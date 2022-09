O desenvolvimento de aplicativos móveis é onde você pode nutrir suas ideias e liderar a inovação. A indústria está se proliferando e se tornou mais breve, imensa e o centro de infinitas oportunidades. Para se destacar neste mundo digital, você deve se familiarizar com as várias tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis.

Estamos em 2022, e este é o tempo real para trazer inovação em suas abordagens de desenvolvimento de aplicativos móveis para oferecer as experiências mais satisfatórias ao cliente. Neste artigo, compartilharemos todos os fatos essenciais que você precisa analisar e montar uma estratégia eficaz para liderar o setor.

Construir um plano eficaz não é tão simples quanto você pensa. Para ter sucesso com suas estratégias de marketing e desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022 , você deve se manter atualizado e seguir as tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis para prevalecer em suas abordagens de marketing e desenvolvimento de aplicativos móveis. Este artigo resumirá as tendências recentes de desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022 que você deve seguir.

Quais são as principais tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022?

Abaixo estão as 16 principais tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis que determinamos após uma análise baseada na realidade. Vamos mergulhar nos detalhes dessas tendências.

A incrível tecnologia 5G

5G é a última palavra da moda na internet. Os fabricantes de smartphones começaram a lançar dispositivos 5G, que são usados como publicidade para impulsionar as vendas. Como o aumento dos lucros implica que as pessoas estão interessadas em redes 5G, os desenvolvedores de aplicativos móveis devem integrar o 5G em seus aplicativos. O 5G é atraente por sua velocidade de download incrivelmente rápida e outros aspectos.

A melhor parte do 5G é que a Opensignal afirma que as velocidades de download do 5G foram entre 1,6 e 15,7 vezes mais rápidas que o 4G durante os testes. Como o 5G aprimorou a criptografia de dados e muitas conexões por km², será a tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis mais bonita em 2022.

O tempo de resposta do 5G é inferior a um milissegundo. Comparado com o tempo de resposta humano de até 300 ms, o 5G parece quase instantâneo. Além disso, a realidade aumentada e os veículos sem motorista conectados à realidade virtual, a Internet das Coisas (IoT) e outros campos se beneficiarão da combinação do 5G de atraso incrivelmente baixo, eficiência de largura de banda e conectividade massiva.

A alta velocidade e o atraso reduzido certamente reduzirão o uso da bateria. O impulso do 5G deslocará a capacidade computacional para o "limite", eliminando os procedimentos que sugam as baterias dos telefones celulares. Jogos e outros setores que dependem de alta velocidade de internet podem usar o 5G para atualizar e desenvolver aplicativos móveis melhores.

Coisas que podemos esperar do 5G

O 5G garante dados rápidos, alta densidade de conexão e eficiência de largura de banda.

Este novo modelo será 100 vezes mais rápido que o 4G.

Os aplicativos de mídia de streaming se beneficiarão de melhor resolução, menor latência e maior taxa de transferência.

A transferência de dados entre dispositivos será muito mais rápida e dinâmica.

Com o 5G, os desenvolvedores de aplicativos móveis podem desenvolver recursos inovadores sem afetar a velocidade de seus aplicativos móveis.

O mobile banking seria mais seguro e mais rápido ao executar eficientemente informações biométricas para reconhecimento.

Em 2024, espera-se que o número de assinantes 5G atinja 1.900 milhões.

De acordo com Statista; Decolagem, até 2025, 20% da população global faria parte de uma rede 5G.

Em última análise, a tecnologia 5G melhorará a velocidade, a suavidade e o desempenho dos aplicativos móveis. Essa nova tendência também vai gerar possibilidades de novas ideias. Todas as suas ideias fantásticas para o seu aplicativo móvel não serão mais apenas isso. Você pode transformá-los em um rosto natural com a tecnologia 5G.

