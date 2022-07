Aplicativos móveis nativos para o seu negócio. Nenhum código é necessário.

AppMaster.io suporta vários estímulos e acções: nível de oferta, nível de ecrã, nível de widget, e nível de módulo. Todos os gatilhos e acções são desenvolvidos utilizando processos empresariais móveis. São implementados como blocos simples com os quais se pode criar navegação no ecrã, enviar motificações para o correio, e gerir totalmente as propriedades dos widgets/componentes. Além disso, o AppMaster.io tem tais blocos de processos de negócio: conversão de tipo, operações matemáticas, processamento de strings, trabalho com arrays, variáveis locais e globais, loops, e verificação das condições if-else. Tudo isto ajuda a realizar todo o processamento de muitos casos no lado do cliente sem a participação do servidor.