de acordo com os seus requisitos:

É importante oferecer uma excelente experiência de utilizador ao seu público-alvo através da sua aplicação. De acordo com um estudo, 80% dos utilizadores são susceptíveis de abandonar uma aplicação após cerca de três tentativas, se esta não for de fácil utilização. Só se pode proporcionar uma experiência de utilizador satisfatória quando a ferramenta de desenvolvimento for suficientemente adequada para criar uma interface de fácil utilização. As características comuns que podem proporcionar uma experiência de utilizador satisfatória são o registo fácil e rápido, navegação fácil, carregamento rápido de páginas, e acesso fácil às funcionalidades centrais da aplicação.

Propósito da aplicação



Se uma aplicação estiver a ser desenvolvida por razões profissionais ou de entretenimento, deverá ser suficientemente envolvente para transformar o público alvo em utilizadores leais. Ter uma visão clara e uma agenda para uma aplicação e tentar resolver um problema de utilizador do mundo real é importante. Assim que estiver completamente familiarizado com os requisitos de uma aplicação e tiver uma agenda clara em mente, estará numa boa posição para seleccionar uma ferramenta de desenvolvimento de aplicação móvel adequada.

Muitos factores diferentes vão para o desenvolvimento de qualquer aplicação móvel. O bom é que as modernas ferramentas e tecnologias de desenvolvimento de aplicações móveis estão a facilitar a todos os tipos de utilizadores e empresas o desenvolvimento rápido e eficiente de uma aplicação móvel. A seguir estão as 21 principais ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis que deverá conhecer em 2022.

Top 21 Mobile App Development Tools

Muitos factores diferentes vão para o desenvolvimento de qualquer aplicação móvel. O bom é que as modernas ferramentas e tecnologias de desenvolvimento de aplicações móveis estão a facilitar a todos os tipos de utilizadores e empresas o desenvolvimento rápido e eficiente de uma aplicação móvel. Seguem-se as 21 principais ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis que deverá conhecer em 2022.

< forte>1. AppMaster>>br>Se não tiver capacidades de codificação e quiser criar uma aplicação visualmente apelativa e de fácil utilização, pode confiar plenamente no AppMaster para fazer o trabalho por si. Uma plataforma eficiente sem codificação permite-lhe construir aplicações web e móveis nativas com um construtor visual drag-and-drop.

Mais, também pode usar o AppMaster para criar um verdadeiro backend gerado por IA. É uma característica altamente única, uma vez que a maioria dos outros construtores de aplicações móveis concentram-se frequentemente na criação do frontend, enquanto que o AppMaster permite construir tanto o frontend como o backend com apenas alguns cliques.

2. Jamf

Jamf é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações iOS. Actualmente, não fornece suporte para aplicações Android, pois a sua principal função é facilitar aos utilizadores a ligação, gestão e desenvolvimento de aplicações Apple. Fornece diferentes pacotes que se destinam a fins educativos e comerciais. As funcionalidades do Jamf mostram que é muito mais do que uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações. Oferece funcionalidades avançadas como uma configuração VPN diferente, gestão de caminhos de dispositivos iOS, e integração rápida com correio electrónico e calendário. Uma desvantagem significativa do Jamf é que está limitado a aplicações iOS porque, nesta era, o desenvolvimento móvel multiplataforma é importante para os programadores pouparem tempo e construírem uma aplicação simplificada tanto para Android como para iOS.

3. Appery.io

Appery é uma plataforma moderna de desenvolvimento de aplicações móveis que se baseia na tecnologia da nuvem. Por outras palavras, permite-lhe desenvolver aplicações móveis sem descarregar qualquer ferramenta externa no seu sistema. Portanto, o processo de desenvolvimento de aplicações com Appery é mais rápido e fácil. A funcionalidade de arrastar e largar de Appery torna-o adequado tanto para principiantes como para desenvolvedores profissionais. Uma das características mais benéficas da utilização de Appery é o facto de ser uma ferramenta de desenvolvimento multiplataforma. Assim, não tem de gastar o seu tempo, dinheiro e energia a construir aplicações Android e iOS separadamente. Em vez disso, pode usar a mesma plataforma para construir uma aplicação que funcione em todos os tipos de telemóveis.

< forte>4. Buddy>br>Buddy é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis de fácil utilização que lhe permite implementar vários tipos de aplicações facilmente, confiando nas suas funções e serviços pré-configurados. Automatizar as funcionalidades de desenvolvimento e implementação de aplicações é uma forma eficaz de acelerar o processo de desenvolvimento. Buddy também fornece várias opções para testar uma aplicação destinada ao Android ou iOS. Esta ferramenta de desenvolvimento em si tem uma IU limpa que lhe permite realizar mais de 120 acções para construir uma aplicação de fácil utilização. Também suporta várias linguagens e estruturas de programação como React Native, Flutter, Fastlane, Cordova, e muitas outras.

