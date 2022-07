VPL significa programação visual; é um tipo de linguagem que utiliza componentes gráficos tais como ícones, botões e símbolos sob a forma de codificação. Esta linguagem de programação permite a ilustração visual do conceito de codificação gerada pelo computador. Este tipo de linguagem de programação ajuda os utilizadores não técnicos a explicar gráficos e processos de uma forma que a maioria dos principiantes pode compreender. A linguagem de programação visual também permite aos utilizadores utilizar simplesmente uma interface de arrastar e largar e funciona da forma mais eficiente em plataformas de código baixo.

Existem benefícios na utilização de uma linguagem de programação visual no desenvolvimento de software. A programação visual é uma solução amigável para utilizadores principiantes que não são especialistas em codificação. A simples disposição visual das imagens e blocos facilita a compreensão, concepção e explicação por parte do utilizador médio. Assim, em vez de visualizar linhas de código indiscerníveis, as pessoas podem logicamente compreender e explicar conceitos complexos com esta linguagem de programação visual. Devido à sua relativa simplicidade, a programação visual é uma forma sem falhas de introduzir os utilizadores à codificação e programação.

No entanto, apesar da simplicidade da linguagem, pode revelar-se incómoda por ser rica em gráficos. Esta linguagem de programação é maior em tamanho e ocupa assim mais espaço num computador, o que pode resultar em funções mais lentas devido à quantidade de memória que requer numa unidade. Linguagens de programação visual - Os VPLs são muito limitados na gama de funções expressivas que utilizam. Isto torna mais difícil executar operações mais complexas, e como resultado, este tipo de linguagem é raramente utilizado por gigantes tecnológicos no mundo da programação.

(VPL) Linguagem de Programação Visual - Um Guia Completo

Este guia recomenda tudo o que precisa de saber sobre linguagem de programação visual - VPL nos quatro passos simples abaixo, incluindo o seu tamanho, aparência e desenvolvimento:

Texto vs Visual

Linguagens de programação modular são baseadas em texto, enquanto que as linguagens de programação visual são baseadas em gráficos e constituídas por ícones e símbolos. Os componentes gráficos de uma plataforma de programação visual assemelham-se a um diagrama de fluxograma na sua disposição, que é diferente das linguagens de programação baseadas em texto. Devido a esta disposição, as linguagens de programação visual - VPL como Scratch, são mais legíveis do que as suas contrapartidas originais da linguagem de programação, tais como Java ou Kotlin.

Tamanho maior

Simples & Easy

p>Plataformas de programação visual são mais volumosas e pesadas porque são baseadas em gráficos, enquanto que as linguagens de programação regulares têm uma funcionalidade mais limpa e aerodinâmica, uma vez que são na sua maioria baseadas em texto. Como resultado, os programas regulares ocupam menos memória num computador do que esta linguagem de programação visual de código baixo ou sem código.

A interface simples e fácil, de código baixo de uma ferramenta de programação visual, tal como Scratch, torna mais fácil para um utilizador principiante e não técnico compreendê-la do que uma linguagem de programação regular. O software de programação visual é uma excelente ferramenta gráfica para principiantes que desejam aprender e aplicar as bases da codificação sem tecnicidades.

Quick & Flexible Development

Linguagens de programação visual - VPL é mais flexível nas opções e permite um tempo de desenvolvimento mais rápido do que as linguagens de programação regulares porque se desenvolvem e terminam rápida e facilmente. Os componentes gráficos de programação de código baixo são facilmente deslocados com o clique de um rato e por isso podem ser convenientemente redimensionados ou reorganizados para criar uma sequência lógica.

Desvantagens da Linguagem de Programação Visual

Embora a VPL seja espantosa e exigente, tem algumas desvantagens de uma VPL - Linguagem de Programação Visual em relação à linguagem de programação regular e tradicional. Os 3 primeiros são os seguintes:

Escalabilidade da Plataforma Limitada

O software de programação visual é limitado nas suas funções para projectos de programação de maior escala e mais complexos. As suas plataformas rudimentares e componentes gráficos tornam difícil escalar até sistemas maiores durante o processo de desenvolvimento. Estes sistemas de software maiores podem necessitar da funcionalidade avançada de um programa baseado em texto para as suas funções mais complexas.

Modelagem Mental Standard

Os componentes gráficos utilizados durante a programação visual não são padrão universal. Devido a isto, os ícones e gráficos utilizados para criar uma sequência lógica para um utilizador com um fundo em Música podem parecer diferentes de um utilizador com um fundo em Matemática. A falta de um conjunto universalmente acordado de componentes gráficos para plataformas de programação visual é uma questão que limita a transferibilidade sem falhas da base de conhecimentos entre programadores.

Tedious & Bulky

O número de componentes gráficos pode tornar-se demasiado grande, entediante e volumoso para ser manipulado por programadores que estejam a executar funções de programação complexas. O tempo e energia necessários para desenhar grandes diagramas e símbolos de fluxograma para software de programação visual poderiam ter sido simplificados com linhas de texto concisas de uma ferramenta de programação regular.

