Swift é a melhor linguagem de programação que você deve aprender e criar seu aplicativo dos sonhos com facilidade. A programação Swift é uma linguagem de codificação poderosa, mas fácil de aprender, criada pela Apple. É frequentemente usado para desenvolver aplicativos iOS e macOS, bem como aplicativos tvOS e watchOS. Embora você possa usar outros idiomas para criar aplicativos da Apple, o Swift é o idioma preferido e é recomendado porque seu código é seguro para o design e torna o software extremamente rápido. O Swift foi projetado para ajudar os desenvolvedores de uma maneira divertida e interativa de escrever, com sintaxe de legibilidade mais fácil, segurança que evita erros de codificação e recursos modernos que aumentam a tolerância a falhas.

O que é Programação Swift?

Swift levou anos para desenvolver e avançar os recursos existentes da linguagem C; ele melhora a infraestrutura do compilador, do depurador e da estrutura. Ele oferece acesso à estrutura atual do Cocoa, além da combinação do código Objective C. Swift oferece muitos novos recursos e une as partes orientadas a objetos e procedurais da linguagem. O principal objetivo da codificação rápida é ser a melhor linguagem para usar aplicativos móveis, desktops, programação de sistemas e serviços em nuvem. A programação Swift foi desenvolvida para manter a correção de escrita fácil para o desenvolvedor.

Recurso Swift

Alguns recursos incríveis do Swift o tornam melhor do que as versões anteriores das linguagens de programação. Ele o melhora de tempos em tempos, tornando-o uma linguagem de programação mais eficiente e recém-atualizada.

Seguro

Quanto às questões de segurança, é importante destacar os erros do desenvolvedor iOS antes que o software vá adiante na produção. O Swift não permite passar dados imprecisos ou uma variável pelo programa até que esteja na forma correta. Um usuário pode achar difícil passar pelas medidas de segurança rápidas, mas economiza muito tempo no futuro. Também economiza memória por não aceitar código inseguro; não haverá cache como tal que mate a memória.

Velozes

Swift foi criado como um substituto para linguagens baseadas em C; seu desempenho é paralelo à linguagem C na maioria das tarefas. Mas opera todas as funções e sistemas iOS de forma rápida. Possui tecnologia de compilador LLVM que torna a escrita de código rápida e eficiente. O desempenho do código agiliza a funcionalidade do gadget, por exemplo, aplicativos de TV, relógios ou aplicativos móveis.

Expressivo

O Swift oferece uma sintaxe simples e intuitiva que exatamente os desenvolvedores iOS desejam. Os desenvolvedores podem escrever códigos mais expressivos facilmente usando a sintaxe Swift. O Swift foi desenvolvido com recursos do Objective-C, como a capacidade genérica e nula, que tornam o código rápido mais limpo e a programação mais segura se torna muito fácil.

Código aberto

O Swift é criado em swift.org, uma estrutura de código aberto com código-fonte, rastreador de bugs, lista de discussão e lista de desenvolvimento regular. Ele é cuidado por um grupo de desenvolvedores que trabalham com a comunidade para o aprimoramento e atualização constante da linguagem. Swift suporta todas as plataformas da Apple; torna a programação simples, rápida e segura. Com a alta demanda pelo Swift, seus desenvolvedores estão trabalhando duro para lançá-lo em outras plataformas.

Por que devo começar a aprender Swift?

Antes de iniciar a programação rápida, é importante saber por que você deve aprendê-la. A linguagem de programação Swift foi projetada para ser fácil de aprender e fácil de usar. A Apple desenvolveu essa linguagem com nova codificação. Seja você um estudante, pesquisando para uma nova carreira ou desejando aprender a codificar, Swift é a primeira linguagem de programação simples e intuitiva de aprender. Se você é novo na programação, o aplicativo Swift para iPad (Playgrounds) facilita o aprendizado de programação rápida. Listei alguns tópicos do Swift que você pode aprender e ganhar com eles:

Desenvolvimento de aplicativos móveis

Programação de banco de dados

Desenvolvimento de sistemas 3D

Engenharia de software

Engenharia de biblioteca

Aprendizado de máquina

Engenharia de áudio

Testadores de software

Prós e contras da linguagem Swift

Vamos lançar alguma luz sobre os prós e contras da linguagem rápida para julgar se você deve aprendê-la.

Prós Contras Fácil de aprender O Code Swift é fácil de aprender e usar e tem acesso para aprender a criar cursos de aplicativos Xcode. Suporte multiplataforma fraco O Code Swift suporta todas as plataformas da Apple; ele funciona melhor para o desenvolvimento nativo do iOS. Moderno O Code Swift é fácil de ler e manter, claro e livre de erros. Atualizações frequentes Swift é o idioma mais recente que é atualizado com frequência. Encontrar as ferramentas certas para ajudar em tarefas específicas pode ser difícil. Grande comunidade O Swift possui comunidades de código aberto, além de muitos recursos para orientá-lo no aprendizado do idioma.

Multiplataforma Swift suporta todas as plataformas da Apple, Windows, Linux e Ubuntu.

Futuro rápido Swift está ganhando popularidade com o tempo e atraindo mais atenção dos fãs do que outras linguagens de programação.



Como podemos ver, há muito mais prós do que contras, e todos esses contras parecem desaparecer em um futuro próximo. Depois de aprender a codificação Swift, você será um candidato vencedor para potenciais empregadores. Desenvolvedores de programação Code Swift estão em alta demanda e recebem um salário considerável para um desenvolvedor iOS nos EUA. Existem muitas opções que você pode escolher depois de aprender a codificação Swift; você pode escolher um de seus interesses e pode se destacar em sua carreira. Algumas empresas conhecidas usam o código Swift para seu desenvolvimento, como Apple, Linkedin, Uber, Whatsapp, Slack, Facebook, Accenture, Microsoft e Firefox.

Como eu começo a aprender programação Swift?

Se você deseja aprender e iniciar tópicos rápidos, pode fazê-lo online seguindo o site oficial. Nesse site, há arquivos e orientações adequadas sobre esse idioma. Além disso, como está crescendo em popularidade, muitos dados estão disponíveis em diferentes blogs, bem como no Youtube. Inicie tópicos rápidos disponíveis em seu site e siga seu caminho de acordo com sua experiência.

Swift é o futuro das linguagens de programação; está superando o C Objective, python e muitas outras linguagens de programação que requerem codificação. Existem muitas maneiras de aprender programação Swift? E a resposta é sim, com certeza! Aqui estão alguns exemplos:

Site oficial da Apple

Cursos Online Gratuitos

Cursos online pagos

Vídeos do YouTube

Tutoriais

Postagens no blog

Podcast

Livros

Documentação

Dica: Como iniciante, você deve assistir a vídeos de aprendizado, pois pode entender melhor assistindo e depois fazendo você mesmo.

Swift é fácil de aprender para iniciantes?

Sim, aprender o básico para iniciar a linguagem de programação Swift é fácil, mas não é fácil entender os recursos avançados de desenvolvimento do iOS à medida que você avança. Mas não perca a esperança; você pode criar seu primeiro aplicativo simples sem recursos avançados. Depois de concluir seu primeiro projeto, você entenderá rapidamente os novos recursos e poderá desenvolver aplicativos iOS de nível avançado. Os iniciantes podem aprender rapidamente tópicos rápidos se dedicarem a quantidade certa de interesse e tempo ao aprendizado.

Os desenvolvedores do iOS acreditam que o swift é a maneira mais fácil para iniciantes iniciarem uma linguagem de programação. A Apple tem tutoriais sobre codificação Swift para aprendizado que são ricos em conhecimento disponível em seu site. Pode-se aprender a codificação Swift do zero sem um histórico de programação ou codificação. Os tópicos do Swift são a melhor maneira de começar a aprender a codificar. Você não terá problemas para entender o código Swift depois de dominar o básico. Swift é muito seguro e leva menos tempo porque você não precisa gastar muito tempo depurando erros de tempo de execução.

Você pode aprender Swift sozinho?

Sim, os criadores tornaram isso tão fácil que parece que você está aprendendo um novo idioma. Não há ciência do foguete em aprender o desenvolvimento do iOS; você deve investir um bom tempo aprendendo. Quanto mais tempo você investir, mais lucro terá no futuro, na forma de ganhos por meio de programação. Primeiro, esta linguagem é muito simples. Em segundo lugar, os cursos online são tão fáceis que tornaram o idioma mais fácil. Você não precisa de ninguém para guiá-lo passo a passo; você pode fazer o aprendizado de forma independente, aprimorar seu conhecimento e fazer seu futuro nesta linguagem de programação.

Como ponto de partida, tente você mesmo assistindo aos vídeos. Você não será capaz de aprender até não experimentar a experiência prática. Swift é um código aberto que permite que você contribua com novos recursos; você pode corrigir bugs e melhorar seus projetos existentes. Como requer menos codificação, você pode aprender rapidamente por conta própria e resolver quaisquer problemas profissionalmente.

Com que rapidez você pode aprender a programação Swift?

Se você tem experiência em linguagem de programação, pode aprender rapidamente o Swift e seus recursos avançados em 3-4 dias. Mas se você é novo no mundo da programação, precisará de 3 a 4 semanas para aprender o básico do Swift e alguns de seus recursos avançados. Como o Swift é um novo idioma, ele requer atualizações constantes, novos recursos e todas as coisas que faltam nas versões antigas. Você deve aprendê-lo ao longo do tempo, à medida que melhora e atualiza. Portanto, prepare sua mente para investir centenas de horas aprendendo código rápido de desenvolvimento para iOS. Vamos entendê-lo em palavras simples, colocar 5% em assistir aos tutoriais de aprendizado do Swift e ler blogs e colocar 95% na prática de codificação e escrever códigos em você mesmo. Se você iniciou a programação rápida assistindo a tutoriais, poderá concluir o curso em apenas 3 horas. O principal é praticar a codificação de desenvolvimento do iOS. Quanto mais você fizer os exemplos, e você estará aprendendo tão rapidamente.

Deixe-me compartilhar algumas dicas úteis para aprender a linguagem iOS Swift de forma rápida e eficaz.

Comece com o básico e fique confortável com eles. Não avance até que você não esteja ficando especialista neles.

Um por um, comece a aprender novos recursos e adicione seus códigos aos existentes. Com este método, você aprenderá novos recursos de forma eficaz e entenderá melhor as funções dos novos recursos.

Tenha paciência e desenvolva seu aplicativo ou aprenda o código Swift aos poucos. Não tente construir seu aplicativo iOS de uma só vez. Dessa forma, você pode detectar os erros rapidamente e se livrar deles sem dor de cabeça.

Mantenha sua prática de codificação segura. Tente escrever os códigos dos tutoriais e gradualmente faça seus códigos. Não apague nada que você praticar. Dessa forma, você estará aprendendo com seus erros.

Continue andando; não fique desmotivado se você demorar mais tempo para aprender do que os outros. Lembre-se, todos são únicos e todos estão lidando com cenários diferentes. A consistência pode vencer a meta, e você será um desenvolvedor iOS com determinação.

O Swift é fácil de codificar?

Quando você faz uma linguagem de programação, você deve escrever códigos complexos e lidar com os recursos complicados. Torna-se difícil manter as linhas de comentários. O Swift o tornou eficiente e simples ao introduzir novos recursos que exigem 15% menos prática de codificação do que outras linguagens. Você ficará surpreso com sua tecnologia; ele permite copiar e colar imagens, desenhos e dados do iOS para o macOS.

Existem muitos modelos prontos disponíveis que permitirão que você edite o código de acordo com sua necessidade. Não há necessidade de escrever códigos do zero; você pode usar um modelo e fazer seu aplicativo em um curto período. Criar um aplicativo do zero pode ser caro e demorado, enquanto o uso do modelo de aplicativo Xcode permite criar códigos já escritos e criar seu novo aplicativo a um preço acessível. Esses modelos têm todos os recursos, como menus, recursos visuais e layouts. Você pode simplesmente editar os recursos de acordo com seus requisitos lendo as instruções. Esses modelos são responsivos e amigáveis. Muitos modelos estão disponíveis online; alguns são gratuitos e outros são pagos. Você pode usar ambos; pago tem mais viabilidade e funcionalidades. Ao mesmo tempo, você pode começar com um modelo gratuito e criar um aplicativo bem funcional.

A linha inferior

À medida que a popularidade do desenvolvimento de aplicativos cresce, as partes principais de um aplicativo iOS estão sendo codificadas com sucesso em Swift. Como desenvolvedor iOS, você pode se destacar da multidão se souber codificar em Swift e tiver experiência em Swift. Existem algumas falhas, mas a Apple as atualiza diariamente para corrigi-las. No entanto, há mais vantagens do que desvantagens menores, o que nem será no futuro, assumindo que Swift subirá das paradas nos próximos anos.

Além das linguagens de programação tradicionais, como Swift, existem caminhos alternativos de desenvolvimento, como programação low-code ou no-code . Essas abordagens aderem ao conceito de baixa entrada. Isso significa que você precisa gastar muito menos tempo e esforço aprendendo essas abordagens de desenvolvimento. Esse desenvolvimento rápido ajuda os programadores a iniciar suas carreiras e crescer como profissionais. Apesar da facilidade de entrada, você não deve pensar que apenas MVPs simples e projetos de estimação podem ser criados em plataformas sem código. De jeito nenhum. Suponha que estamos falando de uma plataforma como AppMaster. Atualmente, é a ferramenta sem código mais poderosa do mercado, uma ferramenta três em um. Você pode criar aplicativos da Web, aplicativos móveis e um back-end. Além do código-fonte, a plataforma também escreverá documentação técnica para você. Não é ótimo não gastar mais tempo com tarefas rotineiras e documentação, mas se dedicar inteiramente a estudos interessantes e pensar na arquitetura do aplicativo?