5. Kobiton

Kobiton é uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações móveis eficiente que se concentra em testar minuciosamente uma aplicação antes da sua implementação. Como resultado, é útil para prevenir bugs antes de completar a fase de testes. Algumas das características salientes de Kobiton incluem testes funcionais, melhoria de desempenho, e automatização de testes visuais para resolver bugs e problemas antes da implantação da aplicação.

6. AppMakr

AppMakr é uma ferramenta popular de desenvolvimento de aplicações móveis multiplataforma que fornece uma interface amigável de arrastar e largar para ajudar indivíduos e empresas a criar aplicações que possam satisfazer os seus requisitos e atingir o público alvo. A versão gratuita de AppMakr é tipicamente suficiente para satisfazer os requisitos da maioria dos programadores. Contudo, se procura funcionalidades adicionais e pretende experimentar as funcionalidades de desenvolvimento mais avançadas, pode também comprar um dos pacotes premium de AppMakr.

7. AppyPie

Appypie está a tornar-se rapidamente um software de desenvolvimento de aplicações móveis popular porque promete construir aplicações escaláveis e fáceis de utilizar sem qualquer codificação. Também pode integrar as redes sociais e outras ferramentas de terceiros, como SoundCloud e Shoutcast, sem quaisquer problemas. Uma das características mais populares do AppyPie é que lhe permite construir uma aplicação multilingue, por isso, se estiver a visar uma audiência global com a sua aplicação, pode confiar no AppyPie. Também fornece a opção de adicionar a localização GPS para rastreio nas aplicações feitas por AppyPie.

8. BizinessApps

Como o nome sugere, BizinessApps destina-se a empresas que desejam criar uma aplicação fiável para os seus clientes. As empresas com modelos de negócio modernos compreendem o significado de confiar em aplicações fáceis de utilizar para aumentar o compromisso social e aumentar os lucros. Se é um empresário que deseja criar uma aplicação para a sua empresa, pode utilizar BizinessApps porque oferece uma grande automatização nos processos de desenvolvimento. Além disso, também facilita a implementação do produto final.

9. Swiftic

Swiftic é um software de desenvolvimento de aplicações iOS com uma interface de fácil utilização que permite a qualquer pessoa construir uma aplicação a partir do zero. Tem inúmeras outras características que são úteis no desenvolvimento de aplicações móveis, tanto para principiantes como para desenvolvedores experientes. Pode usar o Swiftic para criar uma aplicação única e personalizada e publicá-la na loja da Apple. Além disso, oferece vários modelos de notificações push para assegurar que os utilizadores não ignoram a sua aplicação após a sua instalação. Em geral, o Swiftic é uma ferramenta de desenvolvimento útil que pode utilizar quando quiser desenvolver uma aplicação apenas para iOS.

10. Google Apps

Para além dos aspectos técnicos do desenvolvimento de aplicações móveis, também tem de se concentrar na gestão da equipa, no seguimento dos marcos, e na documentação da aplicação para assegurar um desenvolvimento rápido e eficiente. Google Apps é uma dessas ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis que lhe permite construir aplicações e manter registos completos de todo este processo através de funcionalidades de gestão.

11. Appian Quick Apps

Appian Quick Apps é uma das ferramentas de desenvolvimento mais fiáveis para principiantes. Tem uma interface de arrastar e largar que é adequada para principiantes e desenvolvedores inexperientes. Appian também fornece uma abordagem detalhada que guia os utilizadores a cada passo para assegurar que podem criar uma aplicação sem se depararem com qualquer problema. Tudo o que tem de fazer é preencher a informação em campos relevantes, e a ferramenta irá recolher e analisar os dados para automatizar o processo de desenvolvimento. Uma vez concluído o processo de desenvolvimento, obterá a aplicação móvel com todas as características solicitadas.

12. Xamarin

Xamarin é um popular software de desenvolvimento de aplicações móveis para aplicações nativas. É um pouco mais técnico do que outras ferramentas de desenvolvimento. No entanto, a utilização de Xamarin é altamente benéfica porque permite construir aplicações iOS, Android, e Windows. Segue uma estrutura eficiente e procedimentos de trabalho para uma comunicação rápida e fácil com a API de dispositivos móveis. Xamarin tem também uma Loja de Componentes na qual se pode encontrar uma variedade de controlos de IU, bibliotecas multi-plataforma, e bibliotecas de terceiros para ter acesso a características de desenvolvimento adicionais. Geralmente, Xamarin é conhecido pela sua Loja de Componentes e pelo rápido tempo de desenvolvimento, que também é útil para reduzir o custo de desenvolvimento.

13. Kony Visualizer

Kony Visualizer é uma ferramenta de desenvolvimento que se centra na tecnologia das wearables e ajuda as empresas a melhorar o envolvimento do cliente através de funções modernas incluídas nas wearables. Esta ferramenta vai um passo além do desenvolvimento de plataformas cruzadas porque pode construir aplicações mesmo que não tenha experiência significativa de codificação.

14. Appcelerator

Se quiser criar uma aplicação sem escrever longos ficheiros de código, deve utilizar o Appcelerator. Permite-lhe construir aplicações com muito poucas linhas de código. Além disso, as aplicações construídas com Appcelerator são compatíveis com Windows, Android, iOS, e aplicações baseadas em browser. Um aspecto proeminente do Appcelerator que o distingue de outras plataformas de desenvolvimento de aplicações móveis é que fornece maior capacidade de cloud computing e suporta o desenvolvimento rápido de aplicações. Pode criar aplicações multilingues com Appcelerator e implementá-las em diferentes regiões.

15. Perfecto Mobile

Perfecto Mobile é principalmente uma ferramenta de teste de aplicações móveis que o ajuda a remover diferentes tipos de bugs, erros, e problemas antes de os lançar ao público. Com o seu ambiente de teste automatizado baseado na nuvem, pode realizar testes completos com o Perfecto Mobile. O objectivo dos testes exaustivos é assegurar que a aplicação está livre de bugs e fornece uma experiência de utilizador fiável e fácil de navegar.

16. Ionic

Ionic é uma estrutura de desenvolvimento que se destina principalmente ao desenvolvimento de aplicações híbridas móveis. Pode utilizar o Ionic para desenvolver aplicações móveis com tecnologias web populares como SASS, HTML5, e CSS. Ionic é bastante popular entre os desenvolvedores profissionais porque facilita o desenvolvimento de aplicações web progressivas e aplicações móveis nativas tanto para Android como para iOS. Pode construir uma aplicação interactiva de fácil utilização com a ajuda de várias funcionalidades e serviços de Ionic.

17. AppInstitute

AppInstitute é uma ferramenta de construção de aplicações online que fornece várias opções para a construção de aplicações e de marcas. Destina-se principalmente a proprietários de empresas, especialmente aqueles que gerem uma pequena empresa sem experiência de desenvolvimento de aplicações.

18. Alpha Anywhere

Alpha Anywhere é uma ferramenta de desenvolvimento moderna que apoia o rápido desenvolvimento e implementação de aplicações móveis. Pode ser utilizado para construir aplicações web multiplataforma e aplicações móveis. Além disso, oferece segurança de dados premium para garantir a protecção da aplicação contra vários tipos de ameaças cibernéticas.

19. Kinvey

Kinvey é uma poderosa e eficaz aplicação de desenvolvimento móvel que permite utilizar o backend móvel como uma ferramenta de serviço. Contudo, tenha em mente que Kinvey é um software de desenvolvimento caro porque se destina a grandes empresas e negócios profissionais.

20. Mobincube

Mobincube é uma ferramenta eficaz de desenvolvimento de aplicações móveis que lhe permite construir diferentes tipos de aplicações móveis a partir do zero. Pode utilizá-lo para criar uma aplicação para negócios, educação, entretenimento, ou qualquer outro motivo pessoal. A vantagem de utilizar Mobincube é que permite a integração com muitas soluções de terceiros para o ajudar no desenvolvimento de funcionalidades sofisticadas.

21. Longrange

Longrange é uma plataforma nativa de desenvolvimento de aplicações móveis que fornece vários componentes como navegação, vistas de formulários, comandos, e separadores. Se procura uma ferramenta de desenvolvimento de aplicações nativas, então Longrange pode ser uma das opções mais eficazes para si. No entanto, é uma ferramenta de desenvolvimento cara, por isso é melhor confiar em plataformas de desenvolvimento sem codificação para satisfazer os seus requisitos dentro de um orçamento limitado e alcançar os mesmos resultados.

Qual é a melhor forma de desenvolver aplicações móveis?



>p> Deverá conhecer estas 21 principais ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis em 2022 para construir rapidamente aplicações eficientes, fiáveis e de fácil utilização.

Após ter seleccionado um software de desenvolvimento adequado, o próximo passo é o planeamento e desenvolvimento adequado da aplicação. Siga estes seis passos gerais para desenvolver qualquer aplicação:

Passo 1 - Conceptualizar a aplicação



Para completar o processo de desenvolvimento de forma rápida e suave, deve concentrar-se no planeamento adequado. Inclui a criação de um conceito completo da aplicação para estabelecer os objectivos que se pretende alcançar através da aplicação móvel. A visão de um projecto bem detalhado funcionará como uma directriz através do ciclo de desenvolvimento de software.

>Passo 2 - Determinar o fluxo de receitas



Geralmente, os programadores e criadores de aplicações determinam como o fluxo de receitas da aplicação numa fase posterior. Contudo, deve começar a pensar nisso no início do processo de desenvolvimento porque pode ter impacto no orçamento total da aplicação e na concepção da interface com o utilizador. As formas comuns de gerar dinheiro através de uma aplicação são as compras em apps, lojas de comércio electrónico, ficheiros pay-to-download e anúncios em apps.

Step 3 - Evaluate Requirements



Você nunca deve enganar-se ao adicionar demasiadas características e funcionalidades a uma única aplicação móvel, especialmente na sua primeira versão. Uma solução eficiente de desenvolvimento de aplicações é que inclua apenas as características necessárias na primeira versão e adicione outras características baseadas no feedback dos utilizadores. O processo de avaliação de requisitos pode tornar-se mais eficiente se criar documentos completos como o documento de especificação de requisitos de software (SRS). Tais documentos também são úteis em processos de actualização porque se qualquer outro desenvolvedor trabalhar na mesma aplicação, será capaz de o compreender através dos documentos padrão.

Step 4 - Design the UI/UX



Desenhar a interface do utilizador de uma aplicação móvel é um dos passos mais importantes porque a experiência global do utilizador afecta a taxa de sucesso de qualquer aplicação. Esta etapa inclui a adição de cores relevantes, gráficos, estilo, e design global para proporcionar uma experiência satisfatória ao utilizador. Um designer profissional de aplicações cria maquetes de alta fidelidade nesta etapa para o ajudar a avaliar o aspecto geral da aplicação. As maquetes são também importantes para trazer acessibilidade e consistência de design à aplicação. Algumas das ferramentas de desenho de maquetes mais populares actualmente disponíveis são Adobe XD, Placeit, e Custom Scene.

Se os utilizadores não estiverem satisfeitos com a interface de uma aplicação móvel, há uma grande probabilidade de mudarem para outra aplicação semelhante. Portanto, mesmo que a concepção de uma IU/UX atraente e envolvente leve tempo, deve ser paciente com ela, porque o planeamento e concepção adequados da aplicação tornarão o desenvolvimento e implementação muito mais fáceis e rápidos.

Step 5 - Development and Testing



Após a aplicação ser concebida, o próximo passo é desenvolvê-la. Deve-se escolher um ambiente de teste para o desenvolvimento para garantir que a aplicação é testada durante toda a fase de desenvolvimento. É importante dar especial atenção aos testes para remover numerosos tipos de bugs, erros e questões que possam surgir na primeira versão de qualquer aplicação. Além disso, deverá utilizar uma ferramenta de gestão de senhas para manter os ficheiros de codificação seguros e protegidos. Também o ajuda a criar um ambiente de trabalho seguro, especialmente quando está a colaborar com programadores.

Conclusion - Which Mobile App Builder is Best?



Step 6 - Marketing e Implementação

O passo final é comercializar a aplicação ao seu público-alvo, utilizando fotografias, vídeos e canais de marketing adequados, tais como plataformas de redes sociais. O bom é que as principais ferramentas de desenvolvimento de aplicações móveis, como as discutidas neste artigo, permitem aos criadores comercializar e implementar as suas aplicações rapidamente.

Conclusion - Which Mobile App Builder is Best?

Quick, easy, and user-friendly app builders are becoming the leaders of the mobile app development industry. A maioria dos construtores de aplicações modernas concentra-se em fornecer uma funcionalidade de arrastar e largar para permitir a qualquer pessoa construir uma aplicação e adicionar as características desejadas. A importância dos construtores de aplicações está a aumentar porque os utilizadores, incluindo os desenvolvedores profissionais, requerem soluções de desenvolvimento rápido. Os indivíduos e as empresas, especialmente as pequenas, não podem seguir o caminho tradicional de contratar uma empresa de desenvolvimento porque se trata de um processo dispendioso e longo. É necessário avaliar as empresas de desenvolvimento com base num critério moroso para determinar se elas podem cumprir os seus requisitos.

O que é bom é que plataformas modernas de desenvolvimento de aplicações como a AppMaster eliminaram a necessidade de gastar dinheiro excessivo na abordagem tradicional de desenvolvimento de aplicações móveis. Em vez disso, pode confiar nas características sem codificação para criar uma aplicação móvel de fácil utilização tanto para Android como para iOS, ao mesmo tempo rápida e eficientemente.