Tipografia é o estilo ou arte textual de utilizar palavras escritas, símbolos, e caracteres para comunicar. A arte de escrever para ligar evoluiu de simples símbolos gráficos para uma caligrafia extravagante com uma extensa gama de caracteres e estilos. Nos tempos modernos, a arte da tipografia tornou-se digitalizada, com pessoas a confiarem nestes textos digitais, fontes e caracteres para comunicarem com outros em linha. A tipografia digital tornou-se a ferramenta de comunicação online mais comum, com milhões de pessoas a utilizarem estas fontes e caracteres em aplicações móveis e web. Os utilizadores confiam em aplicações móveis e web e no seu sistema de fontes e texto para comunicar. Devido à popularidade das aplicações móveis e da web actualmente, é importante assegurar que os seus elementos de design proporcionem uma grande experiência ao utilizador.

Não admira que os criadores de aplicações móveis e web, tais como a Nota, utilizassem esse nome descritivo para a sua aplicação. Esta aplicação móvel para a tomada de notas simplifica o processo de criação de texto e é acessível no Android, iOS, e na Web. A Nota é uma das aplicações mais populares porque proporciona uma experiência de utilizador sem falhas e está carregada com elementos úteis baseados em texto. Se decidir criar uma aplicação móvel ou web semelhante, quais são as melhores fontes, texto e elementos de design para melhorar a experiência do utilizador? Que dicas e truques simples pode utilizar para criar fontes nas suas aplicações móveis e web?

Qual é o melhor tamanho de letra para as aplicações móveis?







Quando se trata de texto e tipos de letra, a experiência do utilizador depende da facilidade com que é possível lê-los. Sim, a legibilidade é muito importante quando se trata de tipos de letra. Os utilizadores devem ser capazes de ler as palavras confortavelmente, e o tamanho do texto deve ser legível. Os utilizadores devem ser capazes de ler o texto nos seus dispositivos sem esguichar ou esticar os olhos. Designers de aplicações que prestem atenção a este elemento permitirão que as pessoas tenham uma experiência de utilização mais confortável.

O tamanho da letra não deve ser demasiado grande ou negrito, de modo a que o texto comece a parecer excessivamente portador para o utilizador. Contudo, também não deve ser tão pequeno que a fonte se torne difícil ou impossível de ler confortavelmente. Isto significa que no design da fonte, os designers de aplicações móveis e da web devem ser equilibrados ao criar estes elementos. Há também normas universais geralmente aceites que os designers de aplicações devem seguir ao determinar o melhor tamanho de letra para aplicações móveis.

O padrão de design existente para o tamanho da fonte em aplicações móveis é um mínimo de 16 pixels, o que poderia criar um problema para pessoas com deficiências visuais. Para designers de aplicações móveis, isto requer que o tamanho do texto não seja inferior aos 16 pixéis, para garantir uma experiência óptima para o utilizador. As aplicações móveis para Android utilizam um tamanho de fonte mínimo de 12 pixels, enquanto o iOS utiliza um tamanho de fonte mínimo de 11 pontos. Estas normas de concepção de aplicações asseguram a legibilidade e são o tamanho de letra mais recomendado para o texto do corpo principal em aplicações móveis. Sugere-se também que seja mantida uma proporção de 90/10 do tamanho da fonte do corpo do texto para os cabeçalhos.

Como Escolho uma Fonte para a Minha App?



Acessibilidade



As fontes das aplicações móveis devem ser legíveis e coerentes em todos os tipos de dispositivos, qualquer que seja o tamanho. O tipo de letra deve ser fácil de ler e confortável mesmo para os utilizadores que passam muito tempo em frente dos seus ecrãs. As fontes devem também ser universalmente acessíveis através de diferentes plataformas, para que o texto se torne o mesmo, independentemente do dispositivo utilizado. Por exemplo, a fonte Times New Roman é um dos tipos de letra mais populares utilizados pelos designers de aplicações móveis. É também a mais reconhecida e acessível pelos utilizadores de aplicações móveis e web em todas as plataformas.

