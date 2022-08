A manutenção de software é cara. Período. Independentemente do tipo de software que você está executando, os custos de manutenção aumentarão à medida que sua empresa cresce e novos recursos são adicionados ao software. Não é surpresa, então, que todas as empresas procurem maneiras de reduzir o custo de manutenção de software, seja atualizando para a versão do software ou usando uma nova. A boa notícia é que existem muitas maneiras de reduzir o custo de manutenção de software sem escrever nenhum código. Nesta postagem do blog, exploraremos algumas estratégias para reduzir o custo de manutenção e, ao mesmo tempo, manter seus programas seguros e em conformidade com os padrões do setor.

O que é software sem código/código baixo?

O software no-code/low-code é uma plataforma que permite que usuários ou desenvolvedores criem seus próprios aplicativos ou softwares com um pouco de codificação (low-code) ou sem qualquer codificação (no-code). A plataforma fornece uma interface de arrastar e soltar e ferramentas integradas para desenvolvimento, teste e implantação. Este tipo de software é perfeito para criar aplicativos móveis ou aplicativos da web.

A popularidade desse tipo de software se deve à sua simplicidade e ao fato de poder ser usado por desenvolvedores de todos os níveis para criar qualquer aplicativo para as necessidades do negócio. Além disso, as plataformas oferecem uma ampla gama de recursos, incluindo suporte para autenticação de usuários e armazenamento de dados.

Benefícios do software low-code e no-code

Os softwares low-code e no-code estão se tornando cada vez mais populares no mundo do desenvolvimento. Eles oferecem uma série de benefícios, incluindo:

Custos de desenvolvimento mais baixos

Softwares low-code e sem código são frequentemente muito mais baratos de desenvolver do que aplicativos de software tradicionais.

Redução do tempo de colocação no mercado

O software low-code e no-code pode ser desenvolvido rapidamente, o que pode ajudá-lo a comercializar seu produto mais rapidamente e alcançar um público mais amplo.

Maior flexibilidade e personalização

Como os softwares com e sem código são muito flexíveis, você pode personalizá-los com mais facilidade para criar a solução de aplicativo exata de que precisa sem precisar codificar do zero. Isso significa que você pode criar rapidamente versões do seu aplicativo para diferentes públicos ou plataformas sem ter que abandonar completamente sua visão original.

O software low-code e no-code permite um processo mais simplificado e pode ser mais econômico, não apenas para projetos menores.

Quanto custa a manutenção de software?

Os custos de manutenção geralmente são calculados pelo número de desenvolvedores em tempo integral necessários para o seu software. A maneira padrão de calcular isso é examinando quanto custa por hora do desenvolvedor. No entanto, algumas empresas têm excesso de capacidade em sua equipe de desenvolvimento e outras trabalham com contratos temporários.

Por exemplo, se uma equipe de 5 desenvolvedores fornecer manutenção e suporte para um projeto de 3 meses com uma taxa horária de $ 25, custará aproximadamente $ 20.000 pelos 3 meses.

Quanto custa o low-code?

Plataformas de software de baixo código podem custar de US$ 5 por mês a US$ 1.000 por mês com desenvolvimento ilimitado de aplicativos. O custo de uma plataforma low-code ou no-code geralmente varia de acordo com os recursos e capacidades específicos incluídos. De um modo geral, uma plataforma low-code ou no-code, mesmo com o nível mais alto, é muito mais barata que os métodos tradicionais de desenvolvimento de software.

Quais fatores afetam o custo de manutenção do software?

A manutenção de software pode ser cara por dois motivos principais: envolve muito tempo e esforço para manter a versão existente do seu software atualizada e muitas vezes é difícil rastrear o que custa dinheiro quando tudo é executado por meio de um processo automatizado . Se você tem um número crescente de usuários, está constantemente adicionando novos recursos ou operando em um setor altamente regulamentado como o bancário, onde cada linha de código deve ser completamente auditada antes do lançamento, então a prioridade para manter seus sistemas de software custará mais do que se você operavam em um setor menos complexo e com menos regras.

No passado, a versão do software era frequentemente associada ao aumento dos custos de manutenção. No entanto, essa suposição nem sempre é verdadeira: se uma organização optar por abordagens sem código ou com pouco código, isso reduz o trabalho manual necessário para atualizações de software e custos de manutenção. Em resumo, os seguintes fatores afetam o custo de manutenção de software:

O tamanho do seu negócio

O tipo de software ou versão que você está executando

O número e os tipos de recursos (funcionalidade do aplicativo) que possui

Com que frequência os usuários usam o programa (tráfego)

Quanto tempo leva para que esse recurso seja desenvolvido e implementado.

Como você controla os custos de manutenção de software?

O primeiro passo para reduzir os custos de manutenção de software é identificar as tarefas específicas que são necessárias para manter o software no dia-a-dia. Isso geralmente se enquadra em três categorias:

Mantendo seus dados limpos e garantindo que seus sistemas estejam atualizados

Verifique se o software está funcionando corretamente se for atualizado para uma nova versão

Rastreamento de problemas que surgem ou exigem que uma alteração seja feita

O software sem código ou com pouco código é uma solução de desenvolvimento que permite aos desenvolvedores criar e implantar projetos sem escrever código. O processo pode ser acelerado por meio de templates, o que pode ajudar a reduzir o tempo de desenvolvimento desses projetos.

Sem gastar tempo escrevendo código, você pode economizar horas de sua equipe todos os meses enquanto sua equipe se concentra na funcionalidade do aplicativo. O software sem código ou com pouco código também reduz o custo de manutenção do software porque você não precisa pagar outra pessoa para escrever o código para você. Também ajuda a manter seus sistemas atualizados com as últimas mudanças nos padrões regulatórios. Ao usar software sem código e com pouco código, você pode manter a conformidade com os padrões do setor e, ao mesmo tempo, reduzir o custo total associado à manutenção do software.

Por que você precisa de um sistema de gerenciamento baseado em regras?

As regras são necessárias para controlar os custos de manutenção de software para qualquer empresa porque, sem elas, haveria um alto grau de inconsistência na forma como as diferentes organizações mantêm seus softwares ou aplicativos. Isso levaria ao aumento dos custos, pois diferentes organizações teriam que empregar vários indivíduos para manter seus softwares da mesma maneira.

Além disso, algumas organizações podem optar por não manter a funcionalidade de seus aplicativos devido ao custo associado a isso. O uso do gerenciamento baseado em regras ajuda sua empresa na medida em que usa um conjunto de instruções específicas (regras) que regem como o software deve ser usado e mantido. Essas instruções geralmente são armazenadas em um formato manual ou eletrônico e usadas por administradores de sistema ou outros especialistas quando precisam fazer alterações ou reparos. Ao seguir essas regras, os administradores podem garantir que as atualizações e os reparos sejam feitos corretamente e economizar tempo e dinheiro a longo prazo.

Como começar com software low-code/no-code

Se você quiser começar com pouco código ou sem código, decida qual tipo de aplicativo você está executando e quantos usuários ele tem. Além disso, considere todos os recursos que seu aplicativo pode precisar antes de prosseguir com seu projeto. Há muitas maneiras de reduzir o custo de manutenção de software usando plataformas low-code ou no-code. Por exemplo, se você usa uma plataforma de software sem código como o AppMaster, precisaria de muito pouco tempo e esforço para manter seu aplicativo.

Esta plataforma sem código tem o backend mais poderoso entre todas as plataformas. Portanto, se você deseja desenvolver aplicativos da Web ou aplicativos móveis , é melhor começar com o AppMaster, o que significa que, a longo prazo, você poderá economizar muito no desenvolvimento, manter adequadamente ou garantir que a funcionalidade do seu aplicativo seja de primeira qualidade sem falhas e, em última análise, reduzir os custos de manutenção.