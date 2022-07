Relativamente à transformação digital, o desenvolvimento de aplicações é uma parte inevitável do jogo. Antes da chegada das plataformas sem código, os programadores passaram um tempo considerável a escrever os códigos para o programa do website, um exercício espantoso que exigiu muita concentração. Mas com a disponibilidade de ferramentas sem código, os processos de programação de sítios web mudaram significativamente. Devido a estas rápidas mudanças, os programadores começaram a depender de ferramentas de desenvolvimento de software sem código, uma vez que as soluções sem código lhes permitem executar as suas tarefas sem grandes complicações e gastar demasiado tempo com os processos.

As pessoas pensam normalmente que o desenvolvimento de software é sempre trabalhoso, demorado, exaustivo, e necessita das competências de um programador experiente até à chegada das plataformas sem código. Sem dúvida, as soluções sem código são a promessa de simplificar e acelerar os processos laboriosos de um construtor de websites para fazer o desenvolvimento de software. A estratégia de processos de desenvolvimento sem código oferece as ferramentas e o conjunto de ferramentas essenciais para beneficiar da abordagem sem código. Ver alguns dos factos sobre os processos de desenvolvimento de aplicações sem código e de baixo código, abaixo.

Será o Low-Code No-Code o Futuro do Desenvolvimento de Software?

As plataformas "Low-Code, no-code" podem ser o futuro do desenvolvimento de software para websites ou processos de desenvolvimento de aplicações. Claro que um construtor de websites ou um lote de desenvolvedores de aplicações com a ajuda de ferramentas sem código desenvolveria cada vez mais aplicações nos tempos que se avizinham. No entanto, durante os processos, todos não precisam de ter as competências de programadores de software experientes, e o cenário mudou após a chegada das ferramentas sem código. Por conseguinte, a adopção de processos de desenvolvimento de aplicações web de baixo código e sem código por um construtor seria cada vez mais no futuro. Além disso, a procura de websites/ processos de aplicação de baixo código e sem código irá aumentar tremendamente.





O desenvolvimento sem código e sem código da aplicação do website é simples de utilizar, compreender, e adaptar-se sem consumir o seu valioso tempo. Plataformas sem código e técnicas de baixo código ajudam os criadores de aplicações/construtores de sítios web a conceber aplicações sem perder tempo e necessitando de muita perícia no desenvolvimento de software. As soluções sem código são algo onde a tecnologia e o design de aplicações andam de mãos dadas para tornar o desenvolvimento de códigos do construtor do seu sítio web uma brisa livre e levá-lo a um novo reino de experiência de baixo código/ sem código. O mundo está no limiar da era sem código, um novo começo, e em breve, chegaremos a uma fase em que um construtor de sítios web encontrará o desenvolvimento de codificação como algo do passado.

Com a disponibilidade de ferramentas sem código de baixo código, o desenvolvimento de aplicações tornou-se uma experiência incrível. Há várias razões para a adopção do desenvolvimento de aplicações sem código de baixo código para o desenvolvimento de software, que são as seguintes:

A tecnologia da nuvem tornou tudo acessível

Houve dias em que apenas grandes empresas podiam desenvolver aplicações através da compra de hardware até à chegada de ferramentas sem código. Nessa altura, as pequenas empresas sofriam severamente devido a uma falta de fundos. No entanto, o desenvolvimento de software em tecnologia de nuvem

tem tornado as coisas fáceis para todos os tipos de empresas. Tudo o que precisa é de uma ligação à Internet para construir uma aplicação sem se preocupar com infra-estruturas ou custos, utilizando serviços de desenvolvimento de software sem código/plataforma de baixo código. O influxo de ferramentas de desenvolvimento sem código tem facilitado ainda mais os esforços de desenvolvimento de aplicações utilizando a ferramenta sem código.

Satisfazer a crescente procura de aplicações de empresas

Sem dúvida, a procura de desenvolvimento de aplicações sem código está a aumentar 5x mais rapidamente do que a capacidade de TI. Utilizando sistemas de desenvolvimento de aplicações sem código, algo igual ao Mendix, OutSystems, SeaTable, e AppMaster, as necessidades de desenvolvimento de aplicações em rápido crescimento podem ser satisfeitas. Plataformas sem código ou de baixo código ajudam os programadores a libertarem a sua pressão de trabalho para se concentrarem em outras questões críticas.





Redução da dependência de TI

Antes da chegada das ferramentas sem código, os modelos de desenvolvimento de aplicações tradicionais precisavam de codificação em cada passo para desenvolver uma aplicação que correspondesse aos parâmetros do negócio. Agora, a disponibilidade de várias ferramentas de programação sem código e sem código de baixo nível transformou o modelo e reduziu o envolvimento de profissionais de programação informática. Estas ferramentas de desenvolvimento sem código não vão espremer as oportunidades dos profissionais de software informático. Ainda assim, as ferramentas sem código ajudarão os profissionais de programação a acelerar os processos e a executar os projectos rapidamente. Não só isso, com a ajuda de ferramentas sem código de baixo código, qualquer pessoa pode tornar-se um programador. Essa é a beleza das ferramentas de código baixo sem código.