>h2>Vantagens da Linguagem de Programação Visual

As vantagens de uma VPL - Linguagem de Programação Visual são imensas e inevitáveis em comparação com a linguagem de programação regular e tradicional. As 3 principais são as seguintes:

Less Costly

Video Programming Language software fornece aos utilizadores empresariais uma solução de desenvolvimento de software gráfico sem código e de baixo código. Estas empresas podem desejar aumentar a escala criando aplicações móveis, mas podem não dispor de capital suficiente para contratar uma equipa inteira de programadores de software. Desenvolver uma ferramenta de software sem código e de baixo código com VPLs é uma grande escolha para pequenas e médias empresas que requerem soluções de software simples mas compactas.

Base de Conhecimento Acessível

Desenvolvimento mais rápido de software

Curva de Aprendizagem

p>A simplicidade do software de programação visual e o fácil desenvolvimento reduzem a dependência de programadores de software 'peritos'. Esta plataforma de linguagem de programação de código baixo sem código é relativamente fácil e fácil de aprender para a maioria dos 'criadores cidadãos com uma interface simples de arrastar e largar.>p>Linguagens de programação visual permitem a criação rápida e rápida de aplicações nas suas plataformas de código baixo e sem código. Isto é útil para as empresas que precisam de rapidez e flexibilidade para acompanhar a procura e em posição mais alta na competição.

Quando os programadores cidadãos são introduzidos às linguagens de programação visual sem código e de código baixo, é mais fácil para eles progredir para software de programação baseado em texto. Devido a esta simplicidade, as linguagens de programação visual são normalmente utilizadas para introduzir os jovens estudantes no mundo do desenvolvimento de software. É literalmente brincadeira de criança!

Uses of Visual Programming Language

Educational

Video Programing Language software que auxilia e orienta o processo de aprendizagem é útil para simulação, formação e educação de estudantes em vários campos.

Os componentes gráficos simples do software de programação visual ajudam os estudantes a visualizar e compreender conceitos e procedimentos. A plataforma de linguagem de programação de vídeo de código baixo e a interface são tão fáceis de apreender que estudantes tão jovens como o jardim-de-infância têm sido capazes de aprender as bases de codificação a partir destas aplicações.

Audio-Visual Content

Modelagem de Aplicações Visuais

>p>Linguagens de programação de vídeo são um salva-vidas para os criadores de conteúdos, uma vez que as suas interfaces simples e sem descontinuidades tornam o desenvolvimento de aplicações para plataformas multimédia muito mais fácil. As aplicações incluem plataformas de streaming, descarregadores de música, jogos de vídeo, e outras aplicações que requerem componentes gráficos VPL durante o desenvolvimento de software.

No desenvolvimento de aplicações empresariais, a Linguagem de Programação de Vídeo é um software de programação que é instrumental para ilustrar conceitos lógicos e processos de fluxograma. Por exemplo, as linguagens de programação de vídeo são amplamente utilizadas na modelação visual-app para simular características de protótipos de desenho de software. Este é um processo de desenvolvimento de software utilizado por muitas organizações, conhecido como Visual App-Modeling.

Organizational Tool

Outras aplicações de Linguagem de Programação de Vídeo do mundo real incluem gestão de dados, processos empresariais, e análises. A linguagem de programação visual ajuda as empresas a aumentar a escala com a utilização da sua interface intuitiva e a representação fácil de processos automatizados. Substitui a necessidade de programadores de alta tecnologia ao mesmo tempo que permite ao negócio recolher, criar e gerar relatórios e análises valiosos e ricos em dados. As funções intuitivas da interface de software VPL permitem-lhe 'piggyback' em plataformas maiores e outras tecnologias colaborativas.

Conclusion

Para muitos programadores, as Linguagens de Programação Visual simples estão no centro do desenvolvimento de software moderno. No entanto, isto não significa que as suas aplicações do mundo real devam ser consideradas como garantidas. Estas aplicações incluem a facilidade de aprendizagem, componentes gráficos simples, e a capacidade de interface com plataformas tecnológicas maiores. É a ferramenta exacta necessária para escalar dentro de um ambiente económico competitivo para muitas empresas e organizações.

É também rentável e minimiza a necessidade de uma grande força de trabalho, uma que muitas empresas mal se podem dar ao luxo de ter hoje em dia. Além disso, a sua plataforma de software permite à gestão a oportunidade de ter uma abordagem mais prática ao desenvolvimento tecnológico da sua empresa.

Ultimamente, cada pessoa tem de decidir qual é a melhor solução para si. No entanto, temos um vasto conjunto de linguagens de programação de vídeo sem código, de baixo código - plataformas VPL. Se precisar de ajuda com isso, a nossa qualificada equipa terá todo o prazer em marcar uma reunião para o consultar para discutir mais e pode recomendar-lhe com base nas suas necessidades e no seu bolso.

AppMaster é a sua solução número um se estiver à procura de plataformas de linguagem de programação de vídeo on-budget. É mais do que simplesmente sem código; a singularidade reside na sua geração do código fonte. Isto significa que o utilizador não pode ter medo de estar ligado à plataforma se quiser; pode sempre levar o seu código-fonte. Além disso, a plataforma AppMaster pode escrever documentação técnica da mesma forma que os programadores fazem.