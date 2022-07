Um melhor mapa de viagem ajudá-lo-á a compreender como os consumidores interagem com os seus produtos e outros canais. Irá compreender as alterações necessárias com o mapeamento, de modo a que o utilizador possa facilmente alcançar a informação que procura. Ter uma melhor viagem do cliente actua como uma ferramenta para os desenhadores UX.

Para criar uma melhor viagem de mapeamento, deverá ser claro quanto aos seus objectivos e serviços comerciais. Além disso, deve seguir múltiplos protocolos UX para criar uma viagem de cliente que lhe dará dados valiosos. Estes protocolos de mapeamento UX estão listados abaixo:

Selecção da aplicação de viagem do utilizador correcta

Múltiplos tipos de mapas são utilizados para se concentrarem numa visão particular. Na sua maioria, o resultado de cada mapa parecerá semelhante, por isso certifique-se de que compreende o foco em que mapa de viagem do cliente é criado. A seguir são apresentados os mapas UX mais utilizados:

Estado actual

Tal como o nome, dá-lhe as informações actuais do seu sítio. Este mapa é utilizado para ver as lacunas do sítio que podem ser melhoradas. A outra razão é para compreender como o consumidor está a utilizar a plataforma.

Baseado em Persona

Este mapeamento UX é utilizado para analisar a viagem relacionada com uma persona dedicada. Na maioria das vezes, o mapeamento baseado em pessoas é utilizado para satisfazer as necessidades específicas dos clientes.

Estado futuro

Este mapeamento ajuda-o a compreender como os consumidores irão visualizar o seu site. Fará perguntas sobre os seus clientes e dará estatísticas sobre as perspectivas dos seus clientes sobre o seu sítio. Além disso, este mapeamento ajuda a redesenhar e planear o site ou a construir uma aplicação móvel.

Escolher o âmbito do sítio web

Há dois tipos de possibilidades para um website. Um é uma visão ampla, na qual se analisam todos os aspectos do sítio. O outro é centrar-se num resultado particular. Por exemplo, pode seleccionar o âmbito de acesso, criar uma conta, etc. Este tipo de âmbito ajuda na resolução de problemas da plataforma. Compreenderá como o consumidor se sentirá ao utilizar uma determinada funcionalidade do sítio.

O grande âmbito dar-lhe-á uma ideia sobre a experiência global do utilizador na viagem da aplicação móvel. É um processo complicado e moroso, mas vale a pena fazê-lo quando se focaliza na experiência do utilizador.

Persona do utilizador

Uma pessoa de consumo é uma das coisas importantes no mapeamento da viagem do cliente. Enquanto se constrói uma estratégia de aplicação móvel, é necessário estudar o seu público alvo para melhor UX. Pesquise os gostos e averiguações do seu público. Isto irá facilitar as coisas para si e para os seus clientes. Algumas pesquisas fundamentais de UX são:

Realizar um inquérito ao consumidor e analisá-lo

Feedback do inquérito contextual

Faça perguntas aos seus potenciais clientes sobre a sua aplicação móvel.

Expectativas dos utilizadores e cenário

A viagem do cliente utiliza o cenário para abordar a situação do seu site ou aplicação móvel. O cenário apresentado pode ser real ou provável de acontecer.

Digamos que encomenda alimentos a partir de uma aplicação de entrega de alimentos. A plataforma irá analisar o cenário e dar-lhe uma previsão sobre a entrega de alimentos. Tal como a sua comida será entregue em 15 minutos.

Esforço nos pontos de contacto

Os pontos de contacto são uma parte crucial de qualquer dispositivo móvel. Os pontos de contacto são a actividade do consumidor para interagir com um determinado produto ou canal. Certifique-se de que compreende quais os pontos de contacto da sua aplicação móvel ou site e quais os canais que estão associados a esses pontos de contacto.

Impacto emocional

Certifique-se de acrescentar o toque emocional à sua aplicação móvel enquanto cria uma aplicação de viagem. Desta forma, criará uma ligação especial com os seus clientes.