Aplicativos da Web progressivos e aplicativos "Instantâneos"

Os aplicativos da web progressivos são uma combinação entre sites e aplicativos móveis. O benefício mais significativo dos aplicativos da Web é que eles exigem menos tempo para serem criados do que os aplicativos convencionais, pois são apenas sites com demanda por serviços. Eles, por outro lado, têm mais funcionalidade do que apenas parecer sites, pois você pode preservá-los em sua área de trabalho.

Durante a crise do coronavírus, a importância desses aplicativos da web é enfatizada, principalmente nos negócios on-line, devido ao aumento significativo da atividade de compra on-line. Após o desenvolvimento e o início de suas plataformas de aplicativos da Web progressivos, muitas empresas B2B e B2C notaram um aumento na interação, na taxa de conversão e na receita.

Os Progressive Web Apps são muito mais suaves do que os softwares ou aplicativos nativos, pois não obrigam os clientes a tomar decisões tão difíceis. Além disso, os usuários não veem o procedimento de configuração padrão. Eles tocam em um único botão e um atalho aparece na área de trabalho ou na tela inicial. Os aplicativos da Web ocupam algum espaço com arquivos essenciais, mas muito menos do que softwares ou aplicativos nativos.

Vantagens do PWA

Para empresas

Não há intermediário no processo de instalação do aplicativo

Autonomia no processo de atualização do aplicativo

Caminho digital ininterrupto com integração ocasional ou inexistente

Os tempos de carregamento são reduzidos ao mínimo

Níveis mais altos de crescimento e conversão de usuários

Para usuários

Tempo de carregamento rápido

Excelente desempenho em problemas de rede adversos

Funções semelhantes a aplicativos

Atualizações automáticas

Aplicativos vestíveis

Os wearables servem aos mesmos propósitos dos dispositivos móveis, mas são menores e mais leves, por isso são simples de transportar. Os aplicativos vestíveis interagem com aplicativos móveis adequados para fornecer informações aos seus empreendedores. Um anel de aceno é um gadget Wi-Fi que permite que você use uma ondulação de sua mão ou alternâncias exclusivas no dispositivo para iniciar programas em seu celular ou laptop.

Aira é uma combinação de óculos vestíveis que guiam as pessoas cegas na direção certa. Este gadget alerta os cegos para perigos potenciais em seu caminho. Os dispositivos móveis Wearable podem executar as seguintes tarefas:

Analise dados e gere relatórios

Interpretações de equipamentos, vídeos e assim por diante

Abrir/fechar, ligar/desligar

A importância da integração de aplicativos móveis com wearables

Clientes, empresas e desenvolvedores de aplicativos móveis foram impactados pelo desenvolvimento de aplicativos vestíveis. Eles estão todos buscando potenciais novos e emergentes. Devido ao crescente crescimento do mercado de wearables, a maioria dos usuários, telefones e ganhos estão aumentando com frequência. Como resultado, o setor precisa de mais habilidades e conhecimentos para fornecer aplicativos de consumo para lidar com a tecnologia vestível. É por isso que as habilidades de desenvolvimento de aplicativos móveis são mais necessárias do que nunca.

Computação de borda

Embora existam muitas empresas que se beneficiam da nuvem, ela está envelhecendo rapidamente. O dilema com a nuvem é que ela é centralizada, causando lag, um problema significativo para as tecnologias que o 5G garante. A computação de borda, por outro lado, é uma das melhores abordagens para fornecer essas garantias. A computação de borda é uma estrutura de sistemas de informação centralizada (TI) na qual os dados do cliente são gerenciados o mais próximo possível da fonte inicial na borda da rede.

A computação de borda está mudando a forma como bilhões de IoT e outras máquinas geram, armazenam, processam, examinam e transferem dados. O objetivo original da computação de borda era diminuir os custos de dados incorridos ao mover informações básicas de sua origem para uma infraestrutura de computação em nuvem ou a nuvem. O surgimento de aplicativos legítimos que exigem tempos de espera baixos, como carros autônomos, recentemente impulsionou o conceito.

Considere os sistemas que supervisionam uma filmadora da Web que fornece vídeo ao vivo de um local remoto. Embora apenas um gadget possa transferir informações rapidamente em uma rede, o problema ocorre quando o número de máquinas envia imagens ao vivo ao mesmo tempo. Multiplique uma única câmera de vídeo enviando imagens ao vivo por milhares de dispositivos. A qualidade do vídeo não só se degradará devido ao alto atraso, mas as despesas de largura de banda podem ser exorbitantes.

É por isso que os serviços de computação Edging entram em ação para resolver esse dilema, fornecendo uma fonte regional de produção e armazenamento para esses sistemas.

Tecnologia de farol

A tecnologia Beacon é outra tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022 que você deve manter-se atualizado e seguir. A tecnologia Beacon é um gadget Bluetooth que envia uma mensagem que outros sistemas Bluetooth, como telefones celulares, podem identificar. O sinalizador não está enviando uma mensagem espontânea.

Ele envia um número de identificação único que informa à máquina de escuta qual beacon está adjacente a ela. Quando um aplicativo móvel entra em contato com um beacon, ele interpreta as informações do beacon, determina qual atividade é dada aos dados e realiza a atividade. De uma ferramenta Bluetooth moderada da Apple a uma inovação de renome mundial em mais de 400 milhões de implantações, essa tecnologia cresceu dramaticamente.

Uso da tecnologia de farol

O aplicativo mais comum para a tecnologia beacon é a publicidade de proximidade. Isso pode ser tão simples quanto apresentar um aviso ao cliente do aplicativo com um código de desconto para um produto do qual o usuário está próximo ou tão complicado quanto mostrar dados no aplicativo com uma explicação de uma ocasião de proximidade. Também pode ser complexo, como determinar a área de um cliente com base em sua proximidade a um sinalizador.

Quando os vendedores definem beacons em sua loja online, todos eles têm identificadores separados vinculados ao seu aplicativo exclusivo. O ID pode levar o aplicativo móvel a eliminar qualquer movimento do vendedor. Alternativamente, tem potencial para coletar métricas para saber como otimizar uma área dedicada.

Inteligência artificial e aprendizado de máquina

Antes de mergulhar nos detalhes dessa tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis, primeiro, você deve saber sobre IA e aprendizado de máquina. A inteligência artificial é o fenômeno do desenvolvimento de máquinas inteligentes. O aprendizado de máquina é um tipo de inteligência artificial que ajuda a desenvolver aplicativos de automação.

O aprendizado de máquina (ML) pode diminuir drasticamente as horas gastas no desenvolvimento de aplicativos móveis. Independentemente disso, a IA e o aprendizado de máquina podem otimizar aplicativos móveis e minimizar erros que codificadores humanos teriam perdido.

Os aplicativos móveis atuais incluem elementos de IA, como chatbots , mas alguns personalizam recursos fundamentais de uma solicitação do cliente. O McDonald's, por exemplo, está usando IA para personalizar seus menus drive-thru definidos em variáveis como o cliente ou o clima.

A IA e o aprendizado de máquina são as tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis mais populares há anos. Mas mesmo assim, esses desenvolvimentos tecnológicos elevam o padrão para o desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022.

O aprendizado de máquina é outro tópico emergente no qual prevemos desenvolvimentos inovadores. Quando o ML trabalha em conjunto, ele pode transformar projetos de aplicativos móveis fornecendo dados de qualidade e insights precisos.

O aprendizado de máquina e a inteligência artificial continuarão, sem dúvida, a ser fatores significativos de inovações tecnológicas em 2022 e além. Embora os dispositivos médicos de IA sejam o começo para o setor de saúde, podemos prever aplicativos de automação em tecnologia vestível e celulares que regulam um ambiente de IoT em breve.

mCommerce

O m-commerce é outra das tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis mais importantes em 2022 que se aplica a qualquer comércio comercial realizado por meio de aplicativos ou sites móveis. O comércio móvel pode ser geralmente definido como um subgrupo de comércio eletrônico ou o site móvel de comércio eletrônico.

A divisão de comércio móvel está se expandindo rapidamente, com a % e distribuição de compras online feitas no celular ano após ano. À medida que as vendas móveis se tornam mais práticas e mais pessoas em todo o mundo acessam telefones celulares e tablets, a capacidade de fazer compras móveis continua a aumentar.

O comércio móvel está relacionado a um fluxo de comércio eletrônico em um computador em que o consumidor vasculha aplicativos, clica em sites móveis e tende a tomar decisões de compra. Isso geralmente é realizado por meio de aplicativos móveis dedicados. Ainda assim, também pode ser executado como uma compra de comércio social, com sites de mídia social como Twitter, Snapchat, WeChat, Tiktok e Instagram entregando cotações de preços no aplicativo.

Existem vários métodos para fazer uma aquisição de m-commerce, e as carteiras móveis estão crescendo mais rapidamente. Em vez de inserir informações de cartão de crédito em cada aplicativo, a carteira móvel de um usuário pode ser equipada e o pagamento pode ser concluído com um simples toque.

Aplicativos móveis sob demanda

Os aplicativos móveis sob demanda são uma excelente tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022 que funciona como uma "3ª pessoa" por meio da qual os consumidores podem empregar um produto ou serviço. O serviço Uber é um excelente exemplo, onde a oferta em discussão é uma jornada. Esses aplicativos atendem a outros requisitos em vários setores, como alimentos, transporte, itens de mercearia, hospedagem e muito mais, conforme e quando os consumidores os exigem.

Em 2022, haverá tantos aplicativos sob demanda, mas 2023 e além parecem muitos deles. As inovações certamente desenvolverão novas expectativas e os indivíduos considerarão novas maneiras de facilitar suas vidas, que os aplicativos sob demanda podem preencher. Luxos se tornarão necessidades à medida que aplicativos sob demanda permeiam todos os aspectos da vida, de casa à carreira e viagens. Aplicativos sob demanda, como Uber e aplicativos de comida, oferecem serviços sob demanda. Devido a vários avanços tecnológicos, haverá mais aplicativos e ofertas móveis sob demanda em 2023.

Blockchain

Blockchain é outra tendência famosa de desenvolvimento de aplicativos móveis que certamente terá um efeito significativo nos próximos anos. Esse método de lista dispersa pode mudar a forma como as empresas trabalham, estabelecendo uma maneira mais segura e adulterada de armazenamento de dados.

Embora a tecnologia blockchain seja geralmente associada a criptomoedas como Bitcoin, ela tem muitas possibilidades para empresas de todos os tamanhos. Isso poderia, por exemplo, ser empregado para inspecionar os níveis de estoque, melhorar as operações da cadeia de produção ou talvez até começar a criar acordos digitais seguros.

À medida que o mundo está se tornando cada vez mais digital, é evidente que o Blockchain desempenhará um papel significativo no futuro dos negócios. Como consequência, agora é o momento para as organizações começarem a examinar como elas se beneficiarão dessa empresa digital.

Esta tecnologia evoluiu significativamente e atualmente é provável que seja aplicada em uma variedade de campos. Está se expandindo rapidamente e deve gerar US$ 20 bilhões em receitas anuais até 2024. A tecnologia Blockchain também está tentando desempenhar um papel significativo na criação de aplicativos móveis.

carteira para celular

A carteira móvel é outra das melhores tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis. Mas, infelizmente, muitas empresas ainda não estão informadas sobre o valor real que os aplicativos móveis podem ter para seus produtos e a influência que eles terão na vida cotidiana das pessoas. O desenvolvimento de aplicativos móveis não é uma ideia recente; no entanto, tem crescido em importância devido à forma como as pessoas utilizam seus telefones celulares.

De acordo com Statista, mais de 6 bilhões de usuários ativos de telefones celulares são agora, e essa quantidade só vai crescer. Isso abre uma enorme possibilidade para as empresas criarem aplicativos móveis que agregam valor à vida de seus clientes. Você pode usar esses aplicativos móveis para armazenar com segurança os dados do cartão de crédito e alguns outros detalhes da conta.

Isso permite que eles façam compras no aplicativo ou em compras individuais sem precisar inserir as informações do cartão de crédito todas as vezes. Esta é uma função completa para os clientes e diminui o risco de fraudes.

Prevê-se que as carteiras digitais aumentem em popularidade nos próximos anos, e as empresas devem capitalizar essa tendência criando seu software de carteira móvel. Isso os beneficiará e permitirá que eles ofereçam uma melhor experiência ao usuário.

Chatbots

Chatbots são programas de software que simulam a discussão humana. Eles são comumente usados apenas para atendimento ao cliente ou geração de leads. Os indivíduos podem, no entanto, ser empregados para publicidade ou mesmo para lucros. O processamento de linguagem artificialmente inteligente e natural (NLP) é usado por chatbots elétricos (NLP). Isso permite que eles reconheçam a discussão humana e reajam de uma maneira que simule o debate humano.

Existem inúmeros benefícios em empregar chatbots na empresa. Os novatos estão disponíveis a qualquer hora do dia, sete dias por semana. Isso sugere que eles podem ajudá-lo ou gerar leads mesmo quando seus trabalhadores humanos não estiverem prontamente acessíveis.

Além disso, os chatbots podem gerenciar cargas de tráfego pesadas. Isso é perfeito para empresas com tráfego considerável na Web, mas que não possuem pessoal para gerenciar as próprias investigações. Essas tendências de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis podem facilitar a qualificação de leads. Os chatbots podem ajudá-lo a determinar se vale a pena investigar um rendimento, fazendo perguntas e coletando dados.

Aplicativos P2P

Os aplicativos P2P são outra das tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis mais importantes para 2022. As novas formas de pagamentos digitais simples são aplicativos em rede ou individuais. O número de telefones celulares e suas habilidades estão aumentando. Hoje, o celular é um gadget multifuncional que nos permite acessar várias funções que tornam nossa vida mais conveniente.

Uma das mais recentes tecnologias e soluções é o módulo NFC. Com este desenvolvimento, um telefone celular pode ser empregado como meio de pagamento. Além disso, em relação ao lado técnico da situação, um fator de aplicativo pode ser reconhecido. Com aplicativos móveis ponto a ponto, o dinheiro pode ser trocado entre clientes sem a necessidade de um módulo NFC.

Os aplicativos ponto a ponto são aplicativos de terceiros que permitem que você coloque suas informações bancárias e realize transações. Dessa forma, os consumidores podem evitar caixas eletrônicos e saques em dinheiro realizando todas as transações digitais. Além disso, esses aplicativos são fáceis de usar e fáceis de usar.

A internet das coisas (IoT)

A loT, ou Internet das Coisas, é um sistema de dispositivos físicos, automóveis e eletrodomésticos que podem acumular e enviar dados pela internet. loT também é uma das tendências significativas de desenvolvimento de aplicativos móveis para empreendedores em 2022, ou o potencial dos gadgets de se conectar e interagir uns com os outros. Espera-se que haja quase 29 bilhões de dispositivos IoT globalmente até o final de 2022. Esse é um número significativo de novos consumidores para empresas interessadas em investir na criação de um aplicativo móvel com capacidade para IoT.

Realidade virtual e aumentada

As empresas ainda devem investir no desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022, mesmo após a crise da pandemia de coronavírus. O motivo é que aplicativos móveis simples oferecem às empresas uma maneira significativa de alcançar seus clientes pretendidos e melhorar a interação com o cliente. O fato virtual e aumentado é uma famosa tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022. Essa tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis envolve o uso de tecnologia para oferecer aos clientes uma experiência interativa.

As empresas usam essa tecnologia para permitir que os usuários experimentem como seu item apareceria da mesma forma que em suas casas antes de comprá-lo. Por outro lado, as empresas fornecem aos clientes uma visão precisa de um novo serviço usando essa tecnologia. As indústrias que empregam essas inovações podem oferecer uma experiência interativa e diferenciada que as ajudará a se diferenciar de seus concorrentes.

Hubs inteligentes

O hub de casa inteligente é uma das tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis mais difundidas em 2022. Este é um software que permite a comunicação em uma rede doméstica. Essa tecnologia pode se conectar regionalmente ou à nuvem e é útil para telefones IoT que empregam sistemas Bluetooth em vez de Wi-Fi. Essa tendência de desenvolvimento de aplicativos móveis coleta e interpreta métodos conhecidos de comunicação de aparelhos inteligentes.

Essa tecnologia também ajudou nas medidas preventivas para reduzir a dispersão do COVID-19, principalmente para indivíduos que devem permanecer em suas casas. Um hub inteligente é perfeito para gerenciar telefones digitais em uma casa sem precisar tocá-los, permitindo o recurso ativado por voz.

Identificação biométrica

As tendências de desenvolvimento de aplicativos em termos de segurança estão se tornando mais rígidas e substanciais. Como resultado, a tecnologia biométrica tornou-se um recurso de proteção de privacidade obrigatório para gateways de pagamento. Isso aumentou a segurança várias vezes, permitindo verificação e procedimento rápidos. O software de reconhecimento facial e o leitor de impressão digital são exemplos dessa nova tecnologia. Esses tipos de tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis podem aumentar substancialmente a segurança dos dados dos clientes.

Conclusão

Existem vários aplicativos no Google e é um desafio para você destacar seu aplicativo da multidão do setor sem seguir as últimas tendências de desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. Essas são apenas algumas das inúmeras tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis em 2022. A necessidade de aplicativos móveis aumentará à medida que o número de usuários móveis crescer. As empresas devem acompanhar os desenvolvimentos para se manterem lucrativas. Eles podem garantir que eles criem os melhores aplicativos móveis para seus clientes conhecendo as tendências atuais de desenvolvimento de aplicativos móveis.

Esta não é uma lista extensa de tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis. Qualquer coisa na moda pode surgir inesperadamente a qualquer momento. Mas vale a pena ver as tendências mencionadas acima. Se você deseja desenvolver seu aplicativo móvel profissional e fantástico, bata no AppMaster.

Na plataforma sem código appMaster, você pode criar:

Aplicativos da web

Aplicações Móveis

Processo interno

Perguntas frequentes

Que tipo de aplicativos está em alta demanda em 2022?

Os aplicativos móveis são extremamente proeminentes nos dias de hoje. Podemos realizar qualquer tarefa usando aplicativos móveis. Atualmente, os aplicativos móveis sob demanda estão se tornando cada vez mais populares. A seguir estão os aplicativos móveis mais populares:

Aplicativos de entrega de comida

Aplicativos de mídia social

Aplicativos de transporte

Aplicativos de saúde

Entrega de medicamentos

Aplicativos baseados em moda

Aplicativos de mercearia

Quais aplicativos são necessários em 2022?

Vale a pena considerar as 16 tendências de desenvolvimento de aplicativos móveis mencionadas acima. Abaixo estão algumas outras ideias que são necessárias em 2022:

Qual é o aplicativo mais popular em 2022?

O TikTok é o aplicativo mais popular em 2022, pois é o aplicativo mais baixado.

Quais são os 5 principais desenvolvimentos de aplicativos móveis de classe?

A seguir estão os 5 principais desenvolvimentos de aplicativos móveis de classe: