Você está disposto a iniciar seu negócio com um orçamento limitado e considerar colocá-lo online para melhores vendas? Se SIM, isso pode ser feito facilmente dentro de um orçamento com uma abordagem sem código. Nenhum código é muito caro onde o desenvolvimento é considerado. A ideia por trás do no-code é reduzir a mão de obra e o custo geral do projeto e, simultaneamente, aumentar a produtividade. Plataformas como o AppMaster permitem que você crie custos de software e aplicativos com plataformas sem código que permitem um método simples de arrastar e soltar de maneira fácil e econômica. O custo é muito mais barato do que a construção de um aplicativo tradicional porque permite um show de uma pessoa e não consome muito tempo. Considerando que com o desenvolvimento tradicional de aplicativos, uma equipe de desenvolvedores e meses de trabalho duro estão envolvidos; assim, custa mais que o triplo de um aplicativo sem código e desenvolvimento de software.

Como o No-Code ajuda as startups a reduzir os custos de software

O desenvolvimento de software é um método de criação de um aplicativo, site ou software personalizado que funcione bem. Pode ser uma tarefa que consome tempo, dinheiro e energia para uma pessoa. E se eu lhe disser como cortar o custo de dinheiro, energia e tempo? Surpreso? Bem, isso é possível com plataformas sem código. Os custos de software sem código são cortados dos custos de desenvolvimento e manutenção de software.

Além disso, você pode desenvolver seu software muito mais rápido e exigir esforços simples. Se você é uma nova startup, pode desenvolver software eficaz usando software sem código e administrar seus negócios com eficiência.

No mundo de hoje, sem uma aparência online, há menos chances de crescer. Ainda assim, se estiver presente on-line e tiver um site ou aplicativo para esse negócio dedicado, isso estará amplamente e facilmente disponível para o usuário final. Mas a maioria das empresas não consegue fazer isso porque o desenvolvimento de aplicativos de software custa muito e está fora do orçamento. Aí vem o papel do desenvolvimento de aplicativos sem código. Se for apenas sua startup e você tiver menos fundos para investir e gerar mais produtividade, você precisa de uma aparência online por meio de um aplicativo móvel ou web. Ainda assim, se estiver fora do seu orçamento, considere tentar o desenvolvimento de aplicativos sem código e ilumine seus negócios on-line de maneira eficaz.

O que são startups sem código?

As startups sem código são produtos ou softwares personalizados construídos sem nenhum código, não exigindo conhecimento técnico de escrita de código. Com a ajuda de plataformas sem código, você pode simplesmente gerenciar o editor visual arrastando e soltando as funções que você precisa em seus custos de software para o seu negócio. Você deve conhecer as plataformas sem código para desenvolver seu software com mais rapidez e eficiência. Mesmo os usuários técnicos usam uma abordagem sem código (onde há flexibilidade) para desenvolver o software, pois pode ajudar os desenvolvedores a trabalhar rapidamente e economizar energia.

Quem precisa de ferramentas sem código?

As ferramentas sem código são muito úteis para todos; como tudo e os negócios têm um aplicativo hoje, uma abordagem sem código seria ótima. Vamos descobrir e lançar alguma luz sobre as pessoas que podem usá-los e seus benefícios.

Empreendedores : Uma ótima maneira de expandir um negócio existente para um mundo online por meio do desenvolvimento de software sem código de maneira econômica.

: Uma ótima maneira de expandir um negócio existente para um mundo online por meio do desenvolvimento de software sem código de maneira econômica. Alunos : Eles podem aprender sobre as ferramentas sem código e criar software para que possam ganhar mensalmente como um emprego de meio período.

: Eles podem aprender sobre as ferramentas sem código e criar software para que possam ganhar mensalmente como um emprego de meio período. Empresas : As empresas são os clientes potenciais para o desenvolvimento de software sem código. Eles podem criar soluções em um pagamento mensal para fins de gerenciamento de projetos de negócios corporativos.

: As empresas são os clientes potenciais para o desenvolvimento de software sem código. Eles podem criar soluções em um pagamento mensal para fins de gerenciamento de projetos de negócios corporativos. Desenvolvedores : até mesmo os desenvolvedores podem usar ferramentas sem código para gerenciar projetos de forma mais rápida e barata. Eles podem ter vários projetos em andamento, para que possam usar uma abordagem rápida para criar aplicativos sem desenvolvimento de código. Eles podem ter uma assinatura mensal do AppMaster e criar seus projetos.

: até mesmo os desenvolvedores podem usar ferramentas sem código para gerenciar projetos de forma mais rápida e barata. Eles podem ter vários projetos em andamento, para que possam usar uma abordagem rápida para criar aplicativos sem desenvolvimento de código. Eles podem ter uma assinatura mensal do AppMaster e criar seus projetos. Designers : Eles conseguem brincar com as ferramentas sem código e podem mostrar sua criatividade implementando-as no desenvolvimento de software personalizado de um negócio. As plataformas sem código mais populares e comuns são usadas por designers hoje em dia.

: Eles conseguem brincar com as ferramentas sem código e podem mostrar sua criatividade implementando-as no desenvolvimento de software personalizado de um negócio. As plataformas sem código mais populares e comuns são usadas por designers hoje em dia. Startups : Eles podem testar suas ideias e criar software usando as ferramentas sem código sem gastar muito dinheiro e podem lidar com eficiência com o gerenciamento de projetos. Inicialmente, uma assinatura mensal será ótima para começar. Além disso, hoje em dia, quando as startups não podem pagar desenvolvedores altamente pagos, o no-code permite que as startups sobrevivam .

Quanto dinheiro você precisa para uma inicialização de software?

Depois de decidir sobre ter um software de inicialização de negócios, você deve pensar nos custos de uma inicialização de software. Qual é o período de tempo para a criação de software e quanto dinheiro isso custará a você? Quando você pergunta ao desenvolvedor os custos de desenvolvimento de software para o seu negócio, você deve ouvir "depende", pois cada projeto e software personalizado é diferente.

Se o seu projeto for simples, isso exigirá um pouco de custo, ferramentas básicas e processos. Considerando que, se você estiver criando software complexo e sofisticado para o seu negócio, precisará de muito dinheiro, ferramentas avançadas e mais tempo para criar software totalmente funcional. -código.

De acordo com a Clutch, as plataformas sem código custam US$ 37.913 , enquanto o software personalizado de codificação custa US$ 171.450 . Escolher uma plataforma sem código é uma maneira inteligente de economizar dinheiro. Você pode optar por uma plataforma sem código, como AppMaster.io; o custo disso começa de $ 5 a $ 855 por mês .

Como você mantém os custos de inicialização baixos?

De acordo com um estudo, você pode economizar até 80% dos custos desenvolvendo software personalizado com uma plataforma sem código. O principal benefício do no-code é que ele não requer nenhum desenvolvedor caro, linguagem de programação qualificada ou ferramentas avançadas e caras. A velocidade do processo de desenvolvimento com ferramentas sem código é muito atraente. Desenvolvedores sem código podem construir um protótipo de projeto para sua empresa ou prova de conceito em apenas algumas horas.

A taxa de desenvolvedores sem código é menor

Os desenvolvedores sem código não sabem escrever códigos e gerenciá-los, mas usar um editor visual economiza energia e exige menos dinheiro dos clientes. Além disso, desenvolvedores sem código são mais fáceis de contratar do que software de codificação. Porque se você está contratando um desenvolvedor de software de codificação para o seu negócio, você deve entender qual linguagem de codificação é boa para seus projetos e muitas outras coisas.

Ferramentas sem código economizam tempo

Esteja você criando novos projetos ou adicionando recursos a um existente, o principal benefício das ferramentas sem código é que elas economizam o tempo dos desenvolvedores e permitem que eles se concentrem nos requisitos atuais dos clientes. Os desenvolvedores conseguem agregar valor extra aos projetos ao invés de pensar na lógica e escrever códigos.

Baixo custo de manutenção

Se o seu software apresentar um erro ou um bug, não precisa custar muito dinheiro para corrigi-lo, pois a plataforma pode fazer isso facilmente e com baixo custo. Você não precisa reescrever o código, mas fazer alterações no editor visual.

Em poucas palavras

Concluindo, o no-code está surgindo e também é o futuro do desenvolvimento de aplicativos. As plataformas sem código preencheram a lacuna entre programadores profissionais e não programadores para criar seus aplicativos desejados, mesmo que tenham fundos e tempo limitados. Em suma, é um estrondoso de desenvolvimento. Isso economiza dinheiro, energia e tempo, o que ajuda empresas e indivíduos a lançar seus aplicativos e softwares mais rapidamente. Por outro lado, ao cortar custos e aumentar a aparência online, o público alcança as vendas e a produtividade.

As plataformas sem código são fáceis de usar, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento e experiência de programação em segundo plano. Se você está pensando em criar seu próprio aplicativo sem código para qualquer finalidade, pode criar facilmente seu aplicativo e software usando o AppMaster.io. O AppMaster ajudou milhares de startups, empresas e indivíduos a automatizar seus softwares de negócios e economizar incontáveis quantias de dinheiro e tempo. Com o AppMaster, todos os tipos e finalidades de aplicativos para desktop e dispositivos móveis podem ser facilmente criados. Então, inscreva-se e comece hoje mesmo. Se você estiver travado ou precisar de ajuda, nossa equipe de especialistas da AppMaster está aqui para ajudá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana.