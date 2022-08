Você está procurando uma maneira de testar seu jogo de aplicativo móvel sem código? Se SIM, este será um guia completo para você. Os jogos para dispositivos móveis aumentaram sua popularidade e dependência nos últimos anos. Não só pelo seu elemento de entretenimento, mas também pelas receitas financeiras que esta indústria vem gerando globalmente. Se você deseja lançar seu próprio jogo de aplicativo móvel com uma plataforma sem código como o AppMaster , testar antes do lançamento ainda é importante para garantir que tudo esteja de acordo.

O ciclo de vida de desenvolvimento de jogos e dispositivos móveis está florescendo com o tempo para se mover e ganhar popularidade no mundo dos negócios. O software de teste de jogos para dispositivos móveis purifica a funcionalidade, usabilidade e estabilidade de um jogo em dispositivos móveis. Os jogos de aplicativos móveis sem código estão se tornando cada vez mais populares. Mas como testá-los para garantir que funcionem corretamente?

Antes de lançar seus jogos de aplicativos móveis para o público, é importante garantir que eles sejam completamente testados. Mas como você pode testar um jogo que você construiu sem código?

Por que o teste é importante em aplicativos móveis?

À medida que o mundo está crescendo em TI, o uso de aplicativos móveis está crescendo, seja você pessoa física ou jurídica. Sua presença em sites e aplicativos móveis indica a confiabilidade, a eficiência e a natureza orientada para o cliente de sua empresa. Além disso, algumas empresas emergentes são baseadas apenas em aplicativos móveis, como aplicativos de bate-papo, jogos, aplicativos de carteira, aplicativos de namoro e aplicativos de filtros de câmera.

O teste de aplicativos móveis é importante porque permite que você encontre e corrija bugs antes que seus usuários o façam. Ele pode identificar bugs e falhas e ajudar a melhorar o desempenho geral do aplicativo. Também garante que seu aplicativo funcione em diferentes dispositivos e sistemas operacionais. Os testes podem ajudar a melhorar a qualidade do seu aplicativo e torná-lo mais fácil de usar. Se o seu aplicativo móvel for sofisticado, o aplicativo promissor e legal terá problemas como travamentos, esgotamento da bateria e baixo desempenho; os usuários levam um segundo para excluí-lo.

Os aplicativos móveis devem ser seguros, pois quase todos os usuários móveis baixam aplicativos bancários, pagamentos móveis, salvam senhas e armazenamento em nuvem. Se seu aplicativo não for seguro o suficiente, os hackers podem atacar os celulares dos usuários com facilidade, causando algum perigo para os usuários. Além disso, seu aplicativo falhará e enfrentará perdas financeiras.

O que é o teste de jogos para dispositivos móveis?



Testar jogos em dispositivos móveis é garantir que eles funcionem corretamente. Pode fazer isso manualmente ou com o uso de testes de software especializados. O teste de jogos para dispositivos móveis é importante para garantir que os jogos sejam compatíveis com todos os dispositivos e sistemas operacionais e forneçam uma experiência de jogo suave e agradável para todos os usuários.

O teste de jogos para dispositivos móveis é o processo de avaliação da qualidade do desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis antes de seu lançamento. O software de teste de jogos ajuda a garantir que o ciclo de vida de desenvolvimento do jogo esteja livre de bugs e funcione bem em vários dispositivos.

Para testar um jogo para celular, os desenvolvedores normalmente usam emuladores ou simuladores. Emuladores são programas de software que imitam o hardware e o software de um dispositivo específico. Os simuladores, por outro lado, apenas simulam o software de um dispositivo.

O uso de software de teste de jogos para dispositivos móveis pode ser demorado e caro, mas é essencial para lançar jogos de alta qualidade. Ao detectar bugs e avaliar o desempenho desde o início, os desenvolvedores podem evitar muitas dores de cabeça no futuro.

Teste de aplicativos de jogos para dispositivos móveis: coisas importantes a saber

Como desenvolvedor de testes de jogos para dispositivos móveis, você provavelmente já sabe a importância dos testes de jogos antes de lançá-los aos usuários. Mas que tal testar um aplicativo de jogos para celular sem código?

Há algumas coisas a serem lembradas ao testar um aplicativo de jogo móvel sem código . Primeiro, você deve garantir que os jogos funcionem sem problemas em todos os dispositivos. Em segundo lugar, você desejará testar quaisquer bugs ou falhas que possam afetar o ciclo de vida de desenvolvimento do jogo. Finalmente, você vai querer garantir que o jogo seja equilibrado e divertido de jogar.

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a começar a testar aplicativos de jogos:

Dispositivos de teste

Nem todos os dispositivos são criados iguais; pode ser mais adequado para alguns testes do que para outros. Ao selecionar dispositivos para teste de jogos, considere fatores como tamanho da tela, resolução, velocidade do processador etc. Como eles diferem, as marcas dos dispositivos e os sistemas operacionais também desempenham um papel vital. Portanto, o teste de jogos em seus diferentes modelos e processadores de celular é recomendado para uma melhor experiência de jogo.

Nem todos os usuários usam o mesmo dispositivo, por isso é melhor se você estiver apenas testando o aplicativo de jogos para prestar atenção em como o ciclo de vida de desenvolvimento do jogo é executado em cada dispositivo e procurar possíveis problemas enfrentados por esse modelo ou dispositivo de telefone celular específico. Se você encontrar algum bug ou falha, anote-os para poder corrigi-los antes de liberá-los para os usuários de jogos.

Compatibilidade

Verifique se o aplicativo do jogo funciona bem em diferentes sistemas operacionais, plataformas e navegadores. A compatibilidade inclui dispositivos externos testando jogos para garantir que todos os usuários de jogos estejam satisfeitos com o aplicativo. Portanto, ajudaria se você também cuidasse da compatibilidade de dispositivos externos, como a caixa VR, console de jogos, controladores de jogos populares etc. sistemas de jogos.

Funcionalidade do aplicativo

Todos os botões e links devem funcionar como pretendido. Como o nome sugere, ele inclui a verificação completa do ciclo de vida do jogo e do desenvolvimento do jogo para garantir a interface do usuário final. O testador de jogos verifica o desempenho do jogo sob diferentes parâmetros importantes, pois a estabilidade do jogo é considerada um aspecto importante do teste funcional do jogo.

Fique atento a qualquer consumo de bateria durante o processo de desenvolvimento de jogos de verificação. Certifique-se de que o jogo não está esgotando a bateria do celular rapidamente. O consumo de bateria deve ser ideal para longas horas de jogo e não demorar para carregar em diferentes dispositivos de jogos.

A conectividade de rede é para testar jogos para garantir que o aplicativo de jogos para dispositivos móveis funcione sem problemas em todos os tipos de rede, como pacotes de dados de celular WiFi, 2G, 3G, 4G e 5G e redes duplicadas.

Envolve fazer com que os usuários de jogos reais experimentem o aplicativo e forneçam feedback. Então, as coisas que você pode estar perdendo durante o teste o usuário real pode escolher, como se ele não gostasse ou tivesse dificuldade em usar qualquer recurso de jogo, você pode alterar ou modificar isso antes do lançamento.

Por que o teste é importante nos jogos?

Quando um desenvolvedor de jogos desenvolve um novo aplicativo de jogo, a expectativa é ajudar os usuários e tornar o jogo bem-sucedido. No entanto, é preciso muito tempo e esforço para chegar ao topo e fazer com que os jogos se destaquem da multidão. É onde o software de teste de jogos entra em ação para verificar quaisquer falhas antes de permitir que o usuário real do jogo o jogue.

Quando se trata de jogos, o teste é essencial por vários motivos. Em primeiro lugar, os testes podem ajudar a garantir que seu jogo seja divertido e envolvente para os jogadores. Além disso, o teste pode ajudar a identificar possíveis bugs ou falhas em seu jogo antes que ele seja lançado ao público. Por fim, o software de teste de jogos pode ajudá-lo a equilibrar os aspectos do jogo, como níveis de dificuldade e recompensas no jogo.

Jogos infinitos estão disponíveis em PlayStores ou AppStores, e milhões são baixados diariamente. Se o seu jogo não impressionar o usuário do jogo, ele não demorará um segundo para excluí-lo. Para manter seu jogo no celular do usuário, você deve considerar os seguintes tipos de teste de jogo.

Técnicas de teste de aplicativos de jogos para dispositivos móveis

Teste de Funcionalidade

Como o nome sugere, atesta a função dos jogos. Todas as configurações funcionais devem ser automatizadas, como estabilidade de jogos, áudio-vídeo, design, interface e erros mecânicos. O objetivo principal é garantir que o jogo funcione de acordo com as funções especificadas. Além disso, com o teste do jogo, os bugs e erros, como travamentos e bloqueios do jogo, podem ser escolhidos e resolvidos em tempo hábil.

Quaisquer problemas com os gráficos, bugs de animação, falhas de cor, músicas ausentes, problemas de localização de jogos e interferência do usuário podem ser escolhidos e resolvidos durante o processo. Funções como tempo de carregamento, corrupção, idioma, ferramentas, problemas com controles e travamento também podem ser selecionadas e testadas. O conceito do jogo, seus níveis, diferentes estágios, configuração do jogo multiplayer e outros detalhes importantes podem ser considerados e resolvidos em caso de problemas.

Teste de compatibilidade

Cada dispositivo é único e possui software, tamanhos de tela, detalhamento gráfico e sistema operacional diferentes. Os testadores de jogos devem verificar se o jogo é compatível com diferentes dispositivos. Os usuários também usam vários outros gadgets conectados ao celular para jogos, como controladores de jogos, gadgets de RV etc. Os testadores de jogos devem considerar a execução de testes de compatibilidade na maioria dos gadgets de jogos para celular.

Este software de teste de jogos permite validar a compatibilidade da interface do jogo em todos os dispositivos e tamanhos de tela. Além disso, verifique se os jogos atendem aos requisitos de hardware e software necessários. Os melhores jogos funcionam bem em dispositivos convencionais e oferecem a melhor experiência ao usuário em todos os tamanhos de tela.

Teste Ad-Havoc

O teste do jogo, também chamado de teste geral ou adivinhação de erros, visa testar aleatoriamente em qualquer seção do aplicativo de jogo sem qualquer documentação. Ad havoc ajuda a localizar bugs e erros e restaurá-los rapidamente. É feito no ponto em que as técnicas não encontram nenhum pequeno erro.

O processo é aleatório, portanto, não possui requisitos ou documentação específicos ou um plano adequado para realizá-lo. Da mesma forma, ele não precisa ser estruturado, mas executado assim que a execução do teste atual for concluída.

Teste de localização

Este teste de jogo envolve os aspectos de localização geográfica. O teste de localização é fundamental, pois exige a capacidade de resposta dos componentes culturais do local selecionado e do idioma exclusivo. O conteúdo deve adotar o idioma local se os jogos forem baixados em um país que não fale inglês. Ele também valida o fuso horário, formatos de hora, moeda local e todos os regulamentos de jogos locais, que são os principais aspectos do teste de localização.

Teste de carga

O teste de carga é para os recursos não funcionais dos jogos. Ele verifica como seu e-game se comporta com vários usuários que o utilizam. Existem muitas falhas envolvendo vários jogadores, por exemplo, dez, cem, mil ou mais. Os testadores de jogos testam se o multiplayer está incluído e quantos jogadores podem jogar ao mesmo tempo em um servidor. E certifique-se de que a conexão é estável e com que eficácia ela se comunica em caso de pressão de carga.

Teste de regressão

É essencial para o teste do jogo que todos deveriam. Ele verifica se os jogos estão funcionando sem problemas após alterar os recursos do jogo, atualizar os jogos ou alterar o tema. O teste de regressão é executado quando o jogo é atualizado. Ele usa novas funções ou testes de software para verificar se estão livres de erros. Ele também destaca os novos bugs e erros do zero do aplicativo. Isso é feito para verificar novamente se os jogos estão funcionando corretamente e funcionando bem para oferecer a melhor experiência ao usuário.

Teste de segurança

Um teste de jogo muito importante antes de iniciar o ciclo de vida de desenvolvimento de jogo final é o teste de segurança. Quase todos os jogos contêm compras no jogo e usam informações pessoais ou contas de mídia social para registro. Para isso, testes de segurança são obrigatórios. Ele detecta brechas ou ameaças de gateways proibidas para os jogos no final do usuário. Os usuários de jogos tendem a hackear jogos ou obter moeda grátis nos jogos, recompensas gratuitas ou títulos. Este jogo de teste encontra todos os erros e funciona contra qualquer outra ameaça de software externa. Além disso, garante que as informações do usuário estejam seguras e protegidas.

O que é o teste manual no teste de jogos?

O teste manual de jogos é o processo de testar jogos manualmente sem usar ferramentas ou scripts automatizados pelos testadores de jogos. Isso pode ser feito executando os jogos no seu dispositivo e experimentando todos os recursos para ver se eles funcionam conforme o esperado. O teste manual de jogos pode consumir muito tempo, mas é essencial garantir que seus jogos sejam de alta qualidade.

Ele compara o comportamento dos componentes do aplicativo de jogos e permite que os testadores de jogos verifiquem como um usuário pode experimentar os aplicativos de jogos no mundo real. Além disso, permite que os testadores verifiquem todas as funções, botões, estabilidade e gráficos em diferentes dispositivos com diferentes sistemas operacionais.

No teste manual de jogos, não são necessárias ferramentas e é o tipo mais antigo de método de teste de jogos. Os testadores manualmente encontram bugs nos jogos. No entanto, é demorado e requer esforço extra, mas os resultados são perfeitos para aumentar o ambiente do usuário pela primeira vez (FTUE).

Quais são os benefícios do processo de teste manual?

O teste manual do jogo requer a intervenção de uma pessoa real que seja qualificada. Ele pode testar quase todos os tipos de aplicativos por meio de testes manuais, mas, por outro lado, é demorado, chato e caro. Recomenda-se verificar todos os aplicativos manualmente antes de irem para o teste de automação. No entanto, existem muitos benefícios do teste manual do aplicativo de jogos para celular em relação aos automatizados. Alguns deles estão incluídos abaixo:

Criatividade crítica

O teste manual pode encontrar bugs críticos e quase tudo o que pode estar faltando no teste automatizado ou no software de teste de jogos.

O teste manual pode encontrar bugs críticos e quase tudo o que pode estar faltando no teste automatizado ou no software de teste de jogos. Amigo do usuário

Os jogos de teste manual devem ser operados e conduzidos por humanos para entender melhor a experiência do usuário e como os usuários interagem com seu aplicativo.

Os jogos de teste manual devem ser operados e conduzidos por humanos para entender melhor a experiência do usuário e como os usuários interagem com seu aplicativo. Custo-beneficio

O teste manual pode ser mais eficiente e econômico, pois não precisa de testes de software ou ferramentas para serem compradas. Se você está apenas começando, um método manual deve ser sua abordagem.

O teste manual pode ser mais eficiente e econômico, pois não precisa de testes de software ou ferramentas para serem compradas. Se você está apenas começando, um método manual deve ser sua abordagem. Flexibilidade

O teste manual pode ser mais flexível, pois permite processar os requisitos de acordo com a necessidade do projeto e pode variar de aplicativo para aplicativo. Como nenhuma documentação ou critério específico é necessário, você pode simplesmente adicionar ou excluir as etapas que desejar.

O teste manual pode ser mais flexível, pois permite processar os requisitos de acordo com a necessidade do projeto e pode variar de aplicativo para aplicativo. Como nenhuma documentação ou critério específico é necessário, você pode simplesmente adicionar ou excluir as etapas que desejar. Acessibilidade

O teste manual é facilmente acessível e pode ajudá-lo a identificar possíveis problemas de desempenho sem qualquer codificação e execução. Você ou seu desenvolvedor podem facilmente conduzir isso sozinho como desenvolvedor de jogos.

O teste manual é facilmente acessível e pode ajudá-lo a identificar possíveis problemas de desempenho sem qualquer codificação e execução. Você ou seu desenvolvedor podem facilmente conduzir isso sozinho como desenvolvedor de jogos. Feedback de UI e UX

O teste manual pode ajudá-lo a detectar problemas de UI (interface do usuário) e UX (experiência do usuário) manualmente e de forma mais adequada.

O teste manual pode ajudá-lo a detectar problemas de UI (interface do usuário) e UX (experiência do usuário) manualmente e de forma mais adequada. Fácil de usar

O teste manual não requer nenhum tipo de conhecimento de nenhuma ferramenta de teste. Como é um método manual, você pode facilmente realizar testes manuais do seu aplicativo como desenvolvedor de jogos.

Diferentes tipos de testes manuais

Existem muitas abordagens diferentes para testar software para testes manuais de desenvolvimento de jogos. Algumas abordagens comuns são discutidas abaixo:

Teste de caixa branca

Caixa branca ou caixa de vidro é uma técnica usada para codificação e infraestrutura de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de jogos. Os desenvolvedores examinam cada linha de código antes de movê-lo para o estágio de teste de software para obter o resultado desejado. Como este método depende da codificação, um testador deve saber programar. O teste de caixa branca concentra-se em examinar o software de dentro para fora para testar e melhorar a segurança do software. Após passar neste teste, o aplicativo do jogo pode ser iniciado com os requisitos necessários.

Teste de caixa preta

Esse tipo de teste também é conhecido como teste comportamental. Seu objetivo é analisar o comportamento do aplicativo da perspectiva do usuário final. Este método não inclui nenhuma execução de codificação em relação às funções e não se preocupa com os detalhes internos do sistema. Os testadores verificam várias funcionalidades de aplicativos, sites ou produtos de software com base nas necessidades do cliente.

Teste de unidade

Esse teste pode ser executado durante o desenvolvimento do aplicativo para testar os componentes do software. Ele determina se a composição do aplicativo está funcionando bem e encontra o estágio inicial de bugs do desenvolvimento para que os desenvolvedores possam corrigi-los rapidamente. Garante economia de tempo e dinheiro. Essa abordagem é baseada em código e fornece documentação detalhada. A vantagem é que o teste é realizado em uma unidade individual ou parte do projeto.

Teste de integração

O teste de integração envolve dois ou mais componentes de software unidos. Este teste é executado em um grupo de componentes combinados do software para verificar sua integridade entre eles. Este teste visa determinar se cada parte está interconectada entre si. Os desenvolvedores realizam esse teste após o teste de unidade e antes do teste do sistema. Este é o segundo on-line após o teste unitário e consiste em quatro componentes:

Big Bang

Híbrido

Careca

Baixo para cima

Teste do sistema

Ele vem em terceiro lugar após o método de unidade e integração e avalia todo o aplicativo do jogo em conjunto. Após o teste de unidade, integrou todos os componentes no aplicativo do site. Após o processo completo de teste de desenvolvimento de jogos, os desenvolvedores testam todo o sistema para garantir que o aplicativo móvel ou os componentes do site interajam entre si. Consiste em testar o seguinte:

Hardware

Funções completas

Tempo de carregamento

Migração

Programas

Recuperação

Usabilidade

Teste de aceitação do usuário (UAT)

O cliente realiza testes manuais para garantir que o sistema de software atenda a todos os requisitos. Este teste de desenvolvimento de jogos é realizado antes de lançar o aplicativo ao público. UAT é dividido em duas aceitação externa e interna. A interna é realizada pelos funcionários internos da empresa. A externa é conduzida por pessoas de fora da empresa.

Conclusão

Para ser conclusivo, testar software e aplicativos antes do lançamento é de extrema importância. O teste manual é sempre melhor do que as ferramentas automatizadas, seja um aplicativo de jogo sem código ou de codificação. No entanto, é sempre melhor desenvolver esse tipo de aplicativo por meio de uma plataforma sem código como o AppMaster e testá-lo antes do lançamento final. Confira as aplicações recentes feitas com a ajuda de plataformas sem codificação.

Se você está procurando uma plataforma de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis que não requer codificação, o AppMaster é o melhor que existe. Você pode criar quase qualquer aplicativo móvel, aplicativo da web e aplicativo de jogos no AppMaster com facilidade e sem conhecimento prévio de codificação. Ele oferece uma ampla gama de recursos que ajudarão você a garantir que seu jogo funcione sem problemas em todos os dispositivos. Além disso, se você tiver algum problema, nosso suporte ao cliente é excelente e está sempre pronto, para que você sempre possa obter ajuda se tiver algum problema. Considere desenvolver seu jogo de aplicativo móvel hoje com o AppMaster.