Como a viagem do cliente ajuda na aplicação móvel

A indústria das aplicações móveis está a ficar cada vez maior a cada dia. Devido a isso, a concorrência na indústria das aplicações móveis estratégicas é muito elevada. Cada empresa está a tentar criar uma plataforma única e atractiva. Além de todos os factos técnicos de uma estratégia de aplicação móvel, é preciso considerar o factor humano. O elemento humano irá dar-lhe feedback sobre a forma como os clientes irão envolver o seu produto ou canais associados com os produtos.

Pode ver a sua plataforma da perspectiva do cliente quando utiliza o mapeamento da viagem do cliente. Isto dá-lhe feedback sobre como atingir determinados produtos ou informações no seu site. É por isso que é necessária uma abordagem centrada no cliente ao mesmo tempo que se cria a viagem do cliente.

Desenvolver uma estratégia centrada no cliente

Certifique-se de que obtém toda a viagem do cliente da sua plataforma do ponto de vista dos clientes. Desde procurar a plataforma na loja de aplicações, encontrar a plataforma atractiva, descarregá-la, e comprar as funcionalidades in-app. Tudo isto será incrivelmente benéfico na criação de uma estratégia de aplicação móvel.

Produzir uma melhor aplicação móvel

Suponha que a sua aplicação tem características convincentes e ferramentas eléctricas com uma abordagem centrada no cliente. Nesse caso, fará uma estratégia de aplicação móvel muito eficiente que criará excitação e satisfará as necessidades dos clientes.

Conseguir novos clientes

Conseguir novos clientes é o foco de todo o mercado da estratégia de aplicações móveis. Se tiver uma melhor estratégia de aplicação móvel, o seu cliente continuará a utilizar a sua aplicação repetidamente. Desta forma, não só obterá clientes fiéis, mas também novos clientes, pois os seus clientes fiéis recomendarão a sua aplicação aos seus amigos e familiares.

Criação de campanhas de marketing

As campanhas de marketing tornam-se surpreendentemente eficazes quando se tem um melhor mapeamento. A aplicação ajuda-o a tomar decisões mais inteligentes que melhoram a estratégia do seu público-alvo.

Passos no mapeamento da viagem do cliente

Analisaremos em pormenor os passos para criar um melhor mapeamento da viagem do cliente.

Comportamento do cliente

A primeira coisa na viagem do cliente é como os consumidores encontram a sua aplicação móvel ou site. Assim, os passos que os clientes conhecem sobre a sua aplicação, como irão utilizá-la, e que tipo de experiência de utilizador irão obter, têm muito valor para si e para os consumidores.

O comportamento dos clientes não é o mesmo, mas geralmente segue os mesmos passos na compra dos produtos da sua plataforma. No entanto, os consumidores que sabem sobre si podem estar interessados na sua aplicação e iniciar as viagens do cliente.

Quando se interessam, normalmente avaliam o seu produto. Isto leva-os a blogs, posts, e críticas. Se tiver melhores críticas, blogs informativos e posts, será capaz de os atrair. Este passo é crucial, uma vez que ou receberá consumidores ou perderá o seu cliente. Eles irão comprar rapidamente se decidirem tornar-se clientes. Por favor, certifique-se de que lhes envia uma mensagem de saudação ou desconto na sua primeira compra.

Necessidades do cliente





Para construir de forma atractiva uma estratégia de aplicação móvel, deve assegurar-se de que a sua aplicação satisfaz as necessidades básicas do cliente. Abaixo discutiremos estas necessidades básicas do cliente.

Funcionalmente

A funcionalidade da aplicação tem um papel significativo. Analisa se a sua plataforma resolve o problema do cliente ou o torna ainda pior. Poderá encontrar uma plataforma ou loja de jogos que resolva o seu problema, mas terá de fazer muito trabalho extra para obter a solução. Esta não é uma forma ideal de conseguir consumidores, e muito provavelmente, irá perder os consumidores.

Preço

Tal como tudo o que compra no mercado, certifique-se de que o preço da sua aplicação está de acordo com a funcionalidade que oferece. Se a sua plataforma for valiosa para o dinheiro, as pessoas gostarão de a comprar; caso contrário, não será capaz de fazer um grande avanço no mercado.

Experiência

A experiência do utilizador deve ser suficientemente boa para que as pessoas a possam recomendar a outros. Pelo menos, deve conhecer os conhecimentos fundamentais que o cliente espera. Assim, se conseguir surpreender o seu cliente com uma experiência de utilizador excepcional, isso será um factor positivo.

Fiabilidade

O desempenho da aplicação é consistente sempre que o consumidor a utiliza, ou os resultados mudam sempre que a utiliza. Assegure-se de que a sua plataforma tem a consistência necessária para fidelizar e fidelizar novos consumidores.

Controle

O cliente controla a aplicação ou sente-se encurralado? O cliente deve ser capaz de alterar o seu pacote de subscrição. Além disso, devem devolver rapidamente os artigos. Isto torná-los-á mais susceptíveis de confiar em si e tornar-se o seu consumidor leal.

Conclusão

O aplicativo de viagens do cliente é a visualização da experiência do utilizador. Temos de seguir e compreender os passos básicos para criar uma melhor plataforma de mapeamento do cliente. Estes passos incluem seleccionar um âmbito, criar uma persona, compreender as expectativas dos consumidores, definir o seu âmbito, encontrar os pontos de contacto, e melhorá-los. Dar um toque emocional aos seus consumidores será uma vantagem. Esboçar toda a viagem do cliente e obter os resultados.

FAQ's

Como planear uma viagem do utilizador?

Pode planear a viagem do cliente, tendo primeiro uma mentalidade clara sobre os seus objectivos e negócios. Em seguida, escolha o âmbito da sua estratégia de aplicação móvel. Em seguida, crie a pessoa do consumidor, compreendendo o seu público. Certifique-se de que os seus produtos e características satisfazem o seu público alvo. Após completar a persona do consumidor, defina o cenário e as expectativas do consumidor. Crie uma lista dos seus pontos de contacto. Finalmente, acrescente um factor emocional e certifique-se de que esboça toda a viagem do cliente.

Quais são os sete passos para mapear a viagem do cliente?

Tem os sete passos seguintes:

1. Escolha o âmbito

2. Criar uma pessoa de consumo

3. Definir o cenário e as expectativas do consumidor

4. Melhore os seus pontos de contacto

5. Ter factor emocional

6. Esboçar a cartografia

7. Analisar o funil do consumidor

Quais são as coisas usadas para construir um mapa de viagem do cliente?

Aliados e inspiração

Investigação Integral

Formação de pressupostos

Investigação externa

Visualização narrativa

Como deve organizar o seu mapa de viagem de utilizador?

Pode organizá-lo seguindo os passos básicos:

Primeiro, seleccione o âmbito da sua aplicação móvel ou website.

Depois, seleccione a persona. Defina o cenário da sua aplicação e quais serão as expectativas dos consumidores.

Em seguida, liste os seus pontos de contacto e tente melhorá-los o mais possível.

Finalmente, faça um esboço do mapeamento para analisar tudo.

Qual é o aspecto de uma viagem do utilizador?

As viagens do cliente são a representação visual da experiência do utilizador. Na sua maioria vem em todas as formas e tamanhos, mas normalmente tem uma linha temporal de todos os pontos de contacto entre o consumidor e o produto. A linha do tempo tem toda a informação necessária sobre os canais para interagir com os produtos.

O que é um mapa de viagem do utilizador?

Um mapa de viagens do cliente é uma ferramenta da caixa de ferramentas UX que cada desenhador UX pode utilizar para compreender como o seu consumidor chega ao seu produto. Além disso, é uma forma de saber como o seu consumidor irá encontrar a sua plataforma e como irá interagir com o produto da sua plataforma. Dá as estatísticas visuais da experiência que o seu cliente irá sentir.