Peso da letra



O peso da fonte ou largura de um determinado texto ou fonte é importante na criação de uma boa experiência para o utilizador. As preferências de peso de fonte das aplicações móveis e da web variam de utilizador para utilizador. Um pode preferir ler ou digitar uma fonte a negrito, de tipo de letra grosso, enquanto outro pode preferir a versão mais fina da mesma fonte. Os criadores de aplicações devem fornecer aos utilizadores de aplicações opções fáceis para ajustar o texto ao seu peso de fonte preferido. Esta característica de design afecta directamente o nível de conforto dos utilizadores de aplicações móveis e web.

Legibilidade



A legibilidade do texto refere-se ao nível de clareza, facilidade, e conforto que uma fonte pode ser lida. Os designers de aplicações precisam de prestar grande atenção aos elementos de design para assegurar que as fontes são legíveis para os utilizadores. Um tipo de letra difícil de ler irá irritar os utilizadores de aplicações e torná-los menos propensos a interagir com qualquer conteúdo utilizando essa fonte em particular. As fontes legíveis são limpas, têm bom espaçamento, são suficientemente grandes para serem lidas, e claras o suficiente para serem vistas sem ajuda. Os elementos decorativos do desenho do texto e o alinhamento do espaçamento devem ser aplicados com moderação. Estes podem fazer com que a sua fonte pareça muito chique, mas tornam o seu texto ilegível para os utilizadores.

Outras Considerações



As melhores fontes para aplicações móveis têm características distintas que são universais para todos os utilizadores. Os designs das fontes devem ser facilmente acessíveis, personalizáveis e melhorar a experiência para uma grande variedade de utilizadores de aplicações. A concepção das fontes deve ser inclusiva e ajudar os utilizadores regulares e os utilizadores com capacidades físicas ou cognitivas diminuídas.

Personalização do utilizador



Uma vez que as capacidades dos utilizadores variam, o tamanho das fontes e o design do texto em aplicações móveis e web devem ser personalizáveis. Os utilizadores com deficiência visual beneficiarão da capacidade de ajustar o tamanho do texto, cor, peso, e tipo de letra. Devem também ser capazes de ajustar o fundo do texto e o realce para reduzir o cansaço visual. A personalização da fonte é uma grande ajuda para os utilizadores que sofrem de deficiências de aprendizagem, deficiências cognitivas, ou problemas de visão.

Que tipo de letra é melhor para a Web?



Helvetica

O design limpo, nítido e clássico desta fonte tornou-a uma escolha popular desde 1957. É versátil, legível, e visível mesmo em condições de pouca luz. Este tipo de letra é preferido pela sua clareza, estética minimalista, e versatilidade.

Serif

O tipo serif tem um desenho elegante e formal que acrescenta um toque de requinte a qualquer documento. Fácil de ler, é uma das fontes mais distintivas da web, com o justo equilíbrio entre os elementos decorativos e formais.

Calibri

Esta é uma excelente escolha para aplicações web porque as suas bordas arredondadas suaves criam uma experiência de leitura confortável. Devido a estas características, é uma óptima fonte para a leitura de conteúdos web de forma longa, o que requer um tempo de ecrã prolongado. Contudo, pode não ser visível para os utilizadores de Mac em plataformas web e pode substituir uma fonte semelhante.





Arvo

O tipo de letra Arvo é um desenho geométrico que é usado extensivamente em aplicações web e meios impressos. Esta versátil fonte está disponível em variações de 4 fontes que variam de romano, negrito romano, itálico, e negrito italiano.

Quantas Fontes Diferentes Deve Utilizar num Website?



A regra geral na concepção de aplicações web não deve ser utilizada mais do que três tipos de letra ou tipos de texto diferentes nos sítios web. Um máximo de 3 tipos de letra é versátil, confortável de ler, esteticamente agradável e reduz a confusão.

Que tipo de letra é mais agradável para o olho?



Helvetica

Helvetica aparece mais uma vez no topo como o tipo de letra mais popular para o design de app UI! É versátil e facilmente legível em websites, ecrãs e meios de comunicação impressos. É considerada uma fonte limpa e neutra que não perturba e se mistura facilmente com o seu ambiente de design. Helvetica é uma fonte 'segura' para designers de aplicações que pode ser utilizada quer se esteja a testar desenhos de IU de aplicação ou a lançar uma aplicação de software totalmente desenvolvida.

Raleway

A sua fonte simplista e requintada com um design de texto limpo e leve como uma serifa. Desenho moderno. É fácil de ler, versátil e muito limpo. O espaçamento e o desenho do texto fazem dele uma fonte de eleição para designers de aplicações em todo o lado.

Pacifico

Esta fonte divertida com pincelada é utilizada para conteúdos móveis e web que são divertidos e lúdicos. As suas arestas arredondadas, o seu estilo extravagante e o peso da fonte tornam-na muito agradável aos olhos!

Lato

O desenho arredondado da fonte Lato é óptimo para marketing e conteúdo impresso, pois é muito agradável de ver, facilmente legível, e é semi-formal mas divertido. Este texto é uma excelente escolha para aplicações móveis e web devido à sua beleza e estrutura clássica.

Qual é o melhor tipo de letra Google?



As fontes Google fornecem uma riqueza de inspiração para novas fontes que os programadores podem incorporar em desenhos de IU! Tem uma extensa biblioteca de centenas de fontes gratuitas para dar ao seu conteúdo e texto um aspecto distinto. Google Fonts oferece muitas possibilidades aos designers de aplicações, independentemente do tamanho do projecto. Quer necessite de criar letras de design gráfico, corpo de texto, ou outro conteúdo, estas fontes são óptimas para complementar o seu trabalho.

Visualização Playfair



Esta fonte é óptima para os designers de aplicações que precisam de acrescentar um toque clássico aos seus designs de texto. Playfair Display tem pesos de fontes versáteis e excelente espaçamento e é óptima para conteúdo de manchetes.

Ubuntu

Ubuntu é uma das fontes mais legíveis em linha e foi concebida para ser utilizada de forma óptima para aplicações e sites na Internet. É versátil para uso como corpo de texto e também pode ser usada para cabeçalhos.

Tratar

Treat é um tipo de letra algo criativo na suite Google Fonts, uma vez que, tal como a Pacifico, utiliza letras de escova extravagantes. Tem também um espaçamento moderado que o torna fácil de ler. Esta fonte que chama a atenção fornece um toque criativo ao seu conteúdo móvel e baseado na web.

Montserrat

Este tipo de letra simples sem-serifa Google Fontface é um design clássico de corpo de texto utilizado para uma grande variedade de conteúdos. Até à data, houve 16 variações do tipo de letra Monsterrat.

Hindu

O hindu é o tipo de letra ideal para o design do corpo da página web, devido ao seu design arrojado. Embora não esteja disponível numa variação cursiva, continua a ser uma escolha popular para conteúdos que precisam de ser arrojados. Esta fonte é frequentemente utilizada para texto de manchete devido às suas características extraordinárias.

Raleway

A fonte Raleway é muito versátil e é uma das mais conhecidas no Google Fonts. Esta fonte é ideal para desenhos e conteúdos que requerem textos enormes para se destacarem.

Arvo

Esta fonte é perfeitamente criada para a máxima legibilidade na web. O Arvo é também uma excelente escolha para meios impressos. Com um design serif, os seus elementos de decoração são requintados e marcantes para o corpo do texto que deve sobressair.

Abril Fatface

Este desenho do Google Fonts é simples de ler e está disponível em diferentes pesos. A fonte April Fatface é utilizada principalmente para conteúdo publicitário para dar um toque de drama ao corpo de texto dos seus desenhos.

Karla

Devido à sua clareza e legibilidade, Karla é uma fonte ideal do tipo Google Fonts para designers que precisam de dar aos seus projectos uma estética minimalista.

Que tipo de letra é utilizada no Android?

Elementos de design bem sucedidos em aplicações andróides incluem cenários, símbolos e cores. No entanto, não há nenhuma tão impactante para o conteúdo geral como as fontes que chamam a atenção! Estas reúnem toda a estética do design da aplicação móvel ou da web, dando ao seu conteúdo uma aparência singularmente distinta. Com muitas opções de personalização de texto, os utilizadores podem seleccionar as suas fontes favoritas para melhorar as suas experiências de comunicação e leitura.

Roboto

Roboto é a fonte de eleição no design da interface de utilizador da aplicação Google para Android devido à sua facilidade de leitura e design limpo. O seu alinhamento do espaçamento, curvas arredondadas e aparência leve fazem desta aplicação uma das aplicações mais versáteis a utilizar para o conteúdo de texto em aplicações andróides. Curiosamente, esta fonte foi de facto desenvolvida pelo próprio gigante tecnológico Google!

Sem Sem Abertura

A fonte Open Sans é outra escolha popular para aplicações Android devido à sua facilidade de leitura. A sua fluidez estende-se ao conteúdo móvel, web, e impresso, e é uma fonte preferida porque aumenta a coerência do conteúdo baseado em texto. Tem um peso de fonte equilibrado, tamanho e alinhamento do espaçamento que facilita a vista dos utilizadores do Android.

As melhores aplicações de criação de fontes para Android



HiFont

Agite a sua experiência de fonte andróide com HiFont! Esta aplicação única é uma das aplicações de fontes Android mais estonteantes e vem com uma variedade de opções de personalização coloridas para utilizadores andróides. Esta aplicação de fontes para Android tem uma vasta gama de aplicações modernas e divertidas que podem até ser personalizadas para se assemelharem a animais! Esta é uma alternativa mais interessante às fontes de texto estático padrão que temos utilizado.

Fonty

Se quer a singularidade de criar a sua fonte, Fonty é a ferramenta perfeita! Permite aos utilizadores criar as suas próprias fontes que são baseadas na sua própria caligrafia com a sua interface de criação de texto. Esta aplicação permite aos utilizadores desenhar e criar as suas próprias fontes e caracteres com um esboço à mão. O esboço da fonte é então convertido dentro da aplicação para dar aos utilizadores fontes únicas baseadas na sua caligrafia de texto. Os utilizadores também têm a opção de adicionar os seus elementos de desenho para aplicações andróides, tais como autocolantes e caracteres.

Tem também uma vasta gama de fontes pré-carregadas que pode escolher e aplicar às suas aplicações andróides. O seu apelo único, contudo, reside na capacidade de facilmente personalizar a sua caligrafia para criar o seu estilo único de tipos de letra para as suas aplicações.

O que é a fonte mais fácil de ler?



Historicamente, a palavra "fonte" refere-se ao tipo de letra efectivamente utilizado para criar texto ou caracteres impressos. A legibilidade da fonte depende da fluidez dos caracteres, variedade de definições, desenho do texto, alinhamento do espaçamento, e outros elementos. Essencialmente, duas categorias de fontes são mais fáceis de ler: serif e outras sans serif.

Serif

Serif é um termo tipográfico utilizado para representar a ornamentação de texto e caracteres. Aparece nas partes superiores e inferiores dos caracteres individuais, formando um pé oposto. As fontes Serif mais legíveis incluem Bookman Old Style, Courier, Garamond, e Times New Roman. As fontes Serif são baseadas em desenhos experimentados e verdadeiramente tradicionais e clássicos que são semicuros e embelezadas.

Sem Serifas

As fontes Sans serif significam "sem embelezamento". Como resultado, estes tipos de letra não têm elementos de decoração ou ornamentação adicional. Aparecem como linhas rectas, sem adorno. Algumas têm desenhos clássicos, puros e minimalistas para melhorar a experiência de leitura dos utilizadores. As fontes mais legíveis de Sans serif incluem Arial, Calibri, Franklin Gothic, e Helvetica. As fontes Sans serif são mais fáceis de ler e possuem linhas limpas e modernas que as tornam mais atractivas para os utilizadores mais jovens ou criadores de conteúdos.

O tamanho e o espaçamento das fontes também determinam a legibilidade do corpo de texto da sua aplicação móvel. O tamanho do tipo de letra determina o tamanho ou o pouco que as letras ou caracteres aparecem no texto escrito. Texto claro e enorme em papel é o mais fácil aos olhos, uma vez que é mais confortável de ler. Quanto maior for o tamanho da fonte serif e sem fontes serif, melhor é ler e compreender o conteúdo.

Conclusão



Seguindo estas dicas e truques simples, prevê-se que o design da sua aplicação será bem sucedido na criação das suas aplicações móveis e web. A AppMaster fornece-lhe a melhor solução e orientação com a sua equipa de especialistas.