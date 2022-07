Esta é a ferramenta de desenho da base visual do AppMaster.io. Cada modelo de base é representado como um bloco que pode ser deslocado no espaço de trabalho e complementado com campos personalizados indicando o tipo. Ao mesmo tempo, as relações entre modelos podem ser configuradas. O AppMaster.io utiliza três tipos de relações nativas do PostgreSQL: um para um, um para muitos, muitos para muitos. Desenhe a sua base de dados de forma fácil e completamente livre de códigos com um simples arrastar-e-soltar.