Traz Agilidade

O software sem código é a necessidade de tempo para que as empresas sejam ágeis com as necessidades e condições comerciais em constante mudança dos clientes. Nenhuma ferramenta de código baixo permite aos utilizadores empresariais criar aplicações fácil e rapidamente sem o conhecimento de codificação/programação. A estratégia de conhecimento de programação sem código necessita do simples arrastar e largar para redesenhar e actualizar aplicações sem esforço. As características robustas das ferramentas sem código são muito favoráveis para qualquer aplicação, desenvolvedor, ou empresário.

Redução de custos

Actualmente, com a chegada de ferramentas de programação sem código, não há necessidade de esperar muito tempo para fazer alterações às aplicações ou gastar uma quantidade considerável de dinheiro a codificar o projecto. Os conhecimentos de programação de aplicações sem código e de baixo código podem diminuir o período do ciclo de desenvolvimento de software, reduzir a necessidade de contratar programadores de software dispendiosos e empreender custos de manutenção baixos para a aplicação.

O que são Low-code e No-code um Guia para Plataformas de Desenvolvimento?

As ferramentas de aplicação de baixo código e sem código são ideais para as empresas em fase de arranque que pretendam obter rapidamente software para os seus projectos. O software sem código permite às empresas adoptar rapidamente a ideia em tempo mínimo para lançar um produto ao vivo. O software sem código de baixo código ajuda ainda mais um construtor a obter uma alternativa barata para criar uma equipa de programadores e designers.

AppMaster é uma das ferramentas populares sem código que lhe permite construir um ecossistema de aplicações único, sem capacidades de codificação. As plataformas sem código foram programadas para ajudar os utilizadores a conceber, construir, e lançar o desenvolvimento de aplicações sem código de forma fácil e rápida, sem se preocupar com os graus de requisitos de escalabilidade subjacentes ou sistemas operativos. Os destaques das ferramentas de desenvolvimento sem código do AppMaster são os seguintes:

Código fonte incluído: A aplicação sem código utiliza funcionalidades avançadas de IA e oferece código fonte ao construtor; por conseguinte, os utilizadores não precisam de ter competências técnicas. A codificação-fonte é a base de qualquer programa/website/aplicação e ilustra como o programa é estruturado. Numa aplicação sem código, um código fonte será legível e desenvolvido em texto simples para a compreensão dos programadores. O AppMaster sem código fornece o código fonte ao construtor da aplicação, tornando as coisas fáceis para que os programadores não tenham de rachar os seus cérebros para codificar o projecto.



O construtor de websites sem código, de baixo código, realiza uma geração pura de codificação utilizando as melhores práticas sem o envolvimento de humanos. A aplicação não codificada é desenvolvida utilizando a mais recente tecnologia de IA para aumentar o apoio ao programa, de modo a torná-lo confortável utilizando a plataforma AppMaster não codificada. Programa de parceiros de desenvolvimento: O construtor de aplicações sem código da AppMaster permite mesmo que um construtor de websites ganhe recompensas através da construção de aplicações para os seus clientes. As ferramentas sem código são de fácil utilização para o cliente, para o programador, e para parceiros em tempo real para melhorar o seu crescimento profissional.



O construtor de aplicações sem código da AppMaster permite mesmo que um construtor de websites ganhe recompensas através da construção de aplicações para os seus clientes. As ferramentas sem código são de fácil utilização para o cliente, para o programador, e para parceiros em tempo real para melhorar o seu crescimento profissional. Apenas ferramentas de edição visual: O construtor de aplicações sem código contém ferramentas de edição visual, e pode cuidar de tudo sem riscos, complicações, e utilizar para o seu projecto com as alterações necessárias que correspondam aos requisitos do website/aplicação. A maioria das ferramentas sem código vêm com funcionalidades de arrastar e largar fáceis de navegar, tornando o desenvolvimento de aplicações um negócio fácil.

Será que os Desenvolvedores Não-Código Substituirão os Desenvolvedores?





Em primeiro lugar, note-se que a base de dados sem código foi concebida para pessoas de todas as origens criarem aplicações de websites ou soluções de software. As ferramentas de desenvolvimento web sem código oferecem elementos pré-construídos de arrastar e largar. É possível encontrar elementos que já foram codificados para escala, utilização, reutilização e modificação de acordo com os requisitos do projecto. As plataformas sem código baseadas em bases de dados podem até ajudar os programadores. Um construtor novato pode também desenvolver o que quiser com facilidade.

No entanto, quando se trata de construir um chatbot no projecto, que será um pouco mais complexo, seriam necessários programadores ou programadores para a codificação. Mas utilizando plataformas e modelos sem código baseados em bases de dados, o líder de mercado americano, inclina a mesa de concepção a seu favor para incluir um "chatbot" no projecto.

Um projecto com uma funcionalidade chatbot com plataformas de desenvolvimento sem código permite a um construtor web desenvolver aplicações sem codificação. Os programadores web que queiram incluir um chatbot podem depender de soluções de software sem código de código baixo para fornecer grandes produtos mais rapidamente, mesmo que as soluções sem código não sejam perfeitas. Mesmo assim, a ausência de código é aceitável em grande medida, a menos que não esteja a desenvolver soluções de construtor de aplicações web que exijam codificação manual.

As aplicações web sem código com características chatbot não foram concebidas para substituir os programadores, mas para ajudar pessoas de qualquer origem a fazer várias aplicações fáceis. As soluções de software web sem código com características de chatbot facilitam o esforço dos programadores para escrever programação de código para os seus projectos web com uma característica de chatbot. Soluções de software sem código facilitam o desenvolvimento de aplicações. O no-code ajuda até um construtor comum a desenvolver uma aplicação, seja web ou móvel.

Plataformas web sem código são excelentes para os construtores de empresas criarem aplicações com um chatbot sem programação. É claro que os programadores web podem utilizar construtores de aplicações sem código para terminar projectos de chatbot mais rapidamente com programação de baixo código ou sem código. Isso ajudá-los-ia ainda mais a libertar o seu tempo para realizar tarefas de nível mais elevado.

Posso criar uma aplicação sem conhecer a codificação?

É bastante fácil para qualquer pessoa converter as suas ideias de aplicação em realidade, também para funcionários tecnicamente interessados, utilizando as soluções de construção de aplicações sem código para o seu projecto. Como existem várias ferramentas de aplicação sem código disponíveis, como novo construtor, não é necessário qualquer conhecimento prévio de programação ou experiência em conhecimentos de programação para tornar o seu sonho de tornar as soluções de aplicação realidade.

As ferramentas sem código fornecem poderosas características de edição visual para construir aplicações móveis excepcionais sem escrever uma única linha de codificação para a programação. As ferramentas sem código vêm com códigos pré-gravados legíveis e incorporados. O excitante das soluções de programação sem código, de baixo código, é que também foram feitas para um construtor principiante, mesmo que não estejam tecnicamente interessados. Assim, as pessoas que não estão tecnicamente interessadas não precisam de perder tempo a reinventar a roda para encontrar chaves adequadas para o projecto. Ainda assim, o AppMaster poderia ser um pequeno desafio para os utilizadores não técnicos, porque é uma plataforma mais robusta e adequada para soluções empresariais.

As ferramentas de programação de aplicações sem código podem cuidar cuidadosamente de cada parte do seu projecto, como lógica empresarial, estruturas de dados, web, backend, aplicações móveis, e API. Além disso, as ferramentas sem código auto-hospedadas permitem aos funcionários tecnicamente interessados e a um construtor publicar o projecto automaticamente para AWS, Azure, nuvem privada, ou GCS. Além disso, estas plataformas auto-hospedadas sem código permitem-lhe ligar o seu fluxo de trabalho a centenas dos seus serviços favoritos e aplicações, ou obter acesso ao seu conteúdo com API programática.

Tabela comparativa da funcionalidade das mais populares plataformas sem código/de baixo código

Reflexões finais:

Como empresário, deve compreender as diferenças entre o código sem código e o código baixo, uma vez que o primeiro visa os criadores e os utilizadores comerciais posteriores. Uma boa compreensão das diferenças de características entre no-code e low-code ajuda um bom codificador a apreender os conhecimentos técnicos das plataformas e a trabalhar rapidamente nos projectos.

Plataformas de desenvolvimento de software de programação de código baixo/sem código oferecem oportunidades e chaves fantásticas para empresas de todas as dimensões. No entanto, construir aplicações só é facilmente possível com as plataformas sem código e as ferramentas AppMaster sem código certas que podem fazer o seu trabalho correctamente. Portanto, prepare-se para desenvolver a sua aplicação num instante e leve o seu negócio para o próximo nível com o apoio do AppMaster, o líder de mercado americano de plataformas sem código e de código baixo. Acima de tudo, pode adaptar a sua ideia de aplicação com um excelente design na plataforma sem código e de baixo código, o que poupa ainda mais dinheiro e tempo. As soluções sem código da AppMaster olham para o futuro, deixe-nos compreender o assunto com precisão e como ajuda os empresários.