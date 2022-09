À medida que os aplicativos da Web estão se tornando cada vez mais populares e mais importantes em nossas vidas, a programação e o desenvolvimento também estão se tornando mais fáceis.

Especialistas falam de uma "democratização da codificação e da tecnologia", o que significa que, enquanto até alguns anos atrás, codificação e programação eram acessíveis apenas para aqueles poucos que tinham uma educação forte e longa sobre o assunto, hoje, mais e mais pessoas - com menor conhecimento específico - são capazes de criar software.

Isso é possível porque, simplesmente, o desenvolvimento de software está se tornando mais fácil: hoje existem muitas ferramentas à disposição dos desenvolvedores que facilitam as coisas tanto para iniciantes quanto para especialistas. Os frameworks web de back-end estão entre as ferramentas de programação mais importantes com as quais os desenvolvedores podem contar hoje. Neste artigo, não apenas analisamos o que é uma estrutura da Web de back-end e como ela pode facilitar e acelerar o processo de programação, mas também quais são as 10 melhores estruturas da Web de back-end em 2022.

O que é um framework web de back-end?

Um framework web backend é uma ferramenta de software que pode automatizar alguns aspectos do processo de desenvolvimento web, tornando-o mais fácil e rápido. Mais precisamente, uma estrutura da Web de back-end é uma biblioteca de modelos e ferramentas que podem ajudar o desenvolvedor a construir a arquitetura de seu site, aplicativo da Web, aplicativo móvel ou software.

Para esclarecer, podemos dar um exemplo: pense em um framework web backend como um template para um projeto de design gráfico. Sem a estrutura, você tem uma tela branca onde precisa construir cada peça, projetar manualmente cada elemento, escolher qualquer cor e posição e garantir que tudo funcione em conjunto. Com um modelo (ou uma estrutura), você já tem metade do trabalho feito: você tem uma determinada estrutura que pode personalizar como quiser e também tem elementos pré-construídos que você pode usar e integrar juntos em vez de construí-los um por um e, em seguida, integrando-os.

Com um framework web de backend, o trabalho do desenvolvedor é mais fácil da mesma forma: em vez de ter que codificar cada linha em diferentes linguagens de programação, o desenvolvedor pode explorar uma determinada estrutura e determinadas ferramentas e módulos para construir sua aplicação.

Benefícios de usar uma estrutura da Web de back-end

Os benefícios de usar um framework web de backend vão além da facilidade e velocidade do processo de programação. Sim, usar uma estrutura economiza tempo e, sim, facilita as coisas para desenvolvedores experientes e iniciantes, mas uma estrutura da Web de back-end também fornece:

Segurança : um framework fornece segurança de vários pontos de vista. A segurança contra ataques e problemas externos, travamentos, lentidão e outros aspectos negativos podem diminuir a qualidade do aplicativo que você está criando.

: um framework fornece segurança de vários pontos de vista. A segurança contra ataques e problemas externos, travamentos, lentidão e outros aspectos negativos podem diminuir a qualidade do aplicativo que você está criando. Escalabilidade : os frameworks são muito flexíveis. Depois de escolher a estrutura de back-end certa para o seu projeto - e neste artigo, estamos ajudando você com sua escolha - você pode usar a mesma estrutura ao criar seu aplicativo da Web, desde uma ferramenta de software muito simples até a mais complexa plataforma web.

: os frameworks são muito flexíveis. Depois de escolher a estrutura de back-end certa para o seu projeto - e neste artigo, estamos ajudando você com sua escolha - você pode usar a mesma estrutura ao criar seu aplicativo da Web, desde uma ferramenta de software muito simples até a mais complexa plataforma web. Integrações : os frameworks também facilitam as integrações porque fornecem ferramentas pré-construídas para lidar com esse aspecto também.

Tipos de estruturas da web de back-end

Existem dois tipos principais de estruturas web de back-end:

Estrutura da Web do lado do cliente

Esses são os frameworks que são mais estritamente focados na interface do usuário. Como você deve saber, o lado do cliente inclui todos os aspectos ligados ao que o usuário vê, visualiza e como ele pode interagir com o aplicativo.

Estrutura da Web do lado do servidor

A estrutura do lado do servidor é usada para funcionalidades de back-end: manipulação de banco de dados, gerenciamento de dados, gerenciamento de servidor web e assim por diante. Existem também outras formas de classificar os web frameworks: uma forma de identificar os diferentes tipos é, por exemplo, levando em consideração as linguagens de programação em que se baseiam: Python, Javascript, PHO e .NET são as mais populares, mas há também outra alternativa: é dada pela abordagem sem código. Plataformas como AppMaster podem fornecer uma estrutura sem código para seu aplicativo móvel ou web. Sobre o que é isso?

Frameworks sem código: o que são?

Plataformas sem código como AppMaster fornecem uma estrutura muito sólida e flexível: sólida porque fornece segurança e porque permite usar e integrar elementos pré-construídos que podem ser muito complexos; flexível porque o AppMaster oferece o mais alto nível de liberdade e personalização.

Mas, vamos dar um passo atrás: como você pode desenvolver sua aplicação web com o AppMaster?

Com o AppMaster, você recebe arquitetura e elementos pré-construídos que podem ser integrados e usados ​​usando uma interface visual. Por causa disso, você pode criar um aplicativo sem escrever uma única linha de código. Você não precisa conhecer ou aprender linguagens de programação, e não precisa. O processo de programação é mais rápido e fácil.

Além disso, o AppMaster gera o código de backend automaticamente. Ele também fornece acesso ao código-fonte para que você possa exportar, salvar, editar ou fazer o que quiser com ele. Ao agir no próprio código, você pode ter controle total do software que está criando.

Melhores frameworks web de back-end em 2022

Agora que você sabe o que é um framework web de back-end, como ele pode facilitar seu trabalho como desenvolvedor e quais são os diferentes tipos de frameworks, podemos seguir em frente para recomendar os 10 melhores frameworks de back-end da web.

Django

Se você precisa construir um site, especialmente se for particularmente complexo, você pode optar pelo Django. É uma estrutura da Web baseada em Python focada na construção de sites complexos e orientados a banco de dados. Se ter um site de alto desempenho é uma prioridade para você, então você deve optar pelo Django.

Vantagens de usar o Django

Django é conhecido por ser muito escalável. Em particular, seu recurso de reutilização de código torna mais fácil para os desenvolvedores se ajustarem ao aumento do tráfego no site.

O Django é orientado para SEO, o que significa que os sites baseados nele são mais fáceis de otimizar e tornar o SEO amigável. Uma das principais razões para isso é que você pode manter aplicativos baseados em Django em servidores por meio de URLs em vez de endereços IP.

Sendo um framework de backend muito popular, o Django pode contar com uma grande comunidade pronta para fornecer suporte a todos que exploram a ferramenta.

Orientado para sem código: Django NÃO É um framework sem código, mas possui alguns recursos sem código; existem pacotes que o desenvolvedor pode utilizar sem usar nenhum código.

Versatilidade: como mencionado, o Django é particularmente adequado para sites baseados em banco de dados, mas, dito isso, é muito versátil. Você pode usá-lo para criar qualquer tipo de site.

Para que o Django é mais adequado?

Se você está criando um site baseado em banco de dados , o Django é um dos melhores frameworks de desenvolvimento web para este propósito.

AppMaster

Já mencionamos o AppMaster como um exemplo de framework de desenvolvimento web sem código. Na verdade, quando se trata de no-code e low-code, o AppMaster é um verdadeiro ponto de referência para muitos desenvolvedores.

O AppMaster fornece uma arquitetura de estrutura para seus projetos que permite, se desejar, evitar o uso de código e linguagens de programação. Com uma interface visual, você poderá criar seu aplicativo da web ou aplicativo móvel, adicionar funcionalidades, publicá-lo e muito mais.

Vantagens de usar o AppMaster

AppMaster é ideal para iniciantes porque não exige que o desenvolvedor seja um especialista no uso de linguagens de programação.

AppMaster também é útil para desenvolvedores experientes: ajuda-os a facilitar e agilizar seu trabalho porque eles podem automatizar alguns processos (por exemplo, eles podem gerar o código automaticamente usando a interface visual, que é sempre mais rápida do que escrever manualmente cada linha de código com diferentes linguagens de programação)

O AppMaster gera automaticamente o código-fonte e permite que o desenvolvedor o edite. Você pode editar o código de back-end se conhecer linguagens de programação de desenvolvimento.

O AppMaster também fornece recursos que ajudam durante o processo de inicialização quando você precisa finalmente publicar o aplicativo móvel ou aplicativo da web e as atualizações a seguir.

Para quem o AppMaster é indicado?

AppMaster é uma plataforma sem código projetada para criar aplicativos da web e aplicativos móveis . Se você precisa criar um dos dois, o AppMaster seria sua escolha ideal, seja você um iniciante, um amador ou um desenvolvedor profissional.

Express.js

Express.js é uma estrutura de aplicativo da Web Node.js. Assim como o AppMaster, ele visa criar aplicativos da web e aplicativos móveis, mas não é uma plataforma sem código, portanto, se você não estiver familiarizado com linguagens de programação de desenvolvimento, sua escolha ainda deve recair no AppMaster. Entre os desenvolvedores experientes, no entanto, o Express.js é um framework de back-end muito popular e tem sido usado para criar aplicativos da web famosos como MySpace e Uber.

Vantagens de usar o Express.js

Muitos recursos padrão do Node.js estão disponíveis para facilitar o trabalho do desenvolvedor;

Express oferece alguns modelos que ajudam você a criar páginas da web

A depuração é facilitada no Express.js porque é mais fácil identificar as partes precisas do código que contêm bugs;

Express.js é uma estrutura muito escalável; como mencionamos, a escalabilidade permite que você permaneça com o mesmo framework que seu projeto e as necessidades crescem;

Como o Express.js é uma estrutura de back-end muito popular, os desenvolvedores podem contar com uma grande comunidade para apoiar o trabalho uns dos outros e fornecer ajuda quando necessário;

Com o Express.js, você usa a mesma linguagem de programação (JavaScript) para desenvolvimento web de front-end e back-end.

Para quem o Express-js é adequado?

Se você está muito familiarizado com JavaScript, mas se sente inseguro com outras linguagens de programação, o Express.js pode ser a estrutura de back-end perfeita para você.

Frasco

De uma estrutura de back-end baseada em JavaScript, vamos passar para uma estrutura de back-end baseada em Python: é o Flask. Flask é, em particular, um framework WSGI: ele roda o servidor web ao invés do navegador do usuário. Muitos aplicativos da Web modernos são executados no Flask porque permite que eles criem projetos muito personalizados que funcionam sem problemas.

Vantagens de usar o Flask

Com o Flask, você recebe um servidor de desenvolvimento web embutido: facilita a depuração e permite que os desenvolvedores implementem código Python no navegador quando ocorrerem erros com a solicitação.

Sendo baseado em Python, o FLask permite que você desenvolva seu aplicativo rapidamente. Python é conhecido por exigir menos codificação do que outras linguagens de programação de desenvolvimento.

Com o Flask, você pode configurar facilmente servidores web.

Curva de aprendizagem rápida: Flask não é conhecido por ser fácil de aprender; a comunidade em torno do Flask é tão grande que você pode encontrar toneladas de documentação e tutoriais. Muita documentação vem dos próprios desenvolvedores do Flask. Mesmo os iniciantes podem aprender rapidamente.

Para quem o Flask é indicado?

Qualquer desenvolvedor familiarizado com a linguagem de programação Python pode facilmente usar o Flask. Além disso, se você precisa se concentrar no desenvolvimento da Web do lado do servidor, o Flask é a estrutura de back-end ideal.

Laravel

Do Python, agora podemos passar para o PHP. Se você está procurando por um framework baseado em PHP, o Laravel é conhecido por ser a escolha ideal. É de código aberto e foi projetado especificamente para criar um aplicativo da Web baseado em Symfony que segue uma arquitetura MVC. Se você precisa se concentrar no desenvolvimento de back-end, os especialistas dizem que esta é sua estrutura de back-end ideal.

Vantagens de usar o Laravel

O Laravel oferece muitos recursos de segurança. Ele também usa um algoritmo (o algoritmo de hash Bcrypt) para criar senhas que as tornam altamente seguras.

Modelos: com o Lavarel, você pode explorar vários modelos integrados para criar layouts e conteúdo.

Além do PHP, o Laravel fornece widgets com código CSS e JS

Ideal para criar projetos complexos

Um dos recursos mais importantes do Laravel é a presença da API simples que funciona com a biblioteca SwiftMailer.

Para quem o Laravel é indicado?

Laravel não é adequado para iniciantes. Também é muito complexo se você precisar gerenciar um projeto simples ou pequeno. O Laravel é adequado apenas para desenvolvedores experientes, familiarizados com muitas linguagens de programação e como integrá-las, que precisam trabalhar em projetos complexos.

Ruby nos trilhos

Ruby on Rails é um framework de desenvolvimento web baseado na linguagem de programação Ruby. Também é de código aberto. Ruby não é a linguagem de programação mais popular, mas Ruby on Rails é uma estrutura de back-end muito popular porque ajuda os desenvolvedores durante o processo de programação, fornecendo simplicidade, testes automatizados e bibliotecas.

Vantagens de usar Ruby on Rails

Ruby on Rails executa testes automatizados no código que os desenvolvedores escrevem. Isso ajuda a economizar toneladas de tempo!

Ruby on Rails também é muito versátil e flexível. Ele permite aos desenvolvedores controle total sobre seus projetos: eles podem decidir como o banco de dados do aplicativo deve funcionar. Em seguida, o framework criaria o código automaticamente e de acordo com as instruções dos desenvolvedores. Novamente, esta é uma maneira de tornar as coisas mais fáceis e rápidas.

Ruby on Rails fornece muitas bibliotecas onde os desenvolvedores podem encontrar qualquer ferramenta que precisem para construir seus bancos de dados.

Para quem o Ruby on Rails é indicado?

Iniciantes podem aprender Ruby on Rails com muita facilidade. Por esta razão, este tipo de framework de desenvolvimento web é considerado adequado para aprendizes ou iniciantes.

Primavera

Spring é um framework de desenvolvimento web que usa Java. Ele tem sido usado para criar muitos sites muito populares e de alto funcionamento, como o Wix, uma plataforma complexa de criação de sites.

Vantagens de usar o Spring

Sendo baseado em Java, uma linguagem de programação muito popular, o Spring é muito popular e pode contar com uma ampla comunidade para suporte;

Ele vem com muitos projetos irmãos que podem impulsionar as performances do Spring

O Spring é muito escalável, especialmente graças aos projetos paralelos que o acompanham.

Para quem a Primavera é indicada?

Se você estiver familiarizado com Java, a estrutura de desenvolvimento da Web Spring pode ser adequada para você.

ASP.NET Core

ASP.NET é uma estrutura de desenvolvimento de código aberto usada para criar aplicativos .NET. Ele usa código C# e é a estrutura da Web ideal se sua prioridade for fornecer uma experiência de usuário positiva para seus usuários.

Vantagens de usar o ASP.NET Core

É altamente especializado

Ele usa JavaScript, que é uma das linguagens de programação mais populares

Para quem o núcleo asp.net é adequado?

Se você precisa criar aplicativos móveis ou da Web e garantir uma experiência tranquila para seus usuários do Windows, o ASP.NET Code é a arquitetura ideal para trabalhar.

Fibra

Fiber é a arquitetura de desenvolvimento do lado do servidor para desenvolvedores Go . Como você deve saber, Go é uma linguagem de programação de código aberto que pode ser usada para fins gerais e foi desenvolvida por engenheiros do Google.

Vantagens de usar fibra

É uma estrutura enxuta, mas poderosa

Sendo enxuto, também é considerado altamente escalável

Ele pode ser facilmente integrado a bibliotecas de terceiros.

Para quem a Fibra é indicada?

Se você precisar criar um aplicativo da Web geral, poderá trabalhar sem problemas com o Fiber.

CakePHP

O CakePHP pode ser considerado uma alternativa ao Ruby on Rails para desenvolvedores PHP.

Vantagens de usar o CakePHP

é adequado tanto para projetos simples, para iniciantes, quanto para projetos muito complexos

é altamente escalável

traz as vantagens do Ruby on Rails para desenvolvedores PHP

curva de aprendizado rápida

Para quem o CakePHP é indicado?

Se você estiver familiarizado com a linguagem de programação PHO, o CakePHP pode fornecer a arquitetura ideal para construir sua aplicação web em qualquer nível.

Conclusão

A maioria desses frameworks são escritos em linguagens de programação populares, oferecendo ótimas funcionalidades e recursos para implementar seu projeto. A escolha do ambiente de servidor certo depende dos requisitos exclusivos do seu projeto e cabe à tarefa considerar qual estrutura de servidor é melhor usar.

Afinal, como entendemos o propósito de um framework de desenvolvimento web é reduzir a quantidade de código que você precisa escrever. E a maneira mais eficaz de reduzir a quantidade de código escrito é prestar atenção à plataforma AppMaster sem código. As linhas numéricas do código são garantidas para serem reduzidas a zero.