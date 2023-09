Alternativas ao Mendix

O que é o Mendix?

A Mendix é uma plataforma de desenvolvimento de software low-code concebida para acelerar a criação de aplicações de nível empresarial. Introduz uma mudança de paradigma no processo de desenvolvimento de software ao permitir que tanto os programadores como os profissionais de negócios colaborem de forma coesa em todos os aspectos do desenvolvimento de aplicações - desde a concepção até à implementação e melhorias contínuas.

No seu núcleo, a Mendix utiliza uma abordagem de desenvolvimento orientada por modelos, que abstrai significativamente as complexidades associadas à programação tradicional. Substitui a codificação manual pela modelação visual para facilitar a concepção e a criação de aplicações de software, tornando-a muito mais intuitiva, especialmente para utilizadores não técnicos. Esta abordagem visual não só acelera o desenvolvimento, como também minimiza o risco de erros que são comuns na programação convencional.

A Mendix fornece um ambiente de desenvolvimento com tudo incluído, oferecendo suporte para todo o ciclo de vida da aplicação. Isto inclui a fase de ideação inicial, a concepção abrangente da aplicação, o desenvolvimento rápido, os testes rigorosos, a implementação eficiente e a manutenção contínua. Esta abordagem holística assegura a consistência e uma transição suave entre as várias fases do processo de desenvolvimento, aumentando assim a produtividade e reduzindo o tempo de colocação no mercado.

Além disso, o Mendix é conhecido pelas suas amplas integrações com várias fontes de dados e serviços. As suas poderosas capacidades de integração permitem aos programadores ligarem-se facilmente a sistemas empresariais existentes, APIs externas e bases de dados, promovendo o intercâmbio de dados sem descontinuidades e a interacção com outros sistemas. Isto torna-a uma ferramenta altamente adaptável e flexível para a criação de aplicações sofisticadas adaptadas a necessidades comerciais específicas.

A plataforma também inclui ferramentas integradas de gestão de projectos e de colaboração que incentivam os membros da equipa a trabalhar em conjunto de forma mais eficaz, facilitando o feedback rápido e o desenvolvimento iterativo. As suas funcionalidades de controlo de versões garantem o armazenamento e o acompanhamento seguros das alterações, permitindo às equipas gerir e coordenar o trabalho em ambientes de desenvolvimento grandes e distribuídos sem fricção.

Outro aspecto crítico do Mendix é a sua arquitectura nativa da nuvem. Este facto sustenta as suas capacidades de implementação em praticamente qualquer plataforma de nuvem ou ambiente local, oferecendo às empresas a flexibilidade de escolher a estratégia de implementação mais adequada com base nos seus requisitos e restrições específicos.

Além disso, o Mendix incorpora poderosos sistemas de gestão de feedback. Estes foram concebidos para facilitar a recolha, a discussão e a implementação de feedback dos utilizadores finais e das partes interessadas, permitindo a melhoria e o aperfeiçoamento contínuos das aplicações para melhor satisfazer os objectivos comerciais e as necessidades dos utilizadores finais.

A Mendix revoluciona a forma como a inovação digital é abordada, permitindo que as empresas respondam rapidamente às tendências do mercado e às exigências dos clientes. Ao oferecer uma plataforma abrangente, simplificada e fácil de utilizar para o desenvolvimento de aplicações, a Mendix aumenta significativamente a eficiência e a produtividade dos processos de desenvolvimento de software.

O que é low-code?

Low-code Mendix é uma abordagem de desenvolvimento de software que permite aos programadores conceber e criar aplicações com um mínimo de codificação manual. Utiliza interfaces gráficas de utilizador e configuração em vez da programação tradicional. O principal objectivo das plataformas de desenvolvimento low-code é acelerar o processo de desenvolvimento de aplicações, tornando-o acessível a utilizadores não técnicos (muitas vezes designados por programadores cidadãos), ao mesmo tempo que fornece capacidades avançadas para programadores profissionais.

Low-code As plataformas de desenvolvimento oferecem ambientes de desenvolvimento visual integrado (IDE) em que os utilizadores podem utilizar componentes de arrastar e largar e lógica baseada em modelos através de uma interface visual. Estes componentes podem ser agrupados para criar aplicações complexas. Muitas vezes, estas plataformas também permitem que os programadores injectem código personalizado quando necessário, para fornecer funcionalidades adicionais ou para satisfazer requisitos comerciais específicos que não podem ser alcançados através dos componentes prontos a utilizar.

Uma das principais vantagens das plataformas low-code é que abstraem as complexidades das linguagens de programação tradicionais, aumentando assim a eficiência e reduzindo a possibilidade de erros. Além disso, podem facilitar uma melhor colaboração entre os vários intervenientes, como os programadores, os analistas empresariais e os utilizadores finais. Isto leva a uma entrega mais rápida das aplicações e permite feedback e melhorias iterativas.

Low-code As plataformas também são normalmente fornecidas com funcionalidades incorporadas para automatizar os testes, a implementação e as actualizações. Isto permite aplicações consistentes e de alta qualidade e acelera ainda mais o tempo de colocação no mercado.

Num ambiente digital em rápida mutação, as plataformas de desenvolvimento low-code estão a tornar-se cada vez mais populares pela sua capacidade de permitir que as empresas se adaptem rapidamente a novas necessidades e melhorem a experiência do cliente, através da rápida criação de protótipos, construção e iteração de aplicações de software.

AppMaster.io

AAppMaster.io é uma poderosa plataforma sem código para a criação de aplicações backend, Web e móveis. Oferece uma vasta gama de funcionalidades e ferramentas para tornar o desenvolvimento de aplicações 10x mais rápido e 3x mais económico.

Os principais recursos incluem:

Criação visual de modelos de dados para aplicações de backend

Designer de processos empresariais para criar visualmente a lógica empresarial

API REST e WSS endpoints

Criação de IU móvel e da Web por arrastar e largar

Designers de processos empresariais na Web e em dispositivos móveis

Geração, compilação, teste e implantação de código-fonte

Suporte para bases de dados compatíveis com Postgresql

Documentação automática da API e geração de scripts de migração de bases de dados

Escalabilidade para casos de uso empresariais e de alta carga

AppMaster foi reconhecida pela G2 como uma empresa de alto desempenho em várias categorias, incluindo No-Code Plataformas de desenvolvimento, Desenvolvimento rápido de aplicativos (RAD), Gerenciamento de API, Construtores de aplicativos de arrastar e soltar, Design de API e Plataformas de desenvolvimento de aplicativos. A G2 até nomeou o AppMaster como um Líder de Momento em No-Code Plataformas de Desenvolvimento para a Primavera de 2023 e o Inverno de 2023.

AppMaster oferece seis tipos de assinaturas para vários orçamentos e tamanhos de projetos, desde o plano gratuito Learn & Explore até a assinatura Enterprise totalmente personalizável. A plataforma também oferece ofertas especiais para startups, organizações educacionais, sem fins lucrativos e de código aberto.

OutSystems

OutSystems é outra conhecida plataforma low-code para aplicações web e móveis. Oferece um extenso conjunto de ferramentas e recursos, como desenvolvimento assistido por IA, design responsivo e recursos de pilha completa para uma ampla gama de setores.

Algumas das principais características são:

Ambiente de desenvolvimento visual

Gestão do ciclo de vida da aplicação

Sugestões preditivas assistidas por IA

Integração com sistemas existentes

Modelos de aplicações pré-construídos

Características de segurança fortes

A OutSystems oferece vários planos de preços, incluindo uma versão gratuita, planos empresariais e opções de preços personalizados adaptados para satisfazer necessidades empresariais específicas.

Bubble

Bubble é uma plataforma no-code de fácil utilização que permite a utilizadores não técnicos criar aplicações Web de forma eficiente. O seu objectivo é proporcionar um ambiente de desenvolvimento visual, oferecendo simultaneamente funcionalidades e integrações poderosas.

BubbleAs principais características da plataforma incluem:

Interface de arrastar e largar para criar aplicações Web

Estrutura de base de dados personalizável

Concepção lógica e de fluxo de trabalho

Capacidades de concepção reactiva

Integração com APIs e serviços populares

Mercado de plug-ins para funcionalidades adicionais

Bubble oferece um plano gratuito e três planos pagos diferentes, que satisfazem uma vasta gama de orçamentos e dimensões de projectos.

Wix

O Wix é um popular construtor de sítios Web que expandiu as suas capacidades para o espaço de desenvolvimento de aplicações no-code. Tem uma interface intuitiva e uma vasta colecção de modelos, facilitando a criação de aplicações Web sem qualquer experiência prévia em programação.

Algumas das principais características do Wix são:

Design Web de arrastar e largar

Editor Wix e Wix ADI para criação web

Design optimizado para dispositivos móveis

Modelos de aplicações Web personalizáveis

Plataforma Wix Velo para a criação de aplicações Web dinâmicas e interactivas

Marketplace de aplicações Wix para funcionalidades adicionais

Integração com APIs de terceiros

O Wix oferece vários planos de preços, incluindo uma opção gratuita, planos premium padrão e planos específicos para empresas.

Appgyver

A Appgyver é uma plataforma low-code orientada para a criação de aplicações web e móveis versáteis. Com foco na escalabilidade e no desempenho, a Appgyver é adequada tanto para pequenas como para grandes empresas.

As principais características incluem:

Ambiente de desenvolvimento visual

Implementação multiplataforma

Concepção de aplicações Web e móveis por arrastar e largar

Modelos de dados e lógica configuráveis

Design responsivo

Integração com APIs de terceiros

O Appgyver oferece um nível de preços gratuito e um nível Pro mais abrangente, que atende a vários tamanhos e requisitos de projetos.

Conclusão

Em 2023, o no-code O desenvolvimento de aplicativos apresenta uma infinidade de alternativas Mendix que podem ajudar a suavizar o processo de desenvolvimento de aplicativos para empresas grandes e pequenas. Com plataformas como AppMaster.io, OutSystems, Bubble, Wix e Appgyver, as empresas agora têm várias opções a serem consideradas com base em seus orçamentos e requisitos, tornando a criação de aplicativos mais acessível e eficiente do que nunca.